Guillermo Coppola y Caniggia y Mariana Nannis en un avión

Coppola comenzó la historia con su particular manera de narrar: “Casamiento de Diego Armando Maradona”, vuelo para 30 pasajeros que venían a la fiesta desde Europa, agregó. “Parecía un avión que no tenía asientos. La gente iba y venía, circulaba”, explicó el particular y querido personaje.

Con la atención de todos los participantes del programa y del conductor, Coppola dio alfunas pistas que permitieron identificar, sin nombrarlos, a Claudio Caniggia y Mariana Nannis como los responsables de los particulares ruidos que se oían desde en el fondo del avión de los invitados al casamiento de Diego Maradona y Claudia Villafañe.

Pero lo más gracioso fue el remate: “¿Qué hice? -narrò Guillermo Coppola- Les lleve una frazada y les dije ‘un poquito más bajo chicos por favor’ y les tiré la frazada”.