Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: PRESS PARADE (2005) 14:15 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

- - 0P 9P 1 POTRO BIG A.Allois-4 5 57 Flesh For Fantasy - Saint City L.A.Fernandez F. 6S 5R 7e 5S 2 KHABO C.Cuellar 6 55 True Cause - Svayamvara C.Dianda - - - - 3 VAPOREON J.Leonardo 5 57 Equal Stripes - Valentini M.E.Lombardo 3S 2S 4S 7S 4 NOTABLE KING U.Chaves-4 5 57 Charles King - Amiga Notable D.D.Dominguez - - - 0P 5 CAPTIVADOR CAT L.Galdeano 5 57 Captivating Cat - Ankalera R.C.Martinez 8S 6S 0P 9S 6 MR. ALVIN R.Bascuñan-3 5 57 Suggestive Boy - Miss Adria F.J.Pacheco 0e 4L 4P 2T 7 AVIJON WAY G.Borda-4 5 57 Skagway - Mina Fitz J.P.Juarez Charo 4S 8P 0S 2S 8 HALO MARS P.Carrizo 5 57 Cima De Triomphe - Halo Sun J.Diaz Gimenez - - - - 9 GUERRERO STAI L.Recuero-4 5 57 Tetelestai - Magia Celta J.J.Jara 7S 6S 4S 8S 10 KISKA SEA G.J.Garcia 5 57 El Prado Rob - Natta Gelata R.G.Medina 8S 5P 5P 5f 11 INCURABLE TRANS M.La Palma 6 55 El Transador - Bien Optimista B.Russo

HALO MARS (8) NOTABLE KING (4) KHABO (2)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MR ABDUL (2004) 14:45 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como minimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 01 de Marzo de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 2. 550.000

9S 0S 0P 7S 1 KASIA R.R.Barrueco 5 57 Exchange Rate - Kathy Rose A.A.Saval - 0P 6S 0P 2 ESTRATEGIA POLITICA E.Torres 5 57 Strategic Prince - Stormy Polemica D.D.Nieva 7S 2S 2S 9P 3 ZORRITA ISLAND G.Bellocq 5 57 Lizard Island - Pilona Chequelete L.J.Duggan 2S 6P 2S 3P 4 IBENBLUE R.Villegas-4 6 55 Ibeman - Balasera E.A.Arias 0S 8S 7S 6A 5 ENDONDY E.Suarez-4 6 55 Endorsement - Almondy J.J.M.Rodriguez 9S 7S 0S 7S 6 FRENCH WAY F.Gimenez-4 6 55 Skagway - Frenchie R.A.Arredondo 8P 8P 2s 4P 7 ARILEY L.Tello E. 5 57 Aristocity - Eclipsadora West P.Beltramone

IBENBLUE (4) ARILEY (7) ZORRITA ISLAND (3)

3a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: EL PUCKY (2003) 15:15 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000

- 6L 3S 4S 1 MASTER OF DREAMS E.Siniani 3 56 Master Of Hounds - After Dream L.A.Conde - - - - 2 LABLUSA O.Alderete 3 56 Le Blues - Inter Secrets J.C.Borda 9S 2S 4S 0P 3 ROSS SPRING R.Bascuñan-3 3 56 Greenspring - Roman Dress V.R.Bustamante - 5S 5S 2S 4 MAR DE FLORES F.Correa-2 3 56 Master Of Hounds - Roseanne C.A.Dacosta - 7S 0P 0S 5 BRING LUCK F.J.Lavigna-4 3 56 Interaction - For Luck S.Latof - - 3S 7P 6 LUCKY MAHARANI G.Borda-4 3 56 Indian Maharaja - Lucky Star A.A.Acevedo 4S 8P 4S 7S 7 AMIGUITA MILONGUERA W.Moreyra 3 56 Todo Un Amiguito - Amiguita Farnecita J.D.Oural - - - 3S 8 J BE MARGOT F.L.Goncalves 3 56 J Be K - Petite Margot P.P.Sahagian 6S 8S 2P 6P 9 HIT FEVER M.Valle 3 56 Hit It A Bomb - Highfever F.S.Cascia 9P 3S 2S 3S 10 LOOK THE SKY L.Vai 3 56 In The Dark - Liriope C.D.Etchechoury 4S 5S 4S 8L 11 JUGAR LA VIDA A.Giorgis 3 56 Tantos Años - Stormy French J.L.Corsi 9S 6S 0S 0S 12 CORROCHOSA R.Ortiz-4 3 56 Sabayon - Universal Star L.A.Fragale - - - 0S 13 LEBAC L.Brigas-4 3 56 Lenovo - Sofonisba M.A.Penna

