Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: IMMACULATE (2011) 13:00 hs.

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - - 6S 1 LUZ AMALI R.Bascuñan 2 55 Lucky Island - Caipora F.Scarpello - - 3S 2S 2 LIBERTY BELLE (BRZ) I.Monasterolo 2 55 Put It Back - Double Care C.D.Etchechoury - - - 4S 2a SANDY SEA B.Enrique 2 55 Daniel Boone - Safari Daisy C.D.Etchechoury - - - 7S 3 ABSOLUTELY RIGHT G.Bonasola 2 55 Equal Stripes - Absolute N.Martin Ferro - - 5S 6S 4 ENDERLY A.Giannetti 2 55 Fortify - Enfatizada A.Pavlovsky - - 2S 7S 4a LAGRANGE M.Valle 2 55 Il Campione - La Karita J.B.Udaondo - - - 6P 5 IN GOOD SHAPE C.Velazquez 2 55 Fortify - In Mission R.Pellegatta - - - - 6 HELSBY E.Ortega P. 2 55 Interaction - Huija N.A.Gaitan - - - 9S 7 TRUE WAY S.Barrionuevo 2 55 True Cause - Sonnets Way A.M.Calcagno - - - 8P 8 PORTAL DAME L.Caronni 2 55 Portal Del Alto - Best Dame A.O.Aguirre - - 2P 4S 9 FORTY VISE J.Villagra 2 55 Fortify - Stormy Vise M.A.J.Velazco - - - 5P 10 MILLION REASONS (BRZ) M.La Palma 2 55 Agnes Gold - Mee A.F.Gaitan D. - - - - 11 HELENA ROCHETTE J.M.Sanchez 2 55 Homage - Renee Dubois M.Perez - - - 0S 12 EXAMINA TODO J.Leonardo 2 55 John F Kennedy - Examinadora P.E.Molina - - - 2S 13 INDIA CHEAT A.Cabrera 2 55 Suggestive Boy - India Norteña C.A.Linares

INDIA CHEAT (13) LIBERTY BELLE (BRZ) (2) LAGRANGE (4a)

2a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: TENTATIVO (2006) 13:30 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 3. 850.000

8S 5S 8S 7S 1 MASHAK MELODY J.Leonardo 4 55 Indian Maharaja - Merrie Melodies J.L.Aguerreberry 7S 2S 2S 8S 2 INCO GULCH G.Tempesti V.-4 4 57 Snob Gulch - Optimist Belen A.R.Duarte 2S 3S 4S 3S 3 DON GALACTICO B.Enrique 4 57 Most Improved - Doña Pega C.D.Etchechoury 2S 7P 2S 5S 4 EMERSON DUBAI L.Brigas-4 4 57 E Dubai - Poetizacion M.P.Albe 4S 3S 4S 5S 5 ESTE GATILLO M.Valle 4 57 Cosmic Trigger - Esthetically C.C.Cabrera - 3S 3S 4S 6 EPINICIA C.Velazquez 4 55 Easing Along - Express Time P.G.Guerrero 4S 3P 2P 2S 7 TRUE CIMA J.Villagra 4 57 Cima De Triomphe - True Holliday M.A.Cafere

TRUE CIMA (7) DON GALACTICO (3) ESTE GATILLO (5)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SERENO INC (2014) 14:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 800.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

4S 6S 5S 9P 1 STRATEGIC OPTION L.Brigas-4 5 54 Strategic Prince - Hidden Virginia G.E.Romero 5S 4S 4P 1P 2 SAN TORRICO J.Villagra 5 57 Remote - Delfininha G.E.Romero 4S 6P 6S 8S 3 BEST MILLION B.Enrique 6 55 Indy Point - Best Number M.A.Gomez 5V 3C 3S 7S 4 BUENO TENERTE R.Bascuñan-2 5 57 Cima De Triomphe - Pegwell Park S.O.Quintana 3P 3P 8P 1P 5 EL FARMACOLOGO M.Valle 5 57 Latiendo - Farmatona E.P.Martucci 5L 6L 3S 8P 6 CASCO DE ORO L.Paredes-3 5 57 Most Improved - Sayen J.O.Fredes 1S 6S 0L 7S 7 WEBER M.Fernandez 6 55 Sigfrid - Win For Fame M.R.Arce 2S 3S 3P 2S 8 ULTIMADO E.Ortega P. 5 57 Señor Candy - Ultimo Sueño L.A.Fragale

