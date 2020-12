Y la última forma que idearon para engañar a las personas es mediante el envío de un SMS, para “verificar tu número”, pero que encubre una trampa para quedarse con tu cuenta de WhatsApp.

Por tal motivo te compartimos una serie de sencillos tips para que lo incorpores a tu rutina de seguridad, tanto en la plataforma propiedad de Facebook como en el resto de las aplicaciones.

WhatsApp.jpg Consejos útiles para Whatsapp

El primer paso es tener en cuenta que las plataformas de redes sociales y mensajería no envían códigos de verificación si no lo solicitaste, pocas utilizan enlaces y no utilizan números locales.

Otro aspecto a tener a considerar para elevar la seguridad ante hackers es que si tenés activada la doble verificación y te llega un SMS real, tendrás que encender las alarmas: alguien está intentando entrar a tu cuenta. No compartas ese código con nadie.

Tener activa la verificación en dos pasos es clave: agregar una clave numérica o un correo para verificar y recuperar tu cuenta es vital ante los posibles ataques de robos de cuenta de WhatsApp de hackers.

Otro consejo clave es el uso de aplicaciones identificadoras de números ya que te advierten de números que han sido bloqueados muchas veces.

Por último: si te robaron la cuenta de WhatsApp, debes advertir a tus contactos de que ocurrió un hackeo, para que estén alertas y recurrir a la aplicación para que te ayuden a recuperarla.