Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 28500 y al 2°: $ 9975.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 2-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

True Cause - Strawberry Dance

CRAZY FOR YOU

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 28500 y al 2°: $ 9975.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20.

CANDY SIX

Cosmic Trigger - Confessin` The Blues

Most Improved - Lighted

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 28500 y al 2°: $ 9975.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO PLUS-1º PASE-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 200.000.

Master Of Hounds - Dollar Exchange

Flesh For Fantasy - Purpura

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Bonus al 1°: $ 34500 y al 2°: $ 12075.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

First Samurai - Fortunate One

ONE SAMURAI

Mutakddim - She`s My Lady

Catcher In The Rye - Cedar Grove

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. Bonus al 1°: $ 37800 y al 2°: $ 13230.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10.

Catcher In The Rye - Frenchie

CATCH THE SALE

Knockout - Plus Lover

CATCH THE SALE (6) REINA AWE (1) AMADA SCAT (5)

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bonus al 1°: $ 42750 y al 2°: $ 14963.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO PLUS-1º PASE-$ 100-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000.

Ever Peace - Corsa Champ

CHAMPION OF PEACE

POKEMON EX GO

CHAMPION OF PEACE (6) CHIOVERE (7) POKEMON EX GO (2)