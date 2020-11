Este nuevo juego desarrollado por Ubisoft y que pertenece al género de acción y aventura, es la tercera entrega y se desarrolla en un mundo abierto desde una perspectiva en tercera persona.

Presentado para Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One, es uno de los últimos títulos triple AAA que llega a estas plataformas, que están próximas a despedirse para darle lugar a las nuevas consolas, las PS5 y la Xbox Series X|S, a las cuales también llegara para Navidad.

Watch Dogs: Legion | La forma perfecta para despedir a la generación de consolas

A continuación te contamos nuestras sensaciones de este título que, a modo de adelanto, te podemos decir que cumple con el máximo objetivo de los videojuegos: brindar entretenimiento a los usuarios.

Watch Dogs Legion te otorgará la capacidad de controlar múltiples personajes a lo largo de la aventura. Estos pueden ser reclutados a lo largo y ancho del mapa y ninguno de ellos estará prohibido pero algunos te costarán mucho más que otros. Será cuestión de convencerlos para que se unan a tu causa, la rama británica del grupo de hackers DedSec.

Esta organización nació para combatir un régimen autoritario que domina a la isla y que basa su poder en el avanzado sistema de vigilancia conocido como ctOS, que todo lo ve.

Watch-Dogs-Legion-2.jpg

Por tal motivo, desde DedSec deberás reclutar hasta 20 aliados para liberar a la ciudad como una fuerza de resistencia e ir cumpliendo con los diferentes objetivos que se irán planteando para acercarte a la meta.

Cada uno de estos compañeros de causa tendrá sus diferentes habilidades. Esto no quiere decir que no puedan hacer todo, pero claramente esto no es sinónimo de que sean expertos. Algunos utilizarán bien las armas, pero su sigilo o manejo de dispositivos dejará mucho que desear, por ejemplo.

Y aquí radica la habilidad de cada uno de los usuarios para armar el team correcto para alcanzar la meta.

En cuanto a la jugabilidad, el personaje se siente ágil para recorrer la ciudad y cumplir las misiones. Lo mismo ocurre con los vehículos y demás accesorios especiales, como el drone de carga.

Watch-Dogs-Legion-Albion-street.jpg

Pero cuidado con la cámara, que te traerá más de un dolor de cabeza por su manejo algo torpe con su perspectiva mientras estás conduciendo.

Es un espectáculo ver la Londres del futuro y recorrer su gran mapa, pero sin dimensiones eternas como en Assassin's Creed: Odyssey, por ejemplo.

En cuanto a la historia, pero sin revelar detalles de la trama, lo único que te podemos anticipar es que es sólida y está al nivel del título.

En líneas generales, Watch Dogs Legion cumple, a lo largo de sus aproximadas 18 horas de campaña, con su objetivo de entretener al usuario y de convertirse en un digno desafío.

Ideal para fans de la saga y una buena puerta de entrada para los novatos.