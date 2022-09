Motorola presenta tres nuevos dispositivos de la familia motorola edge

El motorola edge 30 ultra redefine completamente lo que significa ser un dispositivo premium, dando un nuevo significado a un smartphone de “ultra nivel”. Cuenta con la plataforma móvil Snapdragon® más avanzada 1, el sensor de cámara de mayor resolución de la industria y la carga TurboPower TM más rápida hasta la fecha. Por su parte, el motorola edge 30 fusion combina rendimiento y diseño; con características premium en un dispositivo impresionante con una pantalla de borde a borde.

Pero esto no es todo. Para Motorola, los smartphones son algo más que herramientas de comunicación. Se han convertido en un medio de expresión, ayudando a los usuarios a explorar su creatividad y profundizar sus pasiones. Teniendo esto en cuenta, la compañía anunció también el motorola edge 30 neo. Este nuevo smartphone tiene un diseño compacto que rara vez se ve y que no compromete el rendimiento, constituyendo el punto de partida de su asociación a largo plazo con la autoridad mundial en materia de color: Pantone.

Motorola Edge 30 ultra.png Motorola Edge 30 Ultra

motorola 30 edge ultra: captura la vida sin límites

El motorola edge 30 ultra ofrece tecnología de vanguardia y el sistema de cámara de mayor resolución para ayudar a capturar los mejores momentos de la vida. Con el primer sensor de cámara principal de 200MP del sector, los usuarios podrán tomar fotos impresionantes y dignas de ser exhibidas en una galería.

Este sensor está diseñado para capturar más luz mediante la combinación de 16 píxeles en un 2.56μm Ultra Pixel, lo que da como resultado imágenes nítidas y brillantes incluso en la oscuridad. Además, gracias a la tecnología HDR avanzada, produce imágenes con luces y sombras perfectamente equilibradas para ofrecer fotos con un nivel de detalle atractivo incluso con iluminación mixta. El sensor principal también incluye OIS, que ayuda a eliminar las vibraciones no deseadas, para obtener fotos y vídeos nítidos.

Y eso no es todo. Con este dispositivo, podrán llevar vídeos al siguiente nivel con la grabación de vídeo 8K, que permitirá obtener más de 33 millones de píxeles de resolución, la mayor resolución de vídeo posible en un smartphone actual. O grabación de vídeo 4K HDR10+, que cumple los estrictos estándares HDR10+ en cuanto a precisión de color, gama de colores, brillo y contraste, para envolver los vídeos con más de mil millones de tonos de color y gran riqueza de detalles.

El motorola edge 30 ultra también cuenta con una lente de cámara ultra gran angular de 50MP, que se adapta a una mayor parte de la escena dentro del encuadre para seguir ofreciendo fotos de alta calidad. Para primeros planos extremos, incluye la función Macro integrada, que se acerca 4 veces más al sujeto que una lente estándar. Para completar este sistema de cámara increíblemente avanzado, incluye una cámara de retrato teleobjetivo de 12MP para que puedan capturar mejores y más bonitos retratos.

Con un teleobjetivo de 2x, podrán llenar el encuadre con el sujeto manteniendo al mismo tiempo una distancia adecuada para captar las características faciales de la forma más favorecedora.

Con una amplia apertura y una estrecha profundidad de campo de esta lente, pueden obtener un fondo de enfoque suave y de gran belleza natural detrás del sujeto. En el modo retrato, podrán ajustar las distancias focales entre gran angular (35mm), estándar (50mm) o primer plano (85mm) para encuadrar el sujeto de la mejor manera posible. En la parte frontal, el motorola edge 30 ultra incorpora una cámara de 60MP para obtener selfies de alta calidad, una de las de mayores resoluciones disponibles en un smartphone.

El nuevo motorola edge 30 ultra incluye la plataforma móvil Snapdragon 8+ Gen 1 1 , la más avanzada de la industria, que lidera una nueva era de tecnología móvil de gama alta equipada con tecnologías 5G, IA, juegos y cámaras.

Esta nueva clase de experiencias transforma el motorola edge 30 ultra con una velocidad 5G 2 sin precedentes y hace que todo en el teléfono funcione sin problemas, a la vez que mejora las experiencias clave en todo el dispositivo y ahorra batería.

