Llegan a Argentina las familias razr 60 y edge 60, potenciadas por moto ai

Estos dispositivos combinan un diseño vanguardista, inteligencia artificial avanzada y un rendimiento excepcional, reafirmando el compromiso de la marca con la innovación tecnológica. Y todo el portafolio está potenciado por moto ai, la solución integral de inteligencia artificial de Motorola, en conjunto con importantes Partners como Google, Microsoft, Perplexity y Meta.

El icónico diseño flip

mOTOROLA 60 FOTO 2 M.jpg

La familia razr siempre se ha caracterizado por su espíritu audaz y su apuesta por la autoexpresión, y su nueva generación continúa con esa tradición. Con el poder de moto ai, los usuarios podrán llevar su creatividad y productividad a un nuevo nivel, gracias a experiencias potenciadas por inteligencia artificial. El icónico diseño tipo flip alcanza nuevas alturas: tanto el motorola razr 60 ultra como el motorola razr 60 incorporan las pantallas externas más grandes, vibrantes e inteligentes del mercado. Estos dispositivos destacan por su variedad de materiales y acabados premium, incluyendo innovaciones únicas como el primer smartphone plegable con acabado en madera y el primero fabricado con Alcantara®, resultado de una colaboración creativa con la reconocida marca italiana. Además, cada modelo luce colores sorprendentes desarrollados en alianza exclusiva con Pantone®.

Estos teléfonos no sólo son bonitos, sino que están fabricados para brindar la tranquilidad de explorar más y preocuparse menos. Una nueva placa de bisagra reforzada con titanio, 4 veces más resistente que el acero inoxidable de grado quirúrgico12, está diseñada para soportar hasta un 35% más de pliegues que la generación anterior13. La nueva bisagra, junto con el resistente cristal ultrafino, crea una pantalla un 30% más lisa hasta la fecha. Diseñados con espacios mínimos y filtros de cepillos integrados, estos dos teléfonos tienen protección IP482 contra el polvo y el agua para soportar la inmersión en 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos y proteger contra el polvo.

El motorola razr 60 ultra ofrece un rendimiento sin igual. Los usuarios podrán pulsar la tecla dedicada AI Key para acceder fácilmente a moto ai en cualquier momento. Esto les permitirá activar Mirar y Hablar con solo un vistazo y conversar con moto ai para responder preguntas, resumir notificaciones o transcribir conversaciones1, 3.

Impulsado por la plataforma móvil de Snapdragon® 8 Elite de 3nm, el razr 60 ultra es el teléfono plegable más potente del mundo. La CPU Qualcomm® Oryon ofrece un asombroso aumento del 45% en el rendimiento de la CPU9, y la nueva GPU Qualcomm Adreno mejora la experiencia de juego con gráficos un 40% más rápidos10.

Como el primer teléfono plegable con el nuevo procesador MediaTek Dimensity 7400X, el motorola razr 60 está preparado para mejorar el rendimiento de la IA. Con una impresionante eficiencia energética y capacidades de última generación, este procesador aumenta el rendimiento de la IA hasta en un 15% en comparación con la generación anterior.11

El diseño icónico de los razr se fusiona con la máxima durabilidad. La nueva generación llega con materiales más lujosos y colores más atrevidos que nunca. El motorola razr 60 ultra está disponible en tres acabados exclusivos: PANTONE Scarab®, con un material súper innovador en la industria como Alcantara® que es suave al tacto, PANTONE Mountain Trail® (madera auténtica, certificada por FSC) y PANTONE Rio Red, en un duradero acabado inspirado en cuero. Alcantara, un material utilizado en artículos de lujo se introduce por primera vez en smartphones y es fabricado en Italia, con un compromiso certificado con la sostenibilidad y la Neutralidad de Carbono desde 200914. La madera auténtica tiene la certificación FSC, lo que garantiza prácticas forestales responsables.

Con el motorola razr 60, se podrá elegir entre un sofisticado acabado inspirado en el nylon o un ligero acetato que aporta una textura única a cada dispositivo. Los usuarios podrán expresarse con dos colores de moda: PANTONE Gibraltar Sea®, y PANTONE Lightest Sky®.

El motorola razr 60 ultra ofrece la pantalla interna pOLED más grande del mercado (7,0″), con resolución mejorada y certificación Pantone para colores más reales. Su pantalla externa de 4,0″ es un 40% más grande que la de otros plegables y la primera con Corning® Gorilla® Glass-Ceramic, 10 veces más resistente a caídas16. El motorola razr 60, por su parte, cuenta con una pantalla pOLED HDR10+ de 6,9″ y una externa de 3,6″, ideal para acceder a apps rápidamente.

