Games with Gold febrero 2019: cuáles son los juegos elegidos por Xbox

Para quienes estén suscriptos al servicio y posean la Xbox One tendrán para descargar Bloodstained: Curse of the Moon a lo largo del mes, mientras que Super Bomberman R estará disponible del 16 de febrero al 15 de marzo. Además, WRC 6 estará disponible hasta el 15 de febrero.

Los de jugadores de Xbox 360 tendrán Assassin's Creed Rogue durante la primer quincena de febrero. Luego le llegará el turno a Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy.

Xbox: Games With Gold de febrero

Cabe destacar que ambos títulos se volverán retrocompatibles para el Xbox One.