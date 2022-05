Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SPICE GIRL (2005) 13:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

9S 7S 7S 5S 1 LA CHURRONA L.Vai 4 57 Knockout - La Churrina R.F.Torres 6P 9P 4S 5S 2 INFANTA PILAR G.Bonasola 4 57 Most Improved - Infanta Real J.L.Cervantes 8P 0S 4S 0S 2a POWER CALL L.Brigas-4 4 57 Strategic Prince - Personal Secret J.L.Cervantes - - - 7L 3 LEKEITIA F.J.Lavigna-4 4 57 Treasure Beach - Gran Madre Baska G.J.Ahihi 6P 4P 7P 3L 4 DOÑA CLORINDA E.Martinez-2 4 57 Cityscape - Winsy Daylight J.D.Fuhr 9P 5S 4S 2S 5 CURSORA DUBAI M.Giles 4 57 E Dubai - Cursora Real M.D.Giles 6S 7S 9S 2S 6 YA NO SER L.Caronni-3 4 57 Sir Winsalot - Spanakopitas N.D.Ortiz 6L 7L 6L 0S 7 ICY JOYA R.Alzamendi 4 57 Icy Glory - Joya Nunca Taxi A.O.Urdagaray - - - - 8 IN FAVOR F.Coria 4 57 Orpen - In Exchange M.Puerari D. 0L 0P 6S 9S 9 YOU DRIVE ME CRAZY F.Caceres-4 4 57 Winning Prize - Your Quote D.H.Rossi 9P 5S 9P 0S 10 DIANA DI R.Bascuñan-2 4 57 Cima De Triomphe - Deciquesi H.E.Serratto 8S 5S 2S 3S 11 DOLCE MADONNA E.Suarez-4 4 57 Grand Reward - Sweet Shine A.O.Aguirre

CURSORA DUBAI (5) DOÑA CLORINDA (4) DOLCE MADONNA (11)

2a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: SUBLIMACION (2011) 13:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilosa la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Codi Cami y Validacion.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20 - JACKPOT-$ 3. 750.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

2S 4S 2S 1S 1 CODI CAMI J.Espinoza-4 5 54 Dancing For Me - Es Cultura J.C.Bruno 4P 1P 0S 0P 2 CIMA HECHIZADA J.Paoloni-4 5 57 Cima De Triomphe - Under Your Spell J.C.Paoloni 1P 7P 2P 4P 3 SILKY ROSE M.Valle 5 54 Catcher In The Rye - Siberian Rose J.B.Udaondo 2L 1P 1L 4P 4 BORDEAUX TENNESSEE F.Caceres-4 5 57 Memphis Tennessee - Glick Bordeaux A.Barreto 5P 3P 3L 1S 5 BETHS PRINCESS E.Candia G.-3 5 57 Suggestive Boy - Beth`s Royal N.J.Salvati 6S 4S 5S 4S 6 VALIDACION A.Coronel E. 5 57 Heliostatic - Valse Autriche N.Ferro 1S 5P 2P 2S 7 CANDY GAL W.Moreyra 5 57 Señor Candy - Thunder Royale A.C.Glades 5S 1S 0P 6L 8 CARELESS TALK L.Brigas-4 5 54 Heliostatic - Carta Patente E.G.Accosano

SILKY ROSE (3) CODI CAMI (1) BETHS PRINCESS (5)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: UNA CABEZA (2012) 14:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000.