ULTIMADO (8) SAN TORRICO (2) EL FARMACOLOGO (5)

4a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: GRAN SECRETO (CA) 14:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- - 4S 3S 1 PELUCA RYE M.Aserito 4 57 Catcher In The Rye - Peluca Fizz H.D.Garcia 5S 7S 2S 7S 2 LATHAN T.Baez-4 4 57 Endorsement - Lathibona D.Peña 6S 3S 4S 2S 3 ADRIANITA NESS B.Enrique 4 57 Lago Ness - Adrianita Sunshine R.O.Taborda 0S 9S 7S 8S 4 BAHIA SIXTIES L.Caronni-3 4 57 Sixties Icon - Bandera Tropical L.R.Rochet 5S 3P 3P 9P 5 LA JAMANCIA A.Cabrera 4 57 Winning Prize - La Quisquillosa D.H.Rossi - - 5L 0L 6 DREAMS OF MOYVORE D.E.Arias 4 57 Master Of Hounds - Queen Of Moyvore C.M.Gomez 2S 2P 5S 6P 7 VENTAJA REAL G.Tempesti V.-4 4 57 Treasure Beach - Shy Ventajera M.R.Castro 0S 5S 4S 4S 8 SIEMPRE CONTIGO J.Rosales 4 57 John F Kennedy - Tetatet D.D.Nieva 8S 2S 4S 3S 9 COMME L`ECLAIR J.Espinoza-4 4 57 City Banker - Secret Obsession A.R.Mendieta

COMME L`ECLAIR (9) ADRIANITA NESS (3) SIEMPRE CONTIGO (8)

5a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: SAN LIVINUS (2010) 15:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

2S 2S 4P 2S 1 LIBIUS C.Montoya 3 56 Catcher In The Rye - Lemonia J.F.Morales 6L 5S 5L 6L 2 FIRCITY J.Rivarola 3 56 Firpo - City Assert J.A.Urdampilleta - 5S 4S 3S 3 ACTION ITEM L.Brigas-4 3 56 Angiolo - Shopaholic J.L.Intra 0P 8P 9S 0P 4 BRU FANTASY E.Candia G.-3 3 56 Flesh For Fantasy - Carla Bruni H.E.Morales - - 8S 6S 5 EL INCREIBLE ZULK O.Alderete 3 56 Zensational - La Impuntual J.C.Borda 8S 4S 8P 4S 6 DON WINCA D.E.Arias 3 56 Portal Del Alto - Desquita M.L.Grimaldi - - - 0S 7 SEBISWEET E.Torres 3 56 Sebi Halo - Sweet House R.F.Morales - 6S 5S 0P 8 PEDRITO JAL M.Valle 3 56 Inventive - Ojalita O.E.Mihura - 6S 9P 8S 9 CAPORAL KEY M.Aserito 3 56 Forza Key - Gulapa Cat M.Puerari D. - - - - 10 ONE SURVIVOR P.Carrizo 3 56 Orpen - Igarape M.A.Berns - - - - 11 CHIFLON I.Monasterolo 3 56 Interdetto - Me Gusta E.C.Bustos - - - - 12 CANDY DELFIN J.M.Sanchez 3 56 Mahi Mahi - Kayla Fitz H.L.Diaz

LIBIUS (1) ACTION ITEM (3) EL INCREIBLE ZULK (5)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: DON PLATENSE (2012) 15:30 hs.

