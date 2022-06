Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: STRATEGOS (2019) 12:30 hs.

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000.

- - - - 1 AGUAS PURAS E.Ortega P. 2 55 Angiolo - Saratoga Spa N.A.Gaitan - 5S 3S 4S 2 QUANTIC GIRL G.Bellocq 2 55 Daniel Boone - Queen For A Day C.D.Etchechoury - - - 2P 3 FULL GATA B.Enrique 2 55 Full Mast - Gatita Rye J.L.Correa Aranha - - - - 4 MIRTINA JU I.Monasterolo 2 55 Jurabas Tu - Loda G.E.Scarpello - - - - 5 CHECK HER BACK O.Alderete 2 55 Safety Check - Espalda Con Espalda E.R.Bortule - - - - 6 MISIONERA LATINA J.Villagra 2 55 Seek Again - Misiadura Glory N.Martin Ferro - - - - 7 OUR ROYAL SINGER M.Valle 2 55 Catcher In The Rye - Our Royal Dancer N.Martin Ferro - - - 5S 8 KANALOA M.La Palma 2 55 Il Campione - Kanika J.J.Etchechoury - - - 8S 9 EXACT LINK J.Noriega 2 55 Lizard Island - Exact Time J.C.Bianchi - - - - 10 EMPRESS ROSE P.Carrizo 2 55 Emperor Richard - Rosita Sureña H.S.Rodriguez - - - 3S 11 THE BEST COMPAÑERA W.Pereyra 2 55 Hurricane Cat - The Best Holiday J.F.Saldivia - - - - 12 ORELIA M.Fernandez 2 55 Señor Candy - Saludable Emper A.O.Aguirre

THE BEST COMPAÑERA (11) FULL GATA (3) QUANTIC GIRL (2)

2a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: MUY TIMIDA (2019) 13:00 hs.

Potrancas de 2 años ganadoras de una carrera. Peso: 55 kilos. Recargo de 2 kilos a la ganadora de Clásico G. I, G. II, G. III y L. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 3. 950.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

3P 1P 7P 5L 1 AGUA MARCIA R.L.Gonzalez 2 55 Angiolo - Relevance F.Arreguy 2L 2L 1P 7L 1a LETRA DE TANGO F.Arreguy (h) 2 55 Le Blues - Seductive Voice F.Arreguy - - 2P 1S 2 TARDE LIBRE C.Velazquez 2 55 Fortify - Timberline D.Peña 1S 6P 5S 7S 3 HELEN IN TRACK J.Noriega 2 55 Cosmic Trigger - Helen Mary N.Martin Ferro 4S 3S 1S 7P 4 LIFE STARTS NOW M.Valle 2 55 Que Vida Buena - Granata Hot C.D.Etchechoury - 1S 2S 0S 5 FULL STREET B.Enrique 2 55 Full Mast - Callejera Cat J.L.Correa Aranha - 1S 8S 6S 6 MUST BE YOU J.Villagra 2 55 Hurricane Cat - In You G.J.Frenkel S.

TARDE LIBRE (2) MUST BE YOU (6) HELEN IN TRACK (3)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: HAPPENING (2014) 13:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos o tres carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 800.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

8P 2P 7P 9L 1 ASPAVENTO A.Cabrera 4 57 Remote - Awesome Tracy A.A.Piana 1S 2S 2S 7S 2 SUMMER FESTIVAL L.Brigas-4 4 54 Seek Again - Summer Fest N.Ferro 7P 3P 1S 8P 3 MISTER GREE B.Enrique 4 54 Horse Greeley - Miss Trail J.L.Catapano 1L 1L 5P 4L 4 QUEZALTEPEC L.Cabrera 4 57 Orpen - Queen Of England J.A.Paez 1S 7P 5P 4S 5 LINTON C.Velazquez 4 57 Violence - La Imprudente H.M.Perez 3L 1S 2L 3L 6 SELL SIDE W.Aguirre 4 57 Sebi Halo - First Face L.C.Bazan 4S 1S 2S 0S 7 SOY MAPUCHE W.Pereyra 4 54 Cosmic Trigger - Silver Sale A.O.Aguirre 2S 6S 5S 3S 8 PERFORADOR W.Moreyra 4 57 Aerosol - Performance Best J.D.Oural 4S 4S 6P 3S 9 MASTER SOY I.Monasterolo 4 57 Master Of Hounds - Soy Porfiada E.G.Accosano

