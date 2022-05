Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: COQUELIZE (2007) 12:00 hs.

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 5. 600.000.

- - - - 1 YHARED M.La Palma 2 55 Easing Along - Yae A.F.Gaitan D. - - 4S 3S 2 A TODA MUSICA J.Villagra 2 55 Angiolo - Stay Tuned M.A.Cafere - - - - 3 SWEET SUNSHINE E.Ortega P. 2 55 Endorsement - Sunshine Sea E.R.Bortule - - - 4S 4 ANDERMATT G.Bonasola 2 55 Señor Candy - Adorn J.L.Cervantes - - - - 5 VALJU A.I.Romay 2 55 Honour Devil - Champs J.A.M. Neer - - - - 6 MADISONG BAR C.Velazquez 2 55 Easing Along - Madison Song J.I.Etchechoury - - - 5S 7 BABY CLEMENTINA L.Vai 2 55 Quiz Kid - La Cirenea J.S.Maldotti - - 2S 3S 8 DE FELICIDAD PASS R.Frias 2 55 Distinctiv Passion - Lagrimas De Key D.Peña - 3S 4P 4S 9 HELL BELLS F.Coria 2 55 Lizard Island - Heart Of Magic J.J.Etchechoury - - - - 10 LA AMOROSA B.Enrique 2 55 Lenovo - Amores Key J.L.Intra - - - - 11 CANDY ROSE W.Moreyra 2 55 Long Island Sound - Lemoncella J.A.M. Neer - - - - 12 OROSIX A.Cabrera 2 55 Orpen - Orsola C.A.Linares 5P 5P 7S 4S 13 TU CALA I.Monasterolo 2 55 Jurabas Tu - Kissme Water G.E.Scarpello - - - - 14 LA QUINTERITA O.Alderete 2 55 Security Risk - Colombiana J.A.Moukarzel - - - - 15 FAMILY FRUIT J.Noriega 2 55 Fire Slam - Family House R.D.Ibarra

A TODA MUSICA (2) DE FELICIDAD PASS (8) ANDERMATT (4)

2a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: REVISTA PALERMO RUMBO AL CENTENARIO 12:30 hs.

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50 - JACKPOT $ 3.000.000 (SALE O SALE) - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - - - 1 ZAMPURRILE TINTO F.Coria 2 55 Sardinero - Vel Canadian S.L.Rojo - - - - 2 BILLION O.Alderete 2 55 Galicado - Biologia E.R.Bortule - - - - 3 LLEGO TEMPRANO L.Vai 2 55 Le Blues - Suplicas J.C.Borda - 2S 2P 4P 4 CRY FOR ME PASS R.Frias 2 55 Distinctiv Passion - Cry Baby Key D.Peña - - 5P 3S 4a LLANTO PASS G.Calvente 2 55 Distinctiv Passion - Llorare Key H.G.Calvente - - - - 5 VERY VERY GOOD K.Banegas 2 55 Lizard Island - Very Pure J.A.Lima - 1e 4P 5P 6 INACAYAL P.Diestra (h) 2 55 John F Kennedy - Seldana M.G.Copello - - - 4L 7 EMMCITY W.Aguirre 2 55 Emmanuel - City Of Passion J.E.Comba - - - 4S 8 EYES HAVE IT E.Ortega P. 2 55 Il Campione - Anglophile A.O.Vigil - - - - 9 FILHO D.E.Arias 2 55 Nashville Texan - Fiesta Cat J.A.Lima - - - - 10 HALLOWEEN JACK I.Monasterolo 2 55 Catcher In The Rye - Halloween Night A.Barreto 5L 3L 9L 7L 11 EVO COATI O.Arias 2 55 Evocado - Vieja Alcaldesa A.R.Correa - - - - 12 LINKEADO J.Noriega 2 55 Ap Candy - Lilly R.D.Ibarra 3e 3e 5P 8P 13 PUERTO FRIAS J.Villagra 2 55 Mr. Magic - Belleza R.R.Molla - - - 0S 14 HOMENAJE A LA LUNA G.Villalba 2 55 Homage - La Luna Morena R.H.Aledda