3S 8S 8S 5S 1 ORPEN VADOR P.Carrizo 5 57 Orpen - Miss Vador L.A.Fragale 2S 4S 1S 4S 2 MORRGAN S.Piliero 6 55 Bom Viento - Modelize J.H.Barisone 7S 5S 1S 8P 3 TARIFAZO J.Paoloni-4 5 57 Señor Candy - Ok Computer J.M.Moncada 7P 1S 7S 4S 4 KING CURL M.Giles 5 57 Curlinello - Queens Bench M.D.Giles 9P 9P 5P 2S 5 ESTUCO R.Tarragona 5 57 Strategic Prince - Toragayi A.F.Urruti 8P 2L 7L 3L 6 UNLOCK YOUR WISH P.Sotelo 5 57 Remote - Urbania R.O.Galzagorri 3L 8L 6L 1L 7 KING ROYALE J.Villagra 5 57 Maipo Royale - Reina Gloriosa H.J.Benesperi 5P 4P 0P 7P 8 LORD COMMANDER R.Alzamendi 5 57 Temedero - Mexicala D.R.Del Valle - 2S 1P 5P 9 VAPOREON F.J.Lavigna-4 5 57 Equal Stripes - Valentini M.E.Lombardo 5S 3S 6S 2S 10 EVER LUCK L.Brigas-4 7 55 Ever Peace - Olivia Luck R.G.Michelena 7S 8S 4S 3S 11 GIANT`S BOBOMAN R.Ortiz-4 5 57 Giant`s Pleasure - Reality Woman L.M.Campos 6S 2A 0P 0P 12 EMOTIONS FOREVER E.Martinez-2 5 57 Treasure Beach - Mixed Emotions G.A.Escudero 9S 8S 8P 6S 13 FURIOSA L.Cabrera 5 55 Campanologist - Funk Dance M.A.Gomez

EVER LUCK (10) VAPOREON (9) MORRGAN (2)

4a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: MOST ADVANCED (2014) 14:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Too Fast y Chiovere.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

3* 0* 9* 1* 1 QERSH (BRZ) W.Moreyra 6 57 Nedawi - Jeddah J.A.M. Neer 1S 4S 5S 2S 2 PACHORRA PRIZE E.Suarez-4 6 52 Mount Prize - Sevilleta R.A.Arredondo 7S 4L 4P 7S 3 TOO FAST R.Villegas-3 6 55 Endorsement - Medias Negras H.D.Tocci 4P 3S 5P 0P 4 ISOLANO J.Flores-4 5 54 Lingote De Oro - Flag Conga A.F.Fazzio 1S 4S 1S 4S 5 CHIOVERE W.Pereyra 5 57 Sixties Icon - Cata`s Ride J.S.Maldotti 2P 1P 2P 3P 6 TRIUMPH OF LIVE J.Paoloni-4 5 54 Cima De Triomphe - Srta. Vania M.Domingo 2S 3S 6S 3S 7 MACHO DE VERDAD M.Valle 5 57 Endorsement - De Verdade C.C.Cabrera 2S 7S 1S 8S 8 OPTIUM SEATTLE F.Coria 5 54 Seattle Fitz - Opium Sale V.S.Accosano 8S 3S 4S 8S 9 ZAMBA STRONG O.Alderete 5 54 Campanologist - Strong Storm R.R.Retamoso 2S 6S 4P 2S 10 CUORE DI MIEL S.Piliero 5 57 Sapore Di Miel - Chulla Corazon J.F.Saldivia 8P 1L 6P 1L 11 GOL DE MARTIN C.Velazquez 5 57 Freud - Minaza A.Ponce De Leon 0P 3S 1S 6S 12 AMIGUITO CIRO B.Enrique 7 55 Mutakddim - Farnecita C.C.Cabrera

TRIUMPH OF LIVE (6) CUORE DI MIEL (10) CHIOVERE (5)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: UNA CABEZA (2012) (2º TURNO) 15:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

