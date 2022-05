Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: OCEANLIVE (1998) 13:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganadohasta 30 carreras desde el 1º de Mayo de 2021).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

- - 8S 0S 1 SOUND POINT G.Tempesti V.-4 5 57 Gradepoint - Fantastic Sound R.F.Lemos 0P 0S 4S 4S 2 BOMBON CHUCK F.Gimenez-4 5 57 Chuck Berry - Bombon Sam R.A.Arredondo 8P 6S 2S 3S 3 CAZADOR GOLD S.Piliero 5 57 Parrandero - Slamina R.A.Rodriguez 8P 5S 5S 4S 4 ILLENIUM G.Sediari 5 57 Easing Along - Illegally Blonde I.Francisco - - - - 5 GUAPO SOLO F.Vilches 5 57 Emmanuel - Guapaza P.N.Iribarne 9S 0S 0S 0S 6 PATRIMONIO NETO L.Noriega 5 57 Sixties Icon - Patrimonia R.O.Perez 3S 6P 2S 0S 7 EPICO FINAL E.Ruarte 5 57 Lizard Island - Epically C.C.Cabrera - 0S 0S 4S 8 ROCOSOLAR L.Tello E. 5 57 Ilusor - Royal Lane R.H.Affre 2L 6L 0S 8S 9 POTOTEO G.Villalba 6 55 E Dubai - Mina Sola W.G.Camaño 7S 4S 8S 4L 10 NOTABLE KING E.Siniani 5 57 Charles King - Amiga Notable D.D.Dominguez 5S 0S 5S 5L 11 ROYAL WINNER A.Allois-4 5 57 Master Of Hounds - Ifiwin C.R.Caballero 2S 5S 2S 2S 12 EMPRESS BOY A.B.Valdez-4 5 57 Asiatic Boy - Empress Flash M.A.Santiago 8S 0P 5S 3S 13 TAIPIRO A.Paez 5 57 Taifas - Caipira M.E.Bringas 6P 3P 6S 3S 14 RAY JOY C.Perez G.-2 5 57 Fortify - Burg Ramp L.P.Pighin

EMPRESS BOY (12) CAZADOR GOLD (3) RAY JOY (14)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: TAMAGOCHI (2019) (CA) 13:30 hs.

Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 3. 400.000

1S 2S 3S 3S 1 UNA FELICIDAD O.Alderete 3 56 In The Dark - Una Señora E.R.Bortule 0S 5P 1S 8L 2 ANTE VOS J.Villagra 3 56 Angiolo - Romagna M.A.Cafere 9P 3P 1S 2S 3 EBLA M.Valle 3 56 Il Campione - Encomiada J.B.Udaondo 2P 1S 5P 0S 4 PASSOA W.Pereyra 3 56 Zensational - Pronta Moda J.J.Congestre - - 2S 1S 5 MILANGA C.Velazquez 3 56 Full Mast - Puro Milagro H.M.Perez 2e 5S 1S 6S 6 PRESCRIPCION F.L.Goncalves 3 56 Seek Again - Presciencia C.O.Rodriguez - 4S 1S 0S 7 GAME WINNER J.Flores-4 3 56 Curlinello - Girlish Intuition C.A.Bani - - - 1S 8 TIA MIMOSA B.Enrique 3 56 Afogato - Mimosa Stripes E.Cantero 0S 2S 1S 6P 9 QUE BUENA PLUS L.Noriega 3 56 Que Vida Buena - Heidy J.A.Caraballo 6S 7S 5S 6S 10 PEAKY GIRL G.Borda-4 3 56 Greenspring - Piggy Pink R.H.Affre

MILANGA (5) TIA MIMOSA (8) EBLA (3)

3a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: PLYMOUTH (1999) (CA) 14:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000.