CRY FOR ME PASS (4) EYES HAVE IT (8) INACAYAL (6)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: EL LUNICORNIO (2005) 13:00 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

4P 5P 4S 4P 1 VENI A FULL L.Noriega 3 56 Full Mast - Veni Raquel M.M.Garrido - 4P 6S 0S 2 BABY LEIA C.Velazquez 3 56 Treasure Beach - Baby Way H.M.Perez 3S 5S 2S 5S 3 LA TIGER L.Brigas-4 3 56 Interaction - Desire To Win H.F.Costantino - - - - 4 BOMB WAVE F.Gimenez-4 3 56 Cima De Triomphe - Bomb A.M.Calcagno 0S 7S 5S 4S 5 MARINA DE SANTIAGO M.Aserito 3 56 Russian Blue - Silver Croq J.L.Bentancourt 6S 6S 3P 7P 6 HIDDEN MESSAGE A.Giannetti 3 56 Cityscape - Flame Winner C.D.Etchechoury 6S 2P 5P 3S 7 DOÑA RICOTA W.Pereyra 3 56 Il Campione - Doña Varita C.D.Etchechoury 8S 0L 8S 8S 8 FAMOSA GIRL A.Allois-4 3 56 Greenspring - Flor De Dama V.O.Fernandez - - - - 9 FRAISIER SEATTLE J.Villagra 3 56 Seattle Fitz - Talqueza M.A.Cafere 6S 7S 7S 5S 10 GRAND BANKER E.G.Ortega T.-2 3 56 City Banker - Feda Plus L.A.Fragale

DOÑA RICOTA (7) LA TIGER (3) VENI A FULL (1)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: EL LUNICORNIO (2005) (2º TURNO) 13:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - 4S 2S 1 ZULEMA INES M.Fernandez 3 56 Portal Del Alto - Lucky Di A.O.Aguirre - - - - 2 CONJURAR L.Brigas-4 3 56 Jurabas Tu - Con Edicion G.E.Scarpello - - 6S 0S 3 VIEJA LIBRETA B.Enrique 3 56 Fortify - Versista Inc C.D.Etchechoury 8S 0S 0S 0P 4 HAUT MEDOC P.Carrizo 3 56 Portal Del Alto - Ja Ja Fitz L.A.Fragale - - - 4S 5 ZARA M.Valle 3 56 Asiatic Boy - Hydrant J.C.Blanco - - - - 6 MISS VIOLENCE W.Pereyra 3 56 Violence - Miss Rosana J.F.Saldivia - 2S 2S 8S 7 HUAUZONTLE E.Ortega P. 3 56 Treasure Beach - Unik A.F.Gaitan D. 7S 5S 6S 6S 8 LA TANA FERRO F.J.Lavigna-4 3 56 Sixties Icon - Bet Missy N.Ferro - - - 8S 9 LAR MAR L.Vai 3 56 Full Mast - Lady Blue Jeans P.Nickel Filho - - 0S 7S 10 LAST DANCER C.Velazquez 3 56 War Command - La Musical D.Peña 6S 3S 3P 3S 11 JUDY IN THE SKY W.Moreyra 3 56 Cityscape - Jus Agendi J.A.M. Neer

ZULEMA INES (1) ZARA (5) JUDY IN THE SKY (11)

5a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: GENERAUX (2003) 14:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

2P 6P 3P 3P 1 SPRING BELLA B.Enrique 4 57 Greenspring - Devanea A.Gonzalez 8L 2P 7P 8S 2 BANDERETTA M.Aserito 4 57 Incurable Optimist - Pandereta F.R.Cacciabue 5S 7P 6P 2S 3 READY JOHAN F.J.Lavigna-4 4 57 Curioso Johan - Redeeming T.D.Carro 4S 0S 4S 6S 4 ILUSTRISIMA EDITION S.Barrionuevo 4 57 Equal Edition - Ilustrisima Groom A.M.Calcagno 0S 9S 7S 9S 5 SAIL GLOBAL J.Villagra 4 57 Global Hunter - Sail Away L.A.Fragale 4S 9S 2S 6S 6 MY ESPARTANA W.Pereyra 4 57 Valid Stripes - My Chance C.C.Cabrera 5S 7P 9S 2S 7 ISLAND PROFILE G.Villalba 4 57 Lizard Island - Sadler`s Profile J.J.Bo 3S 4P 2S 4P 8 LUNA TITI G.Bonasola 4 57 True Cause - Luna Sam R.A.Gonzalez - - - 0P 9 MAIA FAMA E.Suarez-4 4 57 Horse Greeley - Catch The Money C.M.Raneri 5S 6S 4S 5S 10 MARCALA L.Carabajal 4 57 Master Of Hounds - Balcadora L.M.Carabajal 2S 5S 2S 2P 11 JOY RODHESIA W.Moreyra 4 57 Fortify - Stormy Rousing J.A.M. Neer 5P 4P 5S 6P 12 PROLIFERA J.Oger 4 57 Hurricane Cat - Fana I.I.Cordoba

