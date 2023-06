WhatsApp web dejó de funcionar en varios países: ¿Qué pasó?

Los usuarios de este servicio también publicaron en Twitter la problemática bajo el hashtag #WhatsAppDown. El sitio no permite cargarse y muestra el mensaje: "No se puede acceder a este sitio web".

En el perfil WABetainfo, publicaron un breve comunicado donde informaron que los problemas tendrían relación con el servidor de la empresa. “La aplicación no puede conectarse al servidor. Parece que esto no se debe a una actualización rota y no se limita a una determinada plataforma”, escribieron.

whatsapp.jpg

Uno de cada tres usuarios reporta problemas en la versión web y casi el 48% dice tener problemas para iniciar sesión.

Como suele suceder, inmediatamente otras redes sociales de comunicación inmediata, como Twitter, se llenaron de avisos de usuarios que tratan de obtener una respuesta a este inconveniente. Hasta el momento, la aplicación en los celulares funciona normalmente.

Cómo saber si se cayó Whatsapp

Es muy sencillo darse cuenta que WhatsApp se ha caído en todo el mundo siguiendo las cuentas oficiales. Para ello hay que cumplir una serie de pasos:

Si no se reciben mensajes y se piensa que WhatsApp se cayó, lo primero que se debe hacer es comprobar que hay conexión a internet, mediante datos o WiFi.

Si todo está correcto, se aconseja ingresar a Downdetector, web que indica si hubo una hora pico en la que se registraron problemas en la aplicación.

Otro método para saber si WhatsApp se cayó son las redes sociales, y la principa es Twitter. La mayoría de usuarios usa el hashtag #WhatsappDown y, mediante ella, se puede saber si es cierto o no.

Si ninguno de esos pasos da una pista concreta, entonces se debe revisar el dispositivo a fin de que se pueda resolver si hay fallas de WhatsApp. Para ello se puede verificar la web de la compañía o proveedor de internet.