7S 0S 0S 8S 1 SAVAGE WHITE G.Bonasola 4 57 Cisne Branco - Savage Nights M.A.Nuñez 6S 3S 4S 2S 2 ADRIANITA NESS B.Enrique 4 57 Lago Ness - Adrianita Sunshine R.O.Taborda 8S 0S 0S 3S 3 BLACK AP L.Brigas-4 4 57 Magic Black - Ap Press O.Cincunegui 3e 4S 3e 5A 4 HUACA LEF C.Velazquez 4 57 Que Chistoso - Heavenly Juice A.O.Martinez 3P 3P 3S 2P 5 ESTUDIANTA HERA A.Allois-4 4 57 Andromeda`s Hero - Sugar Baby M.A.Rivera 5S 6S 4S 5S 6 MARCALA L.Carabajal 4 57 Master Of Hounds - Balcadora L.M.Carabajal 9S 8S 8S 0S 7 DISCOVERIES F.J.Lavigna-4 4 57 Don Valiente - Reasons N.Ferro - - - 0S 8 POTRA CORRENTINA G.Borda-4 4 57 Flesh For Fantasy - Saint City M.S.Sueldo - - - 4S 9 PELUCA RYE M.Aserito 4 57 Catcher In The Rye - Peluca Fizz H.D.Garcia 5S 7S 2S 7S 10 LATHAN T.Baez-4 4 57 Endorsement - Lathibona J.C.Lobrutto - 7S 5P 4P 11 PROLIFERA E.Siniani 4 57 Hurricane Cat - Fana I.I.Cordoba - - - - 12 COUNTING CROWDS G.Villalba 4 57 Interaction - Ganga J.J.Bo

ESTUDIANTA HERA (5) ADRIANITA NESS (2) MARCALA (6)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: EL COMENDADOR (2011) (CA) (OPCIONAL) 14:30 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Mayo de 2021). En caso de ratificarse más de 14 participantes pasará a disputarse en 1300 metros. El cambio de distancia se determinaráuna hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

- - - - 1 SPIRIT M.Alfaro-4 3 56 Southern Cat - Lady Jayhawk J.A.Fren 4S 0S 4S 2S 2 CAPOCHA D`ORO G.J.Garcia 3 56 Exodus - Miss Capanga F.O.David 8S 4S 0A 6L 3 CHECKOSO Jorge Peralta 3 56 Filoso Emperor - Sky Check F.Pellegrini 8S 6S 2S 5S 4 GUALICHO VAN F.L.Goncalves 3 56 Lago Ness - Flauta Van D.J.Perez Chiama - 0P 7P 0S 5 FORTUNE MAKER G.Bonasola 3 56 Cityscape - Fortune In Faith R.A.Cardon - 4e 5e 7e 6 LEY DE STRIPES M.Valle 3 56 Enzo Stripes - De Buena Ley C.O.Rodriguez 5e 6e 2e 1e 7 EL GRAN GURI O.Roncoli 3 56 Vitaminado - Colibera Azul J.C.Milan 0L 9P 4S 2S 8 REMOTE CELEBRE J.Villagra 3 56 Remote - Beauty Celebre L.A.Fragale - - - - 9 LLEGO EL PATRON A.Fuentes 3 56 Sir Winsalot - Vestal Lluviosa F.R.Cacciabue 6S 0L 0P 6S 10 KILDARE SPRING M.Aserito 3 56 Greenspring - Kempinsky J.D.Baustian - - 0P 8P 11 SIRGO L.Noriega 3 56 Orpen - Sirga M.M.Garrido - - - 0S 12 COTTO SCAT B.Enrique 3 56 Knockout - Cocucha Dan E.R.Bortule 5S 7S 9S 6S 13 THE BIG WAR G.Borda-4 3 56 War Command - The Best Queen C.C.Cabrera 6S 4S 4P 5P 14 NAVAJO KID C.Velazquez 3 56 Violence - Navajo Slippers H.M.Perez 6S 0P 8P 5P 15 ZAMACUCO R.R.Barrueco 3 56 Sabayon - Con Firmeza D.S.Guaragna - - - 0P 16 BRANKO F.Coria 3 56 Grand Reward - Best Wishes M.F.Alvarez

REMOTE CELEBRE (8) CAPOCHA D`ORO (2) NAVAJO KID (14)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: EL COMENDADOR (2011) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 15:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Mayo de 2021). En caso de ratificarse más de 14 participantes pasará a disputarse en 1300 metros. El cambio de distancia se determinaráuna hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

