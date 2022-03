1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: VIRREINADO 14:00 hs.

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4 CON POZO MAX-1º PASE-$ 200-MEGA INCREMENTO-$ 5.000.000-POZO MAX-$ 300.000

5P 4L 3L 0S 1 VENGAN Y VEAN O.Arias 2 55 Manipulator - Van Del Tala D.H.Arias - - - - 2 CUPULA PALERMITANA W.Moreyra 2 55 Fragotero - Sos Muy Joven R.C.Gutierrez - - - - 3 WILDEST L.Balmaceda 2 55 Hurricane Cat - Born Wild E.Martin Ferro - - - - 4 CASTA Y PURA F.L.Goncalves 2 55 Safety Check - Stevie Gal R.R.Caroprese - - 5S 5P 5 TU CALA I.Monasterolo 2 55 Jurabas Tu - Kissme Water G.E.Scarpello - - - - 6 FURIA BLINDADA G.J.Garcia 2 55 Furious Key - Blinking Stripes L.Echaniz - - - - 7 APRIL JANE F.Coria 2 55 Angiolo - Serenity Jane M.F.Alvarez

CASTA Y PURA (4) VENGAN Y VEAN (1) TU CALA (5)

2a. Carrera - 1200 mts. CLASICO SANTIAGO LURO (G. II) 14:30 hs.

Potrillos nacidos desde el 1° de Julio de 2019. Peso 55 kilos. (*) Bonus Estrellas Plus: $ 125.000. al inscripto en Estrellas Plus mejor ubicado en los tres (3) primeros puestos del marcador. (*) Pine Gap, Editorial Comment, Don Kazako, Le Cornette y Full Catalan.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6 CON POZO MAX-1º PASE-$ 100-INC. $ 1. 200.000 - POZO MAX-$ 300.000 - HERRADURA DE LA SUERTE DESDE $ 500.000 HASTA $ 1.000.000.

- - 1P 3P 1 PINE GAP C.Velazquez 2 55 Manipulator - Stormy Beam D.Zapico - 2P 1P 1P 2 EDITORIAL COMMENT E.Ortega P. 2 55 Il Campione - Federalist M.S.Sueldo - - 3P 9P 3 SUPER SEBI A.Paez 2 55 Sebi Halo - Intercoqueta M.A.Manso - - - 1S 4 DON KAZAKO F.L.Goncalves 2 55 Long Island Sound - Doña Mishka C.D.Etchechoury 4L 1L 1S 2P 5 LE CORNETTE W.Pereyra 2 55 Emmanuel - La Plus Chic H.A.Azcurra - - - 1P 6 FREE SECURITY M.Valle 2 55 Security Risk - Free Vikinga F.Retrivo - 3P 1P 7P 7 AFECTUOSO PASS G.Calvente 2 55 Distinctiv Passion - La Agradable Key H.G.Calvente 4L 8L 2S 1S 8 ROMAN RUNNER J.Noriega 2 55 Star Runner - Naiz Roma A.M.Lencina - 8S 1S 4P 9 FULL CATALAN B.Enrique 2 55 Full Mast - La Masia Key J.L.Correa Aranha - 1S 2S 8P 10 VOS QUERES P.Carrizo 2 55 Full Mast - Si Queres C.F.Visconti

LE CORNETTE (5) EDITORIAL COMMENT (2) PINE GAP (1) FULL CATALAN (9)

3a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: CITY GLAM 15:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador dos carreras. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Verano: $ 117500 al 1º, 41125 al 2º, 23500 al 3º, 11750 al 4º, 8225 al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 2.000.000

0S 3P 4P 8P 1 HABLAR CON TODOS G.Calvente 5 57 Exchange Rate - I`m Moving On R.A.Benavidez 2C 2Q 3C 2P 2 STAR OF THE BALL F.L.Goncalves 5 57 Proud Citizen - First Face J.E.Cabrera 1P 3S 3P 0P 3 SEBI BOY W.Moreyra 5 57 Suggestive Boy - Sebi Fizz J.A.M. Neer 0P 1P 2P 5P 4 ENCIMADO X.X. 5 57 Cima De Triomphe - Mora Honorable D.A.Ruben 3P 7P 1P 6P 5 CHANGEOVER DAYS A.Paez 5 57 Sixties Icon - Indiana Catcher G.Scagnetti 3P 9P 4P 5P 6 VOS DECIS I.Monasterolo 5 57 Señor Candy - Si Queres F.A.Goroso 1P 9P 3P 8P 7 EMPACAT M.Valle 5 57 Hurricane Cat - Empathy J.M.Varga 5S 1P 8P 1P 8 APPOLINAIRE T.Baez-4 5 57 Cityscape - Appia L.S.Bedoya

STAR OF THE BALL (2) APPOLINAIRE (8) SEBI BOY (3)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: FINNEON (BRZ) 15:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000 - HERRADURA DE LA SUERTE DESDE $ 500.000 HASTA $ 1.000.000.

