Guillermo Coppola le hará juicio a Amazon por la serie de Maradona

El exrepresentante del astro del fútbol le confirmó al periodista Carlos Monti en "Nosotros a la mañana" (El Trece) que irá a la Justicia contra la plataforma audiovisual por mal uso de la imagen, en la miniserie “Maradona: sueño bendito”, nueve meses después de su estreno.

"Coppola tomó la decisión de sumarse a Claudia, a Dalma, a Gianinna y al propio Carlos Salvador Bilardo en la demanda millonaria que van a hacer contra Amazon. Él va a explicar sus razones por las cuales él habla con su abogado y le da instrucciones para que inicie la demanda", explicó Monti y puso al aire el audio que le dejó Guillote.

"La decisión de Amazon de actuar contra la plataforma se tomó en consenso de los abogados que me representan: el Dr. Gustavo Romano, Gerardo Pardo junto con Fernando Burlando", dijo Coppola.

"Me hicieron entender que es un mal uso de la imagen. Sin consulta alguna, sin aviso. Dejando mi imagen por ahí maltratada. No lo puedo asegurar porque no la vi a la serie", añadió.

El motivo por el que llevará a juicio a la plataforma Amazon Prime Video lo explicó el propio damnificado: "Seguí los pasos de Claudia, Dalma, Gianinna, Bilardo, etc. Fundamentalmente por respeto. El que no han tenido para conmigo. De ahí la decisión de esta acción en contra de Amazon".

sueño bendito.jpg

Guillermo Coppola: La serie

En otro momento del audio Guillermo Coppola habló sobre su serie autobiográfica con la plataforma Star+, que está prevista que se estrene en 2023: "Todo lo contrario a como estoy procediendo yo con la serie que ya arreglé con Disney. Hablando con cada uno de los que van a personificar en la misma. Pidiéndoles autorización, contándoles de qué se trata".

En esta serie biográfica el actor Juan Minujín será el que protagonice al exrepresentante del Diez, papeles que en “Maradona: sueño bendito” interpretaron Leonardo Sbaraglia y Jean Pier Noher.