Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: TAQUILLA 14:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Millar.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

8L 3S 1P 5P 1 SIMPLEMENTE TUYO L.Noriega 5 54 Remote - Sola Per Te R.O.Perez 2S 1S 0P 3S 2 MORAVIANO J.Villagra 5 57 Portal Del Alto - Miraolas M.A.Cafere 5P 3P 2P 3P 3 DOMINO JOY R.R.Barrueco 6 52 Fortify - South Dorotea S.Quiroga 7S 3S 1P 2P 4 QUETRIO CALEU R.Bascuñan-4 6 55 Mount Nelson - Udaquiola D.J.Fumero R. 1L 8S 3L 9S 5 EL INCAUTO F.L.Goncalves 5 57 Most Improved - La Inmejorable A.C.Glades 5S 3S 0P 3L 6 MILLAR F.J.Lavigna-4 5 54 Endorsement - Smart Number A.A.Guilino 6P 3P 2P 7P 7 SPOQUIYNO W.Pereyra 5 57 Sabayon - Red Knight C.A.Meza B. 1S 0P 6S 7S 8 TEARS OF PRIDE L.Carabajal 5 57 Orpen - Shy Esperanza L.M.Carabajal 2P 4P 1P 2P 9 LEON DIFERENTE E.G.Ortega T.-3 5 54 Lion`s Circle - Difer F.O.David 8S 7S 8P 6S 10 DIVAN PLATEADO R.Alzamendi 5 54 Freud - Laguna Plateada C.M.Baez 6R 2R 1R 5R 11 EN UN FECA P.Capra 5 57 Sabayon - Paellera J.A.Ramundo 2P 1P 3P 0P 12 LAST WINNER J.Leonardo 5 54 Lasting Approval - Brasileña R.O.Perez

LEON DIFERENTE (9) SPOQUIYNO (7) QUETRIO CALEU (4)

2a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: CLEMENTE R. ZAVALETA PUEYRREDON 15:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Felicidad Eterna y All Yours.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20.

6S 5S 0L 5L 1 TAYLOR`S RULER A.Cabrera 5 57 Roman Ruler - Miss Taylor A.E.Reisenauer 7S 6S 4P 4P 2 JOY DOCTRINA L.Balmaceda 5 57 Fortify - South Dorotea E.G.Accosano 4S 1P 3S 2P 3 BELLA DOCTA M.Valle 5 57 Que Vida Buena - Blood Of Honour C.M.Peralta 2P 1P 1P 0P 4 SIX SIGMA I.Monasterolo 6 55 Sebi Halo - Berabra L.A.Falco 1P 4P 1P 2L 5 CADA CUAL A LOSUYO F.Coria 5 57 Compasivo Cat - Puro Cuento G.R.Veliz 0S 1S 8P 6L 6 FELICIDAD ETERNA E.G.Ortega T.-3 5 54 Most Improved - Miss Felicidades L.Franco Tavares 9L 5L 4L 4L 7 VISION PERFECTA W.Pereyra 5 57 Knockout - Petruschka J.D.Staiano 1S 4S 0S 2S 8 WINDY LAND J.Villagra 5 57 City Banker - Win Races O.F.Labanca 9P 7e 1P 3P 9 CATTLEYA COM E.Ortega P. 5 57 Compañerisimo - Nai Top A.E.Casco 2S 2P 3P 3S 10 ALL YOURS L.Brigas-4 5 54 Angiolo - Blue Morning F.R.Cacciabue

BELLA DOCTA (3) CATTLEYA COM (9) ALL YOURS (10)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MARLENE 15:30 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como minimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Diciembre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000.

