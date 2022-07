Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BASTONERA 13:30 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

6S 8S 5S 5S 1 RUSSIAN QUEEN M.Aserito 6 57 Russian Blue - Reina Karpan H.J.Del Valle - 9P 9S 9S 2 FLOR DE LINO P.Carrizo 6 57 Acertame - Think Twice D.E.Spandrio 7S 0P 0S 9P 3 ATELETA L.Cabrera 6 57 Timias - Newly Wed N.R.Caqui - - - 0S 4 JIRAFITA F.Caceres-4 7 55 Stratham - Imperialista A.Charles 0S 0S 6Q 2S 5 ALFA GIRL A.Coronel E. 6 57 Greenspring - Autumn Bliss R.A.Lucero 2S 3S 8S 4S 6 CLARA EMPER A.O.Lopez 7 55 Claro Oscuro - Llamativa Emper D.D.Nieva 7S 4S 0S 9S 7 MISS ZEGNA A.B.Valdez-4 6 57 Latency - Miss Señora A.A.Benitez 4S 2S 9L 3S 8 KNOW THE GAME E.Candia G.-3 6 57 Doubles Partner - Know L.O.Tournoud - 8P 4S 2S 9 RUSSIAN SUNDAY I.Monasterolo 6 57 Panegirico - Pam Sunday D.O.Castro 9P 2P 3P 5P 10 CENTENARIA R.Bascuñan-2 6 57 Sidney`s Candy - Centuriana J.I.Mingoni 6S 5S 6P 8S 11 CONDESA MILAGROSA L.Noriega 7 55 El Santino - Oco Condesa Speed Y.I.Vera 7S 5S 3S 4S 12 JOYA DE MARFIL R.R.Barrueco 6 57 Exchange Rate - Joya Surera A.A.Saval

RUSSIAN SUNDAY (9) JOYA DE MARFIL (12) CLARA EMPER (6)

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: EL COMPINCHE 14:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mÍnimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Julio de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20.

- 5S 7S 0S 1 ZARKINGDOM R.Villegas-3 5 57 Zarkar - Mama Delia N.A.Bortule 4P 2P 5P 5P 2 EL MAIKEL M.Fernandez 5 57 El Garufa - Nochera Mia F.G.Paturlanne 2S 3S 2S 2S 3 DOMINANTE SCAPE K.Banegas 5 57 Cityscape - Domizia J.L.Caamaño 7P 9S 2S 6S 4 ISLAND PROFILE R.Bascuñan-2 5 55 Lizard Island - Sadler`s Profile J.J.Bo 4S 6S 2S 6S 5 BOMBON CHUCK F.Gimenez-4 6 55 Chuck Berry - Bombon Sam R.A.Arredondo 0P 8P 4P 2S 6 DON LAUREL S.Piliero 6 55 Treasure Beach - Doña Polaca J.C.Amor - - - - 7 ZAR KAROL A.Allois-4 5 57 Zarkar - Kate Pinkerton H.A.Mascetti - 8S 3S 6S 8 TANGO SPRING M.La Palma 5 57 Greenspring - Toda Gloria T.D.Carro

DOMINANTE SCAPE (3) DON LAUREL (6) TANGO SPRING (8)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BACAMYS 14:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mÍnimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Julio de 2021). SE MANTENDRA LA CONDICION ORIGINAL DE LA CARRERA.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 600.000.

4P 5P 6S 6P 1 RIADHIS X.X. 6 57 Treasure Beach - Right Fula A.C.Suarez 9S 4P 6P 3P 2 GREEN AND RED S.Piliero 7 55 Equal Stripes - Green Pet F.R.Bartolome 4S 6S 7P 4S 3 BECCUS S.Barrionuevo 6 57 Incurable Optimist - Miss Pepita F.J.Migueles - - 0S 0S 4 MAGICO IMPERIO E.Suarez-4 6 57 Empire Aztec - Soy Magia Che G.J.Ahihi 2P 8P 7S 8P 5 AGUS SLAM A.Allois-4 7 55 Curioso Slam - Special Agus C.Ifran - - - - 6 ESTILO LIBRE J.M.Sanchez 6 57 El Corralejo - Replica Purvis G.G.Gallay 9L 4S 8S 4S 7 OLD TIMES M.Fernandez 7 55 Endorsement - Old Glory D.R.Jacquemain 3S 0S 3S 2L 8 MORRITOS FREUDE G.Sediari 6 57 Freud - Taboga R.L.Longo 0S 0S 0S 0S 9 SKINNY BANKER J.Oger 7 55 City Banker - Gaucha Pampeana M.A.Barroso 7P 3P 5P 0P 10 CHE CLASICO M.Alfaro-4 7 55 Sidney`s Candy - Dollar Exchange A.L.Lopez

BECCUS (3) MORRITOS FREUDE (8) RIADHIS (1)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BACAMYS (2º TURNO) 15:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mÍnimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Julio de 2021). SE MANTENDRA LA CONDICION ORIGINAL DE LA CARRERA.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 900.000.

