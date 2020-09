PlayStation 5: revelan cuál será su precio en Argentina y fecha de lanzamiento

La PlayStation 5 llegará al país en diciembrey la comunidad local podrá adquirirlas a un precio sugerido de preventa de:

-$99.999 para la versión estándar

-$75.999 para la edición digital

Logo PLayStation 5

Además, Sony informó que el control Dual Sense tendrá un precio sugerido de $9.299.

Cabe destacar que la PlayStation 5 contará con una unidad de disco Blu-ray Ultra HD, mientras que la PS5 digital edition no tendrá la unidad de disco, pero las especificaciones y performance son las mismas para ambas consolas.

La lista de juegos destacados en el showcase incluyeron: Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games), Demon’s Souls (Japan Studio) y God Of War: Ragnarok (Santa Monica Studios), junto a otros títulos de la mano de desarrollados por los principales creadores de videojuegos de la industria.

Con la membresía PlayStation Plus Collection (exclusiva de PS5) se podrá acceder a una librería de juegos emblemáticos como Last of Us Remastered, God of War IV, Detroit: Become Human y The Last Guardian, entre otros.

Playstation 5 Accesorios.jpg

Durante los próximos días habrá más información acerca del inicio de la preventa.