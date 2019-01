WhatsApp: tres maneras para descubrir si fuiste bloqueado

Pero hay tres sencillos pasos para que los usuarios puedan descubrir si fueron colocados en la lista negra de alguno de sus contactos y a continuación te las describimos para que tomes nota:

1) La imagen del perfil del contacto puede ser una señal de que fuiste bloqueado. Si notas que la foto deja de actualizarse, estás al horno…

2) Otro indicio es verificar si la otra persona está en línea. En su perfil indica la última fecha de conexión. Si la ves ‘online’ significa que no has sido bloqueado; pero sin embargo, se puede sospechar que lo estamos si hace mucho no se conecta.

3) Por último, si intentas agregar al contacto a un grupo pero te aparece un error es una señal muy clara de que fuiste bloqueado.

ADEMÁS:

