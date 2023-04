¿Por qué Twitter eliminó el tilde azul de verificación?

Uno de los cambios más relevantes que tuvo la plataforma luego de ser comprada por el CEO de Tesla fue el lanzamiento de Twitter Blue, una suscripción que tendrían distintas ventajas: reducción en las publicidades que aparecen; la opción de compartir videos y audios largos; prioridad en las respuestas, las menciones; y las búsquedas de perfiles; entre otras. La "versión mejorada" tiene un costo de US$8, en el caso de los dispositivos Android, y de US$12 en los equipos de Apple.

Pero la medida que más controversia despertó fue la eliminación de las cuentas verificadas, ya que ahora sólo tendrán acceso al "tic azul" las personas que que paguen la suscripción.

JN6R2UL26NELRLHKV4DUIFZIJQ.webp

Hasta el momento, la compañía no confirmó si la eliminación será de forma masiva o no. Pero según informó The Washington Post, será un "proceso en gran parte manual" con resultados "paulatinos".

Entre las personas que dejaron de tener el verificado en Twitter figura personas famosas como: el Papa Francisco, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, y otras personalidades como Beyoncé, Lady Gaga, Cristiano Ronaldo, Alejandro Sanz y hasta Luis Miguel.

¿Qué dijo el Papa Francisco sobre este cambio de Twitter?

El Vaticano espera que Twitter certifique la autenticidad de sus cuentas, como las del papa con 53 millones de seguidores, después de que la red social retirara las marcas de verificación a los usuarios que no pagan por ella, según un comunicado emitido este viernes.

"A la espera de conocer las nuevas políticas de la plataforma, la Santa Sede espera que estas comprendan la certificación de la autenticidad de los perfiles", señala El Vaticano.

El perfil del Papa quedó distinguido con una etiqueta gris que lo "verifica" como "una organización gubernamental o multilateral", cuando la presencia de los pontífices en esta popular red social acaba de cumplir una década, desde que Benedicto XVI inaugurara el perfil el 12 de diciembre de 2012 enviando el primer "tweet".

Captura_de_Pantalla_2023-04-20_a_la_s__19.55.59.webp

Una de las desopilantes reacciones que la red social del pajarito registró fue la del streamer español Ibai Llanos, quien sorprendió a todos con su mensaje al advertir que había perdido el sello de celebridad en Twitter: "No tengo verificado. Vuelvo a tener humildad", escribió en tono irónico.

Como todas las decisiones que fue tomando Elon Musk desde que asumió como CEO, esta decisión fue aplaudida por un sector y rechazado por otro.

Embed No tengo verificado. Vuelvo a tener humildad. — Ibai (@IbaiLlanos) April 20, 2023

Elon Musk llegó a Twitter y se desataron las quejas

El magnate estadounidense Elon Musk completó su desembarco en la red social en abril de 2021 luego de meses de incertidumbre; compró acciones de Twitter por US$ 44.000 millones, convirtiéndolo en el mayor accionista de la compañía, y prometió renovar casi por completo la plataforma.

Uno de los primeros cambios fue la aparición de la sección "Para ti", donde aparecen publicaciones recomendados por la aplicación a partir de un algoritmo que también muestra información de cuentas que no se siguen. Según explicó el empresario, el objetivo es combatir a las cuentas fake y los vots.

Otra medida de Musk fue el despidió a 6000 empleados desde que asumió el control de Twitter. Lo que representó una reducción del 80% del personal.

La decisión está relacionada a una "situación de flujo negativa de más de US$ 300 millones" que posiciona a la firma en un estadio crítico.

Musk reconoció además que los últimos meses fueron "bastante estresantes" dentro de la empresa. Sin embargo, se mostró conforme con su desempeño y concluyó: "Twitter está más o menos en el punto de equilibrio".