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

3e 1e 6P 4S 1 SKYNAZO G.Calvente 2 55 Falling Sky - Awesome Anew R.R.Molla - - - 2S 2 PIN NUMBER L.Vai 2 55 Hurricane Cat - Peluca Fizz C.D.Etchechoury - - 4P 3P 3 BARBIERI E.Ortega P. 2 55 Easing Along - Bella Italia A.F.Gaitan D. - - - 7S 3a IVANOV R.Bascuñan 2 55 Easing Along - Infiltrada A.F.Gaitan D. - 8P 3S 4S 4 DULCE PENSAMIENTO E.Torres 2 55 Fortify - Debouche E.O.Martucci - - - - 5 MORE THAN WORDS (BRZ) M.La Palma 2 55 Redattore - Felka A.F.Gaitan D. - 4P 4S 3S 6 LEIBIG F.Coria 2 55 Le Blues - Alta Floresta I.Jaimes - - - - 7 TWITCH HURRICANE M.Fernandez 2 55 Hurricane Cat - Twitch Lady N.A.Gaitan - - - 6S 8 TREVELLING W.Moreyra 2 55 Daniel Boone - Triumph Of Love M.J.Ricciuto - - - - 9 INTENSE SOUND J.Noriega 2 55 Long Island Sound - Intense Love N.Martin Ferro - - - 0L 10 TATY BOONE M.Valle 2 55 Daniel Boone - Tatie Queen L.R.Cerutti - - - 0S 11 JURASSICO J.Villagra 2 55 Endorsement - Jangala G.J.Frenkel S. - - - - 12 FAVORITE SONG WAY O.Alderete 2 55 Potent Way - Femme Ideal P.O.Armada 5S 3S 6S 8P 13 MR. LURRO B.Enrique 2 55 Portal Del Alto - Dear Princess N.Martin Ferro - - - 7P 14 CLANDESTINO SOY A.Giannetti 2 55 Daniel Boone - Cirandinha C.D.Etchechoury

PIN NUMBER (2) BARBIERI (3) LEIBIG (6)

7a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: INTERDETTO (2015) 16:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

6S 6S 8S 3S 1 MARDIS GRAS J.Flores-4 4 57 Master Of Hounds - Enlightening C.A.Dacosta 3S 3S 6S 4S 2 EMBASSY NEW A.Paez 4 57 Treasure Beach - Embassy Beach R.O.Lazzaro 0L 6L 3S 9S 3 AGUELLA E.Siniani 4 57 Sixties Icon - Astound R.A.Siniani 8P 6S 6S 5P 4 CHUPETINA KISS S.Barrionuevo 4 57 South Kissing - Chupetina A.L.Lopez 5S 1S 4S 7S 5 DINASTIA O B.Enrique 4 57 Orpen - La Contamusa D.M.Gonzalez 0P 4P 1S 5S 6 DAIKIRA L.Brigas-4 4 57 Todo Un Amiguito - Dearness V.S.Accosano 7L 0L 7S 0L 7 ZENSATIONAL DREAM R.Villegas-3 4 57 Zensational - Irish Dream R.A.Siniani 1P 0P 6P 5P 8 MINOA R.Bascuñan-2 4 57 Jurabas Tu - Metejona G.E.Scarpello

DAIKIRA (6) MINOA (8) DINASTIA O (5)

8a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: IBERO COEUR (2005) 16:32 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

9P 6S 9S 3P 1 REY DEL JUEGO R.Bascuñan-2 4 57 King Of Sale - Chica Benevola H.E.Morales - 0P 8P 0P 2 RAGNAR LOTHBROK G.Bellocq 4 57 Cisne Branco - Nikelle V.P.Tome 5L 4L 5L 9L 3 DANTES TELU J.Rivarola 4 57 Montelu - Falta Leve R.A.Siniani 1e 3S 4S 3P 4 ECO DIM J.Paoloni-4 4 57 Ecologo - Delfi Dim R.R.Molla - - 7e 7e 5 MANALERO A.Fuentes 4 57 Blood Money - Lindisima Gulch R.A.Van Tuyne 0S 0P 8P 8S 6 LE PORT ROYAL I.Monasterolo 4 57 Le Blues - Increible Lady M.P.Albe 0S 9S 9S 0S 7 TENGO UN SUEÑO M.Giles 4 57 Cima De Triomphe - Eva Vision M.D.Giles - - 0P 5e 8 SUGGESTIVE BULLET A.Alfonso-4 4 57 Suggestive Boy - Ayvalabala M.D.Ampoli L. - 0P 3L 4L 9 GRAY ATTACK A.I.Romay 4 57 Surprise Attack - Mina Linda R.O.Nis 0S 8U 8P 8P 10 RICKY JOY P.Carrizo 4 57 Fortify - Shy Mandona J.Diaz Gimenez 0P 4P 5P 6P 11 GUAPO CHUCK M.Valle 4 57 Chuck Berry - Guapa Mia S.I.Fernandez - - - - 12 GAUCHO TRISTE M.Fernandez 4 57 Bull - Costera Soy C.E.Zampone - 0P 9S 0S 13 MANDA DE NOCHE C.Velazquez 4 57 Mandon - Sale De Noche H.C.Chaulet

ECO DIM (4) REY DEL JUEGO (1) GUAPO CHUCK (11)

9a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: MARUCO PLUS (2009) 17:02 hs.

