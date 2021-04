Dentro de los títulos escogidos por la consola japonesa se encuentran Oddworld: Soulstorm, el cual será exclusivo para PlayStation 5 y estará disponible el mismo día de su lanzamiento.

La segunda elección es el juego exclusivo Days Gone (lanzado en 2019), que presenta una aventura en moto en un mundo post apocalíptico y que también cuenta con una versión optimizada para PS5.

1617187397_992698_1617187758_portada_normal.jpg

El cazarrecompensas Deacon St. John es el protagonista de esta historia plagada de amenazas de todo tipo, donde se destacan las hordas de feroces e irracionales Freakers.

El último título que forma parte de los PS Plus de abril es Zombie Army 4: Dead War, que tal como lo indica su nombre, es protagonizado por zombies y ambientado en la segunda guerra mundial con una campaña cooperativa para hasta cuatro jugadores.

Cabe destacar que los tres títulos estarán disponibles en PS Plus entre el 6 de abril y el 3 de mayo.

450_1000.jpeg PS Plus: PlayStation reveló los videojuegos gratis de abril

Nuevo evento de ofertas

PlayStation Argentina presentó una nueva promoción de ofertas en la PlayStation Store con descuentos exclusivos de hasta el 70% disponibles exclusivamente en su store oficial en reconocidos videojuegos.

De esta manera, los usuarios de PlayStation podrán adquirir títulos en forma digital con importantes descuentos en el marco de la promoción “Ofertas de Pascua”, que incluye videojuegos para un público adulto como The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, Call of Dutty Black Opps Cold War, Watch Dogs: Legion, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 y GTA V.

También se destacan opciones aptas para todo el público y populares como Fortnite: The Last Laugh Bundle, Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe Edition, FIFA 21, NBA 2K21 o Cuphead, entre otros juegos disponibles.