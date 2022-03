Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: TIBALDO (CA) (OPCIONAL) 13:30 hs. carrera">

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso : 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Marzo de 2021).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

- - 9S 4e 1 NOLI NOTES E.G.Ortega T.-2 3 56 Footnotes - Rajasthani C.M.Sala - - 3S 8S 2 COMBATE R.Blanco 3 56 Hit It A Bomb - Champi Roma M.S.Sueldo 6e 2P 2e 0P 3 CARIÑOSO KEY E.Martinez-2 3 56 Key Deputy - I`love Cat E.Cedeño H. - - 9P 4S 4 POTRO SOÑADOR G.Borda-4 3 56 Flesh For Fantasy - Silent Sale M.S.Sueldo - - - 0P 5 SOBRAN LOS MOTIVOS G.Hahn 3 56 Cosmic Trigger - Voluntad Popular M.A.Cotignola - - - - 6 PEDRITO JAL B.Enrique 3 56 Inventive - Ojalita O.R.Gini 8P 4L 2L 7P 7 IRISH LUCKY F.Coria 3 56 Lucky Island - Irish Storm D.C.Periga 3L 9S 0L 4S 8 BABEL RIVER G.J.Garcia 3 56 Incurable Optimist - Wikipedia L.M.Dimaro 3e 4e 3e 3e 9 MENTIROSO CAT C.Velazquez 3 56 All Cat - Ultra Maid B.L.Bongiorno

POTRO SOÑADOR (4) IRISH LUCKY (7) COMBATE (2)

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: BETABEL 14:00 hs.

Todo caballo de 6 años y m{as edad ganador tres o más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las yeguas descargarán 2 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Too Fast.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 2. 850.000

1L 5L 3P 5P 1 GRAN BLEND F.Coria 6 56 Gran Enzo - Baska Mau Mau D.C.Periga 5S 6P 2P 6P 2 DON PATRONCITO M.Valle 6 54 Strategic Prince - Doña Pampa R.A.Rodriguez 0S 3L 6L 4L 3 CITY WONDER F.L.Goncalves 7 58 Grand Reward - City Farm J.E.Comba 3P 1S 1S 4S 4 TE LACTAGOGO I.Monasterolo 7 58 Sidney`s Candy - Timely Broad E.G.Accosano 6S 4P 1S 7S 5 TOO FAST R.Villegas-4 6 52 Endorsement - Medias Negras H.D.Tocci 6P 7P 2S 5P 6 MYSTERY MANOR A.Giannetti 6 56 Master Of Hounds - Berryville J.J.Etchechoury 2S 6S 9S 3S 7 EL GRADUADO G.Borda-4 7 58 Mutakddim - Studieuse C.C.Cabrera 6S 4S 8S 7P 8 BEKIR J.Rivarola 6 58 Endorsement - Biromista O.A.Ibarra

TE LACTAGOGO (4) TOO FAST (5) DON PATRONCITO (2)

3a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: THE YUVARAJ (CA) 14:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 600.000

- 9S 5S 4S 1 GITANA GIRL M.Valle 4 57 Asiatic Boy - Malavita I.A.Diaz 5S 8S 2S 4S 2 COMME L`ECLAIR E.G.Ortega T.-2 4 57 City Banker - Secret Obsession A.R.Mendieta 0S 9S 7S 8S 3 BAHIA SIXTIES O.Villarroel 4 57 Sixties Icon - Bandera Tropical M.A.Santiago 6P 7S 5S 6S 4 MARCALA L.Carabajal 4 57 Master Of Hounds - Balcadora L.M.Carabajal 4S 5S 2S 2P 5 VENTAJA REAL J.Leonardo 4 57 Treasure Beach - Shy Ventajera M.R.Castro 4S 6S 2S 2S 6 INSURRECTA PLANET J.Espinoza-4 4 57 Sol Planet - Hidden Plush R.A.Latorre 5S 5S 8S 5S 7 DISTINTA A.B.Valdez-4 4 57 Cityscape - Discontinue J.C.Aguirre 5S 6S 3S 4S 8 ADRIANITA NESS B.Enrique 4 57 Lago Ness - Adrianita Sunshine R.O.Taborda - 8S 9S 9S 9 EMISIVA S.Arias-4 4 57 Lizard Island - Emirates Fly O.P.Tournoud - - 9P 8S 10 MAÑANERA SAM M.Rey-4 4 57 Alrassaam - Porteña Maleva E.Pinedo

