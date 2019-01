Tristán buscará no tener problemas con el Gallego

El Lechero tuvo una gran primera mitad ante el Bohemio, en la que había conseguido una diferencia considerable que no pudo mantener hasta el final. Pero con buenas sensaciones desde lo futbolístico, ante el Gallego intentará aceitar mejor el esquema de juego para no pasar sobresaltos, ante el último de la tabla de posiciones. La ventaja con la que corre el equipo de Villa Soldati, es que no tuvo un gran gasto de energía en su primera imagen, ya que su duelo ante Talleres en Remedios de Escalada fue suspendido por falta de un grupo electrógeno.

Para el encuentro de esta tarde, Daniel Bazán Vera sólo tiene una duda y es sobre el lateral derecho, por lo que luego repetirá el mismo once que ante los de Villa Crespo. El equipo titular formará con Roberto Jara; Emiliano Carrasco o Maximiliano Levi, Gastón Aguirre, Christian Varela, Roberto Floris; Franco Quiroga, Rodrigo Vélez, Gerardo Martínez, Enzo Trinidad; Luis López y Luis Salmerón.

Martín Gonaldi, será el árbitro del encuentro, quien nunca dirigió antes a ninguno de los dos equipos.

En el encuentro entre ambos por la primera rueda del torneo, igualaron sin festejos en el estadio 20 de Octubre, por la segunda fecha.