8S 8S 4L 5S 1 RAJAS NOTES M.Fernandez 5 57 Footnotes - Rajasthani C.M.Sala 5S 2S 3S 0P 2 LAST LARGADOR E.Suarez-4 6 55 Lasting Approval - La Ruizera C.A.Fali 4P 2S 1P 5S 3 SEÑOR PATITO L.Vai 5 57 Don Incauto - Tocomsono A.D.Arellano 5S 8S 0L 0S 4 GALERA CAT R.Alzamendi 6 53 Hurricane Cat - King`s Girl J.A.Ionadi 8P 6S 3S 4S 5 BEATO FAST M.La Palma 5 57 Ghegho - Belinda Slew J.R.Benitez 0S 7S 4S 7S 6 SPLENDID PLANET S.Piliero 5 57 Sol Planet - Splendid Parade H.O.Sosa 5S 8S 9P 1S 7 GIANT`S MACHO ONE F.J.Lavigna-4 5 57 Giant`s Pleasure - Cae La Tarde L.M.Campos 0P 5P 6P 5P 8 GUGA A.Giorgis 5 57 Exchange Rate - Guibolle P.N.Iribarne 2P 9P 5S 2S 9 SUGGESTIVE BLACK F.Coria 5 57 Suggestive Boy - Baraca Nistel S.Latof 3S 0S 9S 9P 10 CORANZULI J.Leonardo 5 57 Lizard Island - Rye Hill M.N.Ferraguti 4L 6L 5e 8S 11 GABYTO CAT C.Velazquez 5 57 Hurricane Cat - Gabana R.O.Galiano 3P 4P 2P 2P 12 AMARETTO J.Flores-4 6 55 Endorsement - Nugatina N.O.Arrieta 5S 6P 0P 8S 13 COUBERT A.B.Valdez-4 5 57 Aspire - Campagne R.A.Gomez 6P 9P 7P 3S 14 CEBREIRO G.Bellocq 5 57 Perfectperformance - Thunder Music O.A.Kalk

AMARETTO (12) SUGGESTIVE BLACK (9) SEÑOR PATITO (3)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: GIRLIE (2013) 15:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

4S 0P 1S 2S 1 PICANTE NOV B.Enrique 5 57 Champion Nov - Picarisima D.J.Durand 6S 4L 6S 6L 2 MONEYTALKS MORO A.Allois-4 5 57 Grand Reward - Primavera Mora R.O.Cibiriain 4S 4S 3S 5S 3 QUAGMIRE W.Pereyra 6 55 Sixties Icon - Queen Pasion C.C.Cabrera 7L 2P 4P 4L 4 ELEGANTE FREUD J.Villagra 5 57 Freud - Finura Sam H.M.Martinez 3S 7S 8S 1S 5 CRAZY TRAV A.Paez 5 57 El Loco Trav - Emi Educada C.C.Cabrera 3P 2P 6P 6P 6 SAMANDRIEL E.Candia G.-3 5 57 Sebi Halo - Ianthina F.A.Garces 0P 8P 8P 9P 7 FRASER-PRYCE L.Brigas-4 5 57 Roman Ruler - Francina L.O.Almiron 6P 5P 1P 8P 8 GAUDENTIUS P.Carrizo 5 57 Lizard Island - Good And Crafty C.M.Herrera 2P 1P 0P 0P 9 TINTE CARAMELO S.Barrionuevo 5 57 Violence - Tinta China C.C.Cabrera 6S 6S 7S 0P 10 DIVAN PLATEADO R.Alzamendi 5 57 Freud - Laguna Plateada C.M.Baez 3S 1S 6S 7P 11 DOLLAR THE TRIOMPHE F.J.Lavigna-4 5 57 Cima De Triomphe - Dou Bloon G.J.Ahihi 8L 6L 1S 0L 12 BIEN GUAPO C.Cabrera-2 5 57 Endorsement - Guapura P.A.Jacques Olivier

PICANTE NOV (1) QUAGMIRE (3) CRAZY TRAV (5)

7a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CAMIONETA (2010) 16:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