- - - 2S 1 TURBO MAN C.Velazquez 3 56 Manipulator - Summer Cat M.A.J.Velazco - - - - 2 BEBE BANKER B.Enrique 3 56 City Banker - Bebe All F.E.Osorio - - - - 3 BEST KISSING L.Brigas-4 3 56 South Kissing - Becerra G.E.Scarpello - 9S 0S 0S 4 LUJO AZTECA G.J.Garcia 3 56 Empire Aztec - Abientot J.H.Barisone 0S 4S 8S 0P 5 LORD BISHOP J.Villagra 3 56 Il Campione - Lady Tiz M.M.Garrido 8P 7P 9P 9S 6 MAS POR MENOS M.Aserito 3 56 Global Hunter - Shy Benefica I.Jaimes - - 4L 0L 7 DESPERTAME R.L.Gonzalez 3 56 Valid Stripes - Durmiendote L.O.Tournoud - 7L 8S 7S 8 SLEEP AWAY F.L.Goncalves 3 56 John F Kennedy - Quatromila M.A.Goicoechea - - - - 9 QUERIDO MARTIN L.Noriega 3 56 Que Vida Buena - Dear Helen J.A.Caraballo - - - 5S 10 MANI SKY P.Carrizo 3 56 Falling Sky - La Manipuladora D.V.Arolfo 0S 8S 7S 8S 11 SUPERADOR ACTION J.Paoloni-4 3 56 Interaction - Saratoga Charm C.C.Cabrera - - - 3S 12 CLARITO IN G.Borda-4 3 56 Inventive - Srta. Amelie R.E.Graziani 0S 0S 0P 4S 13 VIEJO BLUES F.J.Lavigna-4 3 56 Que Vida Buena - Lady Day Blues G.R.Hildt 7S 3S 3S 3S 14 SET AND MATCH L.Balmaceda 3 56 Flesh For Fantasy - Salapaia P.Chioccarelli - - - - 15 WILD BUNCH A.I.Romay 3 56 Todo Un Amiguito - Wild Poppy J.A.Fren - - - 0S 16 ASCANIUS O.Alderete 3 56 E Dubai - Ackaway E.R.Bortule

TURBO MAN (1) CLARITO IN (12) SET AND MATCH (14)

6a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: TACUYANO (2013) 15:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una o dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Seyton.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

3S 1S 2S 6S 1 SUPER REC E.Candia G.-4 6 54 Recapturetheglory - Super Astrid E.G.Sala 3P 7P 0P 5P 2 BARACK CAT C.Perez G.-2 6 57 Hurricane Cat - Twisted Secret V.M.Saunders 4S 3L 9P 1S 3 CREEVY G.Borda-4 6 54 Cima De Triomphe - Coral Stone I.I.Cordoba 9P 7S 3S 6S 4 MUSIC MAJOR E.Ruarte 6 57 Campanologist - Mula Manca C.C.Cabrera 0P 3S 3S 4S 5 LA CHIFLADORA R.Villegas-4 6 55 Most Improved - La Sopladora E.V.Calvo 6S 1S 4S 5S 6 PACHORRA PRIZE E.Suarez-4 6 57 Mount Prize - Sevilleta R.A.Arredondo 9P 8R 8S 6R 7 ISLANDIO J.Paoloni-4 6 57 Hurricane Cat - Islandia R.R.Molla 1S 0S 7S 0P 8 SABALIENDO E.Torres 6 54 Consistent - Princess Surge A.F.Franco 2P 2S 4P 0P 9 PONCHO POBRE F.J.Lavigna-4 7 54 Cosmic - Implosion R.L.Longo 7S 5S 5S 3P 10 NIKITO EXPRESS G.J.Garcia 6 57 Expressive Halo - Nikita Stripes J.C.Aguirre 2S 1S 1S 9S 11 SEYTON G.Bonasola 6 57 Violence - Summer Memories G.A.Poggio 1S 8S 7P 2S 12 FIRST GOLD G.Tempesti V.-4 6 54 Lingote De Oro - First Filly M.R.Castro 0S 6S 5S 2S 13 UNIVERSO PLUS M.La Palma 6 57 Best Bob - Batty Plus R.A.Gomez 3L 5P 4L 5S 14 QUICK START M.Giuliano C.-3 7 55 Jump Start - Queen Dance A.A.Diaz