Este nuevo dispositivo también responde al instante con hasta 12GB de RAM LPDDR5 y hasta 256GB de almacenamiento. Además, con las funciones Snapdragon Elite Gaming™, la experiencia de juego de este motorola edge pasa al siguiente nivel. El nuevo smartphone también reduce la latencia táctil con una tasa táctil 3 de 360Hz durante la reproducción, recibe actualizaciones de gráficos y rendimiento en tiempo real y, gracias a la compatibilidad con la pantalla 144Hz 4 , podrás disfrutar de una experiencia de juego fluida y vívida en todo momento.

El motorola edge 30 ultra redefine completamente los estándares de carga rápida. Ahora los usuarios podrán obtener potencia para todo el día en tan sólo 7 minutos de carga 5 a velocidades increíbles de 125W, la carga TurboPower™ más rápida jamás vista. Además, este dispositivo también incluye funciones de carga inalámbrica de hasta 50W para que puedan recargar la batería sin la molestia de cables o incluso compartir un poco de energía a un amigo con el uso compartido de la alimentación inalámbrica de 10W. 6

Este smartphone incluye una impresionante pantalla pOLED FHD+ de borde infinito de 6,67” prácticamente sin bisel para que puedan disfrutar de una experiencia única y contenido más envolvente. Los usuarios podrán disfrutar de una imagen más nítida con menos pixelación gracias a la resolución Full HD+, y con HDR10+ con el que verán más de mil millones de tonos de colores reales con un brillo y contraste mejorados.

Además, con una frecuencia de actualización 144Hz 4 increíblemente rápida, cambiar entre aplicaciones, jugar a juegos y desplazarse por los sitios web es increíblemente sencillo. Podrán experimentar un sonido totalmente envolvente en todos los contenidos favoritos con dos altavoces estéreo de gran tamaño que proporcionan unos graves mejores, voces más nítidas y una mayor claridad a un volumen más alto. Combinado con Dolby Atmos, el motorola edge 30 ultra ofrece una experiencia de sonido espacial que aprovecha los últimos avances en tecnología de sonido para conectar a los usuarios más profundamente con sus contenidos favoritos.

La combinación de la pantalla sin fin con bordes curvos, con un audio potente y la conectividad inalámbrica WiFi 6E 7 líder en la industria, permite llevar los juegos en la nube a un nuevo nivel, ya sea en casa o mientras viajas. Es posible sumergirse en más de 100 juegos de alta calidad con Xbox Game Pass Ultimate 8 directamente en el teléfono, se agregan nuevos juegos todo el tiempo. Las opciones son infinitas.

El motorola edge 30 ultra también cuenta con luces en los bordes, especialmente diseñados que se iluminan de diferentes maneras para que los usuarios puedan enterarse de una nueva notificación, una llamada telefónica entrante o una alarma programada. Un vistazo rápido indica lo que está pasando. La experiencia se puede personalizar eligiendo entre cinco opciones de color.

Las características del motorola edge 30 ultra no son lo único que hace que este teléfono se destaque. El diseño de alta calidad es innegable. Por ejemplo, el cristal curvo de 3D de la parte frontal del teléfono, con revestimiento resistente a las huellas dactilares. En la parte posterior incluye un acabado mate suave, que te proporciona una sensación táctil sedosa a la que deseas aferrarte. Los bordes curvados simétricamente se combinan perfectamente en un marco delgado de aluminio arenado. Incluso la carcasa de la cámara presenta un nuevo aspecto llamativo, que rinde homenaje a la tecnología de imagen y muestra su sensor más potente hasta la fecha.

motorola edge 30 fusion.png Motorola Edge 30 Fusion

motorola edge 30 fusion: diseñado para no tener límites

El nuevo motorola edge 30 fusion, cuenta con un diseño increíblemente delgado y perfectamente equilibrado. Los bordes curvados simétricamente tienen un aspecto y una sensación sorprendentes con un contorno suave que integra el cristal delantero y posterior. Y para un acabado elegante premium, este dispositivo proporciona un marco de aluminio pulido arenado.

La carcasa de la cámara rediseñada también amplía la avanzada tecnología de imagen con un aspecto único tanto retro como moderno. Y la sensación táctil del vidrio mate hace que el motorola edge 30 fusion sea fácil de usar y difícil de dejar de lado.

Para asegurarse de que este dispositivo está a la altura de las necesidades de entretenimiento de los usuarios, Motorola incluyó la potente plataforma móvil Snapdragon 888+ 5G. La misma aumenta el rendimiento de la generación anterior, tanto si prueban juegos con IA mejorada que responden más rápido al tacto, como si captan fotos y vídeos más rápido o si disfrutan de videollamadas realistas. También se podrá experimentar velocidades increíbles y la capacidad de conectarse a redes 5G 2 en todo el mundo.