2S 0S 5P 4P 1 NOTERA SHY X.X. 5 57 Inter Optimist - La Notera R.O.Galiano 6S 7P 6S 1S 2 LUNATICA CAT E.Ruarte 5 57 Hurricane Cat - La Lunareja C.Palacios 2S 3R 2S 2S 3 TERE ATTACK L.Brigas-4 5 57 Art Attack - Kind Grill O.R.Gini 6P 5P 0P 7P 4 J ANY M.Fernandez 5 57 J Be K - Empress Joy M.A.Degregorio 0P 8S 0P 4L 5 AZY SEATTLE M.Valle 5 57 Seattle Fitz - Crazy Nistel L.A.Ojeda 4L 8P 8S 6L 6 TESINA G.Bellocq 5 57 Suggestive Boy - Terralba L.P.Pighin 7S 0S 0P 1S 7 JOY MIRASOL B.Enrique 5 57 Fortify - Stormy Miranda H.L.David 5S 5S 3P 8P 8 LUNA ESPECIAL A.Cabrera 5 57 Most Improved - Luna Sam G.Friscia 1S 2S 1P 4P 9 YANARA LO J.Espinoza-4 5 57 Dont Worry - Lluvia Morena A.E.Martinez 1S 0P 3S 7S 10 BLIZ L.Noriega 5 57 Fire Slam - Benefactora N.F.Caviglia 7S 3S 6P 1S 11 GITANERA CANDY R.Alzamendi 5 57 Sidney`s Candy - La Gitanera H.D.Nicodemo 7S 8P 6P 6S 12 AMADA SCAT S.Barrionuevo 5 57 Knockout - Plus Lover A.O.Urdagaray 9S 1S 6L 0L 13 GIANT BABY D.Lencinas-4 5 57 Suggestive Boy - Gipsy J.J.Medone 1S 6S 9P 6L 14 BAMBA CAMP E.Suarez-4 5 57 Campanologist - Bamba Fitz Top O.N.Martinez U.

TERE ATTACK (3) YANARA LO (9) JOY MIRASOL (7)

8a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: MY DEAR LADY (2004) 16:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- 0P 7L 8L 1 PAL VIEJO MIO J.Flores-4 5 57 Boca Mio - Galesa Cat L.R.Di Napoli 8S 3S 0S 6P 2 OJO RECOLECTADO S.Piliero 5 57 Knock - La Recolectora R.C.Martinez 6L 0S 8S 7S 3 POTOTEO A.Allois-4 6 55 E Dubai - Mina Sola W.G.Camaño 5S 5S 4S 0P 4 GURI GAUCHO P.Carrizo 5 57 Gurisito Roy - Gloria Gaucha M.A.Berns 7P 5S 7L 6S 5 BATACLAN F.Correa-2 6 55 Alessy Brandy - Ibla J.J.Mossier 7P 9S 5S 0L 6 REMO JOY F.Coria 5 57 Fortify - South Remera J.Wessolowski 8P 8S 0S 7S 7 HIPERSONIC E.Ruarte 5 57 Expressive Halo - Hembrona H.R.Nieva 2S 0S 0S 7L 8 MILETUS O.Arias 5 57 Master Of Hounds - Istabilat J.A.Sosa - 0P 8P 0S 8a POWERFULL CAUSE J.M.Sanchez 5 57 True Cause - Highest Note J.A.Sosa 6L 6L 3L 0L 9 SUPER TI L.Paredes-3 6 55 Super Bowl - Pienso En Ti B.J.Fernandez 0P 2f 2S 5S 10 BUSCANDOTE A.Fuentes 5 57 Buen Verso - Afrodita De Milo R.A.Van Tuyne 3S 7S 6P 8S 11 CARELESS WHISPER J.Leonardo 5 57 Cityscape - O.k. Angie H.C.Chaulet - - 0P 2S 12 ASROCK W.Moreyra 5 57 Easing Along - Astound J.A.Moukarzel - - 2P 7P 13 CANDY GLORIOSO W.Pereyra 5 57 Sidney`s Candy - Belleza Y Gloria M.A.Aquiles

ASROCK (12) CANDY GLORIOSO (13) BUSCANDOTE (10)