FIRST GOLD (12) UNIVERSO PLUS (13) NIKITO EXPRESS (10)

7a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: VERBENO (2016) (CA) 16:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

1L 8S 4S 9S 1 VERY RIMOUT G.Borda-4 4 57 Remote - Very Blessed H.S.Rodriguez 4P 6P 1P 6P 2 BEACH GODDESS W.Moreyra 4 57 Treasure Beach - Te Di Lacana J.A.M. Neer 3S 1S 5S 5P 3 DONA VANESSA A.Cabrera 4 57 Orb - Avid A.Pavlovsky 2e 1e 1P 0S 4 LA DE LA OCHAVA E.Martinez-2 4 57 Aspire - Ocha O.A.Cardoso 6S 2S 2S 1S 5 INSURRECTA PLANET J.Espinoza-4 4 57 Sol Planet - Hidden Plush R.A.Latorre 6P 4P 4P 3S 6 LUZ NOTARIAL S.Barrionuevo 4 57 Lucky Island - Juana Isleña R.C.Gutierrez 4S 6L 3S 6S 7 ENJOY CRAF G.Tempesti V.-4 4 57 Mastercraftsman - Enjoy Roma A.F.Gaitan D. 1S 7P 7S 4S 8 MAÑANA CAMPESTRE W.Pereyra 4 57 City Banker - Siempre Manana C.C.Cabrera 2P 0S 4S 1P 9 MASTER WAVE J.Villagra 4 57 Mastercraftsman - Royal Wave R.A.Quiroga 1S 7P 7S 6S 10 LADY SANSARA L.Brigas-4 4 57 Le Blues - Irrobla A.A.Miron - - 1P 7P 11 SKY HALO R.Frias-2 4 57 Sebi Halo - Isolette A.A.Lovay 5P 1S 4P 8S 12 ENAMORADA MARIA E.Torres 4 57 John F Kennedy - Dattts Zoey Baby D.D.Nieva 4P 4P 8P 1L 13 VULCANIA E.Candia G.-4 4 57 Global Hunter - Vula J.D.Staiano

MAÑANA CAMPESTRE (8) BEACH GODDESS (2) INSURRECTA PLANET (5)

8a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: DON FITZ (2000) (CA) 16:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- - 0P 8S 1 SOY DE TALA A.I.Romay 4 57 Emperor Jones - Banderable J.A.Fren - 5P 2S 6P 2 CORAZON CORAZON J.Espinoza-4 4 57 True Cause - Cuan Linda O.R.Padilla Boccia - 8S 5P 8P 3 DON FACON J.Villagra 4 57 Orpen - Doña Fatal E.L.Chain - 8S 6S 8S 4 GERARDINI B.Enrique 4 57 Violence - Gincana C.C.Cabrera 7P 7S 4S 3S 5 FUROKI R.R.Barrueco 4 57 Town Partner - Fujisawa M.L.Grimaldi 6S 0S 0P 9S 6 GRAND JUANCHO M.Fernandez 4 57 Expressive Halo - Toda Folk J.F.Barrera 5P 3S 0S 3P 7 FANTASTIC CRAF R.Alzamendi 4 57 Mastercraftsman - Fantastica Roma E.J.Gonzalez 9S 2S 5S 4S 8 REX ROYALE M.Valle 4 57 Maipo Royale - Reina Gloriosa R.R.Retamoso 7S 4S 6S 9S 9 LAGO ROJO P.Carrizo 4 57 Lago Ness - Flauta Van R.A.Gomez 9S 0S 0P 9S 10 GONG OF TRIOMPHE L.Caronni-3 4 57 Cima De Triomphe - Girlish Intuition R.O.Zalazar 1e 5P 4S 2S 11 RHAEGAR G.Borda-4 4 57 Cafrune - Alice Springs A.M.Canto 3S 5S 1e 2S 12 ESPAÑOL PURO C.Velazquez 4 57 Español - Rimpante Jery C.Dianda - - 6S 4S 13 SUPER FRIDAY J.Paoloni-4 4 57 Cima De Triomphe - Superga J.M.Moncada 0S 4S 0S 3S 14 LOOKING THE WAY M.Alfaro-4 4 57 Potent Way - Ligurine M.Iguacel Loeda - - - 0S 15 TAITARU J.Leonardo 4 57 Es Corino - March Rose E.D.Gomez 8S 0S 0P 6S 16 BANKSY L.Vai 4 57 Inminente - National Gallery J.C.Gaggero - - 6S 6S 17 TIO JUANCHO G.Tempesti V.-4 4 57 Tio Jinetero - Hocicada P.O.Armada 7P 8S 3S 6S 18 AMIGUITO PASIONAL S.Barrionuevo 4 57 Grand Reward - Mi Amiguita A.M.Calcagno

