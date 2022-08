Empleados de Motorola comparten cómo adoptaron Power To Empower: su plataforma de marca

A finales del año pasado, presentaron la primera fase de una campaña dedicada a mostrar a millones de personas de todo el mundo que la tecnología debe tener un impacto positivo en sus vidas y en las comunidades que las rodean, a través de su campaña Tech with Heart.

La marca compartió doce historias auténticas de usuarios reales de todo el mundo sobre cómo la tecnología les permite perseguir sus pasiones, utilizar sus voces y alcanzar sus objetivos.

Con esta próxima fase de la campaña, quieren compartir las historias de algunos de sus empleados de todo el mundo:

Embed

María José se empodera al encontrar formas de mantenerse conectada con su hermana que vive a 7,000 kilómetros de distancia. “Tomarme el tiempo para contar mi historia me hizo darme cuenta de lo afortunada que soy de estar rodeada del apoyo de mis seres queridos. Motorola estuvo a mi lado todo el tiempo”, señaló Maria José Risco, Marketing Global de Motorola, basada en Lima, Perú y participante de la campaña.

“Me siento comprometida e inspirada por esta campaña desde el momento en que supe de ella. Me da un gran sentido de propósito saber que estoy contribuyendo a empoderar a las personas con lo que hago”, agregó.

Los empleados que participaron en esta fase fueron seleccionados a partir de un concurso de vídeo global para toda la empresa, en el que cada uno podía enviar su testimonio describiendo cómo la tecnología de Motorola les permite vivir, trabajar, crear y crecer, qué significa para ellos Power to Empower, y su orgullo por aportar al mundo Smarter Technology for All.

“Cuando decidí formar parte de la campaña pensé en cómo el smartphone puede ser una potente herramienta que la gente utiliza constantemente para compartir y aportar sentido de pertenencia a aquellos que comparten la misma visión”, declaró Vivian Lemes M Bittar, gerente senior de UX de Motorola y participante de la campaña.

“La experiencia de grabar, seleccionar imágenes y recordar buenos momentos fue muy gratificante y también divertida, porque no hay manera de estar en una compañía tan buena y no sentirse feliz con ella”, sostuvo.

Además de aparecer en la campaña, los seleccionados también recibieron fondos para donar a una organización sin fines de lucro de su elección a través de Lenovo Foundation.

Tras haber recibido propuestas de empleados de todo el mundo, Motorola reconoce a quiénes los representan. Todos los videos se pueden ver haciendo click acá.