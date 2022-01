Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de Palermo

Yeguas de 6 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. Bono Verano: $ 77500 al 1º, 27125 al 2º, 15500 al 3º, 7750 al 4º, 5425 al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 8º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4 CON POZO VERANO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000 - POZO VERANO-$ 300.000.

The Berry - Doña Juana Toss

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Verano: $ 187500 al 1º, 65625 al 2º, 37500 al 3º, 18750 al 4º, 13125 al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 9º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 100-INC. $ 500.000.

Master Of Hounds - Spore

EVER CHASING

Catcher In The Rye - South Besa

EVER CHASING (5) TENACEA (3) MALIBU BLESS (8)

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bono Verano: $ 112500 al 1º, 39375 al 2º, 22500 al 3º, 11250 al 4º, 7875 al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000.

Master Of Hounds - Bakarai

Que Vida Buena - Amore Me Amore

ME AMORE

SALSA CASINO (1) ME AMORE (2) FLY BATUCA (8)

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Verano: $ 175000 al 1º, 61250 al 2º, 35000 al 3º, 17500 al 4º, 12250 al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 600.000.

Hit It A Bomb - Fortunate One

In The Dark - Incombenza

Orpen - Queen Of Comedy

Southern Cat - First Gulch

Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bono Verano: $ 80000 al 1º, 28000 al 2º, 16000 al 3º, 8000 al 4º, 5600 al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 100-INC. $ 400.000.

Incurable Optimist - Highway To Glory

Most Improved - Doña Divina

True Cause - Highest Note

POWERFULL CAUSE

Greenspring - Rock Me Baby

TIRI WELL

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso: 57 kilos. Bono Verano: $ 75000 al 1º, 26250 al 2º, 15000 al 3º, 7500 al 4º, 5250 al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 600.000.

Sebi Halo - The Sharon

Master Of Hounds - La Web

Knockout - Honour And Mandy

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso: 57 kilos. Bono Verano: $ 112500 al 1º, 39375 al 2º, 22500 al 3º, 11250 al 4º, 7875 al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 9º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000.

Pecoso Way - Rosa Plateada

ELECTRO WAY

IMPRESS ME

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. No podrán participar las SPC pertenecientes a las Caballerizas que ocupen los 12 primeros puestos en la Estadística por Sumas Ganadas. Bono Verano: $ 100000 al 1º, 35000 al 2º, 20000 al 3º, 10000 al 4º, 7000 al5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 600.000.

Que Vida Buena - Sara In The Rye

BUENA IN THE RYE

FULL OF DREAMS

Curioso Slam - Under Your Spell

AMBAR CAP (10) LADY DEL MAR (4) REGLAS REALES (1) BUENA IN THE RYE (9)

Handicap para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras. (Los jockeys aprendices sin descargo). Bono Verano: $ 187500 al 1º, 65625 al 2º, 37500 al 3º, 18750 al 4º, 13125 al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 50-INC. $ 250.000.

E Dubai - Must Be Nice

Seek Again - Saragossa

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. Bono Verano: $ 85000 al 1º, 29750 al 2º, 17000 al 3º, 8500 al 4º, 5950 al 5º. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 9º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000.

Most Improved - Sumista

Fortify - Stormy To Send

11a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: NONE LIKE HER 19:05 hs.