7D 0L 9L 9P 1 TANTO GUSTO E.Siniani 6 57 Mad Speed - Cuantas Letras R.A.Siniani 0S 0S 0S 9P 2 PATRIMONIO NETO A.Coronel E. 6 57 Sixties Icon - Patrimonia O.E.Fontan 7S 9S 9S 7S 3 EL ENCON A.Fuentes 6 57 Emperor Jones - Vivi Tormenta H.R.Rossi 7S 4S 3S 4S 4 POTOTEO J.M.Sanchez 7 55 E Dubai - Mina Sola W.G.Camaño 9L 9L 6L 5L 5 CATEDRATICO GUAPO N.Lacorte-4 6 57 The Leopard - Guapa Mia L.C.Villalba - 9S 0S 0S 6 GUERRERO STAI E.Suarez-4 6 57 Tetelestai - Magia Celta J.J.Jara 5S 0L 6S 3L 7 REMO JOY S.Piliero 6 57 Fortify - South Remera J.Wessolowski 5P 0L 9P 4L 8 RED AUTENTICO K.Banegas 6 57 Red Diamond - Potri Corsaria J.G.Flores 2S 0S 5S 2S 9 TROPICANO R.R.Barrueco 6 57 Endorsement - Topical R.F.Lemos 7S 5S 3S 7S 10 FLOR DE AVARO A.Allois-4 6 57 Pub De Llers - Flor Toss S.Lezcano 5S 8S 5S 0S 11 OPTIMUS STAI E.Ruarte 7 55 Tetelestai - Doña Storm L.A.Chaparro

TROPICANO (9) POTOTEO (4) FLOR DE AVARO (10)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BACAMYS (3º TURNO) 15:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mÍnimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Julio de 2021). SE MANTENDRA LA CONDICION ORIGINAL DE LA CARRERA.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

0S 0S 7S 9S 1 WILD WILD REWARD S.Piliero 7 55 Grand Reward - Wild Jungle M.P.Albe 7P 0P 7P 8P 2 MAGIC HORSE R.Tarragona 6 57 Horse Greeley - Lady Canel M.E.Lombardo 8P 5L 3P 8S 3 COCOTERO X.X. 6 57 El Azor - Coconut H.D.Garcia 0S 0S 7L 8S 4 MILETUS C.Perez G.-2 6 57 Master Of Hounds - Istabilat J.A.Sosa - - - - 5 CHARANGO NOV A.Allois-4 6 57 Champion Nov - Unica Llin D.J.Durand 9L 0S 0S 8S 6 DON MANETE X.X. 7 55 Star In You - Doña Esperanza J.J.Jara - - 8U 5P 7 SMASHING CANDY R.R.Barrueco 6 57 Sidney`s Candy - Smashing Cat M.L.Glades 0S 6S 0S 7S 8 SIGNALIZADO S.Barrionuevo 7 55 Sixties Icon - Shy Scholil J.A.Paez 4L 6L 7P 0L 9 WINZI R.Alzamendi 6 57 Sigfrid - Wiki J.L.Cartasso 7S 3P 5S 9P 10 COCTEL J.M.Sanchez 7 55 Life Of Victory - Elba R.A.Arrativel 2S 0S 2S 2P 11 EPICO FINAL E.Ruarte 6 57 Lizard Island - Epically C.C.Cabrera

EPICO FINAL (11) COCTEL (10) SMASHING CANDY (7)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: DULCIA (CA) (OPCIONAL) 16:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Julio de 2021). SE MANTENDRA LA CONDICION ORIGINAL DE LA CARRERA.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