SUMMER FESTIVAL (2) MASTER SOY (9) LINTON (5)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: NORTH FRANCE (2018) 14:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - - 9L 1 CATEDRATICO TOP P.Carrizo 3 56 Cityscape - Miss Top One A.A.Acevedo 0P 8S 6S 3S 2 SHY RENE J.Doello 3 56 Expressive Halo - Shy Violet J.C.Benedetti - 3S 0P 3P 3 EQUAL LAWYER C.Montoya 3 56 Equal Stripes - Eclipsadora West J.D.Oural 8S 7S 3S 7S 4 GRAN CHUSCO J.Paoloni-4 3 56 Grandioso - Mariposa Emper J.L.Arrativel - 0S 2S 3S 5 CENTENNIAL W.Pereyra 3 56 Hurricane Cat - Quinary L.R.Cerutti 7P 8S 9S 2S 6 MEYDAR M.La Palma 3 56 Il Campione - Merrylee N.G.Bello - - - 2S 7 PORTEÑO JOHAN A.Paez 3 56 Curioso Johan - Shy Porteña C.C.Cabrera 8S 8P 7S 0S 8 FULL MARKER R.Alzamendi 3 56 Full Mast - Firm Reality O.N.Martinez U. 6S 0S 5S 9S 9 EL ASTURIANTE L.Vai 3 56 Il Campione - La Asturianita J.C.Borda 5L 2L 6L 5L 10 CRAZY HIT J.C.Diestra (h) 3 56 Hit It A Bomb - Harlan`s Crazy P.D.Diestra 4S 5S 9P 2S 11 SMILE CAT W.Moreyra 3 56 Hurricane Cat - Hidden Smile J.A.M. Neer 2S 3S 2S 7S 12 MOON STORMER E.Candia G.-3 3 56 Storm Embrujado - Moon Base L.R.Cerutti - 3P 0P 2S 13 CASTORINO J.Villagra 3 56 Violence - Call Me Chaotic R.A.Quiroga 2S 0P 5S 8S 14 GREELEY FOR SALE F.Coria 3 56 Horse Greeley - Rita For Sale J.J.Etchechoury - - - - 15 MR. SMITH S.Piliero 3 56 Most Improved - Dear Princess M.D.Giles 0L 7L 6L 9P 16 CHUCK LUCKY X.X. 3 56 Chuck Berry - Miss Belen G.H.Pricolo

PORTEÑO JOHAN (7) CASTORINO (13) SMILE CAT (11)

5a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: J BE MALLORCA (2021) 14:30 hs.

Productos de 2 años ganador de una carrera. (Las Potrancas descargarán 2 kilos). Peso: 55 kilos los Potrillos y 53 kilos las Potrancas. Recargo de 2 kilos al ganador de Clásico G. I, G. II, G. III y L. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

7P 4P 6S 4P 1 AFECTUOSO PASS G.Calvente 2 55 Distinctiv Passion - La Agradable Key H.G.Calvente 2S 2P 4P 1S 1a CRY FOR ME PASS R.Frias 2 55 Distinctiv Passion - Cry Baby Key D.Peña 2S 8P 0P 8P 2 VOS QUERES P.Carrizo 2 55 Full Mast - Si Queres C.F.Visconti - 2S 1P 7P 3 CANTAROS SONG C.Velazquez 2 55 Alcindor - Garua Key C.N.Corrales 2L 4S 1L 6P 4 HELIODORO F.Coria 2 55 Angiolo - Liberty Street C.A.De La Mata - 7P 2L 1L 5 ALFANO TOP P.Diestra (h) 2 55 Maipo Top - Miss Alfano M.A.Etcheverry - 4S 8S 1S 6 MOZARTINO M.Valle 2 55 Lizard Island - Mistela Crotta C.C.Cabrera 6S 4S 1S 0S 7 SIEMPRE TE QUERRE B.Enrique 2 55 Lenovo - Mi Querida Key J.L.Intra 7P 3P 1S 2S 8 GLADIADOR RICH W.Pereyra 2 55 Emperor Richard - Amarone C.C.Cabrera 6L 2S 0P 1L 9 BRUNETTO F.Arreguy (h) 2 55 Winning Prize - Beauty Brunette D.L.Nozza

GLADIADOR RICH (8) MOZARTINO (6) CRY FOR ME PASS (1a)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: STRATEGOS (2019) (2º TURNO) 15:00 hs.

