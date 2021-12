Es que este tipo de plataformas fomenta que cada día más personas puedan conocer sobre la economía de sus países, y también que aprendan a proteger sus ahorros para ganar así cierta estabilidad.

“América Latina está incorporando el bienestar financiero a su check up. Durante este año la región ha elevado y liderado significativamente el uso de aplicaciones de educación financiera, con un incremento de más del 154% entre noviembre del 2020 y noviembre del 2021. En el caso de Argentina, el incremento fue de más del 152%, en comparación con un crecimiento del 113% en Europa y a nivel global, donde el crecimiento fue de un 155% en el mismo periodo”, explican expertos de la empresa especializada Gympass.

Nota paga Finanzas.jpg Se disparó el uso de apps para ordenar la economía casera

Por eso, los especialistas comparten los 5 consejos para tener una economía ordenada, y hasta poder generar posibilidades de ahorro e inversiones:

Hacer un diagnóstico. Como en todo proceso, tener una base de datos y conocimiento es la clave para tener un bien comienzo. Por eso, algunas apps ofrecen la posibilidad de tener una visión integral sobre ingresos y egresos, teniendo en cuenta las fechas en las que se tienen vencimientos, qué gastos superfluos se tuvieron y hasta cuáles fueron los imponderables. ¿Qué ganamos con esto? Conocer el flujo de activos mensual y así poder tener una planificación ajustada a nuestra realidad.

Frenar los impulsos. Hablamos recién sobre los gastos superfluos, y en ellos pensamos cuando armamos este tip. Aunque no lo crean, el gasto hormiga (ese que es pequeño, y parece que no nos hace la diferencia a fin de mes) es muy dañino en las finanzas (y a veces también en la salud, por ejemplo, cuando se cae en la tentación de las golosinas en el kiosco). Normalmente estos gastos están vinculados a consumos al paso, como el café extra de la mañana, que siempre se justifican como un “mimo” que nos damos. Pues bien, ahora antes de pagar estas cosas, es preciso preguntarnos si realmente es necesario y cuán ajustado está nuestro presupuesto de acuerdo al diagnóstico que tenemos.

Prever el mes. Siempre hay meses que son más complicados de atravesar que otros. Por ejemplo, ahora se vienen los gastos de las fiestas de fin de año, o quienes son padres saben que marzo, con el inicio del ciclo escolar, también es todo un desafío. Teniendo identificados estos momentos del año es posible ir ahorrando para que en esos días no tener que caer en, por ejemplo, tener que financiar demás con las tarjetas de crédito.

Dedicarle tiempo. Aprender sobre finanzas no es instantáneo, es preciso sentarse, observar los números y ponerse objetivos para que haya una motivación extra. Para esto, las apps de herramientas económicas son ideales, porque ayudan a tener un enfoque integral y hasta cuentan con especialistas o comunidades que brindan asesoramiento.

Invertir, pero no el ahorro. Un desafío que tenemos quienes vivimos en América Latina es animarnos a pasar de ser ahorristas a inversores. Pero para esto, es necesario ir de menor a mayor, y en las apps hay planes de inversión que se ofrecen según el tipo de objetivo que se tenga o el riesgo que se quiera correr. Desde comprar criptomonedas hasta invertir en el mercado de capitales, todo se puede hacer, y no es necesario invertir grandes cantidades. Para empezar, un detalle muy importante, siempre hay que poner un número que uno esté dispuesto a perder o a no necesitar de inmediato, porque así se puede “jugar” con ese dinero y atravesar el proceso de “prueba y error”.