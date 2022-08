Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de La Plata

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

Yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de tres ó cuatro carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a las ganadoras de cuatro carreras. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 600.000

Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso 56 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Seniors. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. 1º ESLABON DE LA CADENA JACKPOT-$ 20-JACKPOT-$ 700.000 - POZO ASEGURADO-$ 1.090.055

Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Seniors. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 600.000

Todo caballo de 4 años y más edad, ganador. Peso por edad. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. QUINTUPLO-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA JACKPOT-1º PASE-$ 50-INC. $ 400.000-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

Yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA-$ 20 - IMPERFECTA-$ 30. TRIPLO-1º PASE-$ 50

BRIGHT SHE IS

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos ó tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 600.000

Todo caballo de 5 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA-$ 20 - IMPERFECTA-$ 30. TRIPLO-1º PASE-$ 50

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Seniors. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 20 - IMPERFECTA-$ 30. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 20 - IMPERFECTA-$ 30. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Seniors. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE DESQUITE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 700.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 20 - IMPERFECTA-$ 30.

Security Risk - Must Be Easy

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA DOBLE DESQUITE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA IMPERFECTA-$ 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 800.000

In The Dark - Liberita

MORE THAN YOU

AZUCAR TUCUMANA (2) VISA HOME (4) LITTLE NELL (9) MORE THAN YOU (5)