- - 0S 7S 1 SILVER STRIPE A.Cabrera 5 57 Maipo Royale - Dolomia A.Pavlovsky 0P 0S 0P 0S 2 JUPINO P.Carrizo 5 57 El Prado Rob - Jupiterina J.A.Poggio 8S 0S 0P 0P 3 BENCEJO R.Ortiz-4 5 57 El Buenazo - Shiloh M.D.Bustos 7P 3S 4S 3Q 4 LEON CANDY F.Quinteros-2 5 57 Lion`s Circle - Ride`emcandy R.D.Lopez 5S 8S 4S 5S 5 ACROSS THE COURT L.Balmaceda 5 57 Doubles Partner - As We Play P.Chioccarelli 8P 0S 7P 3R 6 BIG BANG THEORY I.Monasterolo 5 57 Que Vida Buena - Blond Hope O.E.Mihura 5S 5S 0S 2S 7 PRINCIPE COLONIAL G.Bonasola 5 57 Strategic Prince - Locura Colonial S.D.Wetzel 4S 7S 3P 6P 8 NOCHERO BANKER J.Espinoza-4 5 57 City Banker - Noche Corrida O.R.Padilla Boccia 9P 8S 3S 6P 9 STRANGE DAYS C.Velazquez 5 57 Interaction - Shy Bespoke G.A.B.Keheyan - - - - 10 BERRY PEQUEÑO E.Ruarte 5 57 The Berry - Mi Pequeña C.C.Cabrera 7P 8P 6S 4S 11 BYORN WET A.Allois-4 5 57 Pub De Llers - Remsheg A.F.Fazzio 3S 4S 3S 2S 12 MULTADO CAT R.Alzamendi 5 57 Compasivo Cat - La Hilaria S.L.Fanti 9P 0P 8S 7S 13 ENJOY DE SILENCE A.Coronel E. 5 57 Interaction - Espantadora J.A.Fren

MULTADO CAT (12) PRINCIPE COLONIAL (7) ACROSS THE COURT (5)

7a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CALL THE GIANT (2013) (CA) 16:30 hs.

Productos de 3 años que no haya ganado. (Las Potrancas descargarán 2 kilos). Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10.

- - - 7S 1 TU PORQUE J.Leonardo 3 56 El Moises - Persuasora M.S.Sueldo - - 7S 2S 2 FULL HISTORY B.Enrique 3 56 Full Mast - Contala Key J.L.Intra - 0e 9e 6L 3 EREN E.Martinez-2 3 56 Heliostatic - Madelin E.Cedeño H. - - - 9S 4 HEREJE SCAT O.Alderete 3 56 Knockout - Hermosa Sam E.R.Bortule - - - 0S 5 DECANAS TELU A.Cabrera 3 56 Montelu - Decanas Parade V.H.Fahler - - - 6S 6 FUGITIVE BOONE F.L.Goncalves 3 56 Daniel Boone - Frutta Dolce G.E.Romero - - - 6S 7 TALE OF CITY K.Banegas 3 54 Curlinello - Temple Of Winner J.L.Caamaño - - - 9S 8 MI OBSTINACION R.Blanco 3 56 Manipulator - Trompeta Mentirosa M.S.Sueldo - - - 7S 9 UBUD I.Monasterolo 3 56 Galicado - Ulalada H.S.Rodriguez

FUGITIVE BOONE (6) FULL HISTORY (2) TALE OF CITY (7)

8a. Carrera - 1200 mts. CLASICO JUAN CARLOS ETCHECHOURY 17:00 hs.

Handicap descendente para todo caballo de 4 años y mas edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA CLASICA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

4P 2P 1S 2P 1 TOP RIMOUTE E.Torres 5 58.5 Remote - Cachorra Top O.Ilarione 4P 2S 5S 2L 2 EXPRESSIVE SMART F.Coria 8 61.5 Expressive Halo - Smart Emper M.F.Alvarez 1S 1P 3S 5P 3 DESPACITO W.Pereyra 5 60.5 Sabayon - Poorlittlebridgett D.C.Periga 3P 4P 3P 3S 4 FILOSO CLASS L.Cabrera 5 54.5 Filoso Emperor - Aliancista Class V.M.Saunders 7P 3L 9S 5L 5 CONFUSED R.M.Torres 5 57 Lenovo - Candy Milk F.Pellegrini 4P 9P 3L 0L 6 ENCANT CITY D.E.Arias 5 50.5 Cityscape - Encantada Plus C.R.Mussis 1P 1P 8S 9L 7 SUGGESTIVE BURG J.Villagra 4 55.5 Suggestive Boy - Burg Aurifera L.A.Fragale 1S 1S 2S 7S 8 FULL SUREÑO B.Enrique 4 54 Full Mast - Sureña Key J.L.Correa Aranha