El motorola razr 60 ultra incorpora el sistema de cámara más avanzado en un teléfono plegable, con la primera cámara triple de 50 MP del mundo en este formato, lente ultra gran angular, Super Zoom de alta resolución y grabación en Dolby Vision® para una experiencia audiovisual de nivel cinematográfico, complementada con sonido envolvente Dolby Atmos®. Gracias a moto ai, cada imagen se optimiza automáticamente con mayor rango dinámico, menos ruido y detalles precisos, además de funciones como Signature Style, Group Shot5 y Action Shot, que personalizan y perfeccionan cada captura sin esfuerzo. El motorola razr 60 también ofrece un sistema de cámara con sensor principal de 50 MP, lente ultra gran angular que también funciona como macro, junto con estabilización adaptativa para videos fluidos incluso en movimiento, combinando rendimiento avanzado con accesibilidad.

En cuanto a autonomía, la nueva generación motorola razr incorpora baterías de gran capacidad y múltiples opciones de carga rápida. El razr 60 ultra ofrece más de 36 horas de energía con su batería de 4700 mAh, cargador TurboPower™ de 68W incluido dentro de la caja que brinda energía para todo el día en solo 8 minutos6, 7, y es compatible con carga inalámbrica de 30W15 y carga inversa. El razr 60, con batería de 4500 mAh, también supera el día completo de uso y cuenta con cargador rápidamente con TurboPower™ de 30W17, 7 o carga inalámbrica de 15W15.

motorola edge 60: pantallas Quad-Curved y cámaras profesionales

edge 60 25.jpg

La nueva familia motorola edge 60 –compuesta por los motorola edge 60 pro, edge 60 y edge 60 fusion– destaca por su diseño quad-curved ultradelgado, resolución 1.5K, y materiales duraderos con certificaciones MIL-STD-810H18, IP68/IP69 19 y Corning Gorilla Glass 7i, que ofrecen resistencia frente a caídas, agua, polvo y temperaturas extremas. Los dispositivos incorporan acabados texturizados y colores certificados por Pantone, logrando una estética premium y confortable al tacto.

En fotografía, los tres modelos ofrecen cámaras principales de 50 MP con sensor Sony LYTIA™ 700C, estabilización óptica (OIS) y enfoque omnidireccional. El edge 60 pro se destaca con teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y Super Zoom hasta 50x, además de cámara frontal de 50 MP. Estas capacidades están potenciadas por moto ai y la herramienta Photo Enhancement Engine, que mejoran automáticamente detalles, colores y texturas. También cuentan con certificaciones Pantone Validated™ y Pantone SkinTone Validated™, lo que asegura una reproducción de color precisa.

En entretenimiento, todos los modelos ofrecen una experiencia visual y sonora superior con pantallas pOLED de 6,7” y sonido Dolby Atmos.

En cuanto a autonomía, el edge 60 pro lidera con una batería de 6000mAh y carga rápida de 90W20, reconocida por DXOMARK como la mejor del mundo en su categoría. El edge 60 y el edge 60 fusion también garantizan rendimiento prolongado con baterías de 5200mAh y TurboPower™ de 68W, ofreciendo carga completa en solo minutos. Todos los modelos incluyen carcasa, cable y cargador en la caja, así como compatibilidad con eSIM + pSIM.

moto ai: nuevas funcionalidades, nuevos Partners

Con el lanzamiento del nuevo motorola razr 60 ultra, Motorola presenta cuatro nuevas funciones de moto ai1 que transforman las interacciones diarias: Next Move, Playlist Studio4, Image Studio8, y Mirar y Hablar.

Con la nueva experiencia Next Move de moto ai , los usuarios ahora pueden recibir recomendaciones personalizadas basadas en lo que hay en su pantalla. Ya sea que se trate de una receta o de planes de viaje, moto ai les ofrece sugerencias de próximos pasos para que exploren, ideal tanto para principiantes como para entusiastas de la IA que quieran aprender lo que la IA puede hacer por ellos.

de , los usuarios ahora pueden recibir recomendaciones personalizadas basadas en lo que hay en su pantalla. Ya sea que se trate de una receta o de planes de viaje, moto ai les ofrece sugerencias de próximos pasos para que exploren, ideal tanto para principiantes como para entusiastas de la IA que quieran aprender lo que la IA puede hacer por ellos. Para acompañar sus actividades, los usuarios pueden recurrir a Playlist Studio para establecer el tono del día. Utiliza el contenido de la pantalla o una indicación de la aplicación moto ai para crear una lista de reproducción perfecta4. Y los consumidores pueden hacerlo muy específico. Por ejemplo, si alguien quiere que su cena en casa sea más especial, puede decir “Pizza night Y2K jams” y obtener una lista de canciones basadas en ese estado de ánimo o tema.

para establecer el tono del día. Utiliza el contenido de la pantalla o una indicación de la aplicación moto ai para crear una lista de reproducción perfecta4. Y los consumidores pueden hacerlo muy específico. Por ejemplo, si alguien quiere que su cena en casa sea más especial, puede decir “Pizza night Y2K jams” y obtener una lista de canciones basadas en ese estado de ánimo o tema. Image Studio 8 ayuda a aportar entretenimiento reciente a los chats de grupo y a las redes sociales. Utiliza capacidades de creación y edición generativas de IA para convertir ideas en imágenes, avatares, stickers y fondos de pantalla.