Todo caballo de 3 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 1. 829. 766

3S 4S 3S 2S 1 SERINO A.Giannetti 3 56 John F Kennedy - Serine C.D.Etchechoury - - - 9P 2 REFLEJADO C.Velazquez 3 56 Violence - Romaneen P.G.Guerrero 4S 5S 3S 3S 3 BABY BOOMER B.Enrique 3 54 Cityscape - Ora Ora C.D.Etchechoury - - 6S 0S 4 EXPRESO LATINO J.Flores-4 3 56 Seek Again - Escayola A.F.Fazzio 3S 5S 2S 4S 5 RE PICARON G.Bonasola 3 56 Endorsement - Picalinda R.A.Cardon 2S 6S 3P 9S 6 MISTERIOSA NOCHE M.Fernandez 3 54 Master Of Hounds - Summer Nights C.A.Dacosta - - 1e 2S 7 SLEW OF VALID J.Noriega 3 56 Valid Stripes - Slew Of Reality J.F.Saldivia - - 3S 7S 8 SIR EDWARD E.Suarez-4 3 56 Sir Winsalot - Mikita A.O.Aguirre 3L 5L 4L 9S 9 GIACOMO DE ORO E.Talaverano 3 56 Giacom - Gold Fitz M.A.Santiago

SLEW OF VALID (7) SERINO (1) BABY BOOMER (3)

10a. Carrera - 1400 mts. CLASICO MANUEL ANASAGASTI (L) 17:32 hs.

Productos nacidos desde el 1° de Junio de 2019. Peso 55 kilos los potrillos y 53 kilos las potrancas.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CLASICA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

- - 7S 1S 1 RISKY WAY A.Giannetti 2 55 Storm Mayor - Fairy Way C.D.Etchechoury - - - 1S 2 RAONS E.Talaverano 2 55 Lizard Island - Rolling Tina J.F.Saldivia - 2S 1S 1S 3 ALBERTO DE MONACO A.I.Romay 2 55 Hurricane Cat - Miss Grace J.F.Saldivia 1S 5S 5P 2S 4 DOÑA LAGRIMA F.Barroso 2 53 Safety Check - Doña Alas C.D.Etchechoury 3S 1S 8S 3L 5 JOVIS B.Enrique 2 55 Global Hunter - Jourdain C.D.Etchechoury - - 1S 4S 6 HAKA MAORI C.Velazquez 2 55 Señor Candy - Electric Sky C.O.Zapico 1S 9P 4S 5L 7 ROMAN RUNNER E.Ortega P. 2 55 Star Runner - Naiz Roma R.C.Sosa

RAONS (2) ALBERTO DE MONACO (3) DOÑA LAGRIMA (4)

11a. Carrera - 1800 mts. CLASICO FORLI (G. II) 18:02 hs.

Todo caballo de 3 años y más edad. Peso por edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO CLASICO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

5P 1P 1S 0P 1 PAY THE MAN J.Villagra 3 57.5 Treasure Beach - Put It All J.A.Fren 4S 5P 1S 2S 2 KODIAK BOY A.Giannetti 3 57.5 Treasure Beach - Kokola C.D.Etchechoury 8S 8S 3S 8S 3 CANDILERO O.Alderete 4 60 Cisne Branco - Candy Raysa R.A.Cardon 1S 2S 1S 1S 4 DALBORNELL W.Moreyra 5 60 Don Valiente - Bilboa J.A.M. Neer 8S 1P 3P 7S 5 HUAPANGO TORERO E.Ortega P. 4 60 Suggestive Boy - Happy Queen N.Martin Ferro 2L 5P 0P 2L 6 ESTRUENDOSO DUBAI A.Cabrera 5 60 E Dubai - Estricta E.A.Herrera

DALBORNELL (4) HUAPANGO TORERO (5) KODIAK BOY (2)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: HOLE IN ONE (2019) 18:32 hs.

Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE (SIN PLACE)-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 3. 258. 212 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

6P 5P 4P 6P 1 ST. COLUMBA C.Velazquez 3 56 Hurricane Cat - Doherty D.S.Guaragna 6S 6S 2S 3S 2 MI BOQUITA RYE F.Barroso 3 56 Catcher In The Rye - Stormy Dora R.M.Bullrich 0P 7P 2S 0S 3 CRISTALIERA J.Noriega 3 56 Violence - Cangas De Onis J.J.Fren 7S 8P 7P 1S 4 EMPIRISTA J.Villagra 3 56 Equal Stripes - Sing My Name G.J.Frenkel S. - 1S 3S 7S 5 MADAME INES M.Valle 3 56 Violence - Madame Kris J.B.Udaondo 3S 2S 1S 0S 6 LA VIZCOCHA R.Bascuñan-2 3 56 E Dubai - Misia Renata G.E.Romero 2S 3S 3S 3S 7 UNA FELICIDAD O.Alderete 3 56 In The Dark - Una Señora E.R.Bortule 5S 5S 1S 6S 8 TREASURE FOUND E.Candia G.-3 3 56 Orpen - Tesorilla Class L.R.Cerutti 2S 1S 6S 0S 9 KARINA IN L.Brigas-4 3 56 Inventive - Emperatriz Romana O.R.Gini 3S 0S 4S 4S 10 STILL LIFE E.Talaverano 3 56 Sebi Halo - Bredi Breda J.F.Saldivia - - 6P 1S 11 LA BUENA RACHA B.Enrique 3 56 Equal Stripes - Laraccetta E.R.Bortule 2P 4S 4P 7S 12 FURIOSA DECCANA R.Blanco 3 56 Furious Key - Decca M.S.Sueldo

MADAME INES (5) LA BUENA RACHA (11) UNA FELICIDAD (7)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: STRATEGOS (2021) 19:00 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

2S 8S 7S 3S 1 SLOE GIN R.Bascuñan-2 3 56 Sixties Icon - Success Girl C.C.Cabrera 3S 7S 1P 8S 2 SHARP EYED P.Carrizo 3 56 Sebi Halo - Bellanet D.E.Spandrio 3P 2P 3P 1P 3 BRAD CHECK B.Enrique 3 56 Safety Check - Brangelina J.L.Catapano 1S 2S 9P 0S 4 CAFIOLAZO R.Frias-2 3 56 Treasure Beach - Orfelia Inc M.C.Muñoz 0S 3P 7P 0S 5 LAND HOPPER J.Noriega 3 56 Le Blues - Sabrina Land S.I.Fernandez 5P 7P 0S 0S 6 CAÑON DEL COLCA O.Alderete 3 56 Full Mast - Gossip Girl J.C.Borda 4S 3S 2S 2S 7 SUPER LUISMI A.Giannetti 3 56 Super Saver - Luisina Halo C.D.Etchechoury 1P 7P 8P 4S 8 SPECIAL RESERVE J.Villagra 3 56 Full Mast - Spanish Guitar H.R.A.Fioruccio 0S 3S 1S 5S 9 CALIFORNIA RUNNER A.Duarte 3 56 Star Runner - Palm Springs A.R.Duarte

BRAD CHECK (3) SUPER LUISMI (7) CALIFORNIA RUNNER (9)

14a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: NICHOLAS (2017) 19:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

2S 3S 1S 2S 1 JUAN BIGOTES S.Conti-4 4 57 Remote - Navajo Slippers G.S.Conti 0P 1P 9S 5P 2 FIRST RIMOUT F.Coria 4 57 Remote - First Dubai J.J.Etchechoury 8S 1S 0S 0P 3 AGRELO A.Giorgis 4 57 Angiolo - Rosinante N.A.Michelena 1S 8P 7P 0P 4 BACK TO RATE G.Sediari 4 57 Ellos - Bakshis R.H.Affre 0P 8S 4P 9P 5 COLOBO M.Aserito 4 57 Strategic Prince - Zanyetta M.G.Melgar 5S 4S 0S 8S 6 CATANAZO T.Baez-4 4 57 Hurricane Cat - Bellinzona L.S.Bedoya 8L 8L 2L 2P 7 WITHOUTME E.Torres 4 57 Storm Embrujado - With Certainty R.H.Affre 2S 2S 5P 4S 8 SOY RESPETABLE G.Calvente 4 57 Sebi Halo - Ice Witch E.N.Siele