- - - 0S 1 SHY ALEBA J.M.Sanchez 5 57 The Royal Candy - Shy Maleba A.R.Mendieta 4A 4L 6L 6A 2 MASTER PRINT M.Gonzalez 5 57 Master Of Hounds - Imprinted M.F.Medina 3S 2S 5S 0S 3 AMADA SCAT R.Alzamendi 5 57 Knockout - Plus Lover J.A.Ionadi 9P 4S 4S 3S 4 MOROCHA TRIUNFAL R.Villegas-4 5 57 Cima De Triomphe - Luna Moon P.A.Jacques Olivier 8S 7S 6S 8S 5 CONECTADA A.Paez 5 57 Cima De Triomphe - Mano Mora S.O.Tornatori 3L 4L 2S 5S 6 KUTXABANK F.Gimenez-4 5 57 City Banker - Betsur A.M.Canto 7S 3S 6S 2S 7 SOBRECARGADA M.La Palma 6 55 Best Bob - Grilla Light A.A.Arrospide 7S 7S 4R 5R 8 SPRITECAT A.Castro 5 57 Hurricane Cat - Red Lightning C.O.Rodriguez 9P 9S 5S 3S 9 JOYA DE MARFIL J.Leonardo 5 57 Exchange Rate - Joya Surera A.A.Saval

MOROCHA TRIUNFAL (4) JOYA DE MARFIL (9) AMADA SCAT (3)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MARLENE (2º TURNO) 16:00 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como minimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Diciembre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 750.000.

4S 6S 5S 9S 1 STORMY PETITERA E.Torres 5 57 Storm Petreo - Bella Luli Jorge Martinez 6P 7S 6e 4S 2 LA CONDICIONAL J.Leonardo 5 57 Latiendo - Condition Woman A.C.Oller - - 0S 3S 3 AZUL ESMERALDA M.Aserito 5 57 Russian Blue - Esmerald For Sale A.R.Mendieta 0S 8S 8S 7S 4 MISS ZEGNA M.Gonzalez 5 57 Latency - Miss Señora A.A.Benitez - - - 9P 5 BACK TO SCHOOL D.Ramella 5 57 Roman Ruler - Lista Escolar E.Martin Ferro - - 0L 0S 6 DOÑA MIXERLI X.X. 5 57 Dynamix - Doña Liga S.O.Tornatori 9L 6L 7S 0S 7 SUDOWON C.Cuellar 5 57 Sidney`s Candy - Sumista R.C.Gutierrez 4S 7S 5S 2S 8 TRUE SUNSHINE E.Suarez-4 5 57 True Cause - Intense Day J.A.Lofiego 2S 6S 3S 3S 9 CRAZY MINT G.Bellocq 5 57 Endorsement - Candy`s Breeze S.C.Aymale 0S 6P 8P 0S 10 AQUILAS E.Ruarte 6 55 Most Improved - Glumica M.A.Penna

TRUE SUNSHINE (8) CRAZY MINT (9) AZUL ESMERALDA (3)

5a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: BERLIOZ (CA) (OPCIONAL) 16:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Diciembre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

9S 4S 6S 6S 1 NITRATA J.Villagra 3 56 Fortify - Stormy Nirvana G.J.Frenkel S. - - - 0S 2 MI PRIMAVERA S.Piliero 3 56 Ecologo - Spring Star F.A.Olivera - - - - 3 BLOW LIKE THE WIND M.Gonzalez 3 56 Incurable Optimist - Inter Plata F.Costa - - 8S 6S 4 NARANJA MECANICA W.Pereyra 3 56 Lizard Island - Pick Quadro C.C.Cabrera - - - 6S 5 DARK FEELING F.L.Goncalves 3 56 In The Dark - Happy Feeling E.Martin Ferro 7P 6S 7S 4S 6 LOBA SALVAJE A.Allois-4 3 56 Art Attack - Lobezna O.R.Gini - - - 3S 7 TURN TO GOLD L.Balmaceda 3 56 Gold Gulch - Turbina Start P.Chioccarelli - - - - 8 VALE LOLI O.Alderete 3 56 In The Dark - Valfreda G.J.Frenkel S. 0S 9S 3S 2S 9 FANTASY FLASH I.Monasterolo 3 56 Flesh For Fantasy - Uruguaya Mia G.E.Scarpello - - - 6S 10 ANGELI CAT A.Cabrera 3 56 Hurricane Cat - Agustina`s Prize B.Correas - - 0S 3S 11 DUCTIVA R.Bascuñan-4 3 56 Galicado - Duncan Isa R.O.Soto

FANTASY FLASH (9) LOBA SALVAJE (6) DARK FEELING (5)

6a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: PALANCA 17:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 850.000.

