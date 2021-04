Programa de las carreras del sábado 17 de abril en Palermo

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. BONO EXTRA $ 6.000 al 6º, 7º y 8º.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000

Catcher In The Rye - Nanga Parbat

Campanologist - Our Donna

Art Attack - My Beauty Met

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. BONO EXTRA $ 6.000 al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 20-INC. $ 250.000

BEST CHANGE

Most Improved - Opium Star

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. (Jockeys aprendices sin descargo). BONO EXTRA $ 6.000 al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-INC. $ 150.000

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. BONO EXTRA $ 6.000 al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.000

Catcher In The Rye - Poetisa Pura

Orpen - Oh Moon

FOREVER IN MY HEART

MY SERVE

DELLA FRANCHESCA (7) ORPEN MOON (8) SANTA FIESTA (5) MY SERVE (1)

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. (Jockeys aprendices sin descargo). BONO EXTRA $ 6.000 al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 50-INC. $ 250.000

Fortify - Mansa Inc

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 56 kilos. BONO EXTRA $ 6.000 al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.000

MAKE YOUR CHOICE

Catcher In The Rye - Stormy Delta

Greenspring - Glory Alone

Catcher In The Rye - Potra Pura

Catcher In The Rye - Stormy Garland

INDIGLOW (1) MR BROWNSTONE (2) MASTER TAPIT (12) MAKE YOUR CHOICE (11)

Todo caballo de 3 años y más edad. Peso por edad. BONO EXTRA $ 6.000 al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-POZO GARANTIZADO-$ 800.000

Flesh For Fantasy - Enjaretada

HOLE IN ONE

Roman Ruler - Catch The Mad

ROMAN THE MAD

ROMAN THE MAD (1) HOLE IN ONE (3) MOSCATO PIZZA (6)