EXPRESSIVE SMART (2) TOP RIMOUTE (1) DESPACITO (3)

9a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SEATTLE MOND (2018) (CA) 17:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

8P 7S 9S 2S 1 PORTAL DE USASTI D.E.Arias 5 57 Portal Del Alto - Potra De Usasti A.Sambuceti 3L 6L 7S 0L 2 EL DECIDIDO A.Cabrera 5 57 Expressive Halo - La Elogiosa M.C.Prestano 3S 6S 6L 8S 3 CASI ÑOQUIS R.Villegas-3 5 57 Lion`s Circle - Bom China A.Sambuceti 1L 6S 2L 5S 4 KING ROYALE E.G.Ortega T.-2 6 55 Maipo Royale - Reina Gloriosa H.J.Benesperi 0L 0L 8L 0L 4a LOBO CHUCK M.Alfaro-4 6 55 Chuck Berry - Loadora H.J.Benesperi 6P 3S 0S 1S 5 AMIGUITO BESUQUERO F.Coria 5 57 Todo Un Amiguito - Kiss Of Life L.A.Gonzalez 5S 6S 7S 3P 6 EL CHAMUYO R.Bascuñan-2 6 55 Most Improved - La Chantajista J.L.Panizza 5P 6P 5P 5P 7 NEW STRIP K.Banegas 5 57 Valid Stripes - New House S.A.Retorto 7P 3S 6S 3S 8 LEGENDARIO BLUE B.Enrique 5 57 Le Blues - Inter Tiara R.F.Ruhl 0S 0S 0S 7S 9 SELENIUM HALO O.Alderete 5 57 Sebi Halo - Bakasekele R.O.Perez 3S 2P 2P 3P 10 CONDE OCTAVIAN F.L.Goncalves 5 57 Strategic Prince - Curie Marie D.R.Cima

CONDE OCTAVIAN (10) AMIGUITO BESUQUERO (5) KING ROYALE (4)

10a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: AMANTE PERFECTO (2016) (CA) 18:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

0S 8L 6L 5S 1 TROYANA DEL SOL J.Espinoza-4 5 57 Sol Planet - Troya M.C.Prestano 1S 3S 6S 5P 2 LUNITA MERCEDINA T.Baez-4 5 57 Greenspring - Luna Di Cerdeña J.D.Giaccio 9L 9L 8L 0L 3 CHE CASTIZA D.Lencinas-4 5 57 Falling Sky - Candela D.J.Nuñez 1S 7S 3S 8P 4 OBSEQUIADA K.Banegas 5 57 Hurricane Cat - Gift Card M.C.Muñoz 1S 5S 2S 0S 5 CELINE RIMOUT F.J.Lavigna-4 5 57 Remote - Celine Top M.P.Albe 4L 1e 3L 1L 6 LA LOCA ELVIRA SANT E.Martinez-2 5 57 Flesh For Fantasy - Seeker`s Faith E.Cedeño H. 9S 5S 6S 2S 7 TAKE THE LEAD R.Bascuñan-2 5 57 Que Vida Buena - Take It O.A.Moncada 7S 5P 1S 7S 8 SHE DUBAI M.Aserito 6 55 E Dubai - Letal Rouge A.H.Viera 7S 8P 3S 7S 9 VERY RIMOUT C.Velazquez 5 57 Remote - Very Blessed H.S.Rodriguez 5P 2S 4S 1S 10 INSIDE YOU B.Enrique 5 57 Lizard Island - Improvista S.M.Acevedo 5S 0S 2S 4S 11 LINDA RIDE L.Cabrera 5 57 Cosmic Trigger - Linda Halo J.A.Fren 2S 2P 3P 3S 12 SEMANA LOCA F.L.Goncalves 5 57 Valid Stripes - Val Mae D.R.Cima

SEMANA LOCA (12) INSIDE YOU (10) SHE DUBAI (8)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: INQUIRRY (2011) (CA) 18:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