J BE MARGOT (8) MAR DE FLORES (4) LOOK THE SKY (10)

4a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: EL PUCKY (2003) (2º TURNO) 15:45 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 750.000

- - - 6S 1 SWEET RELIEF F.Coria 3 56 Sebi Halo - Red Hots C.G.Latof - - - 9S 2 LA LABIOS PARTIDOS P.Carrizo 3 56 Cosmic Trigger - Silver Sale P.P.Sahagian - - - 0P 3 YOU QUEEN M.Valle 3 56 Kewell - Apola Queen A.E.Pereyra - - 2e 3S 4 SAINT GRACE I.Monasterolo 3 56 Endorsement - Rosa Isabel M.N.Ferraguti - - - 3e 5 CUTY MAX G.J.Garcia 3 56 Claro Oscuro - Cuty Fizz J.C.Conti - - 4S 2S 6 REINA DE LA NOCHE O.Alderete 3 56 In The Dark - Royanita E.R.Bortule - - - 3S 7 AMAZONA DE FRENTE E.G.Ortega T.-2 3 56 Angiolo - Igualame H.A.Malarino - - - 7S 8 FLITZI F.L.Goncalves 3 56 Endorsement - Turfly J.C.Borda 2P 3P 2P 6P 9 EH AMEA E.Candia G.-4 3 56 Señor Candy - Muy Amigable R.C.Gutierrez - - - 6P 10 PAMPA DEMOLEDORA W.Moreyra 3 56 El Demoledor - Jaque Reina D.J.Fumero R. 0S 0S 0S 0S 11 FULL HALO L.Caronni-3 3 56 Full Mast - Sadler S Halo L.A.Fragale - - - 6P 12 DEAR AMADA B.Enrique 3 56 Lenovo - Amores Key J.L.Intra 7S 3S 6P 6S 13 LADY DEL MAR G.Bellocq 3 56 Sir Winsalot - Vision Mar L.P.Pighin

REINA DE LA NOCHE (6) SAINT GRACE (4) AMAZONA DE FRENTE (7)

5a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: BLOEM (2012) 16:15 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 3. 743. 152

6S 6S 5S 3S 1 MERETRICIOUS I.Monasterolo 6 55 Master Of Hounds - Music To My Ears E.C.Bustos 4L 1L 2L 1S 2 APRIL DUBAI E.Candia G.-4 5 57 E Dubai - Aceptica N.J.Salvati 1L 3L 1L 4L 3 PIFILKA M.Valle 5 57 The Berry - Blond Dehere A.A.Piana 1P 3P 1P 0P 4 GRAPPA R.Ortiz-4 5 54 Fragotero - Quick Framboise O.A.Galassi 8P 9P 7P 4P 5 ALLEGRESHA M.Aserito 5 54 Indy Point - Dame Alegria R.H.Affre 2S 2S 7S 9S 6 ESPIRITU INFORMANTE A.Paez 7 55 Informatico - Espirit D.E.Spandrio

PIFILKA (3) ESPIRITU INFORMANTE (6) APRIL DUBAI (2)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: HAHN (2008) (CA) (OPCIONAL) 16:45 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Marzo de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 850.000

