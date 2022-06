El periodista comenzó diciendo: "Nos conocimos en el primer programa de Mar de fondo, en Mar del Plata. Dani vino de invitada. El programa se hacía en la playa. Y nada... ¡Qué querés que te diga!”. Y luego, el santafesino comentó: "¿Yo cómo le contaba a mis amigos del pueblo que te había conocido a vos? ¡Era imposible”.

Entonces, la modelo aseguró que en aquel tiempo el conductor era “un bombón” e hizo referencia a lo irresistible que le resultaban sus pelos largos y rubios.

La relación se mantuvo en secreto durante muchos años, hasta que ayer decidieron contarlo en el programa de Ángel de Brito, donde Fantino fue como entrevistado y Cardone es panelista invitada desde el lunes.

Para poner el marco de la situación mas claro, el conductor de Animales Sueltos (América) se animó a contar, por primera vez, una anécdota: "Me invitaste a cenar a tu casa, a tu piso. Y, cuando entro, pusiste unos platos grandes y arriba el plato. Era el plato de sitio y yo no sabía que existía eso en el universo. Yo pensaba que el plato era el plato".

"Dije: ¿Qué raro esta mina, que pone dos platos? Y no me animaba a decírtelo", agregó Fantino sin ponerse colorado. "Conocí las endivias por vos. ¡Me rompió la cabeza! Pusiste endivias y le ponías unas gotas de aceite. Y yo decía: '¿Qué es la endivia?'”, reveló, y le dijo a su ex que era una persona increíble. "¡Qué época!", agregó entre risas.

Si bien no revelaron en qué momento exacto fue la relación, cada uno a su manera se preocupó en aclarar que los dos estaban solos y sin pareja.

Fantino tampoco pasó por alto los rumores de romance que le adjudicaron en su momento con Luciano Pereyra y el exjugador de Racing Adrián "el Polaco" Bastía, y ante la pregunta de de Brito "¿Con cuál saliste?", le respondió: "Con ninguno, con Luciano iba a pescar y el Polaco es amigo. Me daba gracia, al principio me hinchaba un poco las pelotas. Me gritaban en la cancha y yo me cagaba de risa", dijo.

El exrelator contó que hacía mucho tiempo que no hablaba con el cantante y que el exjugador se había ido a vivir a un pueblo del interior con su familia.

"Son esas cosas imbéciles que se instalan y que nunca me afectaron a mí personalmente, porque no tendrían nada de malo tampoco si hubiesen pasado", reflexionó.

Para terminar, Nazarena Vélez quiso saber si Fantino era libre sexualmente, a lo que el periodista respondió con ironía: "Soy picante, soy salvajón".