Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de La Plata

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. Para jockeys, jockeys aprendices y alumnos conlicencia o permiso del Hipódromo de La Plata, que no hayan ganado más de 2 carreras en este Hipódromo, HipódromoArgentino de Palermo e Hipódromo de San Isidro desde el 1/1/2023 y hasta el 13/3/2023. (A los jockeys se les computanlas carreras ganadas como jockey aprendiz). Bono Especial: $ 20000 del 7º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

Star In You - Princesa Dulzona

Lizard Island - Taba Is Back

Yeguas de 6 años y más edad ganadoras de tres o más carreras. Peso 52 kilos a la ganadora de tres carreras. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Bono Especial: $ 20000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

Request For Parole - Reina Nov

HELLO TEACHER

Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 20000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

Bodemeister - Kill Me Now

REALLY SEIVER

DUDA BYE (5) REALLY SEIVER (2) CITY CLETTE (3)

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. Bono Especial: $ 20000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50

ROCK YOU

Lizard Island - Shake It Out

Ever Peace - South Secret

EVER PLIN PLIN

Flesh For Fantasy - Madame Coco

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Juniors. Bono Especial: $ 20000 del 7º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

Hit It A Bomb - Vin Royal

HIT IT A ROYAL

GUNS AND ROSES

Long Island Sound - Owe Me

OWE YOU ONE

EL CLAVELITO (4) OWE YOU ONE (2) HIT IT A ROYAL (5)