- - 0L 3S 1 SVAKO F.L.Goncalves 4 57 Remote - Sierra Romana A.J.Martinez 2P 3S 3S 0L 2 MOUTH SHUT T.Baez-4 4 57 Treasure Beach - My Lips Are Sealed D.Peña - - - 8P 3 VINO PINOIR A.Paez 4 57 Roman Ruler - Vendimia Pin J.S.Maldotti - - - - 4 SUBVERSIVO JOHAN L.Vai 4 57 Curioso Johan - Rebelde Soy A.A.Sanchez - - 0L 7S 5 BRANDY C.Perez G.-2 4 57 Impresario - La Tururu M.R.Arce 5P 3S 0S 4S 6 SOLO RAP M.A.Sosa-2 4 57 Boby Solo - Fast As Wind J.A.Rapalino 8S 3S 7P 8S 7 AMIGUITO PASIONAL S.Barrionuevo 4 57 Grand Reward - Mi Amiguita A.M.Calcagno - - - 7S 8 FUEGO BERRY L.Recuero-4 4 57 The Berry - Luz Del Fuego M.D.Turquieto - - - 0S 9 DE VIDO MASTER S.Piliero 4 57 Art Master - Vocalista E.M.Costa 3L 0L 4S 2S 10 SEÑOR MONARCA X.X. 4 57 Don Incauto - Mi Reina Spa A.R.Correa 0S 7S 6S 7S 11 LAGO ROJO F.Correa-2 4 57 Lago Ness - Flauta Van N.D.Ortiz 7L 3L 5L 9L 12 COCO VEGA P.Carrizo 4 57 Niceto Vega - Double Stampa P.Beltramone

SEÑOR MONARCA (10) SVAKO (1) SOLO RAP (6)

7a. Carrera - 1600 mts. HANDICAP STILETTO 17:15 hs.

Handicap para todo caballo 5 años y más edad. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Arpad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

3S 7S 6S 7P 1 PERFECT SMILE M.Valle 5 52 Sigfrid - Perfect Sunrise J.Della Giovanna 5P 1S 3S 2S 2 CUORE DI MIEL S.Piliero 5 52.5 Sapore Di Miel - Chulla Corazon J.F.Saldivia 1S 3P 1P 5P 3 ROMAN THE MAD F.L.Goncalves 5 62 Roman Ruler - Catch The Mad N.Martin Ferro 2P 6P 6S 2S 4 MISTER KEY R.Blanco 6 57 Key Deputy - Miss Valent E.G.Accosano 5S 1S 3S 7P 5 ATFRONT C.Velazquez 7 59 Curlinello - Alegria Total S.A.Cannizzo 1S 2S 1S 3S 6 DON LOBO J.Noriega 5 56 Verrazano - Loufoque J.J.Etchechoury - - 1S 1S 7 ARPAD G.Tempesti V. 5 50.5 Galicado - Extra Magic O.F.Conti 1L 3P 5S 5S 8 CROUPIER W.Moreyra 5 54 Equal Stripes - Compagne J.A.M. Neer

ROMAN THE MAD (3) ATFRONT (5) DON LOBO (6)

8a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MR. MANNGUERO (2010) 17:45 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una o dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

2P 5P 0P 3S 1 TOTHEMOONANDBACK F.Correa-2 6 57 Treasure Beach - Luna Local C.B.Carretto 1L 3L 7P 6L 2 LISTORTI W.Moreyra 6 57 Equal Stripes - Libertywithjustice R.A.Benavidez 8S 5S 0S 8L 3 TUBRAK NOV L.Vai 6 54 Row Nov - Lady Glamour S.M.Testa 6L 7L 1S 8P 4 QUIT BOY M.A.Palacios 6 57 Asiatic Boy - Muequita Nistel A.J.Lugo 9L 9P 5P 7P 5 BLACK RUSSIAN F.Aguirre 6 54 Mr. Sabat - Stripes Emper A.M.Lencina 3L 3L 2L 2S 6 MONTALCINO J.Rivarola 6 57 Cityscape - Moncloa A.M.Lencina 2S 2S 0S 0P 7 AMIGUITO CIRO O.Arias 7 57 Mutakddim - Farnecita C.C.Cabrera 4S 4S 2P 5P 8 GRITALO BLUE R.Bascuñan-3 6 57 Russian Blue - Gritela D.M.Gervasoni 7P 4P 2S 1S 9 CAPITELIO E.Candia G.-4 6 54 True Cause - Cotta O.F.Labanca

CAPITELIO (9) MONTALCINO (6) TOTHEMOONANDBACK (1)

9a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: FADE OUT (2015) (CA) 18:15 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. QUINTUPLO (CON PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 850.000.