INSURRECTA PLANET (6) VENTAJA REAL (5) COMME L`ECLAIR (2)

4a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: GAMIN (CA) (OPCIONAL) 15:00 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Marzo de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 900.000

- - - 0S 1 NORTHERN FILLY E.G.Ortega T.-2 3 56 Asiatic Boy - Mountain Mamma H.A.Mascetti - - - - 2 KENIATA B.Enrique 3 56 John F Kennedy - Stormy Polemica J.J.Etchechoury - - 0S 0S 3 JOY FILOSA J.Rivarola 3 56 Red Diamond - Joy Joy C.I.Lopez 9S 6S 6S 5S 4 REINA EMPER A.Paez 3 56 Emperor Richard - Bohemia Real E.M.Costa 5S 7S 6S 6S 5 VEDETTE`S ZAMBA J.Villagra 3 56 Remote - Vedette`s Gulch R.J.S.Zapata - - - - 6 QUE MINON C.Velazquez 3 56 Inventive - Un Minon O.R.Gini - - - - 7 MISS OBSESION E.Ruarte 3 56 Firpo - Miss Esperada C.Palacios - - 0P 3S 8 DANCING QUEEN A.I.Romay 3 56 Most Improved - Zuberoa A.Angerosa 8S 6S 8S 6S 9 NARANJA MECANICA G.Borda-4 3 56 Lizard Island - Pick Quadro C.C.Cabrera 4S 2S 8P 2S 10 TIANA T.Baez-4 3 56 War Command - Aymar J.A.Romero - - 7S 0S 11 FLIPADA M.Valle 3 56 Seek Again - Fiereze J.B.Udaondo - - - 0S 12 LLIAU DUBAI G.J.Garcia 3 56 E Dubai - Llau-llau F.Retrivo

TIANA (10) DANCING QUEEN (8) REINA EMPER (4)

5a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: GAMIN (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 15:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Marzo de 2021). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000

- - - 9P 1 MARTHA`S VINEYARD J.Villagra 3 56 Lizard Island - Matricular E.Cantero 8e 3e 1e 8S 2 GRACE`S SECRET M.Valle 3 56 Safety Check - Disney Spring N.A.Bortule - - 3e 0S 3 CUTY MAX G.J.Garcia 3 56 Claro Oscuro - Cuty Fizz J.C.Conti - - 6P 5P 4 REGLAS REALES F.J.Lavigna-4 3 56 Lenovo - Realistica E.L.Chain - - - - 5 TSCHUSS M.Fernandez 3 56 Sabayon - Manifiesta Sam A.O.Aguirre - 0S 0P 7S 6 NIÑA INFERNAL D.E.Arias 3 56 Hook The Pirate - Informal Champ M.A.Lugo - - - - 7 LA FUNEBRERA G.Borda-4 3 56 Falling Sky - Mainly Inc M.S.Sueldo 4P 5P 2P 0P 8 ALAITASUNA F.Coria 3 56 In The Dark - Ane Alaia D.C.Periga 5P 2P 0P 5S 9 LA HIJA E`ZEVI C.Velazquez 3 56 Aspire - Zevi E.Lupori - - - 0S 10 SWEET PEACE M.A.Sosa-2 3 56 Ever Peace - Andariega Tu R.A.Cardon - - - 8S 11 ARA DAY B.Enrique 3 56 Emperor Richard - Ula Day R.H.Raviol 0S 4S 9P 4S 12 HIT SMART G.Tempesti V.-4 3 56 Hit It A Bomb - Distinguida Ness A.F.Gaitan D. - - - - 13 FRAGIL PRINCESA E.Ruarte 3 56 Fragotero - Critic Day C.Palacios