El motorola edge 30 fusion también incluye un increíble sensor de cámara principal de alta resolución de 50MP con OIS, una de las cámaras más avanzadas que se ha instalado en un smartphone. También podrán realizar tomas con 32x veces más enfoque de pixels 8 utilizando el enfoque Instant All Pixel para ofrecer un rendimiento más preciso con cualquier luz.

La claridad y el brillo también van más allá de las fotos gracias a la grabación de vídeo HDR10, o graba en resolución 8K para disfrutar de vídeos nítidos. Para completar la experiencia con la cámara posterior, el motorola edge 30 fusion cuenta con un objetivo de cámara ultra gran angular de 13MP con una cámara de macro integrada. Además, viene equipado con una cámara frontal de 32MP. Y con la tecnología Quad Pixel, los resultados son fotos más nítidas y vibrantes con una sensibilidad 4x veces superior a la luz escasa. Por no hablar de que el enfoque automático hará que se vean con aspecto asombroso, independientemente de la distancia que se encuentren de la cámara frontal.

El motorola edge 30 fusion incluye una pantalla FHD+ de 6,55 pulgadas sin bordes con HDR10+ y una frecuencia de actualización de 144 Hz4 muy fluida. También recibirán las notificaciones rápidamente con luces de borde. Un vistazo rápido indica lo que está pasando.

Este nuevo edge también incluye dos altavoces estéreo de gran tamaño compatibles con Dolby Atmos.

El motorola edge 30 fusion se completa con la carga TurboPower™ de 68W que proporciona energía para todo el día en tan sólo 10 minutos 10 de carga. Y gracias a la batería de larga duración, podrán conectarse a velocidad 5G 2 y realizar varias tareas todo el día.

Motorola Edge 30 Neo.png Motorola Edge 30 Neo

motorola edge 30 neo: diseñado para grandes sueños

El motorola edge 30 neo es el primer dispositivo en llegar en colores de tendencia que fueron seleccionados como parte de la asociación a largo plazo entre Motorola y Pantone, el líder mundial en consistencia y precisión de color para marcas y diseñadores de todo el mundo. Con opciones de color como Very Peri, el color Pantone del año 2022, el motorola edge 30 neo se ha diseñado cuidadosamente para que luzca tan asombroso como se siente.

Y tanto si eligen Very Peri, Black Onyx o Ice Palace, cada diseño cuenta con un sutil chip Pantone integrado en la parte posterior del dispositivo y una opción para personalizar el teléfono integrando el color en la interfaz de usuario.

El motorola edge 30 neo es delgado, liviano y ultra elegante, y se destaca en todos los sentidos. Incluso con el tamaño más pequeño, sin sacrificar la energía de la batería ni las características excepcionales. Con un vistazo rápido a la parte posterior del teléfono, sabrán si han recibido una nueva notificación, una llamada entrante y mucho más. Una banda LED envuelve la carcasa de la cámara, iluminando de diferentes formas para indicar lo que está pasando. Sea cual sea la forma en que se encienda, se notificará sin interrumpir.

Este dispositivo incluye una pantalla de 6,28 pulgadas con sondeo 120Hz 4 , compacta pero completamente funcional, que ofrece más de mil millones de tonos de color y una experiencia cinematográfica envolvente. Disfrutarán del 100% de la gama de colores DCI-P3, con colores más brillantes y vibrantes que cumplen con los estándares cinematográficos de precisión. La experiencia de entretenimiento también se ve mejorada con dos altavoces estéreo de gran tamaño compatibles con Dolby Atmos.

El motorola edge 30 neo incorpora dos cámaras avanzadas: el sensor principal de alta resolución de 64MP con OIS permite capturar detalles de gran nitidez a plena luz del día. Un sensor avanzado con tres increíbles perspectivas completa el sistema de cámaras del nuevo edge. Los usuarios podrán elegir entre el ultra gran angular, visión macro o la profundidad para obtener imágenes asombrosas. En la parte frontal, este dispositivo cuenta con una cámara de 32MP con tecnología Quad Pixel para lograr selfies de gran calidad.

El motorola edge 30 neo viene con la potente plataforma móvil Snapdragon 695 5G, que admite conexiones de alto ancho de banda y baja latencia para que el entretenimiento y la productividad sean ininterrumpidos. Los usuarios podrán disfrutar de juegos más fluidos, transmisión más fiable y funciones de fotografía de nivel profesional.

