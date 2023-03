Motorola ofrece el smartphone ideal para el nuevo ciclo educativo

A partir de esto, Motorola comparte una guía para encontrar la opción ideal que pueda acompañar el nuevo ciclo escolar, ya sea al buscar el primer smartphone para un hijo o para un estudiante universitario que busca un dispositivo con la tecnología más innovadora, o para aquellos que quieran robustecer sus herramientas de estudios.

Traslado a clases más liviano y horas de estudio sin interrupciones

Muchas veces hay un sin fin de libros, apuntes y dispositivos por cargar para cada una de las materias a cursar. Sumado a los imprevistos que puedan surgir de los recursos que se utilizan para llevar las clases adelante. Por eso, en estos escenarios, Ready For será un gran aliado. Esta plataforma posibilita que muchas de las funciones de una computadora puedan resolverse a través del smartphone. Dado que permite a los usuarios conectar su dispositivo y proyectar la información en una pantalla grande, ideal para mejorar la experiencia educativa. Además, en el caso de quienes continúen con las clases de manera virtual, podrán conectar su smartphone a una TV y no perderse ningún detalle, viviendo una experiencia a distancia única. También, con Ready For PC, podrán compartir archivos o imágenes entre el smartphone y la PC, y hasta utilizar la cámara de alta resolución del equipo en lugar de la webcam para presentaciones y más.

Los dispositivos de la familia motorola edge, como el motorola edge 30 ultra, motorola edge 30 fusion o motorola edge 30 neo, son compatibles con esta plataforma.

El mejor sonido para las clases online

Es muy común que el uso constante de auriculares sea un poco tedioso, especialmente cuando la clase es extensa. Con el moto g32 es posible escucharla como si los usuarios estuvieran en el aula, gracias a sus dos altavoces estéreo y el sonido Dolby Atmos1. Además, se puede apreciar mejor los bajos y las voces se escucharán aún más nítidas. Los usuarios no se perderán ni un solo detalle en las clases.

Rendimiento para todo el día

Una de las mejores características que un estudiante debe priorizar en un smartphone es el rendimiento y la batería. Con el motorola edge 30 neo es posible potenciar la creatividad y desempeño con el procesador Snapdragon™ 695 con conectividad 5G. Con este dispositivo se podrá experimentar la velocidad a un nivel superior para todas las clases. Ahora si lo que se buscas en un smartphone que dure la batería todo el día, el moto g72 es el indicado gracias a su poderosa batería de 5,000 mAh. No es necesario esperar horas a que se cargue el celular, ya que este dispositivo cuenta con la tecnología TurboPower de 30 W que asegura una carga más rápida en tan sólo minutos.

Motorola Edge 30 Ultra

Diseño sofisticado para los más creativos

Para los estudiantes que buscan destacar y son amantes de la innovación, el motorola edge 30 ultra será el mejor aliado. Una de las características que más utilizan los creativos es la cámara, por lo que se puede capturar detalles increíbles en cualquier luz gracias a su sensor de 200 MP con tecnología Ultra Pixel. Ahora, sí lo que se busca es contar un dispositivo sofisticado, el nuevo motorola edge 30 fusion es ideal por su diseño delgado y sin bordes. Además, está disponible en el Color Pantone del año 2023: Viva Magenta.

Experiencia de visualización superior

Ser estudiante requiere estar preparado en todo momento. El moto e22, moto e22i y moto e13 están diseñados para quienes buscan una alternativa más accesible, pero con características muy equilibradas. Estos dispositivos se destacan por su pantalla fluida de HD+ de 6.5 pulgadas y gracias a la frecuencia de actualización de 90Hz, proporcionan una mejor experiencia de visualización al tiempo que optimizan la duración de la batería, la cual durará lo necesario para no perderse de nada en las clases.

Con estos tips, será posible encontrar el smartphone perfecto que se adapte mejor a las necesidades de los usuarios, y a su vez, sacar el mayor provecho a esta poderosa herramienta tecnológica que, definitivamente, es una puerta al conocimiento.