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

- - - - 1 CLASSIC CHUCK A.Giannetti 2 55 Chuck Berry - Claire Simoff C.D.Etchechoury - - - - 2 PATXI R.Frias 2 55 Bodemeister - Pumpkin J.J.Etchechoury - - - 4P 3 EX ALUMNA K.Banegas 2 55 Il Campione - Interclass M.F.Alvarez - - - - 4 LINARD J.Villagra 2 55 Idolo Porteño - Lawu G.J.Frenkel S. - - - 2S 5 EAU DE TOILETTE W.Moreyra 2 55 Fortify - Emeline J.A.M. Neer - - - 3S 6 MADISONG BAR B.Enrique 2 55 Easing Along - Madison Song J.I.Etchechoury - - 6S 4S 7 NEW GIFT I.Monasterolo 2 55 In The Dark - Not For Touch E.G.Accosano - - - - 8 HOME JEWEL M.Fernandez 2 55 Homage - Irradiance M.I.Rizza - 7S 9S 5S 9 ES LA MAXIMA O.Alderete 2 55 John F Kennedy - Escriba Maxima P.E.Molina - - - - 10 ELLARY M.La Palma 2 55 Cosmic Trigger - Ever She V.Penna - - - - 11 PLAYA DEL PRADO W.Pereyra 2 55 Orpen - Puerto Azul L.R.Cerutti - - - - 12 MISS GIOCONDA E.Ortega P. 2 55 Grand Reward - Miss Valent E.Martin Ferro

EAU DE TOILETTE (5) MADISONG BAR (6) NEW GIFT (7)

7a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SONNY BILL (2021) 15:30 hs.

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- - - 4S 1 ALFIE SOLOMONS K.Banegas 2 55 Safety Check - Milagrosa Yield M.F.Alvarez - - - - 2 MUÑECO SPRING E.Ortega P. 2 55 Greenspring - Moon Landing A.Pavlovsky - - - 2S 3 EMIRATE BOMB W.Pereyra 2 55 Hit It A Bomb - Dubai Glory N.Martin Ferro - - - - 4 ESCAPE SUICIDA J.Noriega 2 55 Seek Again - La Laiza J.F.Saldivia - 2e 2e 1e 5 CAZADOR OSCURO M.Valle 2 55 In The Dark - En Caceria E.Cedeño H. - - - - 6 IAVOLENO O.Alderete 2 55 Holy Boss - India Sexy E.R.Bortule - - - - 7 MARCELINO E P.Carrizo 2 55 Safety Check - Starburst E.R.Bortule 3S 3S 2S 2S 8 EN TRANSITO B.Enrique 2 55 Hurricane Cat - Emigracion M.S.Sueldo - - - 8S 9 EDIFICATION J.Villagra 2 55 Il Campione - Forty Moons J.A.Aveldaño - 4P 3P 0P 10 CURRY SONG C.Velazquez 2 55 Alcindor - Tartara Key M.Dulom - - - - 11 QUERELLANTE A.Giannetti 2 55 Daniel Boone - Que Felicidad C.D.Etchechoury

EMIRATE BOMB (3) EN TRANSITO (8) ALFIE SOLOMONS (1)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SONNY BILL (2021) (2º TURNO) 16:02 hs.

