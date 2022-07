Isabel, la historia de la escritora latinoamericana más vendida del mundo

Desde muy joven, la escritora estuvo dispuesta a romper los estándares socialmente aceptados para abrir su propio camino. A pesar de haber vivido en un momento histórico marcado profundamente por el machismo, fue editora de una importante revista femenina, publicando temas que resultaban incómodos para el Chile de la década de los ‘60.

Basada en la historia íntima de Isabel Allende, en todas sus facetas, como mujer, madre, esposa y activista por los derechos humanos. La historia de quien fue perseguida tras el golpe militar en Chile en 1973 por su pensamiento político y por ser sobrina del derrocado presidente Salvador Allende.

Isabel debe abandonar el país, a su esposo y sus dos pequeños hijos para exiliarse en Venezuela. Viviendo así el dolor del destierro, la lejanía de su familia y el desempleo. Su refugio fue la escritura, dando vida a una novela que cambiaría su vida: “La Casa de los Espíritus”.

“Yo estaba viviendo en el exilio en Venezuela, después del golpe militar en Chile. Y el 8 de enero supimos que mi abuelo estaba muy enfermo, que se estaba muriendo en Chile. Mi forma de despedirme de él, ya que no podía volver a Chile, fue escribirle una carta. Pero al segundo o tercer párrafo ya me di cuenta de que no era una carta como todas y que posiblemente mi abuelo nunca la iba a leer. Se me disparó la imaginación y todas las historias que tenía adentro, las anécdotas de él, las leyendas de la familia, mis memorias del pasado, mi país perdido… Todo eso salió como como un torrente sin que tuviera que pensarlo mucho. Y al cabo de un año trabajando solamente de noche, porque tenía un trabajo de día de 12 horas diarias, tenía 560 páginas en el mesón de la cocina y ese era el primer libro “La Casa de los Espíritus” explicó Isabel Allende durante una entrevista para LIFETIME.

Paula.jpg Isabel Allende, su hija Paula y el libro en el que está basada la miniserie

“Yo había pedido una sola cosa si hacían esta serie, y era que tuvieran mucho respeto por las otras personas que aparecen ahí. Mi vida está expuesta en varias memorias que he escrito y esta miniserie está basada en "Paula", una memoria que escribí después que murió mi hija. Entonces no puedo alegar nada. Pero otras personas que aparecen en la serie como mi primer marido, padre de mis hijos, como el marido de Paula, como mi propio hijo, y tantas otras personas, tienen sus vidas privadas y no tienen por qué ser expuestos por culpa mía. Entonces pedí que fueran muy respetuosos con ellos y lo fueron" contó la escritora sobre sus condiciones a la hora de emprender este proyecto.

isabel-allendejpg.webp La actriz Daniela Ramírez interpreta a la escritora Isabel Allende

“Isabel: la historia íntima de la escritora Isabel Allende”, viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de julio, a las 23 hs, por LIFETIME.

Viernes 29 - Episodio 01- El costo de la libertad: Isabel es una feliz madre y esposa, además de una famosa periodista feminista en Chile. Pero la dictadura militar chilena romperá su carrera y su vida.

Sábado 30 - Episodio 02- El diablo en el espejo: El exilio y la soledad llevan a Isabel por caminos oscuros durante su estancia en Venezuela. Sin embargo, la escritura será su salvación y le abrirá las puertas al mundo.

Domingo 31- Episodio 03- Los espíritus: El vertiginoso camino hacia el éxito de una escritora amada por lectores de todo el mundo se ve abruptamente interrumpido por el dolor más grande que puede sufrir una madre.