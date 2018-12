Tristán visita al Cartero en busca del ansiado boleto

Para cerrar el año deportivo, el Lechero visitará Agronomía en busca de concretar su ilusión de clasificar a la Copa Argentina 2019, pero al depender del resultado de All Boys-Flandria, deberá sumar de a tres y esperar a la reanudación en enero del suspendido, para definir su suerte. La única chance que dejaría con vida al elenco de Ezeiza será la derrota de los de Flores.

La parada no será para nada sencilla, porque el Cartero llega de dos victorias al hilo como local y el Albiazul consiguió festejar una sola vez en nueve presencias como visitantes en lo que va del torneo.

Con respecto al once inicial, el entrenador Daniel Bazán Vera no confirmó el equipo por una duda en el fondo, pero no haría más variantes sobre los que vienen de igualar sin gritos ante San Miguel: Roberto Jara; Emiliano Carrasco, Ezequiel Vicente o Gastón Aguirre, Christian Varela, Tomás Aveldaño; Fernando Lareu, Rodrigo Vélez, Elías Cáceres, Nicolás Pinto; Luis López y Luis Salmerón.

Por otro lado, debido a la expulsión del Indio ante el Trueno Verde por los incidentes con el cuarto árbitro, el DT no podrá ocupar su lugar en el banco de suplentes y para dar las indicaciones estará su ayudante Jorge Lepez.