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

- - - - 1 BAJO EL CIELO W.Pereyra 2 55 True Cause - Balada Para Unloco L.R.Cerutti - - 9P 6S 2 SR. PORTAL J.Noriega 2 55 Portal Del Alto - Srta. Mani J.L.Catapano - 0S 9P 3S 3 GRANATE KEY R.Frias 2 55 Key Deputy - Granalera D.Peña - - - - 4 HEREJE SCAT O.Alderete 2 55 Knockout - Hermosa Sam E.R.Bortule - - 2S 0P 5 BOOBY HATCH B.Enrique 2 55 Sebi Halo - La Montalvan C.D.Etchechoury 1e 4P 5P 2S 6 INACAYAL P.Diestra (h) 2 55 John F Kennedy - Seldana M.G.Copello - - - - 7 SEEKING ISLAND C.Montoya 2 55 Seek Again - Lizarina C.A.Cardon - - - 8S 8 HALF MAST A.Castro 2 55 Interaction - Mi Belleza P.A.Colman - - - - 9 FRENCH RODENT A.Giannetti 2 55 Orpen - French Cup C.D.Etchechoury - - - - 10 CARTAGINES M.Valle 2 55 Daniel Boone - Carlinha M.J.Ricciuto - - - - 11 SUPER IN FRONT L.Vai 2 55 Super Saver - Stay In Front M.S.Sueldo - - - 3S 12 ROMANCE ETERNO E.Ortega P. 2 55 In The Dark - Cruzzina N.Martin Ferro

INACAYAL (6) BOOBY HATCH (5) ROMANCE ETERNO (12)

9a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: INFILTRADA (2013) 16:32 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de 2 carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Fria Mañana y Master Bamba.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 2. 669. 558

2S 8P 2S 5S 1 DOÑA GOTA W.Pereyra 4 57 John F Kennedy - Gordana C.D.Etchechoury 5P 2S 3P 8P 2 SON DE LA NEGRA E.Ortega P. 4 57 Portal Del Alto - Sally Mash N.Martin Ferro 6S 1S 2S 1S 3 FRIA MAÑANA J.Flores-4 4 57 Cisne Branco - Frieda Benz R.A.Cardon 3P 3P 4P 4P 4 JUSTO MILAGRO C.Velazquez 4 54 John F Kennedy - Carissima Juani S.L.Soria 6L 3S 6S 5S 5 ENJOY CRAF L.Recuero-4 4 54 Mastercraftsman - Enjoy Roma A.F.Gaitan D. 2S 1S 1S 9S 5a MASTER BAMBA R.Bascuñan-2 4 57 Mastercraftsman - Thunder Bamba N.A.Gaitan 2S 3P 7P 6S 5b MASTER COCKTAIL M.Valle 4 54 Mastercraftsman - Cocktail Attire A.F.Gaitan D. 8S 4S 1S 5S 6 LUNA DE TANGO C.Montoya 4 57 Winning Prize - Lunalei J.C.Borda 4P 4S 6P 2S 7 SEVILLA HALO O.Alderete 4 57 Sebi Halo - Indahlia G.J.Frenkel S.

FRIA MAÑANA (3) DOÑA GOTA (1) LUNA DE TANGO (6)

10a. Carrera - 1400 mts. CLASICO PIPPERMINT (G. II) 17:02 hs.

Todo caballo de 3 años y más edad. Peso por Edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y CUATRIFECTA-$ 50. CUATERNA CLASICA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

1P 1S 4P 4P 1 AMIGUITO DE LO AJENO J.Villagra 5 60 Endorsement - Compinche Tuya G.E.Romero 3P 3P 1P 1P 2 REY ROCCO P.Carrizo 4 60 Suggestive Boy - Reina Andina P.P.Sahagian 1S 1P 2S 2P 3 CURIOSO MASTER J.Noriega 4 60 Mastercraftsman - Curiosa Glory J.F.Saldivia 1S 1P 7P 1P 4 HANDSOME BANKER B.Enrique 5 60 City Banker - Lindalindalinda J.L.Catapano 1P 1P 1P 3P 5 BELLO EMBRUJADO G.Bellocq 3 58 Storm Embrujado - Hello Dear O.Peppe Cancela 3S 4P 1S 3P 6 HEAVY LOVE E.Ortega P. 6 60 Manipulator - Mizzenway N.Martin Ferro 2S 3S 3S 2S 7 HIT EMPEÑOSO C.Velazquez 3 58 Hit It A Bomb - Empeñosa Top O.F.Labanca 1S 4S 5S 0P 8 DON BECO L.Balmaceda 4 60 Lenovo - Shy Prize Girl H.M.Mujica 7S 3P 1S 1S 9 CHE MARGINAL W.Pereyra 3 58 Greenspring - Marie Magdaleine M.L.Castellazzi 1S 1S 6S 1S 10 CANDY CURE A.Cabrera 3 58 Señor Candy - Lucky Cure C.A.Linares 0S 3S 5S 3S 11 VESPACIANO A.Giannetti 3 58 Daniel Boone - Vetskaia C.D.Etchechoury

BELLO EMBRUJADO (5) AMIGUITO DE LO AJENO (1) CURIOSO MASTER (3) VESPACIANO (11)

11a. Carrera - 1600 mts. CLASICO OMEGA (G. II) 17:32 hs.

