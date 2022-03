No se recomienda para nada desconectar a la ligera un pendrive. Una vez que has conectado el dispositivo en la PC para guardar un documento, tanto el periférico externo como la computadora mantienen una comunicación que no se debe romper abruptamente.

Al tener conectado el pendrive en la PC automáticamente se crea una comunicación a nivel de información y energético, un vínculo que no se puede romper a la ligera.

Interrumpir esa conexión de manera abrupta pone en riesgo el pendrive y cuando menos lo esperes podría fallar y perder toda la información almacenada, por lo que se recomienda elegir la opción más lenta, pero que termina siendo la más segura.

computadora tecnología Por esta razón se debe desconectar con seguridad un pendrive

Desconectar un USB no solo podría dañar los archivos que has almacenado en él, sino que también podría convertirse en un dispositivo inútil porque algo en su interior puede haberse quemado.

Para completar el proceso de manera correcta, se deben seguir estos sencillos pasos:

-Desde la vista de Actividades abrir Archivos.

-Luego localizar el dispositivo en la barra lateral. Y buscar el icono de expulsión junto al nombre.

-Pulse en ese icono para expulsar el dispositivo o extraerlo con seguridad.

-También se puede pulsar con el botón derecho del ratón sobre el nombre del dispositivo, elija Expulsar, y listo.