8 ayuda a aportar entretenimiento reciente a los chats de grupo y a las redes sociales. Utiliza capacidades de creación y edición generativas de IA para convertir ideas en imágenes, avatares, stickers y fondos de pantalla. Los usuarios de razr 60 ultra pueden desbloquear Mirar y Hablar de moto ai con un simple vistazo. Gracias al sensor de cámara avanzado y al diseño único de los dispositivos, podrán colocar el razr en modo de pie o carpa, mirar a la pantalla y obtener asistencia inmediata, sin necesidad de comandos ni toques. Incluso pueden usar su voz para hacer preguntas rápidas y recibir respuestas audibles, ponerse al día con las notificaciones perdidas o pedir a moto ai que transcriba y resuma las conversaciones.

Las indicaciones y funciones avanzadas iniciales de moto ai también han evolucionado. ¿Qué me perdí? (Catch me up)21 funciona ahora con el modelo de código abierto de Meta, Llama. Es la primera vez que se integra en un smartphone, lo que permite a los usuarios obtener resúmenes de notificaciones incluso sin conexión. Qué me perdí también incluye ahora compatibilidad adicional con terceros y acciones rápidas, lo que permite a los usuarios responder directamente a las llamadas y mensajes perdidos. Prestar atención (Pay attention) mejora la transcripción con etiquetas de altavoz, transcripción, interfaz de usuario y mejoras de UX.

Pero eso no es todo: Motorola se ha asociado con líderes del sector de la IA como Google, Meta, Microsoft y Perplexity para desarrollar funciones integradas y ofrecer a los usuarios la posibilidad de elegir su agente preferido.

Por un lado, los usuarios podrán acceder a Gemini, incluso desde la pantalla externa del razr, para la planificación creativa y la resolución de problemas. Además, los compradores elegibles de un nuevo dispositivo Motorola obtendrán tres meses de Google One AI Premium, que incluye acceso a Gemini Advanced, Notebook Plus y Gemini en las aplicaciones de Google para crear, trabajar y estudiar de forma más inteligente.

Por primera vez en un smartphone, la búsqueda mejorada por IA de Perplexity se integra directamente en moto ai. Tanto si los usuarios están viendo las fechas de los próximos conciertos como investigando su próximo destino de vacaciones, moto ai les ofrece la opción de “Explorar con Perplexity”. Al hacerlo, pueden profundizar aún más en un tema, utilizando las potentes funcionalidades de búsqueda de Perplexity para conectar los puntos. Además, los usuarios de Motorola obtendrán tres meses gratis de Perplexity Pro para descubrir nuevas funciones avanzadas. La colaboración con Motorola representa la primera y más profunda integración de Perplexity en un smartphone, ya que Perplexity Assistant también está optimizado para funcionar con la pantalla externa de los teléfonos razr.

Además, como novedad en estos dispositivos, los usuarios también podrán acceder a Microsoft Copilot directamente a través de moto ai, con lo que las experiencias Copilot llegarán a los teléfonos Motorola, además de a la amplia gama existente de equipos Copilot+ de Lenovo. Copilot es un verdadero compañero de IA, y a través de cualquiera de los puntos de entrada de moto ai, puede “Preguntar a Copilot” y obtener respuestas rápidas, una segunda opinión, ideas o simplemente desahogarte.

Por último, los usuarios también pueden aprovechar el ecosistema de dispositivos y utilizar Smart Connect con IA, que se anunció a principios de año. Un simple comando de voz o texto en lenguaje natural, como “muéstrame Fotos en mi TV”, conecta a la perfección el ecosistema de dispositivos de los usuarios, permitiéndoles transmitir una aplicación a una pantalla más grande,22 acceder a archivos a través de dispositivos, reflejar su teléfono a una PC o tablet,23 o activar una vista central para multitarea.

Además de estas nuevas capacidades, Motorola ofrece otras mejoras moto ai específicamente orientadas a los amantes de la fotografía. Los usuarios de los podrán recurrir a:

Firma (Signature Style) , que utiliza la IA para ajustar automáticamente las imágenes, corrigiendo el color, la iluminación y el tono en función de la escena, para que los usuarios no tengan que editar manualmente. Quienes deseen un mayor control de la edición pueden personalizar el estilo para comida, retratos o paisajes. Para todo lo demás, los ajustes inteligentes se realizan entre bastidores.