- - 6R 6e 1 MININAZA TRAB G.Mansilla 4 57 Gradepoint - Mamininaza R.Vega - 0P 0S 0S 2 EXPLOSION M.Rey-4 4 57 Storm Rancher - Artanda J.Kalvermatter - - - - 3 SAGADORA M.Valle 4 57 E Dubai - Saga L.R.Cerutti 6P 3P 7P 3P 4 ESTUDIANTA HERA A.Allois-4 4 57 Andromeda`s Hero - Sugar Baby M.Rivera 3S 5S 8S 8S 5 MARCIA WINTER M.Aserito 4 57 Master Of Hounds - Maggie Pop F.R.Cacciabue 5P 6P 6P 5P 6 J BE REINA A.Giorgis 4 57 J Be K - Stormy Reina J.C.Benedetti - - - 6P 7 CHANNEL PARIS L.Brigas-4 4 57 South Kissing - Vividora D.C.Periga 2P 5P 7P 2S 8 MUCHA SARDINA J.Noriega 4 57 Manipulator - Monaguesca N.Palacios 6S 3S 0S 3S 9 LUNA TITI G.Bonasola 4 57 True Cause - Luna Sam R.A.Gonzalez 3P 3P 2P 3P 10 SPRING BELLA F.L.Goncalves 4 57 Greenspring - Devanea A.Gonzalez 6P 6P 3P 6P 11 CAPITALIZADA W.Moreyra 4 57 Cosmic Trigger - Capa Maxima C.A.Medina 0S 2L 3S 4S 12 PEONIA FITZ R.L.Garcia-4 4 57 Seattle Fitz - Paeonina J.M.Leon 2L 7L 4P 4P 13 VULCANIA D.E.Arias 4 57 Global Hunter - Vula J.D.Staiano

SPRING BELLA (10) PEONIA FITZ (12) VULCANIA (13) J BE REINA (6)

5a. Carrera - 1200 mts. CLASICO SATURNINO J. UNZUE (G. II) 16:00 hs.

Potrancas nacidas desde el 1° de Julio de 2019. Peso 55 kilos. (*) Bonus Estrellas Plus: $ 125.000. a la inscripta en Estrellas Plus mejor ubicada en los tres (3) primeros puestos del marcador. (*) Helen In Track, Emperadora, Ninetta, La Clota y Doña Lagrima.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4 CON POZO MAX-1º PASE-$ 200-INC. $ 2.000.000-POZO MAX-$ 3. 300.000

- - 3P 3S 1 SANDUNGA DREAM W.Pereyra 2 55 Santillano - Such A Dream L.R.Godetti - - - 1S 2 HELEN IN TRACK J.Noriega 2 55 Cosmic Trigger - Helen Mary N.Martin Ferro - - - - 3 TA LINDA W.Aguirre 2 55 Lizard Island - Ta Ocupada G.A.Salinas - - - 1P 4 EMPERADORA J.Villagra 2 55 Il Campione - Asediada Emper G.J.Frenkel S. 5L 2P 1P 2P 5 NINETTA J.Diestra 2 55 Horse Greeley - Nina Bernstein M.A.Pugliese - 2P 1P 1P 6 LA CLOTA B.Enrique 2 55 Claro Oscuro - Sembladita L.A.Gaitan - 2S 1S 5S 7 DOÑA LAGRIMA F.L.Goncalves 2 55 Safety Check - Doña Alas C.D.Etchechoury - - - 1P 8 STORMY TEXANA M.Valle 2 55 Nashville Texan - Stormy Oriental L.R.Godetti

EMPERADORA (4) NINETTA (5) LA CLOTA (6)

6a. Carrera - 1800 mts. PREMIO: SEATTLE AMPI 16:30 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000 - HERRADURA DE LA SUERTE DESDE $ 500.000 HASTA $ 1.000.000.