El motorola edge 30 neo viene con carga TurboPower™ 68W, que proporciona la potencia necesaria para el día en sólo 10 minutos 9 y está equipado con carga inalámbrica. 11 Ampliando la potencia de los smartphones con Ready For el motorola edge 30 ultra, el motorola edge 30 fusion y el motorola edge 30 neo disponen de las funciones Ready For, lo que permite ampliar las experiencias y capacidades de los dispositivos. Solo tienen que conectarse mediante cable 11 o de forma inalámbrica 12 y estarán listos para todo lo que quieran hacer. Podrán pasar los juegos del teléfono a la pantalla grande para un gran impulso de adrenalina. Se sienten como si estuvieran dentro de la habitación durante las videollamadas. Además, con Ready For PC 13 , verán una experiencia de usuario actualizada, como ejecutar aplicaciones desde el teléfono en una PC con Windows, arrastrar y soltar archivos o imágenes fácilmente, e incluso copiar y pegar entre dispositivos.

Innovación más allá del software y el hardware

Motorola sigue ampliando los límites de lo que es posible en el segmento móvil y no reserva sus mejores ideas sólo para la tecnología, sino que también introduce innovaciones en otras áreas, nunca imaginadas. Por primera vez en el sector, una marca de smartphone sorprenderá a los consumidores con una nueva experiencia sensorial: Una fragancia exclusiva de Motorola que se infundirá en el empaque de cada uno de estos nuevos dispositivos edge. La exclusiva fragancia Motorola fue desarrollada en colaboración con Firmenich, la compañía privada de fragancias y sabores más grande del mundo.

También están orgullosos de establecer ambiciosos objetivos de sostenibilidad junto con Lenovo, lo que permite avanzar en su visión para proporcionar una tecnología más inteligente que construya un futuro más brillante. Desde el diseño de productos y empaques sostenibles hasta la reducción de las emisiones de carbono, Motorola sigue comprometido con lograr un progreso integral en sus compromisos medioambientales y lograr un impacto social positivo en las comunidades en las que se hacen negocios.

Motorola se compromete a utilizar un 60% de materiales reciclados y un 50% menos de plásticos de un solo uso en el embalaje de los smartphones para el año fiscal 2025/2026. Teniendo esto en cuenta, los nuevos dispositivos edge, como el motorola edge 30 ultra, el motorola edge 30 fusion y el motorola edge 30 neo, vienen con una caja sin plástico que incluye impresión de tinta de soja natural y utiliza más del 60% de materiales reciclados post consumo, en un esfuerzo continuo por reducir los residuos de plástico.

Motorola exclusive

Quienes adquieran uno de los nuevos motorola edge podrán acceder al servicio Motorola Exclusive. Con esta iniciativa, tendrán la posibilidad de recibir el equipo con entrega inmediata y asistencia exclusiva. También tendrán asistencia personalizada con una línea directa (2000-3000) para configurar su dispositivo o para cualquier otra consulta técnica relacionada con el equipo.

Contarán con servicio técnico exclusivo 2 de manera express, ante cualquier inconveniente que surja. Y, además, por ser parte de Motorola exclusive podrán participar de las Motorola sessions, donde serán parte de trainings para aprovechar al máximo su smartphone y de exclusivos cursos dictados por expertos.

Disponibilidad de productos

motorola 30 edge ultra

El motorola edge 30 ultra se podrá conseguir en Argentina en preventa a partir $219.999,14 con 9 cuotas sin interés y Delivery express. Estará disponible en colores: Negro Interestellar y Blanco Starlight e incluirá moto care full protection 15 durante 12 meses, el seguro de

Motorola provisto por Assurant para proteger los smartphones en caso de robo, accidentes y otros imprevistos, hasta por dos años.

motorola 30 edge fusion

El motorola 30 edge fusion estará a la venta hoy en Argentina a partir de $169.999, 6 cuotas sin interés y Delivery express. Está disponible en colores: Negro cuarzo, Blanco ópalo y Azul lazuli - cuero vegano e incluirá moto care full protection 15 durante 12 meses, el seguro de Motorola provisto por Assurant para proteger los smartphones en caso de robo, accidentes y otros imprevistos, hasta por dos años.

motorola 30 edge neo

El motorola 30 edge neo estará disponible en las próximas semanas y llegará en colores: Very Peri, Ice Palace y Black Onyx.

Con la compra de todos estos dispositivos también se sumarán chances para participar por entradas de Dua Lipa y Coldplay.