HIT SMART (12) ALAITASUNA (8) REGLAS REALES (4)

6a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: VALKYRIE (CA) 16:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

0P 7P 7S 4S 1 FUROKI R.R.Barrueco 4 57 Town Partner - Fujisawa M.L.Grimaldi 0S 0S 5P 2S 2 CHE PORTEÑO B.Enrique 4 57 Master Of Hounds - Dollar Exchange J.L.Alonso - - 0P 6R 3 CHE CHAPA S.Arias-4 4 57 Expressive Halo - Che Loraine G.A.Munguia 0S 9S 0P 8S 4 ITZAK M.La Palma 4 57 Cima De Triomphe - Immortal Dream C.M.Saini 4S 1e 5P 4S 5 RHAEGAR G.Borda-4 4 57 Cafrune - Alice Springs A.M.Canto - - 8S 6S 6 GERARDINI A.Paez 4 57 Violence - Gincana C.C.Cabrera 4S 4S 6S 0P 7 EL INDIO REY S.Piliero 4 57 Knockout - Incierta Dan R.A.Rodriguez 3S 7P 8S 3S 8 AMIGUITO PASIONAL S.Barrionuevo 4 57 Grand Reward - Mi Amiguita A.M.Calcagno 0S 7S 7S 5S 9 EURO GLOBAL M.Valle 4 57 Global Hunter - Panera A.C.Mazzeo

FUROKI (1) CHE PORTEÑO (2) AMIGUITO PASIONAL (8)

7a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: VALKYRIE (CA) (2º TURNO) 16:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 850.000

7S 0S 9S 4S 1 PITUCO BAZKO F.Correa-2 4 57 Pub De Llers - Chulla Gala D.A.Pollian - - 7S 2S 2 FUEGO BERRY L.Recuero-4 4 57 The Berry - Luz Del Fuego M.D.Turquieto - 8S 2S 6S 3 DUBROSKY B.Enrique 4 57 Sidney`s Candy - Destinka C.C.Cabrera - - - 7e 4 RUBEN TRUE J.C.Diestra (h) 4 57 True Cause - Pilu A.Quesada Moraga - - - 6S 5 TIO JUANCHO G.Tempesti V.-4 4 57 Tio Jinetero - Hocicada P.O.Armada 9P 9S 2S 5S 6 REX ROYALE M.Valle 4 57 Maipo Royale - Reina Gloriosa R.R.Retamoso - - - 0P 7 GLORIOSO ABEL F.Gimenez-4 4 57 Art Master - Noble Fiona A.M.Calcagno 7S 0S 0S 6P 8 BENCEJO E.Torres 4 57 El Buenazo - Shiloh A.A.Saval 2P 3S 3S 0L 9 MOUTH SHUT T.Baez-4 4 57 Treasure Beach - My Lips Are Sealed J.C.Lo Brutto

FUEGO BERRY (2) REX ROYALE (6) DUBROSKY (3)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: STORM TEN (2012) 17:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y m{as edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA-$ 10-JACKPOT-$ 869. 427

8S 2S 7P 7S 1 MEJOR ASI F.L.Goncalves 5 57 Valid Stripes - Stormy Madrina R.A.Heguille 4L 8L 4S 8L 2 COTE DE MONICA G.Borda-4 6 55 Storm Surge - Cote De Maria R.A.Landola - - - 1S 3 COSTA GOLD A.Coronel E. 5 57 Violence - Song Of Gold L.A.Sanchez 5P 3S 2S 5S 4 ROS GRANDE NIS E.Suarez-4 5 57 Van Nistelrooy - Ros Roma O.R.Minervino 4S 3S 3S 9P 5 TRUE INKA M.Valle 5 57 True Cause - In Jamaica J.P.Garrocho 7S 9P 2S 4S 6 PALITAS FREUDE P.Carrizo 5 57 Freud - Decanas Parade D.E.Spandrio 1P 5P 5P 0P 7 DINCA L.Noriega 5 57 Horse Greeley - Sakaria L.R.Amato 9P 0P 8P 2S 8 BARZELLETTA M.Aserito 5 57 Hurricane Cat - Best Vendimia C.D.Ussich

COSTA GOLD (3) ROS GRANDE NIS (4) BARZELLETTA (8)

9a. Carrera - 2400 mts. HANDICAP TATAN 17:30 hs.