7S 6S 7P 3P 1 ROCK SPIRIT O.Alderete 3 56 Endorsement - Ocala E.R.Bortule 7P 8P 2P 5P 2 KENNEDY BACK W.Moreyra 3 56 John F Kennedy - Strike Back J.L.Catapano (h) - - - 2P 3 TREASURE NIGHT B.Enrique 3 56 Treasure Beach - Zuma Night S.L.Carezzana - - 0P 0P 4 ICY VASCO J.R.Benitez V.-3 3 56 Icy Glory - Teofila D.H.Ilincheta - 9S 5S 8S 5 MR. BOONE R.R.Barrueco 3 56 Daniel Boone - Malinche A.O.Aguirre 0L 9P 8P 2P 6 MAESTRO DE TANGO W.Aguirre 3 56 Master Of Hounds - La Maizani Juan R. Gutierrez 6S 3P 6P 7P 7 HOCICO BLANCO M.Valle 3 56 Emmanuel - Incredible Life J.A.Urtiaga - - - 0P 8 SHY RENE A.Giorgis 3 56 Expressive Halo - Shy Violet J.C.Benedetti - - 3P 7P 9 MARTIGNAC R.Bascuñan-3 3 56 Master Of Hounds - Brussels R.A.Gomez - - - 0S 10 UNNMONEY D.Lencinas-4 3 56 Blood Money - Untouchable J.L.Lopez 0S 5S 3S 5S 11 DON JONRON L.Noriega 3 56 Treasure Beach - Joya Latina C.A.Cardon - 7S 7S 8P 12 STORMY SEDUCTOR C.Perez G.-2 3 56 Storm Mayor - Formal Sale J.C.Aguirre - - - 9P 13 VIENTO SUR FRIO C.Benitez 3 56 Southern Cat - La Disonante J.C.Nievas 9S 4S 3P 2P 14 CROWDPLEASER F.L.Goncalves 3 56 Full Mast - Nice Canter D.A.Ruben 4S 0S 5P 7P 15 ALDEANO HIT G.J.Garcia 3 56 Hit It A Bomb - Aldeana Royal M.F.Alvarez

CROWDPLEASER (14) TREASURE NIGHT (3) KENNEDY BACK (2) ROCK SPIRIT (1)

7a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: MISS VICTORY 17:00 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bono Verano: $ 80000 al 1º, 28000 al 2º, 16000 al 3º, 8000 al 4º, 5600 al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000

0S 0S 0S 6L 1 MOLINADA R.Villegas-4 5 57 Galicado - Moving C.A.Santiñaque 7P 9P 5P 0L 2 REGINA CAT E.Torres 5 57 Compasivo Cat - Miss First Lady D.C.Periga 0L 7P 6L 5L 3 PERTRECHADA DUBAI G.Tempesti V.-4 5 57 E Dubai - Pertrechadora L.A.Fernandez F. 6S 5S 3S 9S 4 LA BRISA SUREÑA M.Aserito 5 57 E Dubai - Mili Sureña F.R.Cacciabue 4L 3P 2T 3T 5 DIVA CHUCK O.Roncoli 5 57 Chuck Berry - Blue Moon Diva A.E.Casco 2P 5P 2P 2P 6 REUMEN LEF S.Piliero 5 57 Art Master - Significada A.M.Sosa 0S 8S 0S 0S 7 ILCARA LEF M.La Palma 5 57 Endorsement - Isola Di Corsa C.M.Saini 2P 4P 0S 5P 8 CINDERELLA`S WAND G.Bellocq 5 57 City Banker - Grand Gallery F.A.Pijuan - - - - 9 VIA SHOT C.Perez G.-2 6 55 Blocked Shot - Sindicada P.J.Kelly - - - - 10 FLOR DE LINO J.Leonardo 5 57 Acertame - Think Twice D.E.Spandrio

REUMEN LEF (6) CINDERELLA`S WAND (8) PERTRECHADA DUBAI (3)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: IRISA 17:45 hs.

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000 - HERRADURA DE LA SUERTE DESDE $ 500.000 HASTA $ 1.000.000.