JOY RODHESIA (11) ISLAND PROFILE (7) SPRING BELLA (1)

6a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: FUEGO E HIERRO (2010) 14:30 hs.

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 200.000.

- - 4P 3S 1 SUPER NUMBER J.Villagra 2 55 Super Saver - First Dubai R.A.Quiroga - - - - 2 CATCHER TRIUNFAL W.Pereyra 2 55 Catcher In The Rye - Figura Triunfal J.F.Saldivia - - - - 3 KING IN THE NORTH C.Velazquez 2 55 Lenovo - La Artegense C.D.Etchechoury - - - 0S 4 EL ABROJO W.Moreyra 2 55 Il Campione - Bellaria J.A.M. Neer - - - 6S 5 SPECIAL TRIGGER O.Alderete 2 55 Cosmic Trigger - Spin The Bottle P.P.Sahagian - - - - 6 HAES E.Ortega P. 2 55 Idolo Porteño - Happy Year N.A.Gaitan - - 7P 5P 7 ETOO M.La Palma 2 55 Interaction - Helisangela A.F.Gaitan D. - - - - 8 FEEDBACK A.Giannetti 2 55 Daniel Boone - Feelings C.D.Etchechoury

SUPER NUMBER (1) SPECIAL TRIGGER (5) CATCHER TRIUNFAL (2)

7a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: FUEGO E HIERRO (2010) (2º TURNO) 15:00 hs.

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - - - 1 THE PUNISHER M.Valle 2 55 Cityscape - O.k. Angie C.D.Etchechoury - - - 4S 2 ARESE O.Alderete 2 55 John F Kennedy - Ardana J.A.M. Neer - - - - 3 FEST KING E.Ortega P. 2 55 Daniel Boone - Feel The Best A.Pavlovsky - - - 6S 4 CATCH THE BABY G.Bonasola 2 55 Catcher In The Rye - Sensation Baby R.A.Cardon - - 5S 5S 5 SEÑOR COLLINS B.Enrique 2 55 Señor Candy - Lunacion C.C.Cabrera - - - 8S 6 EL SEÑORET L.Balmaceda 2 55 Il Campione - Semanera N.Martin Ferro - - - 8S 7 DON NIPON W.Pereyra 2 55 Equal Stripes - Dona Niarchos C.D.Etchechoury - - - - 8 EL CAMINO REAL W.Moreyra 2 55 Il Campione - Bellatrice J.L.Palandri - - - - 9 EL POKER DE ASES J.Villagra 2 55 Il Campione - Black Diamond M.A.Cafere

ARESE (2) SEÑOR COLLINS (5) CATCH THE BABY (4)

8a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ASOCIACION CRIOLLA ARGENTINA 15:30 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100 - JACKPOT-$ 3.000.000 (SALE O SALE)