RHAEGAR (11) ESPAÑOL PURO (12) REX ROYALE (8)

9a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: RIO GURUPI KEY (2015) (CA) 17:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso: 57 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Tajina. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 1.015. 855

4L 1P 7P 6L 1 TORDA PAT F.Caceres-4 4 57 Pataques - Guionista E.V.Calvo 1S 5S 4S 4S 2 EARTHRISE B.Enrique 4 57 Treasure Beach - Earthshine E.R.Bortule 6P 8P 7L 6P 3 ISLAND SONG F.L.Goncalves 4 57 Lizard Island - Inthecoolofthenite R.A.Cardon 4S 3S 1S 1S 4 TAJINA F.J.Lavigna-4 4 57 John F Kennedy - Tanganika J.J.Etchechoury 2P 3P 4P 1P 5 LLAMARADA PLANET C.Velazquez 4 57 Sol Planet - Lanzallamas H.M.Perez 1S 7P 7S 5S 6 TODA BIEN J.Villagra 4 57 Remote - Todo Para Bien G.J.Frenkel S. 3S 2S 2S 1S 7 LA GRAND PARADE G.Borda-4 4 57 Grand Reward - Matron Parade M.S.Sueldo

TAJINA (4) LLAMARADA PLANET (5) LA GRAND PARADE (7)

10a. Carrera - 1200 mts. CLASICO JUAN LAPISTOY 17:30 hs.

Handicap descendente para todo caballo de 3 años y más edad. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA CLASICA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

4P 2P 6P 6P 1 VETRATO J.Villagra 5 57 Remote - Vendimia Pin F.O.David 1S 1S 1S 2S 2 ARRIME SCAT B.Enrique 4 55.5 Knockout - Arisca Sam E.R.Bortule 8S 1P 2S 1S 3 CODRINGER F.L.Goncalves 4 62 Cosmic Trigger - Codrington N.Martin Ferro 1R 0S 9R 2R 4 MASTER OF LIGHT X.X. 5 54.5 Master Of Hounds - Lhote J.G.Ublich 0S 2P 6P 0S 5 IL PESCALLINO E.G.Ortega T. 6 52 Zensational - Imaginame Linda S.A.Espindola 1S 2S 4S 4S 6 SANTOS DAVOS G.J.Garcia 3 58.5 Sebi Halo - Tanandava F.O.David 3P 2P 1S 1P 7 DESPACITO F.Coria 4 61.5 Sabayon - Poorlittlebridgett D.C.Periga 1P 1P 5P 3P 8 SETEADO JOY F.Barroso 4 60.5 Fortify - Stormy Sexology R.M.Bullrich 0S 9P 0L 3S 9 SEMAFORO PLUS M.Fernandez 5 53.5 Alpha Plus - Mayoria C.B.Carretto 7S 1S 5S 4S 10 REGALO DEL CIELO M.Valle 7 58 Roman Ruler - Regatea E.M.A.Haller

CODRINGER (3) DESPACITO (7) SETEADO JOY (8)

11a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MARTELL (2021) (CA) 18:00 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