- 6S 7P 6P 1 PITYQUELOCOESTAS G.J.Garcia 2 55 Horse Greeley - Olga Peretyatko M.F.Alvarez - - - 8S 2 HIT TERMS W.Moreyra 2 55 Hit It A Bomb - Terms Rye Mauro Garcia - - - - 3 SUBSANADOR F.L.Goncalves 2 55 Fortify - Save The Date N.Martin Ferro - - - - 4 ES EVENTUAL W.Aguirre 2 55 Cosmic Trigger - Eventual Champ G.A.Salinas - - - - 5 LEIBIG F.Coria 2 55 Le Blues - Alta Floresta I.Jaimes - - - - 6 LAWSON E.Ortega P. 2 55 Le Blues - La Ñacanina C.A.Cardon - - - - 7 EL MUSICAL J.Villagra 2 55 Il Campione - Rhythm And Soul M.A.Gomez

SUBSANADOR (3) LAWSON (6) PITYQUELOCOESTAS (1)

9a. Carrera - 2000 mts. CLASICO OTOÑO (G. II) - COPA ASDRA 18:15 hs.

Todo caballo de 3 años y mas edad. Peso por edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 50-INC. $ 500.0000

4P 5P 2P 2P 1 REMEN I.Monasterolo 5 60 Galicado - Redeem H.S.Rodriguez 1S 1S 8S 1P 2 HUAPANGO TORERO E.Ortega P. 4 60 Suggestive Boy - Happy Queen N.Martin Ferro 2P 2P 2P 0S 3 STOREFRONT W.Moreyra 3 56 Fortify - Stormy Convicta J.A.M. Neer 3S 2S 0S 1P 4 HOLE IN ONE J.Villagra 7 60 Heliostatic - Honey Happy M.A.Romero 2S 2P 1P 2P 5 QUITO KEY M.Valle 4 60 Key Deputy - Quita Nistel A.F.Gaitan D.

STOREFRONT (3) HUAPANGO TORERO (2) HOLE IN ONE (4)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: BENITO FERNANDEZ (CA) 18:45 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. Bono Verano: $ 90000 al 1º, 31500 al 2º, 18000 al 3º, 9000 al 4º, 6300 al 5º . Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000

7P 2P 1P 7P 1 MISSANDEI J.Villagra 4 57 Master Of Hounds - Stripes Affair P.F.Paganti 1P 4P 5P 5P 2 NUEVA SPRINTER M.Rey-4 4 57 Lenovo - Maylen M.A.Kot 4S 2P 1P 0P 3 MOON AND SUN R.Bascuñan-3 4 57 Equal Stripes - Moon Lady E.Martin Ferro 1P 4S 2P 3P 4 LLAMARADA PLANET F.L.Goncalves 4 57 Sol Planet - Lanzallamas R.O.Soto 6P 8P 5P 0S 5 ARAMAIONA C.Cuellar 4 57 Most Improved - Baska Vicenta R.A.Latorre 0S 7P 8P 5P 6 TIME TO REMEMBER R.Frias-2 4 57 Roman Ruler - Tacanuya A.C.Glades 8P 2L 3P 6P 7 KELLY CAUSE M.La Palma 4 57 True Cause - Kelly Key D.Zapico

LLAMARADA PLANET (4) NUEVA SPRINTER (2) MISSANDEI (1)

11a. Carrera - 2000 mts. CLASICO ARTURO R. Y ARTURO BULLRICH (G. II) 19:15 hs.

Yeguas de 3 años y mas edad. Peso por edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000 - HERRADURA DE LA SUERTE DESDE $ 500.000 HASTA $ 1.000.000.