Handicap para todo caballo de 4 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

8L 5S 1S 7S 1 FREE AGENT X.X. 6 49 Heliostatic - Frieda Benz S.J.Franchini 7P 1S 2S 4S 2 EL REFUSILO F.L.Goncalves 6 58.5 Cima De Triomphe - Eclaircie M.A.Romero 1S 2S 8S 8S 3 CANDILERO I.Monasterolo 4 59 Cisne Branco - Candy Raysa R.A.Cardon 7S 7S 5P 6S 4 LAST CORREDOR E.G.Ortega T. 6 50.5 Lasting Approval - Cardelina Mag C.A.Cardon 0S 1R 4V 5R 5 NOSTALGIQUE M.Valle 5 51 Endorsement - Nostalgia Pura L.W.Mansilla 5S 8P 3S 3S 6 KRYPTOS G.Borda 4 49.5 Winning Prize - Keila P.Chioccarelli

CANDILERO (3) EL REFUSILO (2) KRYPTOS (6)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: OTRO PLANETA (2021) (CA) 18:00 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

9P 4P 1S 5P 1 MAJOR DRINKING F.L.Goncalves 3 56 Hurricane Cat - Major Lady R.C.Gutierrez 4S 2S 5P 4S 2 CANDY BOSS G.Borda-4 3 56 Holy Boss - Candy Kisses M.S.Sueldo 5S 6S 1S 3S 3 BRUTUS B.Enrique 3 56 Most Improved - Balas De Amor M.A.Romero 8P 1S 5S 6S 4 MINGO HERO X.X. 3 56 Andromeda`s Hero - Minogue E.R.Bortule - 8S 0S 1S 5 TICKET TO FLY J.Noriega 3 56 Aerosol - Gallant One A.M.Canto 3S 4S 1S 5S 6 MARIANITO JOHAN I.Monasterolo 3 56 Curioso Johan - L`affolee J.C.Viola - - 6L 1S 7 ESCAPE DE PARIS E.Ortega P. 3 56 Cityscape - Paris Queen J.M.Leon 3S 1S 8S 8S 8 AMIGO JOHAN G.Bellocq 3 56 Curioso Johan - Heart White D.A.Pollian 5P 1P 4P 7S 9 LANZADO AL VACIO E.Candia G.-4 3 56 Safety Check - Mille Miglia O.F.Labanca 1S 6S 2S 8S 10 SLOE GIN M.Valle 3 56 Sixties Icon - Success Girl C.C.Cabrera 3e 1S 7S 8P 11 AMIGO STORM W.Pereyra 3 56 Storm Donoso - Amiguita Shina N.G.Ricchi

BRUTUS (3) CANDY BOSS (2) MINGO HERO (4)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: COCKTAIL DESIGNER (2019) (CA) 18:30 hs.

Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE (CON PLACE)-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 500.000

3S 7S 1S 3S 1 NIKKI BELL W.Pereyra 3 56 Holy Boss - New Hit M.Iguacel Loeda 1S 4S 0P 9S 2 FORTI GUADALUPE O.Alderete 3 56 Fortify - Stormy Mia A.F.Gaitan D. 2S 3S 1S 7S 3 FANTASY FLASH X.X. 3 56 Flesh For Fantasy - Uruguaya Mia G.E.Scarpello 1S 3P 6S 7P 4 SALE BOSS A.Giannetti 3 56 Holy Boss - Song For Sale A.O.Aguirre 1P 7S 6S 5S 5 VALE FULL L.Recuero-4 3 56 Full Mast - Vula D.G.Marsiglia L. 5e 2e 5S 1S 6 PRESCRIPCION F.L.Goncalves 3 56 Seek Again - Presciencia C.O.Rodriguez 1S 7S 6S 0P 7 LA MIGNONNE T.Baez-4 3 56 True Cause - La Cherie L.S.Bedoya 4S 2S 3P 1S 8 AGUA GRANDE M.Fernandez 3 56 Angiolo - Beautiful Sound N.A.Gaitan 0S 4S 6S 1S 8a ALMA ANGELICAL G.Bellocq 3 56 Angiolo - Pretty Powerful L.J.Duggan 1S 9S 2S 2S 8b ES LA MEJOR E.Ortega P. 3 56 Il Campione - Asediada Emper N.A.Gaitan - - 7P 1S 9 MASTER LINDA M.Valle 3 56 Master Of Hounds - Spore R.E.Quinteros 0S 5S 1P 9S 10 SUPER FRONT R.Blanco 3 56 Super Saver - Stay In Front C.D.Etchechoury 2P 5P 1P 3P 11 BACARELA J.Villagra 3 56 In The Dark - Bastillana G.J.Frenkel S.

