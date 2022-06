Facundo Arana y Romina Gaetani rompieron el silencio

Después del huracán de informaciones que atravesó en las últimas dos semanas, Arana expresó ayer su agradecimiento mediante un posteo en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto en donde se lo ve feliz, al aire libre e iluminado por el Sol.

“Muchísimas Gracias por las infinitas muestras de cariño recibidas… Estos días los dediqué a acompañar y ser acompañado por mi familia. Me dediqué a pensar mucho. Yo tengo claro mi propósito en la vida, similar al de casi todos...es vivir en Paz, aprender de todo y tratar de dar una mano siempre que puedo. Creo que las acciones lo definen a uno mucho mejor que las palabras. Y todos los días me voy revisando y voy intentando acomodar imparcialmente las cosas para construir mi mejor versión, pero no para mostrar, sino para habitarla. Gracias a cada una de las personas que me regalaron una palabra, una mirada, un abrazo… Gracias por todo. A Todos”, escribió el actor en su cuenta.

La respuesta por parte de los amigos y admiradores llegó a más de 46 mil likes y mensajes de apoyo, entre los que se puede ver los de Eleonora Wexler, Melina Pitra, Benito Fernández, Florencia Raggi, el cantante Axel, Nazarena Vélez, Mercedes Funes, Manuela Pal y Karina Mazzocco, entre otros.

Facundo Instagram.jpg

Por su parte, Gaetani dio una entrevista a la revista Para Ti, donde contó detalles de la reunión que tuvo con su excompañero de trabajo. "En ese encuentro, lo que sucedió es un poco lo que se comunicó, que independientemente del afecto que ambos nos tenemos con Facundo como compañeros. Y nada más. Lo escuché, él me escucho a mí y fue simplemente eso, escucharnos", dijo la actriz.

"Él también supo que no me retractaba de lo que dije. Y simplemente no se llegó a una acción legal. Quedó ahí en un ámbito íntimo de nosotros dos, donde los abogados estuvieron y después también nos dejaron solos hablando", agregó.

La actriz y cantante explicó por qué en 2019 no inició acciones legales contra el actor por su comentario en el lanzamiento de su video musical. "En su momento no le inicié acciones legales a Facundo por su posteo, y eso se lo comuniqué, porque en lo personal durante esos días yo estaba viviendo un hecho de violencia en mi vida privada, que superaba cualquier posteo que hiciera Facundo Arana", destacó.