3P 3P 2L 1P 1 PURA VERDAD J.Villagra 4 60 Catcher In The Rye - Poetisa Pura G.J.Frenkel S. 2L 3S 1P 2S 2 EMERIT CRAF A.Cabrera 4 60 Mastercraftsman - Emerit Celebre N.A.Gaitan 2P 1S 2P 2P 2a MAJESTIC RULER M.Valle 4 60 Roman Ruler - Majestic Empire F.S.Cascia 2P 3L 3P 7S 3 SINSA DONG L.Balmaceda 4 60 Sebi Halo - I-moon O.F.Labanca 1S 1S 5S 2P 4 EAGLE SCOUT W.Pereyra 3 56 Il Campione - La Mucura N.A.Gaitan 3P 6S 1P 1P 5 PALIZA SALVAJE A.Giannetti 3 56 Lizard Island - Paloma Blanca E.O.Martucci 2S 7S 5P 4S 6 HENESTROSA E.Ortega P. 5 60 Treasure Beach - Happy Queen N.Martin Ferro 6S 5S 3S 6S 7 BONONIA W.Moreyra 5 60 Catcher In The Rye - Balas De Amor J.A.M. Neer - 1P 1P 0S 8 SCARPETTA L.Vai 3 56 Super Saver - Scarlatt P.Nickel Filho 1P 4P 3S 4S 9 LA FANTASTIQUE B.Enrique 4 60 Le Blues - Flower Power M.L.Roberti 5P 5L 1S 5S 9a MAYICA I.Monasterolo 4 60 Equal Stripes - Eternal Magic M.L.Roberti 1P 1P 1P 3P 10 SUMMER RAE J.Noriega 4 60 Equal Stripes - Summer Scent J.F.Saldivia 0S 3S 6P 9S 11 BIANCA JAY F.L.Goncalves 4 60 Roman Ruler - By The By C.D.Etchechoury

SCARPETTA (8) PALIZA SALVAJE (5) EAGLE SCOUT (4) SUMMER RAE (10)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: ONDINA 19:45 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bono Verano: $ 80000 al 1º, 28000 al 2º, 16000 al 3º, 8000 al 4º, 5600 al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 5.000.000

3S 2S 2S 2S 1 NEWSMAKER W.Moreyra 6 55 Indy Point - New Model A.F.Urruti - - - 3P 2 PURE LUKITAS G.J.Garcia 5 57 Pure Brave - Una Luz L.N.Pane 6S 9S 5S 9S 3 OPTIMUS STAI E.Castro-3 6 55 Tetelestai - Doña Storm L.A.Chaparro 8P 2P 7P 0P 4 NEW GOD L.Brigas-4 5 57 Galicado - Nextweek L.R.Quinteros 0P 2P 6P 6P 5 DON LAUREL S.Piliero 5 57 Treasure Beach - Doña Polaca J.A.Campelli 6L 0P 6L 9L 6 SEÑOR TENNESSEE F.Caceres-4 5 57 Memphis Tennessee - La Señora Mayor L.A.Fernandez F. - - 5P 2P 7 LOW I.Zapata 5 57 Roman Ruler - Luna Real E.R.Martinez 5L 3L 5P 3L 8 BLACKBIRD S.Arias-4 6 55 Lucky Roberto - Escafrow J.E.Comba 5P 7P 3P 5P 9 TOM SAWYER O.Arias 5 57 Most Improved - Strike Reward S.F.Rainoldi 4P 8A 0L 2A 10 GOTEADO E.Martinez-2 5 57 Violence - Gogeta O.A.Cardoso

NEWSMAKER (1) PURE LUKITAS (2) LOW (7)

13a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: BLUE STRIPE 20:15 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000

5P 5P 5P 1P 1 INDIO PAMPA HUE L.Brigas-4 4 57 South Kissing - Luz India F.A.Garces 7P 4P 0P 8P 2 CHICKASAW F.Correa-2 4 57 Sabayon - Con Firmeza R.O.Ferro 2L 5S 4P 2P 3 MATRIX JOY E.Talaverano 4 57 Fortify - Stormy Marchita J.F.Saldivia - 2P 1P 1P 4 BRICIO F.L.Goncalves 4 57 Manipulator - Blinding Star R.E.Quinteros 2L 7S 2L 4L 5 HADEED A.O.Lopez 4 57 Asiatic Boy - Hareer A.A.Piana 1S 3S 1P 4P 6 DON ANTONIO J E.G.Ortega T.-2 4 57 Galicado - Supple V.Cortella 7L 3L 1L 5P 7 BRABANTE E.Candia G.-4 4 57 Todo Un Amiguito - Breda C.Caceres 2S 1S 1S 3P 8 INVIERNO RUSO M.Valle 4 57 Cityscape - Involtina J.O.Gonzalez 4P 2P 1P 5P 9 ECOLOGO ESTRELLA F.Coria 4 57 Ecologo - Athena Starwoman G.R.Veliz - 1U 1U 8P 10 MONTEVETRO A.Casteig-2 4 57 Master Of Hounds - Intermar A.J.Glades

BRICIO (4) MATRIX JOY (3) INVIERNO RUSO (8)

14a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: EMOTION ORPEN 20:45 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20.

