Man of Medan: una entretenida aventura de terror, no apta para "Rambos" ansiosos

En una época del año dominada por los lanzamientos de videojuegos deportivos (FIFA y PES, por ejemplo), el título desarrollado por Supermassive Games ​y publicado por Bandai Namco Entertainment quiere robarles protagonismo. En esta nota te contamos nuestras impresiones

Man of Medan es la primera entrega de la serie de videojuegos de terror The Dark Pictures Anthology, desarrollada por Supermassive Games y distribuida por Bandai Namco Entertainment para PlayStation 4 y Xbox One.