Yeguas de 3 años y más edad. Peso por Edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO CLASICO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

5L 3L 4P 1S 1 BARONESA ASIATICA C.Velazquez 5 60 Asiatic Boy - Baronesa Porteña L.R.Cerutti 2P 2P 3P 2S 1a SARAGOSSA CITY J.Villagra 4 60 Seek Again - Saragossa E.Martin Ferro 2P 1P 3S 4S 2 WATER CITY W.Moreyra 4 60 Cityscape - Cortina De Agua J.A.M. Neer 1S 4P 1S 1S 3 HONY BOONE M.Valle 3 58 Daniel Boone - Honey Baby C.D.Etchechoury 3P 6P 1S 4P 3a TROPEADORA B.Enrique 3 58 Daniel Boone - Top Road C.D.Etchechoury 4P 4S 2S 3S 4 SOFRITA E.Ortega P. 4 60 Roman Ruler - Kathryn`s Spirit E.Martin Ferro 1P 4P 1P 0S 5 BLESS CANDY L.Balmaceda 5 60 Señor Candy - The Vision H.M.Mujica 1P 1P 2S 5P 6 SOL Y BOSS W.Pereyra 3 58 Holy Boss - Sol Y Sol J.F.Saldivia 1P 3P 2P 5S 7 WALNUT GROVE J.Noriega 3 58 Orpen - Wally Nut R.M.Bullrich 4S 6P 2S 8S 8 LILICA L.Vai 3 58 War Command - Crystal Clear C.D.Etchechoury 7S 1P 1S 7P 9 DAISY DUKE G.Calvente 3 58 Cosmic Trigger - Nile Empress M.A.Suarez 1S 3S 1S 0S 10 CANTA BONITA A.Giannetti 4 60 Aerosol - Carta Patente C.D.Etchechoury

HONY BOONE (3) SARAGOSSA CITY (1a) BLESS CANDY (5)

12a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: SPLENDID CELEBRE 18:02 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos o tres carreras Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Rocking Key.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE (SIN PLACE)-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

3P 1P 4P 3P 1 AMANECIDA KISS L.Brigas-4 4 54 South Kissing - Sehgal D.C.Periga 4S 6S 9P 3P 2 SISTERHOOD J.Flores-4 4 54 Que Vida Buena - Storm Control G.R.Hildt 1S 5S 6P 8P 3 HORAS EN BLANCO R.Bascuñan-2 4 54 Cosmic Trigger - Oye Chica J.D.Staiano 3P 2L 2L 9P 4 LA CALABRIA M.Aserito 4 54 Luck Money - Moonlight Dancer F.R.Cacciabue 6L 1L 3S 5P 5 DOÑA ITZA M.Valle 4 57 Peten Itza - Doña Kawi O.F.Fravega 4S 3S 8S 8P 6 LEIRALIS O.Arias 4 57 Le Blues - Skeeter S.M.Pivano 1S 6S 2S 1S 7 ROCKING KEY C.Velazquez 4 54 Key Deputy - Rocking Nistel L.A.Sanchez 7P 7P 4S 1S 8 JOY MUMI E.Candia G.-3 4 57 Fortify - Musica Holiday R.R.Caroprese 1S 2S 5S 4S 9 GRAND ISLAND W.Pereyra 4 57 Lizard Island - Vera One G.Decunto 2S 9S 3S 4S 10 GILLY B.Enrique 4 57 Grand Reward - Gentilly M.S.Sueldo 6L 9L 4L 1L 10a GRAND TERRANOSTRA G.Tempesti V.-4 4 57 Grand Reward - Terranova M.S.Sueldo 6S 8P 6L 6L 11 SUSPENSA L.Balmaceda 4 54 Hurricane Cat - Suspecta O.F.Labanca 0P 7S 5S 0S 12 REE PROMOCIONADA L.Cabrera 4 54 Reelants - Promocional J.L.Corsi