2S 1S 8S 5P 1 MAIPO`S DANCER R.Bascuñan-3 4 57 Maipo Royale - Dancing Fashion D.M.Gervasoni 2S 1S 0S 4P 2 EMBASSY NEW M.Aserito 4 57 Treasure Beach - Embassy Beach R.H.Affre 3P 2P 7P 6P 3 SALES TALK J.Villagra 4 57 Sebi Halo - Hidden Bala M.Domingo 0P 3P 8P 5P 4 CIAO CIAO BAMBINA W.Moreyra 4 57 Aerosol - Cincidella M.Iguacel Loeda 1L 8L 5L 6L 5 LA CHONITA F.Calvente 4 57 Equal Talent - Chony Caribeña A.L.Lopez 3P 9P 4P 2P 6 EMMA SPRING B.Enrique 4 57 Emmanuel - Spoil Manner M.A.Natali 0L 4L 4P 3P 7 ASPERA GOTA SONG F.L.Goncalves 4 57 Alcindor - Ultima Gota Cat E.A.Herrera - - 2P 1P 8 QUISCA J.Noriega 4 57 Roman Ruler - Que Piensa Cat D.Peña 6P 8S 0P 4P 9 FLICKA FIL M.Valle 4 57 Filoso Emperor - Preciosa Chica O.A.Zavatarelli 9P 3P 1P 0P 10 TRAMPOSA TUB L.Brigas-4 4 57 Maktub - La Jacoba F.A.Garces 6P 4P 3P 3P 11 AMANECIDA KISS F.Coria 4 57 South Kissing - Sehgal D.C.Periga 2L 5P 1L 2P 12 RATISBONA E.Ortega P. 4 57 Angiolo - Jackie O F.Arone 0S 9S 4P 7P 13 WISH YOU MORE G.Borda-4 4 57 Winning Prize - Great Wish C.D.Ussich

QUISCA (8) ASPERA GOTA SONG (7) EMMA SPRING (6) SALES TALK (3)

15a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: IL GELATO 21:15 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA DOBLE EXTRA. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO GARANTIZADO DE LA IMPERFECTA-$ 600.000 - POZO GARANTIZADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000 - HERRADURA DE LA SUERTE DESDE $ 500.000 HASTA $ 1.000.000.

- - 7S 7S 1 NO DOY TREGUA A.I.Romay 3 56 Lenovo - Weep Key L.Echaniz - 2e 1e 6P 2 EN ALTA R.Bascuñan-3 3 56 Safety Check - Mano Mora R.H.Abello - - - - 3 SWEET HISTORY G.Mansilla 3 56 Barslow - Histriona F.C.Panet 6P 8P 4P 2P 4 DANZA DORADA Jorge Peralta 3 56 Valid Stripes - Wayra Puka J.C.Rodriguez - - - 0P 5 MINCA E.Martinez-2 3 56 Ejekutor - Manemusha P.G.Guerrero - - 9S 8S 6 FLOR DE CANDY G.J.Garcia 3 56 The Royal Candy - Flor Del Rocio C.I.Lopez - - - 9P 7 BRAINBOX E.G.Ortega T.-2 3 56 Incurable Optimist - Sense And Fortune H.F.Silva F. 6P 0P 8P 0P 8 SATORIALSPLENDOR C.Cuellar 3 56 Sebi Halo - Enlightening A.S.Perez 1e 5P 2P 0P 9 LA DE GRA L.Brigas-4 3 56 Aspire - Viva Gra O.O.Martinez - - 8e 5e 10 THE CATHEDRAL WRONG G.Borda-4 3 56 Chuck Berry - Backstreet Girl A.E.Casco - - - - 11 BELLA DE ALMA E.Castro-3 3 56 War Command - Belleza Romana R.O.Castro - - - 0P 12 SIN SUEÑO G.Bellocq 3 56 Surprise Attack - Scareface M.A.Burga 4P 8P 2P 9P 13 TIGRA PAZ F.Coria 3 56 Compasivo Cat - Gata Ski Champ P.A.Bibiloni - - - 2P 14 BASKA CHARO W.Moreyra 3 56 Portal Del Alto - Vicenta Gloriosa E.E.Arrac

BASKA CHARO (14) DANZA DORADA (4) EN ALTA (2) TIGRA PAZ (13)