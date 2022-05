Facundo Arana vs Maju Lozano: el origen del enfrentamiento

La nota que originó el malestar de Arana fue una entrevista que la propia Maju le había realizado a Isabel Macedo, exnovia del actor, para el ciclo Vértigo en la Ciudad (Telefe) en 2010.

En el reportaje, la conductora lanza la desafortunada frase: “Era necesario tener tantos hijos (jajajaja) no te alcanzaba con un perro labrador”, algo que habría irritado sobremanera al actor, que a los 17 años sufrió el linfoma de Hodgkin y que le habían diagnosticado que difícilmente podría tener descendencia.

En una entrevista en el programa "La Noche" (C5N), en 2013, Facundo Arana había confesado que no tenía esperanzas en convertirse en padre por el tratamiento al que se había tenido que someter: "Desde los 17 a los 36, pensé que no podía ser padre. Por la enfermedad que había tenido y el tratamiento. Me dijeron 'con Dios de muy buen humor y viento de cola tal vez algún día, con la ciencia avanzando'”.

Mas allá del comentario jocoso y falto de mala intención de Maju Lozano, una situación personal desconocida por ella, fue lo que ofendió al actor.