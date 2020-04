Podrás usar a dos personajes de apoyo para tu luchador, los cuales tendrás la posibilidad de invocar de manera ocasional para liberar impresionantes ataques.

Posee diferentes modos de juego, similares a los de su antecesor, junto con las opciones de personalización y en su conjunto es una experiencia que promete encantarle a los fans del anime, pero quienes no están familiarizados con la trama podrán notar varios vacíos. En líneas generales, no decepciona.

Diferentes opciones para vivir la aventura

El modo Historia debería ser la estrella, pero en verdad no despierta un fuerte interés.

Su campaña puede servir como punto de partida para los novatos dentro de este mundo de lucha en el cual la mayoría de los humanos nacen con algún tipo de poder especial conocido como Don (Quirk).

Esta particularidad que tiene la población es la que da lugar a las organizaciones de villanos y de héroes.

Cabe destacar que Izuku Midoriya, el protagonista de la serie, no tiene ningún poder, pero hereda el poderoso One For All de su ídolo, All Might.

Los eventos de esta campaña se ambientan en el arco que va desde el combate entre All Might y All For One hasta el arco de la yakuza.

Por su parte, el modo Arcade cumple con todo lo que se espera en cualquier juego de lucha: elegir un personaje y plantarle batalla a los rivales en numerosos combates para abrirte camino hasta el jefe al final a puro golpe.

Misión es el formato que mejor cayó entre los fans de la historia: se trata de un RPG dentro de este universo que te premia con la progresión de tu personaje.

Además brinda la posibilidad de gestionar nuestra propia agencia de héroes y reclutar compañeros.

Aquí cada reto está compuesto por diferentes enfrentamientos, que te harán ganar experiencia, pero que consumirán tu energía y en este último aspecto radica el desafío de saber gestionarla para alcanzar las recompensas.

Gráficos y jugabilidad

My Hero One's Justice 2 cuenta con increíbles animaciones que replican prácticamente a la perfección al anime.

Además su galería de coleccionables merece la pena para que la visites y te deleites con el material que irás desbloqueando.

En cuanto a la destreza frente al joystick, la dinámica es sencilla: tres botones para atacar en total, que te sorprenderán con diferentes acciones dependiendo del sitio donde las ejecutes.

Los personajes están dotados con ataques propios de cada uno de ellos que puedes usar con la barra Plus Ultra, así como defensa y respuestas que no podrás frenar.

Dominar a la perfección a cada héroe o villano que te guste dependerá de tu agilidad y del tiempo que le dediques al modo Entrenamiento.

Están presentes Mineta, Mirio, Nejire, Kai Chisaki, Tokoyami, Tamaki, Deku, Uraraka, Bakugo, All Might y Gran Torino. Además hay personajes de perfil bajo en la serie como Jiro y Muscular.

Conclusión

No todo es alegría y diversión para los jugadores de My Hero One's Justice. También hay una serie de sinsabores que podrás ver –o no- dependiendo de tus gustos y de lo fan que seas del anime.

Los cierto es que los diálogos podrían estar en un nivel más alto y si jugaste el primer juego de la saga es posible que notes que estás frente a pocas novedades.

Pero el resultado final es correcto, cumple con su finalidad de brindar entretenimiento en medio de la cuarentena.