8P 6S 4P 3S 1 WATCHTOWER E.Ortega P. 3 56 Señor Candy - Mi Vigia J.E.Teppaz 8P 8P 1S 2S 2 ALTO CELTA J.Villagra 3 56 Angiolo - Soy Celta G.J.Frenkel S. 3S 1S 8S 8S 3 AMIGO JOHAN B.Enrique 3 56 Curioso Johan - Heart White D.A.Pollian - 6S 1S 8S 4 FUERZA AZUL G.J.Garcia 3 56 Le Blues - Flower Power F.O.David - 6L 1S 5S 5 ESCAPE DE PARIS M.Fernandez 3 56 Cityscape - Paris Queen E.O.Donadio 5S 6S 1S 9S 6 GALARDON L.Vai 3 56 Knockout - Giga Sam F.D.Tajes 6S 3S 3S 1S 7 ARISTOSAND G.Bonasola 3 56 Aristocity - Sweetly Sand R.A.Cardon 2S 3S 9S 1S 8 SUEÑO SUREÑO G.Borda-4 3 56 South Kissing - Field Of Dreams G.E.Scarpello 4P 1S 5P 8S 9 MAJOR DRINKING R.R.Barrueco 3 56 Hurricane Cat - Major Lady R.C.Gutierrez

ALTO CELTA (2) ARISTOSAND (7) ESCAPE DE PARIS (5)

12a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: ELOGIADO (2018) (CA) 18:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE (SIN PLACE)-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

0S 1S 2S 6S 1 QUE VISION G.J.Garcia 4 57 Perfectperformance - The Vision J.J.Etchechoury 5L 7P 4S 0S 2 CHARMING MAN I.Monasterolo 4 57 Cima De Triomphe - Charming Melody M.A.Nuñez 5Q 0P 2P 3S 3 CHEZ MOI B.Enrique 4 57 Roman Ruler - Callia M.E.Carezzana 5S 0S 9P 2S 4 GLOBAL ENTRY L.Noriega 4 57 Global Hunter - Do Us Part M.E.Carezzana 9S 9P 5P 8P 5 FINO SCAT F.L.Goncalves 4 57 Knockout - Finura Sam R.L.Ricchi 0P 6P 3P 1P 6 ICONICO DUBAI S.Barrionuevo 4 57 E Dubai - Inalterada J.F.Larroque 7S 7S 5S 1S 7 EURO GLOBAL R.Alzamendi 4 57 Global Hunter - Panera A.C.Mazzeo 6S 1S 2S 8P 8 PERTINAX JOY W.Moreyra 4 57 Fortify - Pecadora Inc J.A.M. Neer 6S 6S 3S 9S 9 IGUAL BRILLA W.Pereyra 4 57 Asiatic Boy - Igualitaria C.C.Cabrera 0A 8P 1A 9P 10 GUESS RIMOUT P.Diestra (h) 4 57 Remote - Orpen Guess O.A.Cardoso 4S 6S 1S 0P 11 POR UN AMOR C.Montoya 4 57 Temple City - Pranksters M.Alvarez 5S 8P 0S 0S 12 CORAZON DE LEON L.Brigas-4 4 57 Stratostar - Sofonisba M.A.Penna 7P 7L 8L 5L 13 TOP SPRING M.Aserito 4 57 Greenspring - Tricky Cat C.R.Baustian 6P 9S 5S 6S 14 LAND RECON A.I.Romay 4 57 Lizard Island - Land And Sea R.H.Campos 0S 0S 9S 0S 15 YOUPAYCASH J.Paoloni-4 4 57 Cityscape - Fortune In Faith C.C.Cabrera

CHEZ MOI (3) GLOBAL ENTRY (4) EURO GLOBAL (7)

13a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: OUR SURGE (2017) (CA) 19:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras . Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