9a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ORCADA SALE (2015) 17:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 10. 942. 516

0L 9L 0L 0L 1 CORRER LA BOLA L.Noriega 4 57 Galicado - Tyrlea G.A.Salinas 2S 2S 4S 4S 2 CAMPEONA S.Conti-4 4 57 Hurricane Cat - La Carterista G.S.Conti 9S 2P 9S 6P 3 NICE STRIKE R.Bascuñan-2 4 57 Lizard Island - Lujan Strike L.R.Cerutti 3S 8S 7S 2S 4 BASKA VODA B.Enrique 4 57 Sabayon - Beauty Tips J.A.Fren 1S 5S 6S 2S 5 APOREMA E.Candia G.-3 4 57 Treasure Beach - Appia P.Nickel Filho 7S 1P 6P 6S 5a NOTRE ETOILE J.Flores-4 4 57 Cityscape - Nortak P.Nickel Filho - - 2P 1S 6 THE FINE NINE (USA) W.Pereyra 4 57 Flatter - Unbridled Appeal C.D.Etchechoury 6S 1S 0S 0S 7 BRUJA DE ARECO K.Banegas 4 57 Storm Embrujado - Period H.M.Mujica

THE FINE NINE (USA) (6) CAMPEONA (2) BASKA VODA (4)

10a. Carrera - 2200 mts. CLASICO PARTICULA (G. II) 17:30 hs.

Yeguas de 3 años y más edad. Peso por edadFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA CLASICA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

2S 1S 2S 1S 1 LOVE STORY (BRZ) A.Giannetti 3 56 Agnes Gold - Last Bet C.D.Etchechoury 2L 3L 4P 3L 2 KUME M.Valle 3 56 Cima De Triomphe - Ulpia E.O.Martucci 1P 0S 5P 5P 3 SCARPETTA J.Noriega 3 56 Super Saver - Scarlatt P.Nickel Filho 2S 3P 2P 3P 4 EMERIT CRAF R.Blanco 4 60 Mastercraftsman - Emerit Celebre N.A.Gaitan 1S 1S 4S 1L 5 CHE SILVINA J.Villagra 4 60 Greenspring - Etiquetada L.R.Cerutti 4P 1P 8P 2S 6 VENUCA I.Monasterolo 3 56 Treasure Beach - Reny Blue E.D.Juarez 5P 4S 1P 0C 7 HENESTROSA E.Ortega P. 5 60 Treasure Beach - Happy Queen N.Martin Ferro 9P 7S 5P 1S 8 JOY EPICA W.Pereyra 4 60 Fortify - Stormy Epistola J.J.Fren

LOVE STORY (BRZ) (1) EMERIT CRAF (4) SCARPETTA (3)

11a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: WILD ONES 2021 18:00 hs.

Todo caballo de 3 años ganador una o dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 53 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Movie Like, Inspire y Valdiviense.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

4P 1P 6S 1S 1 LUCKMAN M.Fernandez 3 56 Equal Stripes - Lucky My Way J.S.Maldotti 9P 1S 3S 3S 2 LINCE IBERICO B.Enrique 3 56 Manipulator - Linkwoman M.S.Sueldo 1S 3S 1S 5S 3 MOVIE LIKE F.J.Lavigna-4 3 56 Full Mast - Moncloa J.J.Etchechoury 0S 2S 2S 1S 4 FRENCH HUNTER A.Giannetti 3 56 Global Hunter - French Cup C.D.Etchechoury 4P 5S 1S 6S 5 CITY RIDER J.Villagra 3 53 Equal Stripes - City Tune M.E.Carezzana 1S 2S 2S 2S 6 ROBERTS HIT M.Valle 3 53 Hit It A Bomb - Miss Roberts Top C.D.Etchechoury 1S 1S 5P 5P 7 INSPIRE L.Vai 3 56 Orpen - Intuicao Direta P.Nickel Filho 5P 1S 4S 1S 8 LAGARTO BOY W.Moreyra 3 56 Suggestive Boy - Vieja Iguana J.A.M. Neer 1S 1S 5S 7S 9 VALDIVIENSE L.Balmaceda 3 56 Lenovo - Night Walker H.M.Mujica 1S 0L 4S 4P 10 ERITREAN W.Pereyra 3 56 Il Campione - Inter Plus J.A.M. Neer 2S 0S 1S 1S 11 EVITANDOTE J.Noriega 3 56 John F Kennedy - Evidancer N.Martin Ferro 1S 7S 5P 1S 12 APERTURA SOLAR E.Ortega P. 3 54 Angiolo - Interfolia N.A.Gaitan

