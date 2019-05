Facebook quiere saber con cuáles de tus amigos tendrías sexo

Según reveló la compañía dentro de su tradicional conferencia para desarrolladores, funcionará de la siguiente manera:

Cada uno podrá elegir hasta nueve de sus contactos en Facebook y si esas mismas personas están en Facebook Parejas, recibirán una notificación diciendo que hay alguien interesado en ellas.

Si ese contacto también te ha agregado a su lista de crushes secretos, será un “match”.

Cabe destacar que el funcionamiento es similar a los mecanismos de deslizamiento utilizados por Tinder y Bumble.

Pero en el caso de que la persona que has señalado como crush no está en Parejas, no ha creado una lista de Crushes secretos o no te ha colocado en su lista, no hay necesidad de preocuparse porque si el interés no es recíproco, nadie sabrá que has colocado el nombre de esa persona en la lista.

Dating, no tiene una lista de Secret Crush, o simplemente no pone tu nombre, tu amor no correspondido seguirá siendo un secreto. Según cabe suponer.

¿Podrá Facebook resguardar la privacidad de los usuarios que utilicen esta nueva herramienta?