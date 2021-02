Vuelve la Motorola edge Cup Free Fire

En esta oportunidad se jugará por equipos: un jugador profesional o influencer más tres jugadores, que a través de los mapas Bermuda (x2), Purgatorio (x2) y Kalahari, deberán demostrar por qué son merecedores de la victoria.

El evento contará con la participación de los Casters Efe Gonzaléz, y Darkoztv quienes le pondrán voz a las jugadas y a los Booyah! durante toda la competición.

Desde Furious gaming cuentan que esta nueva edición “es un formato interesante sin duda, el hecho de que los jugadores de la comunidad que se anoten puedan participar y formar equipo con un influencer o pro player del juego que tanto adoran, le da un sabor especial a la competencia y hace que sea más dura, pero a su vez más divertida.”

Edge cup mejor.jpeg

Las inscripciones ya están abiertas y se extienden hasta el 23 de febraro completando este formulario. El anuncio de los ganadores será el 24 de febrero en las redes sociales de Furious y el evento se llevará a cabo el 26 de febrero a las 18hs.

Además de la victoria, el equipo campeón se llevará un motorola edge 128gb para cada integrante, con el que seguirán viviendo toda la adrenalina del gaming mobile.

Acerca de Motorola

Motorola Mobility LLC fue adquirida por Lenovo Group Holdings en 2015. Motorola Mobility es una compañía subsidiaria de Lenovo, y es responsable de diseñar y fabricar todos los teléfonos móviles de las marcas Moto y Motorola.

Acerca de Furious Gaming

Furious es un equipo profesional de deportes electrónicos fundado en 2012 con base en Buenos Aires, Argentina.

En 2015 se expande y abre su primer Gaming House en Santiago de Chile para albergar a su división de League of Legends que compite en la Copa Latinoamérica, el torneo más importante a nivel regional.

Cuenta con un staff de más de 55 personas entre jugadores profesionales, creadores de contenido, entrenadores y staff administrativo.

Actualmente compiten en: Counter Strike, League of Legends, Call of duty, Fortnite, Rainbow Six y PUBG.

Ya cuenta con el apoyo de Lenovo dentro del mundo de las PCs.