- - 6S 5S 1 TEPACHE E.Ortega P. 3 56 Suggestive Boy - Terralba A.F.Gaitan D. 0S 0S 0P 5S 2 ABUELO ORLANDO G.Calvente 3 56 Best Guest - La Inmensa M.Iguacel Loeda - 5S 2S 3S 3 SAY NEVER AGAIN J.Villagra 3 56 Curlinello - Saint Olsen G.E.Romero 4P 2S 4P 3S 4 BACK STORY W.Moreyra 3 56 Incurable Optimist - Haka J.A.M. Neer - - - - 5 SUGITA L.Vai 3 56 Orpen - Sebi Fizz L.R.Cerutti - - - 7P 6 MR PANTOJA A.Paez 3 56 Violence - Pura Magia J.S.Maldotti - - - - 7 BLIND FAITH J.Noriega 3 56 Cityscape - Black Ice P.O.Armada - - 0S 2S 8 CENTENNIAL W.Pereyra 3 56 Hurricane Cat - Quinary L.R.Cerutti - - - - 9 DR. MATEO M.Valle 3 56 Zensational - Little Crystal J.O.Gonzalez 4P 5S 7S 9S 10 EL CARTILLERO R.Frias-2 3 56 Treasure Beach - Tina`s Band M.C.Muñoz - - 8S 9S 11 CAZADOR DE ILUSIONES F.J.Lavigna-4 3 56 E Dubai - Bahiana Parade P.P.Sahagian - - - 0S 12 NORTHERN STAR P.Carrizo 3 56 Asiatic Boy - Olinka J.C.Blanco - - - - 13 SILVOS B.Enrique 3 56 Sixties Icon - Silver Shine J.I.Etchechoury 8S 8S 8P 7S 14 FULL MARKER M.Fernandez 3 56 Full Mast - Firm Reality O.N.Martinez U. 0S 6S 7P 8S 15 CLASE B E.Ruarte 3 56 Treasure Beach - La Muy Clasuda H.R.Nieva 4P 4S 5P 4S 16 DON CENTELLO I.Monasterolo 3 56 Treasure Beach - Doña Lancera E.D.Juarez

SAY NEVER AGAIN (3) CENTENNIAL (8) BACK STORY (4)

9a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: 1° ESCUADRA ARGENTINA DE MONTA A LA AMAZONA 16:15 hs.

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo)FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 10.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- 4S 4S 5S 1 LADY ON FIRE F.Barroso 2 55 Cityscape - Flame Winner R.M.Bullrich - - 8S 3S 2 CAN`T BE REAL L.Balmaceda 2 55 Señor Candy - Firm Reality H.M.Mujica - - - - 3 KIEV PRINCESS B.Enrique 2 55 Daniel Boone - Kiss Me Liz C.D.Etchechoury - - - - 3a LUCKY YOU (BRZ) R.Blanco 2 55 Put It Back - Calling You C.D.Etchechoury - - 5S 4S 4 DOÑA NAIF W.Pereyra 2 55 Full Mast - Doña Tenaza C.D.Etchechoury - - 6S 5S 5 LA RESISTANCE E.Ortega P. 2 55 Catcher In The Rye - Forty Paulina N.Martin Ferro - - - 2S 6 KAZARMA G.Bonasola 2 55 Remote - La Pedrera R.A.Cardon - 7S 3S 6S 7 ESTEPHANNIE J.Noriega 2 55 Long Island Sound - Estepa Andina N.Martin Ferro

KAZARMA (6) CAN`T BE REAL (2) LADY ON FIRE (1)

10a. Carrera - 1600 mts. GRAN PREMIO DE POTRANCAS (G. I) 17:00 hs.

Potrancas nacidas desde el 1° de Julio de 2019. Peso: 55 kilos. (*) Adicional Estrellas Plus: $ 75.000 a la ganadora. En caso de no estar inscripta pasará a la segunda o tercera si lo estuviesen. (*) Tan Gritona, Maneatar, It`s Never Too late, Rihallah y Emperadora. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CLASICA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000

- - 1P 1P 1 TAN GRITONA B.Enrique 2 55 Full Mast - Sallustiana J.L.Correa Aranha - - - 1S 2 MANEATER A.Giannetti 2 55 Easing Along - Super Carina C.D.Etchechoury - - 5P 1P 3 IT`S NEVER TOO LATE E.Ortega P. 2 55 Long Island Sound - It`s Important N.Martin Ferro 2P 2P 4S 4P 4 OBIA STAR M.Aserito 2 55 Star Runner - Obia L.F.Antognozzi - - - 1S 5 DONA MOREBI W.Moreyra 2 55 Catcher In The Rye - Dona Bibi J.A.M. Neer - 4S 1S 5P 6 RIHALLAH L.Vai 2 55 Cityscape - Rima Bella P.Nickel Filho - 1P 3P 2P 7 EMPERADORA J.Villagra 2 55 Il Campione - Asediada Emper G.J.Frenkel S. - - 3S 1S 8 LINDAFLOR LA VIOLETA J.Noriega 2 55 Most Improved - Iza J.D.Oural - 0S 1S 1S 9 SEÑORA COLEGA M.Valle 2 55 Señor Candy - Collect E.Cedeño H.