EVITANDOTE (11) APERTURA SOLAR (12) ROBERTS HIT (6)

12a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MUSETINA (2017) 18:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE (SIN PLACE)-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

9P 9S 0S 0S 1 NOCHEROS L.Brigas-4 4 57 Seek Again - Noche Oscura J.A.Paez 0L 3S 3S 2S 2 NAHOLO M.Valle 4 57 Empire Aztec - Harvest City J.H.Barisone 7P 7P 1S 0S 3 RANNET B.Enrique 4 57 Lizard Island - Radical Lady C.C.Cabrera - 1S 4S 9P 4 MAS JUVENIL O.Alderete 4 57 Equal Stripes - Miss Juvenile P.P.Sahagian 3S 3S 1P 8P 5 ALTO DE LA LUNA X.X. 4 57 E Dubai - Epika P.P.Sahagian 8S 2S 5P 3S 6 RIKY POWER P.Carrizo 4 57 Water Power - Riku D.A.Sinner 4P 8S 1P 9S 7 MIL BALAS L.Balmaceda 4 57 Treasure Beach - Mia Papa J.A.Marquez 5P 8P 3S 6P 8 MONTSEGUR G.Bonasola 4 57 Master Of Hounds - Inter Maggie L.A.Ojeda 8S 9P 0S 0S 9 SELENIUM HALO S.Piliero 4 57 Sebi Halo - Bakasekele H.E.Argañaraz 4S 3S 1P 0P 10 DON MANGO E.Ortega P. 4 57 Cityscape - Doña Manu M.R.Linares 9S 5S 6S 0S 11 LAND RECON L.Noriega 4 57 Lizard Island - Land And Sea R.H.Campos 6L 0L 6L 3S 12 AGUELLA E.Siniani 4 55 Sixties Icon - Astound R.A.Siniani 6S 0S 8S 2S 13 JUGADOR DE CARTAS J.Noriega 4 57 Angiolo - Palestrina C.A.Dacosta 4S 4S 4S 4S 14 DON ESCULAPIO R.R.Barrueco 4 57 Ever Peace - Merca Llin E.A.Ramseyer

JUGADOR DE CARTAS (13) DON ESCULAPIO (14) NAHOLO (2)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SWEET MANA (2018) 19:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos o tres carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganadorde tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Beautiful Vision. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

1P 1S 7P 5P 1 LINTON C.Velazquez 4 57 Violence - La Imprudente H.M.Perez 1P 2P 7P 1P 2 LAST SEARCH G.Bonasola 4 57 Hurricane Cat - La Enseñanza L.A.Ojeda 8P 6S 6S 4P 3 NEVER PONY G.Bellocq 4 57 Most Improved - Pulposa Inc M.A.Degregorio 1L 7S 3P 7L 4 COCTEL IRLANDES J.Villagra 4 57 Seek Again - Quick Framboise M.A.Cafere 2S 1S 6S 1S 5 BEAUTIFUL VISION M.Valle 4 54 Univision - Mansalva M.Dulom 2S 2S 6S 5S 6 PERFORADOR W.Moreyra 4 57 Aerosol - Performance Best J.D.Oural 4P 9P 3L 0L 7 ENCANT CITY D.E.Arias 4 54 Cityscape - Encantada Plus C.R.Mussis 6L 2P 9L 9P 8 GUEPARDO STAI J.Espinoza-4 4 54 Tetelestai - Bell Emper F.J.Bianchimano 2P 3P 9P 1P 9 SOUTH APTITUDE L.Brigas-4 4 57 South Kissing - Con Aptitud F.A.Garces

