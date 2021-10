Ex empleada de Facebook declaró que la red "daña a los niños"

“Creo que los productos de Facebook perjudican a los niños, avivan la división y debilitan nuestra democracia”, subrayó. “Es necesario que el Congreso actúe. No se resolverá esta crisis sin su ayuda”.

Haugen se presentó este martes ante senadores de Estados Unidos para pedir que se regule al gigante de las redes sociales, un día después de que un masivo apagón afectara a miles de millones de usuarios y pusiera de manifiesto la dependencia mundial de sus servicios.

En su testimonio, Haugen señala el peligro del poder en manos de un servicio que se ha hecho necesario en la vida diaria de tantas personas.

“La empresa oculta intencionadamente información vital a los usuarios, al gobierno de Estados Unidos y a los gobiernos de todo el mundo”, indicaba la declaración de Haugen. “La gravedad de esta crisis exige que salgamos de nuestros anteriores marcos normativos”.

Para sorpresa de muchos, Haugen no cree que haya que prohibir Facebook o que deje de existir. “Quieren hacernos creer que la pérdida de privacidad es parte del negocio, pero estoy aquí para decir que no. Este no es el problema; Facebook puede ser más seguro, permitir la libertad de expresión y ser una red social más respetuosa”, detalló, remarcando nuevamente que los líderes de la compañía no tuvieron voluntad para ir en esa línea.

La ex empleada de la compañía también le pidió al Senado medidas para controlar el impacto de Facebook en la sociedad. “Cuando nos dimos cuenta de que las compañías de tabaco ocultaban el daño que causaban, tomamos medidas. Cuando descubrimos que los coches eran más seguros con cinturones, tomamos medidas. Les imploro que hagan lo mismo”, declaró.

Facebook se ha opuesto con fuerza a la indignación sobre sus prácticas y su impacto, pero esta es solo la última de una serie de crisis que golpea al gigante de Silicon Valley.

Los legisladores estadounidenses llevan años amenazando con regular el negocio de Facebook y otras plataformas de redes sociales para hacer frente a las críticas de que los gigantes tecnológicos invaden la privacidad, sirven de megáfono para peligrosa desinformación y perjudican el bienestar de los jóvenes.

Después de años de fuertes críticas a las redes sociales, sin grandes revisiones legislativas, algunos expertos se mostraron escépticos ante la posibilidad de un cambio desde el Congreso.