2P 1P 7P 1S 1 UNE FRANCE L.Vai 4 57 Orpen - Unitas P.Nickel Filho 5S 5S 3S 1S 2 REINA CURIOSA E.Siniani 4 57 Curioso Slam - Drama Queen V.H.Fahler 2P 4P 1P 7P 3 WINNY DUBAI W.Moreyra 4 57 E Dubai - Weed J.A.M. Neer 4S 5S 5L 5L 4 TIA MECHA W.Pereyra 4 57 Sidney`s Candy - Tinta Fresca L.R.Cerutti 1T 8L 2T 2e 5 GREAT COMETA J.C.Diestra (h) 4 57 Great Champion - Señora Cometa J.C.Gomez 2P 5P 1P 3S 6 THURMAN C.Velazquez 4 57 Equal Stripes - Timbrera D.Peña 1S 4S 4S 6S 7 DOÑA TAJA G.Borda-4 4 57 Treasure Beach - Doña Reta C.A.Linares 6P 1P 4S 6P 8 QUE BAGAYA R.Bascuñan-3 4 57 South Kissing - Cannoletta G.E.Scarpello 0S 8S 1S 6S 9 LA MAGA BLUE F.L.Goncalves 4 57 Le Blues - Itaperina L.J.Duggan 7P 1S 6S 2S 10 THENSA O.Alderete 4 57 Hurricane Cat - Tareka E.R.Bortule 2S 3S 0S 4S 11 REE PROMOCIONADA F.Coria 4 57 Reelants - Promocional J.L.Corsi

REINA CURIOSA (2) THURMAN (6) LA MAGA BLUE (9)

10a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: SERENO INC (2014) 18:45 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

7P 9S 5S 0S 1 POKER DE REYES A.Giorgis 5 57 Grand Reward - Que Jugadora A.M.Costantino 0P 1S 7S 4S 2 LAST WINNER J.Leonardo 5 57 Lasting Approval - Brasileña R.O.Perez 4P 3P 1S 5S 3 SAN TORRICO R.Bascuñan-3 5 54 Remote - Delfininha M.A.Romero 5S 1L 9S 2S 4 MILLAR P.Carrizo 5 57 Endorsement - Smart Number A.A.Guilino 2R 1R 5R 9S 5 EN UN FECA P.Capra 5 57 Sabayon - Paellera L.A.Ramundo 9L 4S 7P 3L 6 MI AMIGO BETO W.Pereyra 5 54 Master Of Hounds - Cordialite M.A.Forchetti 2P 2D 2S 1S 7 CON HUMOR F.Coria 5 54 Catcher In The Rye - Quick Humor S.M.Pivano 7S 7P 0S 2P 8 IL PESCALLINO E.G.Ortega T.-2 6 55 Zensational - Imaginame Linda F.A.Pijuan 1L 0L 6L 4L 9 GIGOLO P.Diestra (h) 6 55 Riomaggiore - Soucieux M.R.Olivera

SAN TORRICO (3) CON HUMOR (7) MILLAR (4)

11a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: FLAG NINE (2013) 19:15 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

9P 3S 2S 2S 1 QUE SORPRESA A.Paez 5 57 Sardinero - Surprise Me E.M.Costa 5S 2S 0P 3S 2 MAS CORAZON G.Borda-4 5 57 Violence - Even Rosario S.Garat 8P 8P 4P 7P 3 STAR PERICO D.E.Arias 5 57 Star Runner - Bubusela L.Bruno 0S 3S 8S 8S 4 ORPEN VADOR F.Correa-2 5 57 Orpen - Miss Vador L.A.Fragale 7P 1P 9P 2L 5 CUENTO JAPONES M.A.Sosa-2 5 57 Asiatic Boy - Puro Milagro D.D.Dominguez 3A 7S 0L 6A 6 NO ME REPROCHES X.X. 5 57 Star Runner - Sans Reproche F.G.Hernandez 7P 2L 5L 3S 7 CHOCOLATE EN RAMA R.Bascuñan-3 5 57 Señor Candy - Bariloce Spirit L.Bearzotti 4P 7P 1S 7S 8 KING CURL M.Giles 5 57 Curlinello - Queens Bench M.D.Giles 9S 8S 4P 0P 9 J BE WALKER C.Cuellar 5 57 J Be K - Miss On Time R.O.Mossotto

QUE SORPRESA (1) CHOCOLATE EN RAMA (7) KING CURL (8)

12a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: GO GO DANCER (2006) (CA) (OPCIONAL) 19:45 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Marzo de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 200.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100.