TAN GRITONA (1) EMPERADORA (7) RIHALLAH (6)

11a. Carrera - 1600 mts. GRAN PREMIO GRAN CRITERIUM (G. I) 17:45 hs.

Potrillos nacidos desde el 1° de Julio de 2019. Peso: 55 kilos. (*) Adicional Estrellas Plus: $ 75.000 al ganador. En caso de no estar inscripto pasará a el segundo o tercero si lo estuviesen. (*) NO INSCRIPTA: Es De Temer.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO CLASICO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000

- - 4P 1S 1 STAR GALAN W.Pereyra 2 55 Galan De Cine - Geneatica J.F.Saldivia - 1S 4P 3S 2 ES DE TEMER M.La Palma 2 55 Il Campione - Brandha H.F.Costantino - - - 1S 3 MUY MUY MACHO J.Noriega 2 55 El Moises - Muestra Gratis J.F.Saldivia - - - 1S 4 KING WONKA M.Valle 2 55 Señor Candy - Queen Nora C.D.Etchechoury 4P 6P 2S 3P 5 FULL CATALAN B.Enrique 2 55 Full Mast - La Masia Key J.L.Correa Aranha - - - 2S 6 KARALIS W.Moreyra 2 55 Equal Stripes - Kalithea N.Martin Ferro - - 2P 1S 7 NATAN A.Giannetti 2 55 Señor Candy - Nuit C.D.Etchechoury - - - 1S 8 EL ESTELAR J.Villagra 2 55 Il Campione - Danskin M.A.Cafere

NATAN (7) FULL CATALAN (5) EL ESTELAR (8)

12a. Carrera - 2400 mts. GRAN PREMIO 25 DE MAYO (G. I) - COPA DR. ENRIQUE OLIVERA 18:35 hs.

Todo caballo de 3 años y más edad. Peso por Edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE (SIN PLACE)-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000 - POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000

3P 2S 1P 5P 1 ALIBABA SONG B.Enrique 4 60 Alcindor - Gotera Cat J.L.Correa Aranha 6S 5S 1P 5S 1a COOL CITY O.Alderete 4 60 Cityscape - Buena Onda Key J.L.Correa Aranha 3S 6S 6P 4P 2 BONONIA W.Moreyra 5 58 Catcher In The Rye - Balas De Amor J.A.M. Neer 0S 5P 4S 3S 3 DEL MUÑECO I.Monasterolo 4 60 Galicado - Doll Dress H.M.Perez - 8S 1P 1P 3a MACHACADO C.Velazquez 3 56 Galicado - Manucha H.M.Perez 3S 4S 1S 1S 4 DURAZZO G.Calvente 3 56 Fortify - Dale Lunfa R.A.Quiroga 8S 1P 3P 7S 5 HUAPANGO TORERO E.Ortega P. 4 60 Suggestive Boy - Happy Queen N.Martin Ferro 2L 1P 2L 1P 6 LAYCAN BLUES W.Aguirre 4 60 Le Blues - Brussels E.A.Corsiglia 7S 2S 1P 6S 7 MIKONOS BEACH A.Giannetti 3 56 Treasure Beach - Modern Greek C.D.Etchechoury 1S 4P 1S 0S 8 MR GLOBALIZADO W.Pereyra 4 60 Global Hunter - Miss Kelly C.D.Etchechoury 6S 9S 1S 2S 9 PEPE JOY M.Valle 4 60 Fortify - Penelope Inc G.E.Romero 0S 5S 5P 5S 10 WINERY J.Noriega 4 60 Fire Slam - Win In The Rye R.D.Ibarra 1P 2P 3P 5S 11 WINTER GUEST J.Villagra 5 60 City Banker - Stormy Timida O.F.Labanca