6S 6S 3S 1S 1 PELUDO CAT M.Aserito 5 57 Hurricane Cat - Lucky Peineta H.D.Garcia 2S 2P 2L 1L 2 ORPEN BAMB A.Cabrera 5 57 Orpen - Bamb Halo A.E.Reisenauer 0P 3S 1S 8S 3 BLESSED MAN R.Bascuñan-4 5 57 Knockout - Blessed Girl D.M.Gervasoni 0S 0S 4S 9S 4 ORPEN VADOR J.Espinoza-4 5 57 Orpen - Miss Vador P.A.Colman 2P 4P 1S 2Q 5 EL PATALARGA L.Noriega 5 57 Dont Worry - Salty Champ D.Palacios - - 1S 8S 6 MOLLO W.Pereyra 5 57 Equal Stripes - Muequera C.C.Cabrera 2S 2S 1S 9S 7 TAHINI NIGHT L.Galdeano 5 57 Sabayon - Tahiti Blues J.E.Garzon 2S 7S 2S 2S 8 TAKE PLACES M.Gonzalez 5 57 Curlinello - Tomorrow Fantasy S.A.Cannizzo 8S 9S 9S 9S 9 MASTERLIFE A.Allois-4 5 57 Master Of Hounds - Real Life M.C.Hardt 5P 0S 3P 7P 10 ARTAUD M.Valle 5 57 Easing Along - A Tipic C.C.Cabrera 9P 4P 0P 1S 11 GRAN SABAYON R.Tarragona 5 57 Sabayon - Impresionable H.C.Casenave 0S 5S 2S 5S 12 LAST LARGADOR E.G.Ortega T.-3 6 55 Lasting Approval - La Ruizera C.A.Fali 9P 3S 1L 4L 13 ULTRA AVANZADO F.L.Goncalves 5 57 Roman Ruler - Urbanizada A.J.Martinez 1S 4S 0S 3P 14 ESNOL TANDER B.Enrique 5 57 Snob Gulch - Esa Es Mi Chica S.O.Tornatori

TAKE PLACES (8) ORPEN BAMB (2) PELUDO CAT (1)

7a. Carrera - 1200 mts. HANDICAP ANIVERSARIO INAUGURACION HIPODROMO DE SAN ISIDRO 17:30 hs.

Handicap para todo caballo de 5 años y más edad. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Semaforo Plus. (**) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado. (**) Miss Out.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

9S 7S 8P 5S 1 SEGWAY I.Monasterolo 5 54.5 Sebi Halo - Cackle G.A.Siele 1S 1S 1S 3S 2 MISS OUT W.Moreyra 5 56 True Cause - Miss Ojea J.A.M. Neer 7P 4R 3e 1R 3 AQUARIO C.Benitez 9 55.5 Roman Ruler - Full Speed C.O.Rodriguez 2P 1P 1S 3S 4 RADICAL DE ALMA J.Villagra 5 56.5 Art Master - La Mersa G.E.Romero 5S 5S 5P 5P 5 BLUPER L.Vai 5 54 Latiendo - Blue Filly R.R.Rioboo 7P 3S 2S 5S 6 CHEBUREK E.Ortega P. 6 57 Sidney`s Candy - Creativa R.A.Cardon 8S 1S 4S 1S 7 SEMAFORO PLUS F.L.Goncalves 5 55 Alpha Plus - Mayoria C.B.Carretto 9P 0S 3R 1S 8 STORM MAMBO G.Tempesti V. 6 52.5 Storm Surge - Grand Audition J.C.Cima

RADICAL DE ALMA (4) SEMAFORO PLUS (7) MISS OUT (2)