2S 1S 2S 2S 1 SUMMER FESTIVAL L.Brigas-4 4 57 Seek Again - Summer Fest N.Ferro 0P 6S 3S 7P 2 BEST INDY F.L.Goncalves 4 57 Indy Point - Best Number L.A.Fragale 6P 4P 5P 1P 3 CHE MARISCAL B.Enrique 4 57 Greenspring - Glory Alone S.M.Acevedo 1P 7P 4S 5P 4 MASTER SULTAN W.Moreyra 4 57 Master Of Hounds - Twisted Secret I.A.Diaz - 1P 0P 1S 5 MALIBU SPRING G.Borda-4 4 57 Greenspring - Matsumura M.S.Sueldo 4P 4P 9P 1P 6 PINTA QUE MATA E.G.Ortega T.-2 4 57 Cima De Triomphe - Pelicula G.E.Romero 6P 4S 1S 3S 7 JIGGS C.Velazquez 4 57 Cityscape - Jiu Jitsu O.F.Labanca 1S 1L 5S 2V 8 SARAPIO W.Pereyra 4 57 Hurricane Cat - Honey Gulch A.C.Glades 3P 6P 3S 7S 9 REMOTO PAU A.I.Romay 4 57 Remote - Miss Ette R.C.Gutierrez 0S 0P 7P 1S 10 MUSTANG CRAF R.R.Barrueco 4 57 Mastercraftsman - Muequita Nistel R.O.Perez 6S 4e 0P 1S 11 SIR PIGGOTT E.Ortega P. 4 57 Sir Winsalot - Pioggerella C.O.Rodriguez 7S 2S 9S 1P 12 FUTURO REY J.Villagra 4 57 Sixties Icon - Futures Market G.J.Frenkel S. 5P 4S 4S 7P 13 SUMMIT EMBRUJADO F.Coria 4 57 Storm Embrujado - Summer Spirit M.F.Alvarez

SUMMER FESTIVAL (1) MALIBU SPRING (5) JIGGS (7)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: GRAN INVASOR (2010) (CA) (OPCIONAL) 19:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de mayo de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

- - 4T 7e 1 TIA CUARTETERA O.Roncoli 3 56 Vitaminado - Tia Trojana J.C.Milan 6S 0P 0P 7P 2 BLOOD STAR E.Suarez-4 3 56 Blood Money - Columbus Star C.E.Aguirre 5e 5S 1e 4S 3 DORLETA F.L.Goncalves 3 56 Seek Again - Shy Dory C.O.Rodriguez - - - - 4 INTERCANDY E.Ruarte 3 56 Señor Candy - Satnes M.L.Sanchez 9S 7S 3S 2S 5 GLOIRE DE FRANCE M.Fernandez 3 56 Treasure Beach - Glad Lady A.O.Aguirre 5L 3L 5S 6S 6 PETITE CHIMO G.Borda-4 3 56 Sixties Icon - Petite Juani R.C.Gutierrez 4P 4S 7S 5S 7 GALERA DORADA A.Allois-4 3 56 Violence - Gallant Miss R.A.Cardon 4P 9S 8P 7S 8 SIEMPRE SONRIENTE M.Valle 3 56 Catcher In The Rye - South Besa F.S.Cascia - - - - 9 REINA DARK G.J.Garcia 3 56 In The Dark - Reina Total F.J.Migueles - - - 8S 10 LA CARETA EVASORA S.Piliero 3 56 Evocado - Xantinelle L.M.Dimaro - - - 8S 11 STARLETTE BEAUTY G.Tempesti V.-4 3 56 Fragotero - Always Suffering C.A.Bani - - - - 12 ES MAESTRA W.Moreyra 3 56 Lizard Island - Evidenza J.A.M. Neer 7S 6P 0P 4S 13 WICCAN L.Brigas-4 3 56 Zensational - Catch Pleni H.D.Nicodemo 6S 5S 3S 3S 14 REINA EMPER A.Paez 3 56 Emperor Richard - Bohemia Real E.M.Costa

REINA EMPER (14) GLOIRE DE FRANCE (5) GALERA DORADA (7)

15a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: GRAN INVASOR (2010) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:00 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de mayo de 2021). El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100.