SOUTH APTITUDE (9) BEAUTIFUL VISION (5) PERFORADOR (6)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DULCE SAM (2016) 19:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos o tres carreras Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Loriana. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

1S 4S 5S 8P 1 PRETTY WILD F.Coria 4 57 Winning Prize - Pretty Little Liar S.L.Rojo 1S 5S 8S 1S 2 LORIANA L.Brigas-4 4 57 John F Kennedy - Look Lovely A.A.Saval 2S 0P 7S 5S 3 REE PROMOCIONADA L.Cabrera 4 54 Reelants - Promocional J.L.Corsi 1P 0S 5S 7S 4 EMPRESS JANE J.Villagra 4 57 John F Kennedy - Empress Style G.J.Frenkel S. 1S 6P 3S 5P 5 BELA DE MAIS M.Valle 4 54 Treasure Beach - Lindalindalinda C.D.Etchechoury 3S 1S 3S 5S 6 THURMAN C.Velazquez 4 57 Equal Stripes - Timbrera J.C.Lobrutto 3S 2S 1S 6S 7 HUNTRESS R.R.Barrueco 4 54 Bahiaro - Xlakah F.Costa 9P 3P 0S 7S 8 LA BAUTISMAL Jorge Peralta 4 57 Aspire - Pila Milagrosa E.Lupori 1S 7P 1S 7S 9 WHISKY CHASER R.Bascuñan-2 4 54 Orpen - Wiskola L.R.Cerutti 4P 0P 1P 8S 10 DELLA FRANCHESCA B.Enrique 4 57 Todo Un Amiguito - Mayr S.M.Acevedo

BELA DE MAIS (5) THURMAN (6) WHISKY CHASER (9)

15a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: KAROLINSKA (2008) 20:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100.

- - - 9S 1 LLEGO EL PATRON A.Fuentes 3 56 Sir Winsalot - Vestal Lluviosa F.R.Cacciabue 3S 2S 2S 4P 2 LIBIUS C.Montoya 3 56 Catcher In The Rye - Lemonia J.F.Morales 6e 5e 1e 8S 3 QUANTUM J.Paoloni-4 3 56 Daniel Boone - Que Felicidad D.A.Acosta 0P 8S 0S 9S 4 GLOBAL CRACK F.J.Lavigna-4 3 56 Global Hunter - Lost And Found J.J.Etchechoury 5S 2S 5S 0S 5 BECHAMEL SONG T.Baez-4 3 56 Alcindor - Salsa Brava Key P.G.Baez - - - 9P 6 SACARIAS J.Flores-4 3 56 Sebi Halo - Isinbayeva S.Latof - - - - 7 GRAN FIESTERO B.Enrique 3 56 Hit It A Bomb - Fiestera Roma M.P.Albe - - 5P 4P 8 HIT STREES A.I.Romay 3 56 Hit It A Bomb - Vitamina Cat J.F.Saldivia - - - - 9 SECRET LEGEND F.Coria 3 56 Full Mast - Filateria J.J.Etchechoury 9S 6S 6S 6P 10 CHARETE M.Giles 3 56 Portal Del Alto - Perfect Storm M.D.Giles - 8S 4S 8P 11 DON WINCA D.E.Arias 3 56 Portal Del Alto - Desquita M.L.Grimaldi - - 5S 4S 12 ACTION ITEM L.Brigas-4 3 56 Angiolo - Shopaholic J.L.Intra - 0P 0S 0S 13 DISTINTO HIT X.X. 3 56 Hit It A Bomb - Distinguida Lode O.N.Martinez U. - - 6S 9P 14 CAPORAL KEY M.Aserito 3 56 Forza Key - Gulapa Cat M.Puerari D. - - - 8P 15 ASPEN WINTER X.X. 3 56 Angiolo - Invernalia A.Barreto - - - - 16 CATCH THE ANGER W.Moreyra 3 56 Angiolo - Miss Cacht Fitz C.A.Guarino - - 3S 6P 17 CHILCANO P.Carrizo 3 56 Portal Del Alto - Imperial War A.A.Acevedo - - - - 18 NANO RICH M.La Palma 3 56 Emperor Richard - Nanooka Gold J.R.Benitez