8a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: IRINEO LEGUISAMO 18:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. (Las yeguas descargarán 2 kilos).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

0L 0P 9S 8S 1 ROS GRANDE ROS L.Noriega 8 54 Catcher In The Rye - Ros Roma R.H.Campos 4P 6P 1P 6L 2 MISTER KEY W.Pereyra 6 56 Key Deputy - Miss Valent F.G.Retamoso 7S 2P 1P 2P 3 BOMBOY J.Villagra 6 52 Asiatic Boy - Bomb G.E.Romero 1P 1P 5P 7S 4 PERFECT BEACH L.Brigas-4 6 52 Treasure Beach - Perfect Foots J.L.Rivollier 9P 9S 2L 4S 5 CLASSIC RYE R.Garcia-4 8 62 Catcher In The Rye - Miss Cursi M.Alvarez 4P 1S 3P 7S 6 LAST CORREDOR G.Bonasola 6 52 Lasting Approval - Cardelina Mag J.C.Blanco 4L 1L 1P 5L 7 SEATTLE GUESS M.A.Sosa-2 6 56 Seattle Fitz - Guess Who R.San Juan 8P 7P 1L 3S 8 YA TE MUESTRO J.Espinoza-4 6 56 Van Nistelrooy - Muestra Gratis J.M.Leon 2S 5S 5P 4S 9 GUEST SEATTLE L.Balmaceda 6 52 Seattle Fitz - My Guest E.Martin Ferro 0L 7L 1P 5P 10 BEKIR L.Cabrera 6 56 Endorsement - Biromista O.A.Ibarra 4S 1S 3S 3S 11 CODI STRAC A.Paez 6 54 Stratostar - Es Cultura G.H.Verde 0L 6S 1S 4S 12 GLOBAL BIG M.Valle 7 56 Global Hunter - Do Us Part C.C.Cabrera

BOMBOY (3) GUEST SEATTLE (9) MISTER KEY (2)

9a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: MADOC 18:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. QUINTUPLO-1º PASE (CON PLACE)-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 850.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

3P 4P 3P 5P 1 LOCASA CRAF R.Bascuñan-4 4 57 Mastercraftsman - Locasa Nistel G.E.Scarpello - - 0S 5S 2 DOÑA CHAMORRA R.Frias-2 4 57 Treasure Beach - Great Stampa V.Penna 8P 9S 5P 5P 3 ANIMISTA W.Moreyra 4 57 Lizard Island - Potra Anala M.Iguacel Loeda 0S 6S 7S 2S 4 DOÑA COPA J.Espinoza-4 4 57 Seek Again - Doña Cobra G.H.Verde 4S 3S 4S 6S 5 BIENVENIDA MIA R.Villegas-4 4 57 Boca Mio - Nevada Ball H.J.Miraz 8S 4S 4S 7S 6 DISTINTA A.B.Valdez-4 4 57 Cityscape - Discontinue J.C.Aguirre - - 2P 2P 7 MAJESTIC RULER M.Valle 4 57 Roman Ruler - Majestic Empire P.D.Falero Moris 0P 0S 6P 3P 8 ROSITA VELOZ F.L.Goncalves 4 57 Catcher In The Rye - Blase Rose L.R.Recabarren 5L 5P 4L 2P 9 CALENA W.Pereyra 4 57 Roman Ruler - Candeggina L.R.Cerutti

MAJESTIC RULER (7) LOCASA CRAF (1) CALENA (9)

10a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: CHUSCO 19:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