BACARELA (11) NIKKI BELL (1) AGUA GRANDE (8)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: EL ATLANTICO (2017) 19:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

3S 5S 8P 8P 1 MYSTOGAN J.Villagra 5 57 Grand Reward - Mist Ya J.A.Poggio 0S 7S 0S 5S 2 EVER LUCK F.J.Lavigna-4 7 55 Ever Peace - Olivia Luck ---------- 4P 1S 2Q 3S 3 EL PATALARGA L.Noriega 5 57 Dont Worry - Salty Champ N.Palacios 1P 5P 2P 9P 4 SUGGESTIVE BLACK T.Baez-4 5 57 Suggestive Boy - Baraca Nistel S.Latof 5S 6D 6L 8S 5 TEMPORAL NAK A.I.Romay 5 57 Anak Nakal - Tempestuosa Spa S.M.Pivano 3S 2S 4S 0P 6 PICANTE NOV B.Enrique 5 57 Champion Nov - Picarisima D.J.Durand 7S 1S 7S 0S 7 LE SOLITAIRE E.G.Ortega T.-2 5 57 Interaction - Limitless Appeal R.H.Affre 0L 5S 8P 6S 8 BEATO FAST X.X. 5 57 Ghegho - Belinda Slew J.R.Benitez 8S 4S 6S 2S 9 MUFASA J.M.Sanchez 5 57 Portal Del Alto - Aymar M.A.Lugo 1S 9S 4S 9S 10 TAHINI NIGHT S.Piliero 5 57 Sabayon - Tahiti Blues J.E.Garzon 6S 5S 4S 8S 11 BILL COLLINS C.Cabrera-2 5 57 Incurable Optimist - Pandereta R.H.Affre 9S 4S 3S 6L 12 FORTY PATON E.Suarez-4 5 57 Forty Lazaro - Laguna Patagonica G.Veron A. 1S 7S 5S 6S 13 ESTAR SIEMPRE A.Paez 5 57 Sidney`s Candy - Elsewhere P.V.Riccotti

EL PATALARGA (3) SUGGESTIVE BLACK (4) BILL COLLINS (11)

13a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: EL MUY SALSERO (2018) 19:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y mas edad, 55 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Arpad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

4S 3S 1S 4S 1 CHIOVERE W.Pereyra 5 57 Sixties Icon - Cata`s Ride J.S.Maldotti 8S 7S 5S 0S 2 BLACK FRIDAY M.Valle 5 57 Lizard Island - Baby Glove C.C.Cabrera 0P 3S 0S 8P 3 BLACK CAMPERO X.X. 5 57 Dont Worry - Priene S.J.Franchini 1S 2S 4P 4P 4 ISOLANO J.Noriega 5 57 Lingote De Oro - Flag Conga A.F.Fazzio 8S 4S 8S 3S 5 ZAMBA STRONG O.Alderete 5 57 Campanologist - Strong Storm R.R.Retamoso 9P 5P 1P 3P 6 DANCER STRIPES F.Correa-2 5 57 Valid Stripes - Dancer Beauty C.B.Carretto 2S 4P 2S 1S 7 CHAMPION OF PEACE J.Villagra 5 57 Ever Peace - Corsa Champ R.M.Vivas - 1S 1S 7S 8 ARPAD G.Tempesti V.-4 5 57 Galicado - Extra Magic O.F.Conti 1P 6P 7P 4P 9 CHANGEOVER DAYS A.Paez 5 57 Sixties Icon - Indiana Catcher G.Scagnetti 6A 5P 2A 8S 10 SCRIBONIA C.Perez 5 55 Portal Del Alto - Sutri E.Cedeño H.