8S 8S 9S 0S 1 SAIL GLOBAL J.Villagra 4 57 Global Hunter - Sail Away M.L.Dominguez 6S 4S 3S 6S 2 EUNIKE ECLIPSE M.Valle 4 57 Roman Ruler - Islandia C.D.Etchechoury - 8S 5S 7S 3 SUMMER DANCE F.Coria 4 57 Cima De Triomphe - Summer Holiday G.A.Siele - - - 6S 4 NOT GIANT S.Barrionuevo 4 57 Giant`s Pleasure - Twisty N.R.Caqui - - - - 5 AUTONOMA RAP M.A.Sosa-2 4 57 Autonomo - Belle Fast J.A.Rapalino 7L 4S 4S 9S 6 JUNIA M.A.Palacios 4 57 Cityscape - Jus Agendi A.J.Lugo 6S 5S 4S 3S 7 ARCHIMAGA S.Piliero 4 57 El Tanuca - Shy Baticueva M.D.Giles 7S 5S 5S 8S 8 DISTINTA A.B.Valdez-4 4 57 Cityscape - Discontinue J.C.Aguirre 4S 5S 8S 2S 9 COMME L`ECLAIR E.G.Ortega T.-2 4 57 City Banker - Secret Obsession A.R.Mendieta 0S 4S 6S 2S 10 INSURRECTA PLANET J.Espinoza-4 4 57 Sol Planet - Hidden Plush R.A.Latorre - - 0P 5P 11 ENAMORADA MARIA E.Torres 4 57 John F Kennedy - Dattts Zoey Baby D.D.Nieva

INSURRECTA PLANET (10) COMME L`ECLAIR (9) ARCHIMAGA (7)

13a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: EL SERIOTE (2011) 20:15 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000.

0S 5L 2S 6S 1 RISA DIVINA F.L.Goncalves 5 57 Roman Ruler - Royanita A.J.Martinez 5P 3S 6P 2S 2 IKKI T.Baez-4 5 57 Most Improved - Maricy C.R.Vilche 0S 9P 1R 3R 3 SINCERELLA A.Allois-4 6 55 Incasico - La Talibana M.A.Membriani 1S 8S 6S 5S 4 MALHABLADA SLAM F.Gimenez-4 5 57 Curioso Slam - La Malhablada A.M.Calcagno 0P 9P 0P 8P 5 BARZELLETTA M.Aserito 5 57 Hurricane Cat - Best Vendimia C.D.Ussich 0S 9S 7S 0S 6 LUCKY HARMONY G.Borda-4 5 57 Luck Money - Moonlight Dancer N.G.Bello 6S 9S 1S 0P 7 ADIOS NINON X.X. 5 57 Acertame - Filha Da Paixao D.E.Spandrio 7S 1S 0S 4S 8 DIVERTIDA QUEEN E.Candia G.-4 5 57 Charles King - Muy Fiestera F.R.Bartolome 1L 0S 0L 9P 9 DE MI ONDA A.Coronel E. 5 57 Dancing For Me - Demi L.A.Camera 4S 3S 3S 0L 10 KECOQUETA D.E.Arias 5 57 Valid Stripes - Kecosita S.A.Alvarez 8S 4e 7P 3S 11 FLOYNIA A.Fuentes 5 57 Ap Candy - Frau Nina E.M.A.Arredondo 5P 0P 4L 8L 12 COTE DE MONICA G.Tempesti V.-4 6 55 Storm Surge - Cote De Maria R.A.Landola 5S 7S 0S 0P 13 JOY MIRASOL G.J.Garcia 5 57 Fortify - Stormy Miranda F.O.David 3S 7S 3S 6P 14 GITANERA CANDY J.Noriega 5 57 Sidney`s Candy - La Gitanera H.D.Nicodemo

RISA DIVINA (1) IKKI (2) MALHABLADA SLAM (4) GITANERA CANDY (14)