8L 0S 3S 5S 1 SOY NOQUEADOR R.Ortiz-4 4 57 Knockout - Soy Integra M.A.Santiago 7L 8L 0S 8S 2 KEYPORT A.Cabrera 4 57 Portal Del Alto - Kelly Key P.Chioccarelli - 3S 2S 9S 3 CLARITO IN E.Candia G.-3 4 57 Inventive - Srta. Amelie R.E.Graziani 0P 0P 8S 0P 4 MOMENTO ETERNO O.Alderete 4 57 Master Of Hounds - Sinamayera R.O.Perez 8S 9S 7S 0S 5 CAZADOR DE ILUSIONES F.J.Lavigna-4 4 57 E Dubai - Bahiana Parade P.P.Sahagian 2S 5S 4S 2S 6 GUALICHO VAN T.Baez-4 4 57 Lago Ness - Flauta Van D.J.Perez Chiama - 0P 8P 3S 7 SIRGO L.Noriega 4 57 Orpen - Sirga M.M.Garrido 6P 5S 0S 6S 8 SAFETY CUP M.Fernandez 4 57 Safety Check - Delfi`s Cup P.Chioccarelli 6S 0S 5S 6S 9 THE LAWYER`S FANTASY X.X. 4 57 Flesh For Fantasy - Belle Larabee L.F.Antognozzi - 9S 7S 8S 10 GRINGO BOY W.Pereyra 4 57 Suggestive Boy - Fue Gringa C.C.Cabrera 0P 8S 5S 7P 11 JOHN PASMAN G.Bellocq 4 57 John F Kennedy - Mani Parade R.Buonocore 7S 5S 3S 9S 12 MUIÑO R.Bascuñan-2 4 57 Grand Reward - La Campoy C.A.Bani - 0S 0S 1e 13 JUST UP M.Aserito 4 57 Honour Devil - Josefina Int J.J.Marti 3S 0S 5S 6S 14 MARAVILLOSO G.Tempesti V.-4 4 57 Fortify - Maressy G.J.Frenkel S. 8S 0S 3S 3S 15 HIT SARAWAK B.Enrique 4 57 Hit It A Bomb - Sarawak Top C.C.Cabrera - - - - 16 TONY DAY E.Ruarte 4 57 Pagliacci - Intense Day A.O.Aguirre

HIT SARAWAK (15) GUALICHO VAN (6) CLARITO IN (3)

12a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: PALENQUE MAN (2015) 19:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador tres y más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las yeguas descargarán 2 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (**) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado. (*) Luminiso Dubai. (**) Orgullosa Mary Sam.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

1P 1S 6P 0P 1 ORDENADISIMO E.Candia G.-3 6 52 Orpen - Filosisima E.Cedeño H. 2P 1P 1S 3S 2 EL DISTANTE B.Enrique 7 52 Wood Be Willing - Destinataria M.A.Gomez 6S 3S 5S 1S 3 CODI STRAC J.Espinoza-4 7 56 Stratostar - Es Cultura G.H.Verde 7P 6P 6P 4P 4 HOSARSIPH JOY M.Fernandez 6 56 Fortify - Chispita Holiday R.E.Sander 2P 6S 7P 6S 5 BOMBOY G.Bellocq 7 52 Asiatic Boy - Bomb S.A.Cannizzo 5L 1S 5P 2S 6 DONA ALICE E.G.Ortega T.-2 7 56 Morning Line - My Fair Ashton C.A.Cardon 5P 1P 0P 2S 7 ONE IN TEN F.L.Goncalves 6 56 Endorsement - Lucky Ten G.J.Frenkel S. 3C 4S 1S 1S 8 LUMINOSO DUBAI A.Allois-4 6 56 E Dubai - Lignify R.A.Cardon 1P 1S 1S 1S 9 ORGULLOSA MARY SAM J.Paoloni-4 7 54 Alrassaam - Interchakra D.R.Cima 6S 4P 2S 8S 10 CUORE DI MIEL W.Pereyra 6 52 Sapore Di Miel - Chulla Corazon J.F.Saldivia

ORGULLOSA MARY SAM (9) LUMINOSO DUBAI (8) ONE IN TEN (7)

13a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: DULCIA (CA) (OPCIONAL) 19:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Julio de 2021). SE MANTENDRA LA CONDICION ORIGINAL DE LA CARRERA.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100.