JUAN BIGOTES (1) SOY RESPETABLE (8) FIRST RIMOUT (2)

15a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: SECRETARIO PLAN (2008) 20:00 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

5S 6S 4P 4S 1 MANICURA RUSA I.Monasterolo 3 56 Zensational - Manipulada H.S.Rodriguez - - 7e 4e 2 LATE DELIVERY J.Paoloni-4 3 56 Holy Boss - Tarde Pero Segura R.R.Molla - - 2S 5S 3 A CAPPELLA W.Moreyra 3 56 Angiolo - Strike Price L.J.Duggan 4S 0P 2S 3P 3a ALANDRIA E.Ortega P. 3 56 Angiolo - Indralandia N.A.Gaitan 7S 6S 3P 0S 4 AMAZONA DE FRENTE B.Enrique 3 56 Angiolo - Igualame H.A.Malarino - - - - 5 LA MARCHE E.G.Ortega T.-2 3 56 Le Blues - Ile Miscou C.R.Caballero 0S 0S 8S 0S 6 FULL HALO L.Brigas-4 3 56 Full Mast - Sadler S Halo L.A.Fragale - - - 0S 7 REINA DARK C.Perez G.-2 3 56 In The Dark - Reina Total F.J.Migueles - 0P 0P 9P 8 MI AMADA LEZAMA D.E.Arias 3 56 Sea Dog - Corra Freud F.N.Martin (h) 2e 1e 6P 4P 9 EN ALTA A.Giannetti 3 56 Safety Check - Mano Mora R.H.Abello 4S 5S 6S 7P 10 MASTER OF DREAMS J.Espinoza-4 3 56 Master Of Hounds - After Dream L.A.Conde 7S 4S 0S 0S 11 FLITZI R.Bascuñan-2 3 56 Endorsement - Turfly J.C.Borda 4S 6P 5P 2S 12 DANZA DORADA Jorge Peralta 3 56 Valid Stripes - Wayra Puka J.C.Rodriguez - - - 5S 13 LA NUEVA TRAV M.Aserito 3 56 Emperor Richard - Mama Rosita H.C.Casenave

ALANDRIA (3a) MANICURA RUSA (1) DANZA DORADA (12)

16a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: JAMELAO (2003) 20:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- 7S 6S 8S 1 MOTHER ALL BOMBS J.Flores-4 4 57 John F Kennedy - Gringa Bomba A.E.Moreira 8P 5S 8S 5S 2 LADY RICHARD T.Baez-4 4 57 Russian Blue - Express Lady J.D.Giaccio - - 8L 7L 3 AFORTUNADA MAPUCHE K.Banegas 4 57 Cristaldo - Piedra Afortunada M.R.Arce 5S 4S 2S 2S 4 CURSORA DUBAI M.Giles 4 57 E Dubai - Cursora Real M.D.Giles 8T 9T 8e 0P 5 KENNYA TWICH L.Brigas-4 4 57 John F Kennedy - Twichy J.Diaz Gimenez - - 6P 5S 6 KAVALAN B.Enrique 4 57 Endorsement - Jaquelada G.A.Peñalba 5S 8S 6e 5S 7 ZAKHAROVA P.Capra 4 57 Zarkar - Kuznetsova N.A.Bortule 2S 0S 3S 0P 8 SOPITA CAT J.Villagra 4 57 Hurricane Cat - Noran Nabi R.R.Molla 0L 0S 7S 5L 9 EMILIA CLEAR W.Maturan 4 57 Clear Storm - Mila Best C.Uriona 5S 2S 3S 0P 10 SONATA HALO M.Valle 4 57 Sebi Halo - House Laws O.E.Mihura - - - 0S 11 FIORELLA S.Conti-4 4 57 Grand Reward - Flor Mas Bella G.S.Conti 2e 3P 0P 5S 12 DELI STORE A.Coronel E. 4 57 Sidney`s Candy - Delivery Sale R.A.Colombino 7S 7S 5S 9S 13 LA CHURRONA L.Vai 4 57 Knockout - La Churrina R.F.Torres - - - - 14 BELLA MELODIA G.Calvente 4 57 Remote - Beauty Music E.N.Siele

CURSORA DUBAI (4) ZAKHAROVA (7) DELI STORE (12) SONATA HALO (10)