0S 4S 9S 7S 1 SKOLTADA J.Espinoza-4 3 56 Falling Sky - Bounceberry P.O.Armada 0S 6S 8S 4S 2 ALEGRIA ROAD M.Aserito 3 56 Bella Shambrock - Chapera Road O.M.Almada 6P 4P 3S 6S 3 AMIGUITA BOCE E.Candia G.-4 3 56 Todo Un Amiguito - Boccea G.D.De La Cuesta 9S 9S 2S 4S 4 EMIRATES FLIGHT G.Sediari 3 56 Valid Stripes - Emirates I.Francisco - - - 3S 5 BUENA DE VERDAD B.Enrique 3 56 Que Vida Buena - Whydah J.M.Moncada - - - 0S 6 LA LICHITA M.Valle 3 56 Sixties Icon - La Stravaganza F.S.Cascia 6P 3P 4P 5P 7 BLUFI G.Borda-4 3 56 South Kissing - Dal Briole G.E.Scarpello - - 0P 6P 8 NEW RATE D.A.Gomez 3 56 Ellos - New Penny D.D.Nieva - - - 5S 9 LA VALQUIRIA O.Alderete 3 56 In The Dark - Opera City E.R.Bortule - - 0L 0L 10 GRINGA DE CAMPO A.Giorgis 3 56 Southern Cat - Gringa De Oro D.O.Badano 3P 0P 4P 5S 11 PRINCESS RIG F.L.Goncalves 3 56 Riggs - Pirata Princess A.M.Goicochea - - - - 12 BAT MACANA A.Paez 3 56 Bat Ruizero - Shy Macana M.E.Bringas - - - - 13 TEQUILA SUNRISE L.Vai 3 56 Global Hunter - Teodora Inc P.E.Molina - 9e 5e 1e 14 MAESTRA GITANA N.Acosta 3 56 Ninja - Gitana Del Alma N.G.Ricchi - - - 6S 15 VARUSHKA SCAT M.A.Palacios 3 56 Knockout - Vera Sam J.C.Romero

BUENA DE VERDAD (5) EMIRATES FLIGHT (4) BLUFI (7)

16a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: GRAN INVASOR (2010) (CA) (OPCIONAL (3º TURNO) 20:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de mayo de 2021). El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000

4S 8S 0S 3S 1 SUPER TRACY G.Tempesti V.-4 3 56 Super Saver - Awesome Tracy C.A.Bani 4S 0S 6P 4S 2 AERYN J.Espinoza-4 3 56 John F Kennedy - Major League J.C.Bianchi 7S 7S 0S 5S 3 BELL FRAGANCE A.Paez 3 56 Fragotero - Belle Bijou C.C.Cabrera 6S 2S 6S 0S 4 GITANILLA L.Balmaceda 3 56 Idalino - La Puntillosa D.J.Perez Chiama - - - 0S 5 FLY ROJITA I.Monasterolo 3 56 Corinche - Roja Toss F.Scarpello - - - 9S 6 KENIATA F.J.Lavigna-4 3 56 John F Kennedy - Stormy Polemica J.J.Etchechoury - 8S 0L 8S 7 FAMOSA GIRL A.Allois-4 3 56 Greenspring - Flor De Dama V.O.Fernandez 7S 0S 7S 6P 8 POWERFUL SOUL B.Enrique 3 56 Sir Winsalot - Dance Halo J.A.Caraballo - - - - 9 KHALEESI SCAT M.A.Palacios 3 56 Knockout - Thunder Kali J.C.Romero - - - - 10 GOLDEN ILLUSION No Correra 3 56 City Banker - Golden Oasis O.Peppe Cancela 6P 5P 4S 5S 11 REGLAS REALES U.Chaves-4 3 56 Lenovo - Realistica E.L.Chain - - 7S 0P 12 CLASIC CITY G.Borda-4 3 56 Electricity - Honoris Causa R.H.Affre 8P 2S 5S 2S 13 TIANA T.Baez-4 3 56 War Command - Aymar J.A.Romero - - 4e 7e 14 NYMERIA F.L.Goncalves 3 56 Full Mast - Devoradora C.O.Rodriguez - - - 4S 15 VALENTIA PLANET L.Noriega 3 56 Sol Planet - Potra Val H.D.Sanagua

TIANA (13) REGLAS REALES (11) VALENTIA PLANET (15) GITANILLA (4)