ROCKING KEY (7) GRAND ISLAND (9) AMANECIDA KISS (1)

13a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CARTA DE AMOR (2018) 18:30 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

5L 8S 5S 8S 1 ABRONCAO P.Carrizo 3 56 Suggestive Boy - Yellow Dress P.P.Sahagian 5S 6S 2S 6S 2 MINGO HERO O.Alderete 3 56 Andromeda`s Hero - Minogue E.R.Bortule - 5P 1S 7S 3 DOLLAR SPRING E.Ortega P. 3 56 Greenspring - Donna Juana R.A.Cardon 7P 0P 4S 3S 4 FEEL THE WAY M.Valle 3 56 In The Dark - Fricka P.D.Falero Moris 4S 7P 1S 2S 5 AWESOME ANDY J.Villagra 3 56 Violence - Awesome Adele M.A.Cafere 5S 3S 2S 1S 6 LE CLUB G.Calvente 3 56 Le Blues - Bien Mia M.Iguacel Loeda 1S 6S 5S 1e 7 MAR GLORIOSO Jorge Peralta 3 56 Treasure Beach - En Gloria E.Cedeño H. 4P 7S 3S 5S 8 DON ESCORPION W.Pereyra 3 56 War Command - Doña Ley C.D.Etchechoury 2S 9P 0S 4S 9 CAFIOLAZO R.Frias-2 3 56 Treasure Beach - Orfelia Inc M.C.Muñoz 4S 3S 4S 7S 10 BURNABY R.Bascuñan-2 3 56 Fortify - Burg Rein N.Martin Ferro 5P 4S 5P 1S 11 NAVAJO KID C.Velazquez 3 56 Violence - Navajo Slippers H.M.Perez

LE CLUB (6) AWESOME ANDY (5) DON ESCORPION (8)

14a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: TAHANEE (2016) 19:00 hs.

Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- 6S 5S 1P 1 BABY KISS E.Ortega P. 3 56 E Dubai - Beautify Melody E.Martin Ferro 6P 5S 9S 4S 2 SKYLANDIA J.Flores-4 3 56 Falling Sky - Hispana C.C.Cabrera - 3P 7P 1P 3 INCIDENCE W.Pereyra 3 56 Catcher In The Rye - Institutriz R.A.Pellegatta 4P 9P 6P 2P 4 LA GRAND PLATA B.Enrique 3 56 Grand Reward - Fiesta De Plata F.A.Garces 2S 1S 6S 5S 5 BOMB COQUETTE I.Monasterolo 3 56 Hit It A Bomb - Grand Coquette E.G.Accosano 5S 1S 5S 4S 6 PRESCRIPCION J.Villagra 3 56 Seek Again - Presciencia D.R.Cima 2S 1S 8S 9S 7 SARAGOSSA GIRL M.Fernandez 3 56 Suggestive Boy - Saragossa A.O.Aguirre 5S 4S 2S 3S 8 IVANKA C.Velazquez 3 56 Global Hunter - Miss Kelly C.D.Etchechoury 4S 1P 4P 5S 9 ERAS OTRA M.Valle 3 56 Manipulator - Our Donna E.O.Martucci 5S 6S 4P 2S 10 CONSEJISTA A.Cabrera 3 56 Cosmic Trigger - Charlotte Chantal J.D.Giaccio

IVANKA (8) INCIDENCE (3) CONSEJISTA (10)