ARPAD (8) DANCER STRIPES (6) CHIOVERE (1)

14a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: TIBALDO (CA) (OPCIONAL) 20:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado Peso: 56 kilos. No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01/03/2021.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100.

7P 3P 6P 3S 1 MASTER DETTO L.Noriega 3 56 Interdetto - Bibi Master M.M.Garrido - - - 0S 2 DEBER SOCIAL G.J.Garcia 3 56 Cosmic Trigger - Daisy Chain M.A.Manso - - - - 3 BAUTYBOY L.Recuero-4 3 56 Suggestive Boy - Nominadora M.A.Santiago - - - - 4 MR. TOMASITO B.Enrique 3 56 Mr. Arjona - La Projectada J.M.Moncada - 0S 0S 0P 5 VIEJO BLUES F.J.Lavigna-4 3 56 Que Vida Buena - Lady Day Blues G.R.Hildt - - - - 6 MOST EASY E.Torres 3 56 Most Improved - Easy Company R.A.Cardon - - 7S 7P 7 FELIPPO S.Arias-4 3 56 Most Improved - Marrusa R.A.Rodriguez 6P 0P 8P 3S 8 AEIOU G.Borda-4 3 56 Cima De Triomphe - Chelly B M.S.Sueldo 4P 8P 0S 5S 9 MANOLO STAR O.Arias 3 56 Lenovo - Malapraxis C.A.Firmin Didot - - 0S 7S 10 OCEAN HERO A.Paez 3 56 Andromeda`s Hero - Ocean Cat J.S.Maldotti

MASTER DETTO (1) AEIOU (8) VIEJO BLUES (5)

15a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: GAMIN (CA) (OPCIONAL) (3º TURNO) 20:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Marzo de 2021).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000

- - - - 1 LA CARETA EVASORA S.Piliero 3 56 Evocado - Xantinelle L.M.Dimaro - 7S 8S 9S 2 EXPRESS FANTASY U.Chaves-4 3 56 Flesh For Fantasy - E Fitz C.A.Firmin Didot 6S 8S 9S 9S 3 EMIRATES FLIGHT G.Sediari 3 56 Valid Stripes - Emirates I.Francisco - - - - 4 TIA MIMOSA J.Villagra 3 56 Afogato - Mimosa Stripes E.Cantero - - - - 5 VALENTIA PLANET L.Noriega 3 56 Sol Planet - Potra Val H.D.Sanagua - 8S 3S 7S 6 SEEK GUESS F.J.Lavigna-4 3 56 Seek Again - Orpen Guess E.G.Chiappero 9S 0P 3S 4S 7 HORNY FLESH E.Ortega P. 3 56 Flesh For Fantasy - Soy Cachonda J.C.Blanco - - - - 8 BUENA DE VERDAD B.Enrique 3 56 Que Vida Buena - Whydah J.M.Moncada - - 0P 0S 9 JUSSI B M.Fernandez 3 56 Manipulator - Como Mi Hermana R.R.Caroprese - - - 0S 10 URSULA KEY A.Paez 3 56 Drop Key - Acuarela C.C.Cabrera - - - 9S 11 DANCING DIFERENTE X.X. 3 56 Soy Diferente - Raiola F.D.Tajes 0S 0S 0S 8S 12 FULL HALO L.Caronni-3 3 56 Full Mast - Sadler S Halo L.A.Fragale 4S 9S 4S 2S 13 ENCUESTADA SLAM G.J.Garcia 3 56 Cosmic Trigger - Encuesta Real F.Retrivo

ENCUESTADA SLAM (13) HORNY FLESH (7) SEEK GUESS (6) DANCING DIFERENTE (11)