LIBIUS (2) HIT STREES (8) ACTION ITEM (12)

16a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: ARRIBA BABY (2007) 20:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - - 0S 1 LADY QUEEN L.Cabrera 3 56 Cosmic Trigger - Lady Spirit J.C.Bianchi - - - 8S 2 LABLUSA L.Vai 3 56 Le Blues - Inter Secrets J.C.Borda 2S 3S 0P 2S 3 MAR DE FLORES J.Noriega 3 56 Master Of Hounds - Roseanne C.A.Dacosta - - - - 4 GUADA CAT W.Pereyra 3 56 Compasivo Cat - Me Quedo Sola H.L.Bianchi 0S 2S 7S 9S 5 BRING LUCK J.Flores-4 3 56 Interaction - For Luck S.Latof - 6S 0S 0S 5a SWEET RELIEF F.Coria 3 56 Sebi Halo - Red Hots S.Latof - - 7S 6S 6 PELIGRO INFLAMABLE M.Valle 3 56 Compasivo Cat - Puro Cuento J.L.Intra - - - - 7 ISLAND COCKTAIL L.Balmaceda 3 56 Zensational - In The Bar J.A.Marquez 5S 4S 8L 0S 8 JUGAR LA VIDA A.Giorgis 3 56 Tantos Años - Stormy French J.L.Corsi - - - - 9 VULGARIA M.Giles 3 56 Full Mast - Atrincherada M.D.Giles - 6S 9S 5S 10 CODI BLUSERA J.Espinoza-4 3 56 Le Blues - Es Cultura G.H.Verde - - - 0S 11 FILOSA MOM C.Montoya 3 56 Filoso Emperor - Rich Fantasy A.O.Aguirre 5e 1e 0P 5P 12 AMIGUITA ESTRELLA R.M.Torres 3 56 Todo Un Amiguito - La Musetta G.A.Escudero - - 3S 7S 13 ESCRITA MAXIMA C.Velazquez 3 56 Treasure Beach - Escriba Maxima H.M.Perez - - 3S 0S 14 BUENA DE VERDAD E.Candia G.-3 3 56 Que Vida Buena - Whydah J.M.Moncada - - - - 14a QUELLE FOLIE R.Bascuñan-2 3 56 Que Vida Buena - Que Mona J.M.Moncada 9e 2e 3e 1e 15 ARETHA I.Monasterolo 3 56 Holy Boss - Tahiti Blues Gonzalo Sarno 2P 3P 5P 4S 16 CARPATA E.Ortega P. 3 56 Hurricane Cat - Galitzia L.A.Ojeda 7P 4S 6P 5P 17 DANZA DORADA Jorge Peralta 3 56 Valid Stripes - Wayra Puka J.C.Rodriguez - - - - 18 LUCKY VIOLENTA B.Enrique 3 56 Violence - Rubia Blonde J.I.Etchechoury 8S 6L 8L 8P 19 VASQUITA SOÑADA J.Rivarola 3 56 Andromeda`s Hero - Doña Vasquita A.J.Mollo

CARPATA (16) ESCRITA MAXIMA (13) MAR DE FLORES (3) CODI BLUSERA (10)