15a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: EL BENICIO (2017) 19:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - - - 1 BEST IN THE WEST L.Vai 3 56 Full Mast - Bethania P.Nickel Filho 3S 3S 6S 2S 2 SAINT GRACE I.Monasterolo 3 56 Endorsement - Rosa Isabel M.N.Ferraguti 7S 7S 5S 5S 3 GRAND BANKER E.G.Ortega T.-2 3 56 City Banker - Feda Plus P.A.Colman - - 3P 2P 4 KAMYSI J.Flores-4 3 56 Sipan Dagh - Kamy Ranger F.G.Paturlanne - - - - 5 DELICADA INC F.J.Lavigna-4 3 56 Catcher In The Rye - Versal Inc J.A.M. Neer 2S 4S 2S 7S 6 MISS QUINCY B.Enrique 3 56 Grand Reward - Miss Clarita C.D.Etchechoury - - - - 7 POSITIVA R.Bascuñan-2 3 56 Daniel Boone - Performance Best M.J.Ricciuto - 2S 2S 8S 8 HUAUZONTLE E.Ortega P. 3 56 Treasure Beach - Unik N.A.Gaitan - 3S 4S 3S 9 GOTA PLANET G.Villalba 3 56 Sol Planet - Gota Final H.M.Perez 3S 2S 2P 3P 10 GLORY BOMB W.Moreyra 3 56 Hit It A Bomb - Queen And Glory J.D.Oural 9L 0P 9L 7S 11 SARAH FRIEND W.Maturan 3 56 Todo Un Amiguito - Lovely Sarah A.O.Urdagaray - - 2P 3P 12 MUY BUENA VIDA J.Villagra 3 56 Que Vida Buena - Muy Alegre M.E.Carezzana - - 0S 6S 13 ASPEN ROSE M.La Palma 3 56 John F Kennedy - Aspen Days P.A.Torres - - - 0L 14 LES GANA IGUAL D.E.Arias 3 56 Cosmic Trigger - Reina Rafaela J.D.Staiano 0P 4P 7P 5S 15 POLLY GRAY E.Candia G.-3 3 56 Safety Check - Jazmin Del Cabo L.R.Cerutti 2P 2P 9P 8P 16 FOREST NYMPH L.Brigas-4 3 56 Full Mast - For Forest J.L.Catapano

GLORY BOMB (10) GOTA PLANET (9) HUAUZONTLE (8)

16a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: EL BENICIO (2017) (2º TURNO) 20:00 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.000.000

- - - 5S 1 BALLY BOSS J.Villagra 3 56 Holy Boss - Ballylee G.E.Romero - - - 0S 2 TAI MINERA G.Bonasola 3 56 Taifas - Minera Bat A.Bravo Pirela - 9L 2L 6L 3 HISTORIA POLITICA D.E.Arias 3 56 Cosmic Trigger - Deep Sky J.D.Staiano 7S 3S 3S 2S 4 LOBA SALVAJE L.Brigas-4 3 56 Art Attack - Lobezna O.R.Gini - - 3P 6P 5 BELLA DE ALMA E.Castro-3 3 56 War Command - Belleza Romana R.O.Castro 4P 5P 2P 4P 6 NAKATI SALVAJE B.Enrique 3 56 Lizard Island - Nicaragua J.I.Etchechoury - 9S 8S 7S 7 TAFRA G.Bellocq 3 56 Asiatic Boy - Jaspeada O.Peppe Cancela - - - 3S 8 LIZZARD`S BEAUTY W.Moreyra 3 56 Lizard Island - Glam Warrior J.A.M. Neer - 3S 7S 0S 9 ESCRITA MAXIMA C.Velazquez 3 56 Treasure Beach - Escriba Maxima H.M.Perez - - - - 10 DOÑA ESMERALDA L.Balmaceda 3 56 John F Kennedy - Ethiopienne J.A.Marquez 8S 0S 6S 4S 11 TIARA REAL A.Giannetti 3 56 Global Hunter - Tiara Meeting F.Scarpello 8S 3S 7S 3S 12 SEEK GUESS F.J.Lavigna-4 3 56 Seek Again - Orpen Guess E.G.Chiappero - - 4S 8P 13 AJEEBA M.La Palma 3 56 Asiatic Boy - Princesses Voice V.Penna - - - - 14 MAY CARLETON M.J.Lopez 3 56 Safety Check - Juga La Ventaja L.R.Cerutti 5S 5S 2S 4S 15 SEXY BOMB R.Bascuñan-2 3 56 Hit It A Bomb - Miss Alfano J.L.Acuña 0P 9P 6S 3S 16 CHAJARINA W.Pereyra 3 56 Daniel Boone - Candy Raysa B.S.Mazzulla

LOBA SALVAJE (4) NAKATI SALVAJE (6) LIZZARD`S BEAUTY (8) SEXY BOMB (15)