- - - 9P 1 ULTRACOOL L.Balmaceda 5 57 Hurricane Cat - Urbania P.Chioccarelli - - - - 2 MAJONIANO BLUE C.Montoya 5 57 Blue Snow - Majoniana O.D.Lopez 2S 4S 4S 2Q 3 CHE PORTEÑO W.Moreyra 5 57 Master Of Hounds - Dollar Exchange J.L.Alonso 9P 7S 6S 6S 4 NICOLETTO D.Lencinas-4 5 57 Grand Reward - Best Wishes P.N.Mayola 6S 5S 6S 2S 5 ACOVACHADO I.Monasterolo 5 57 Hurricane Cat - Atrincherada C.E.Zampone 7S 2S 3S 7S 6 FUEGO BERRY R.Alzamendi 5 57 The Berry - Luz Del Fuego M.D.Turquieto 8R 2R 8e 4R 7 SKANDINAVO A.Fuentes 5 57 Falling Sky - Candy Cat G.J.Cano 4S 4S 4S 6S 8 SAND ROAD G.Bellocq 5 57 Valid Stripes - Arena Y Sol S.A.Cannizzo 8S 0S 8P 9S 9 VERSO COLONIAL E.Siniani 5 57 Don Versero - Baby Colonial V.H.Fahler 2S 6S 2S 6S 10 DUBROSKY B.Enrique 5 57 Sidney`s Candy - Destinka C.C.Cabrera 9P 9S 8S 0P 11 IL CAVALIERI M.R.Nuñez 5 57 Equal Talent - Interchakra I.A.Diaz 6S 5S 4S 3S 12 POTROBUENASO L.Cabrera 5 57 Buen Verso - Potra Fin R.Reyes 7S 3S 7P 5S 13 LE REVEUR G.Bonasola 5 57 Winning Prize - Le Reve F.Sosa - - - 4S 14 MASTER DIAMOND M.La Palma 5 57 Mastercraftsman - Sea Diamonds N.A.Gaitan

MASTER DIAMOND (14) POTROBUENASO (12) DUBROSKY (10)

14a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: BIG PHELPS (2014) 20:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una o dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Seyton.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000

8P 4S 0S 2P 1 QUIT BOY E.G.Ortega T.-2 7 57 Asiatic Boy - Muequita Nistel A.J.Lugo 2P 2P 3P 1P 2 EQUAL CLETTE W.Pereyra 6 57 Equal Stripes - Bouclette Fitz L.R.Cerutti 0P 5P 3S 6P 3 BARACK CAT C.Perez G.-2 7 57 Hurricane Cat - Twisted Secret V.M.Saunders 4S 4S 3S 1S 4 MALRAUX C.Velazquez 6 57 Treasure Beach - Mia Papa C.C.Cabrera 9S 0S 0S 8S 5 AWAKE K.Banegas 6 52 Cityscape - Involtina C.M.Massart 4P 1P 9P 7P 6 CARPET CRAWLER J.M.Sanchez 6 57 Catcher In The Rye - Coqueta Pin C.C.Cabrera 5S 2S 6S 4S 7 PACHORRA PRIZE E.Suarez-4 7 57 Mount Prize - Sevilleta R.A.Arredondo 7S 1S 8S 0S 8 OPTIUM SEATTLE O.Alderete 6 57 Seattle Fitz - Opium Sale E.G.Accosano 1S 9S 0S 7P 9 SEYTON G.Bonasola 7 57 Violence - Summer Memories G.A.Poggio 8S 4S 7S 4P 10 CALOVENTOR I.Monasterolo 6 57 Sixties Icon - Calorcito J.J.Congestre 6S 7P 6S 5P 11 DOLLAR THE TRIOMPHE F.J.Lavigna-4 6 57 Cima De Triomphe - Dou Bloon G.J.Ahihi 9S 5S 4S 0S 12 MONTERCITO A.Paez 7 57 Montelu - Femme Terpain V.H.Fahler 4S 5P 2P 5P 13 EMMANUEL`S HEAVEN G.Calvente 6 57 Emmanuel - Heaven To Sally D.R.Suasnabar 6S 9S 5S 1S 14 ESTAR SIEMPRE M.Fernandez 6 57 Sidney`s Candy - Elsewhere P.V.Riccotti 0S 4P 8P 2S 15 CHANGEOVER DAYS T.Baez-4 6 57 Sixties Icon - Indiana Catcher G.Scagnetti 6S 5S 9P 2S 16 STRATEGIC OPTION R.Bascuñan-2 6 57 Strategic Prince - Hidden Virginia G.E.Romero

EQUAL CLETTE (2) STRATEGIC OPTION (16) MALRAUX (4) CHANGEOVER DAYS (15)