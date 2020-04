En su blog oficial, la compañía informó que la fecha escogida es el 19 de junio.

Además informó que Ghost of Tsushima, otro de sus ansiados títulos, estará disponible desde el 17 de julio.

“A medida que nuestros equipos en Sony Interactive Entertainment y Worldwide Studios se acercan a hitos de desarrollo y confrontan un cambio en el mundo por COVID-19, nos vemos obligados a adaptarnos al entorno cambiante de hoy en día. En medio de algunas interrupciones en nuestro estilo de trabajo queremos brindarles una actualización a los jugadores de PlayStation que están ansiosos por saber cuándo llegarán nuestros próximos juegos a PlayStation 4. A medida que comenzamos a ver una facilidad en el entorno de distribución global, me complace confirmar que The Last of Us Part II llegará el 19 de junio y que Ghost of Tsushima le seguirá el 17 de julio”, expresó PlayStation en un comunicado difundido en su blog oficial.