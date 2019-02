Tevez o Zárate, laberinto en l que se metió solito Alfaro

p EL NIVEL MOSTRADO POR MAURO EN EL INICIO DE LA COMPETENCIA OFICIAL ES MUY SUPERIOR AL DEL APACHE, PROCLAMADO “EMBLEMA” PARA APOYARSE POR EL DT. QUE JUEGUEN JUNTOS, ¿UNA TERCERA VÍA SALVADORA?

G ustavo Alfaro, el técnico de Boca, plantó muy firme su bandera ini bien asumió el cargo y hoy, cuando apenas han pasado un par de partidos de la competencia oficial, parece haber quedado “encriptado”, condicionado por su postura. “Carlos Tevez es nuestro emblema y nos apoyaremos en él”, dijo el entrenador, dejando en claro que el Apache iba a ser en su ciclo el líder futbolístico y mucho más del equipo y el plantel. ¿Cometió un error de estrategia? ¿No calculó que Mauro Zárate, con una gran pretemporada y ya sin las exigencias de desgaste que le ordenaba Guillermo Barros Schelotto podia ser gran figura de arranque? Lo cierto es que las actuaciones del ex Vélez contra Newells (entrando en el complemento) y ante San Martín de San Juan (un gol, asistidor y figura junto a Pavón) le armaron un flor de lío a Gustavo Alfaro, porque las actuaciones de Mauro Zárate fueron muy superiores a las de Carlos Tevez, pero el técnico debe hacer honor a su palabra y ya el domingo vuelve el Apache como titular y Mauro irá al banco. ¿O quizá en breve hace una diagonal y los mete a los dos en el equipo titular? Es una posibilidad que Alfaro no descartó, pero no será por ahora.