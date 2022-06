Damián De Santo habló sobre su relación con Gerardo Rozín

De Santo -que estuvo al frente de Morfi desde 2017 hasta 2018- dijo que esa etapa le permitió explorar una nueva faceta como conductor. “Ocupé su lugar durante un año; me eligió él y siempre voy a estar agradecido porque me encantó”, confesó. Y agregó: “Me sentí en mi mundo, con los mismos que estaban en la ficción, los técnicos y directores detrás de cámara, pero a mí me encantó conducir y más este tipo de programa”.

Luego explicó cómo fue que Rozín lo eligió para hacerse cargo de la conducción del programa junto a Zaira Nara: "(Rozín) me dijo: ‘Yo te llamo porque sos diametralmente opuesto a mí', y yo le respondí: ‘Ya lo creo, yo esas notas (que hacés vos) no las haría jamás, no las sé hacer, pero empezaré a forjar mi estilo’; y fue así, aprendí un montón y por también creo que Jey (Mammon) fue la decisión perfecta”.

De Santo forma parte del elenco protagónico de El primero de nosotros, siendo está una novela que fue ideada por Rozín , que en estas semanas están emitiendo los últimos capítulos por Telefe, lo cual revela el vínculo que unió y sigue uniendo al actor con el productor.

5c090b4b7509c.jpg Damián De Santo en Morfi, todos a la mesa, con el papel de conductor luego de que se lo pidiera Rozín.

Un cocinero en acción

El conductor de PH le preguntó a Ramiro Cascón hace cuánto que estaba en el programa ideado por Rozín. “Ya son siete años entre Morfi y La Peña”, reveló el cocinero. “¿Te estás acostumbrando a esta nueva realidad?”, indagó Kusnetzoff.

maxresdefault.jpg Rodrigo Cascón en La Peña de Morfi.

“La verdad es que si bien ya lo sabíamos hace tiempo nosotros porque veníamos acompañándolo, fue muy rápido, más rápido de lo que podíamos pensar”, reveló el chef. “Nos fuimos despidiendo durante el año, y las charlas que teníamos fuera de las cámaras eran sobre eso, y sabía que si necesitaba algo estábamos cualquiera de nosotros a acompañarlo”, remarcó.

Luego declaró que le pareció una buena idea que Jey Mammon tome el mando de la conducción del clásico de los domingos tras la muerte de Gerardo: “Creo que Jey fue la incorporación ideal para poder seguir adelante con el programa, porque le mete su humor y su impronta, y nos hace sentir muy unidos. Ese puesto era difícil de llenar, muy difícil, y Jey lo está haciendo con honores”, aseguró.