6P 5P 9S 3P 1 PASSERINI M.Gonzalez 4 57 Easing Along - Perfumery P.D.Zengaro - - - - 2 L`INVINSIBLE F.J.Lavigna-4 4 57 Rupit - Ornella Plus S.F.Alfonso 0S 8S 0S 0P 3 BANKSY R.Alzamendi 4 57 Inminente - National Gallery J.C.Gaggero 9S 7S 8S 0S 4 LAGO ROJO G.Bellocq 4 57 Lago Ness - Flauta Van N.D.Ortiz 7S 8S 6S 2S 5 BOROQUEN J.Espinoza-4 4 57 Incurable Optimist - Inter Mora O.R.Padilla Boccia 9S 4S 2S 3S 6 ESTE GATILLO E.G.Ortega T.-3 4 57 Cosmic Trigger - Esthetically C.C.Cabrera 7P 3S 5S 6S 7 PIMIENTO DULCE R.Bascuñan-4 4 57 South Kissing - Pimienta Pop G.E.Scarpello - - 6S 4S 8 SUPER FRIDAY X.X. 4 57 Cima De Triomphe - Superga J.M.Moncada 2S 2S 3S 4S 9 DON GALACTICO F.L.Goncalves 4 57 Most Improved - Doña Pega J.M.Etchechoury - - 6S 6P 10 BAD GUY J.Noriega 4 57 Equal Stripes - Bambella E.Martin Ferro 9S 5S 4S 3S 11 CORAZON DE LEON L.Brigas-4 4 57 Stratostar - Sofonisba M.A.Penna

DON GALACTICO (9) CORAZON DE LEON (11) ESTE GATILLO (6)

11a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: AGUSTIN P. JUSTO (CA) (OPCIONAL) 19:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Diciembre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

8S 3S 2S 2S 1 RE PICARON F.L.Goncalves 3 56 Endorsement - Picalinda R.A.Cardon 4S 0S 8S 8S 2 MOVIE LIKE A.Giannetti 3 56 Full Mast - Moncloa J.J.Etchechoury 6S 0S 0S 2P 3 DUNMORE F.J.Lavigna-4 3 56 Full Mast - Roman Virgin N.Ferro - - 9S 0S 4 PENITENTI W.Pereyra 3 56 Sixties Icon - Pumpkin C.C.Cabrera 6P 5P 4S 6S 5 EL PICANTISIMO S.Barrionuevo 3 56 Cima De Triomphe - Fontaniva R.C.Gutierrez - 6L 5L 8L 6 MASTER OF BRIDES M.La Palma 3 56 True Cause - Perfect Bride L.F.Antognozzi - 0S 0S 6S 7 SON OF DADDY L.Balmaceda 3 56 Southern Cat - Son Of Gun D.J.Perez Chiama 6S 8S 8P 3S 8 SOUTH WINNER R.Bascuñan-4 3 56 South Kissing - Pure Wig G.E.Scarpello - - - 6S 9 MASTER FRESH A.Cabrera 3 56 Heliostatic - Most Advanced A.Pavlovsky 7S 4S 3S 2S 10 CIMA OF LOVE E.Ortega P. 3 56 Cima De Triomphe - Love Me Lady J.J.Fren - - - 0P 10a NATIONAL CHECK L.Brigas-4 3 56 Safety Check - Grilla Nacional F.Scarpello - - - 0S 11 GIACOMO DE ORO E.Talaverano 3 56 Giacom - Gold Fitz M.A.Santiago - 7S 7S 6S 12 JOE WHO M.Valle 3 56 Treasure Beach - Jourdain J.M.Etchechoury - - - - 13 STORMY KNIGHT J.Villagra 3 56 Storm Mayor - Indiferencia G.E.Romero

CIMA OF LOVE (10) RE PICARON (1) EL PICANTISIMO (5)

12a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: GUATITA 20:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 200.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100.

