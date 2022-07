Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de La Plata

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Seniors. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

AFTER DUBAI

True Cause - Terralba

Daniel Boone - Felicidad Is Back

2a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: ABOUT TODAY (2019) 14:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. 1º ESLABON DE LA CADENA-$ 20-JACKPOT-$ 800.000 - POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000

Envy Me - Lola Champ

Lujo Moro - Just Fine

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de tres o cuatro carreras. Peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Recargo de 3 kilos a las ganadoras de cuatro carreras. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50.

EMPIRIC TWICE

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000

ADDED VALUE

Furious Key - Beauty And Beast

Most Improved - Roman Gale

Endorsement - Too Fine

TOO TA

In The Dark - Liriope

LOOK THE SKY

Best Gold - Chairala

TOO TA (3) LOOK THE SKY (2) NAIGELLA LETAL (9)