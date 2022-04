El Dipy amenazó a Flavio Azzaro: "Te voy a romper todo"

"Hola @FlavioAzzaro. ¿Así que sos tan porong... y puteas a la madre de mi hijo en la puerta de Crónica y después te refugias con los dueños? Papito, mañana te voy a buscar al canal porque sos tan cagón que te fuiste rajando. En la puerta o en el medio del programa te rompo todo", publicó el Dipy horas antes de dirigirse hacia el canal.

Según trascendió, Azzaro le pidió a la seguridad del lugar que echaran al músico.

"Me hiciste sacar con la policía de la puerta del canal, cagón. Te hacés el piola con las minas y después no bancas nada. Ya te voy a cruzar, te lo juro", insistió el cumbiero.

El origen de este nuevo escándalo de la farándula argentina comenzó cuando Flavio Azzaro hizo un desubicado comentario sobre la violación grupal en Palermo, en febrero de este año y Mariana Diarco le salió al cruce.

"Ese muchacho se perjudica solo y constantemente porque es nefasto, porque todavía no se da cuenta en la época en la que vivimos, no sé si trabaja en la tele pero no prende la tele, si no se lee un libro, si es tan ignorante como demuestra ser o es un personaje y le encanta que hablen de él", sostuvo Diarco en diálogo con Mitre Live.

Además, la modelo, recordó que el periodista la dejó sin trabajo: "A mí no me vas a callar imbécil, yo perdí un trabajo por vos en el momento más difícil del país después de la pandemia. Si yo tengo que alzar la voz para que personas como vos no estén más en la tele lo voy a seguir haciendo, espero que te quede claro".

Todavía no hubo respuesta por parte de Flavio Azzaro ante las amenazas de el Dipy.