, que utiliza la IA para ajustar automáticamente las imágenes, corrigiendo el color, la iluminación y el tono en función de la escena, para que los usuarios no tengan que editar manualmente. Quienes deseen un mayor control de la edición pueden personalizar el estilo para comida, retratos o paisajes. Para todo lo demás, los ajustes inteligentes se realizan entre bastidores. Group Shot,5 que utiliza IA para combinar varias fotos y crear una imagen en la que todos tienen los ojos abiertos.

moto things: se suman nuevos accesorios al ecosistema

buds-loop-watch-fit (1).jpg

Dos nuevas incorporaciones al ecosistema de Motorola, denominado moto things, complementan la experiencia completa con accesorios perfectos para el estilo de vida de cualquier persona: los moto buds loop y el moto watch fit.

Los moto buds loop con Sound by Bose son los primeros auriculares abiertos de Motorola, que combinan estilo, comodidad y tecnología de vanguardia para ofrecer una calidad de audio de primera que no pasa desapercibida. Además, la exclusiva colaboración con cristales de Swarovski, son una combinación perfecta de lujo e innovación. Y para aquellos que siempre están en movimiento, el moto watch fit está diseñado para integrarse a la perfección con el razr, ayudando a los usuarios a mantenerse en la cima de sus objetivos de fitness y nunca perder el ritmo. Pueden encontrar más información sobre los accesorios en este link.

Precio y disponibilidad

motorola razr 60 ultra está disponible en colores: PANTONE Scarab (Alcántara) , PANTONE Mountain Trail (madera) y PANTONE Rio Red (cuero) a un precio de lanzamiento de $1.999.999 , en 12 cuotas sin interés , a través de www.motorola.com.ar , los motorola flagship stores y motorola stores en todo el país, y los principales operadores y retailers del mercado.

está disponible en colores: , y a un precio de lanzamiento de , en , a través de , los motorola flagship stores y motorola stores en todo el país, y los principales operadores y retailers del mercado. motorola razr 60 estará disponible durante los próximos días en colores PANTONE Gibraltar Sea (inspirado en el nylon) y PANTONE Lightest Sky (acabado Acetato) a un precio de lanzamiento desde $1.299.999 , en 12 cuotas sin interés . Se podrá conseguir a través de www.motorola.com.ar, los motorola flagship stores y motorola stores en todo el país, y los principales operadores y retailers del mercado.

estará disponible durante los próximos días en colores y a un precio de lanzamiento desde , en . Se podrá conseguir a través de www.motorola.com.ar, los motorola flagship stores y motorola stores en todo el país, y los principales operadores y retailers del mercado. motorola edge 60 pro se podrá conseguir en colores PANTONE Dazzling Blue , PANTONE Sparkling Grape y PANTONE Shadow a un precio de lanzamiento de $999.999 . en 12 cuotas sin interés . Se podrá conseguir a través de www.motorola.com.ar , los motorola flagship stores y motorola stores en todo el país, y los principales operadores y retailers del mercado.

se podrá conseguir en colores , y a un precio de lanzamiento de . en . Se podrá conseguir a través de , los motorola flagship stores y motorola stores en todo el país, y los principales operadores y retailers del mercado. motorola edge 60 se podrá conseguir a partir de la próxima semana en colores PANTONE Gibraltar sea y PANTONE Shamrock a un precio de lanzamiento de $799.999 . en 12 cuotas sin interés . Se podrá conseguir a través de www.motorola.com.ar, los motorola flagship stores y motorola stores en todo el país, y los principales operadores y retailers del mercado.

se podrá conseguir a partir de la próxima semana en colores y a un precio de lanzamiento de . en . Se podrá conseguir a través de www.motorola.com.ar, los motorola flagship stores y motorola stores en todo el país, y los principales operadores y retailers del mercado. motorola edge 60 fusion está disponible en los colores PANTONE Slipstream , PANTONE Zephyr y PANTONE Amazonite , a un precio de lanzamiento de $599.999 en 12 cuotas sin interés . Se puede conseguir a través de www.motorola.com.ar , los motorola flagship stores y motorola stores en todo el país, y los principales operadores y retailers del mercado.

está disponible en los colores , y , a un precio de lanzamiento de en . Se puede conseguir a través de www.motorola.com.ar , los motorola flagship stores y motorola stores en todo el país, y los principales operadores y retailers del mercado. moto watch fit estará disponible a un precio de lanzamiento desde $149.999 en color Pantone Trekking Green .

estará disponible a un precio de lanzamiento desde en color . moto buds loop estará disponible próximamente en color Pantone® French Oak con cristales de Swarovski y Pantone Trekking Green.

Todos los equipos se pueden conseguir en la tienda online www.motorola.com.ar Próximamente también se podrán conseguir en los principales operadores y retailers del país.