2S 6S 3P 3S 1 SEATTLE VIN F.L.Goncalves 5 57 Seattle Fitz - Vin Royal H.R.A.Faget 4L 5L 4L 3S 2 NOTABLE KING U.Chaves-4 5 57 Charles King - Amiga Notable D.D.Dominguez 0T 6T 5e 6P 3 EL CHAMUYO R.Bascuñan-4 5 57 Most Improved - La Chantajista H.R.Gervasoni 4S 5S 9S 0S 4 PATRIMONIO NETO R.R.Barrueco 5 57 Sixties Icon - Patrimonia M.I.Rizza 0P 2S 7S 8S 5 GATINHO DO EMMA X.X. 5 57 Emmanuel - Silvergatta F.R.Bartolome 0S 0S 8S 9S 6 NICHOLSON E.Torres 5 57 Most Improved - Nubilis A.F.Franco 6S 4S 8S 0S 7 SHAKE MY SOUL F.Vilches 5 57 Treasure Beach - Shake It Out H.R.A.Faget 7S 0S 4S 4S 8 TAIPIRO A.I.Romay 5 57 Taifas - Caipira F.R.Bartolome 6S 6S 2S 6S 9 MAX JOY E.Ruarte 5 57 Fortify - Stormy Marcela G.A.Siele 7P 4S 7S 2S 10 AAZIF F.Barroso 5 57 Asiatic Boy - Sellsabeell V.O.Fernandez - - - 2P 11 MALACOSTUMBRADO G.Tempesti V.-4 5 57 Lizard Island - Mapul Wells R.O.Soto - - - 3S 12 MANDO FUERTE A.Paez 6 55 Mandon - Nadia Toss A.Goyeneche 5S 6S 5S 5S 13 TALARICO C.Cabrera-2 5 57 Freud - Talentosa Linda J.A.Ionadi - - 6P 7S 14 GREEN AND RED R.Villagra 6 55 Equal Stripes - Green Pet F.R.Bartolome - - - 0S 15 ROCOSOLAR X.X. 5 57 Ilusor - Royal Lane F.R.Bartolome 7S 5S 0S 5S 16 ROYAL WINNER G.Bellocq 5 57 Master Of Hounds - Ifiwin C.R.Caballero

MALACOSTUMBRADO (11) MANDO FUERTE (12) SEATTLE VIN (1)

13a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: MACANUDO 20:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinaráuna hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

0S 6S 0P 1S 1 MIRONA KEY B.Enrique 5 57 Key Deputy - Mirror Plus M.A.Rivera 6S 7f 5S 2S 2 MIA EDGARD W.Moreyra 5 57 Hurricane Cat - Jordan Shelby J.E.Manzone 9S 0S 0S 5S 3 DAMA WORRY M.Valle 5 57 Dont Worry - Dama Optimista J.Pettinari 1T 4L 0L 4S 4 MICHONNE U.Chaves-4 5 57 Cafrune - Hiding House A.M.Canto 4S 0S 0P 9S 5 DAME DE LA GARDE L.Vai 5 57 Cima De Triomphe - Lisala M.R.Escudero 5P 5P 2S 0P 6 LORAN SEA M.Aserito 6 55 Seattle Fitz - Miss Loran H.C.Casenave 5S 7S 1S 5P 7 ROS GRANDE NIS E.Suarez-4 5 57 Van Nistelrooy - Ros Roma O.R.Minervino 3S 3L 5S 2P 8 SEXY ICON J.Villagra 5 57 Sixties Icon - La Serie M.A.Cafere 3S 3S 1P 5S 9 IDOLA MARO E.G.Ortega T.-3 5 57 Global Hunter - Ilusionada Chica J.A.Alonso 8S 1e 2e 6P 10 BEODA GROUND A.Fuentes 6 55 Holy Ground - Beoda Speed R.A.Van Tuyne 8P 5P 6S 9P 11 FRENI L.Cabrera 5 57 Horse Greeley - Fisher Pond M.A.Berns 1S 2S 2S 3S 12 GITANERA CANDY R.Alzamendi 5 57 Sidney`s Candy - La Gitanera H.D.Nicodemo 9S 5S 7L 8S 13 STAR RAIN A.B.Valdez-4 8 55 Star Dabbler - Thunder Rain J.J.Jara 0P 8P 7S 1S 14 DIVERTIDA QUEEN A.Paez 5 57 Charles King - Muy Fiestera F.R.Bartolome

GITANERA CANDY (12) MIA EDGARD (2) DIVERTIDA QUEEN (14) IDOLA MARO (9)