DURAZZO (4) MIKONOS BEACH (7) HUAPANGO TORERO (5)

13a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: ORDAK DAN (2013 - 2015 - 2017) 19:10 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000

5S 8Q 1P 2P 1 VENITE CONMIGO L.Brigas-4 4 57 John F Kennedy - Cat For Sale J.E.Manzone 1S 4S 4P 3S 2 CODIGO BUSCADO A.Cabrera 4 57 Seek Again - Codiciable A.Pavlovsky 1S 2S 6S 6S 3 QUE VISION G.Bellocq 4 57 Perfectperformance - The Vision J.J.Etchechoury 2P 2P 4P 1P 4 CROZIER J.Noriega 4 57 Cityscape - Criza P.O.Armada 3S 3S 1S 4S 5 SPLITWISE C.Velazquez 4 57 Treasure Beach - Serine H.M.Perez 1P 2P 0S 4S 6 NOCHERAS E.Candia G.-3 4 55 Cima De Triomphe - Dealofthecentury R.R.Caroprese 9P 8S 8P 1P 7 DON NAIPE W.Moreyra 4 57 City Banker - Doña Tenaza J.A.Moukarzel 8P 2S 1S 2S 8 GAMBERI W.Pereyra 4 57 Zensational - Gazpacha L.R.Cerutti 1S 2S 3P 5S 9 GLOBAL WHISKY F.J.Lavigna-4 4 57 Global Hunter - Gold Bar Lady J.J.Etchechoury 5L 2P 1P 7P 10 MASTER YOSHI E.G.Ortega T.-2 4 57 Master Of Hounds - Nabta L.W.Mansilla 7S 5S 1S 8S 11 EURO GLOBAL R.Alzamendi 4 57 Global Hunter - Panera A.C.Mazzeo 4P 7S 2P 1P 12 PUERTO EMBRUJADO J.Villagra 4 57 Storm Embrujado - Pleasant Legend M.E.Carezzana 2S 8S 4S 3S 13 SARMATICA O.Alderete 4 55 Most Improved - Sutri E.R.Bortule

GAMBERI (8) SPLITWISE (5) GLOBAL WHISKY (9)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: JUNGLE FITZ (2004) 19:45 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3. 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

8S 5S 0S 6R 1 ZARAUTZ C.Benitez 4 57 Equal Stripes - Neska Alaia D.R.Cima - - - - 2 ARRANTZALE J.Rivarola 4 57 Global Hunter - Vicenta Gloriosa N.M.Baldaro 2P 0S 5P 0S 3 SUPER CREATIVO D.R.Gomez 4 57 Equal Stripes - Epoca Buena S.A.Alvarez 9S 8P 8S 8P 4 CELTICS J.Oger 4 57 Manipuler - Princess Tina I.I.Cordoba - - 8P 2S 5 TRY TO REMEMBER E.Candia G.-3 4 57 Roman Ruler - Tarabela L.R.Cerutti 0P 9S 0S 0P 6 JUPINO R.Alzamendi 4 57 El Prado Rob - Jupiterina J.A.Poggio - - 2e 0S 7 CONOCIDO CAT L.Brigas-4 4 57 Artero Cat - Conoci R.H.Fernandez 4P 8P 6P 2S 8 DEEP SEA BLUE M.Rey-4 4 57 John F Kennedy - Dancing Tempest R.Buonocore 2S 3S 2S 3P 9 GIACO SMART M.Giles 4 57 Giacom - Smart Rye M.D.Giles 8P 6S 7P 0S 10 IMPROVED THE CATCH A.Castro 4 57 Most Improved - Smart Catch M.R.Escudero 8S 8S 5S 8S 11 DAME UN LIKE G.Bonasola 4 57 Treasure Beach - Darling Dior N.D.Ortiz 9S 0S 5S 9S 12 NIGHT DANCER M.La Palma 4 57 Treasure Beach - Dancer And Glory P.A.Torres

TRY TO REMEMBER (5) GIACO SMART (9) DEEP SEA BLUE (8)

15a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: VILLAGE KING (2021) 20:15 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una o dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 53 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Angel Mateando y Full Solitario.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2. 500.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100.

6P 3P 3S 4S 1 YACAERAN M.Valle 3 53 Santillano - Aquit F.S.Cascia 5S 1S 7P 6P 2 ABBOTT LAKE J.Villagra 3 56 Angiolo - Interbella J.C.Borda 0S 1S 4S 7S 2a AS DE LUNA X.X. 3 53 Angiolo - De Asturias J.C.Borda 1P 8P 2S 3S 3 MENTA FUERTE E.Candia G.-3 3 54 Ellos - Menta Fresca R.R.Caroprese 0S 1S 2S 5S 4 ANGEL MATEANDO L.Vai 3 56 Gran Mateo - Dulce Carola A.D.Arellano 0S 3P 8S 7S 5 TSUNAMI KEY O.Alderete 3 56 Key Deputy - Gota A Gota E.G.Accosano 1P 2P 3P 1P 6 HUMOR SABATINO F.Coria 3 56 Sabayon - Humorista C.G.Latof 5P 4P 6P 1P 7 CHE BANDIDO L.Brigas-4 3 56 Greenspring - Glory Alone L.A.Muñoz 2S 3P 2P 1S 8 ELVEDA E.Ortega P. 3 54 Manipulator - Irish Dream N.Martin Ferro 5S 9S 1S 1S 9 FULL SOLITARIO B.Enrique 3 56 Full Mast - Sallustiana J.L.Correa Aranha 7P 3S 9S 8S 10 HIT BAR F.Berti 3 53 Hit It A Bomb - Seattle Barbie M.E.Berti 4P 2S 1S 3P 11 DOÑA TITA W.Pereyra 3 54 Hurricane Cat - Aicega L.R.Cerutti 5P 3P 6P 4P 12 LITTLE THINGS P.Carrizo 3 53 Safety Check - Cosecha Fina J.C.Blanco

ELVEDA (8) FULL SOLITARIO (9) ANGEL MATEANDO (4)

16a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: VITAMINADO (2011) 20:45 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Costa Gold.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.000.000.

2L 3L 6L 8P 1 VISION PERFECTA R.Villegas-3 5 57 Knockout - Petruschka J.D.Staiano - 1S 4S 1S 2 COSTA GOLD A.Coronel E. 5 54 Violence - Song Of Gold L.A.Sanchez 5S 5S 1L 3L 3 TERESE J.Villagra 5 57 Lizard Island - Timely Broad E.L.Chain 9S 9P 1P 1P 4 DELICADA RIMOUT L.Brigas-4 5 54 Remote - Delicada Glory J.L.Alonso 6P 7L 5P 8L 5 UNBRIDLE`S HOLLY A.Allois-4 5 54 Unbridle`s Dream - Miss Holly M.A.Barroso 4L 1L 0S 8S 6 ROCANARA S.Barrionuevo 5 54 Manipulator - Romanara A.F.Urruti 7S 9S 3S 5P 7 ESPIRITU INFORMANTE J.Paoloni-4 7 55 Informatico - Espirit D.E.Spandrio 4P 6S 2S 6P 8 KISS WITH STYLE B.Enrique 5 57 South Kissing - Cat Style E.T.Ruiz Diaz 4L 1P 1P 6P 9 MEDIA DOCENA G.Bonasola 5 57 Star Dabbler - Atalaya E.T.Ruiz Diaz 3P 3S 4P 3P 10 MILAGROSA ISLAND W.Pereyra 5 54 Lizard Island - Last Dance G.Decunto 2P 5P 1P 0P 11 FRENI E.G.Ortega T.-2 5 54 Horse Greeley - Fisher Pond M.A.Berns 2S 2P 2S 4P 12 TAYLOR`S RULER A.Cabrera 5 57 Roman Ruler - Miss Taylor A.E.Reisenauer 2P 1P 6A 4P 13 TOLLANDER E.Martinez-2 5 54 Cima De Triomphe - Tapzig R.O.Giammatolo 3P 8P 1S 9S 14 ONDA LIZARDI U.Chaves-4 6 55 Lizard Island - Onda Buena E.L.Chain

TAYLOR`S RULER (12) KISS WITH STYLE (8) MILAGROSA ISLAND (10)