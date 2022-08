Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: DR. RAUL BUIDE (CA) (OPCIONAL) 13:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Agosto de 2021).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

4S 2S 3S 9S 1 LANDLADY (BRZ) X.X. 4 57 Agnes Gold - For Freedom A.F.Gaitan D. 8L 5S 4S 3S 2 PASSION WITH GLORY C.Montoya 4 57 Peten Itza - Alexandra Glory J.P.Garrocho - - - 9S 3 BEST IN THE WEST L.Vai 4 57 Full Mast - Bethania P.Nickel Filho 0S 7S 2S 0S 4 LAST DANCER J.Flores-4 4 57 War Command - La Musical D.Peña - - 0P 9S 5 SORGIN G.Bonasola 4 57 Fragotero - La Sopladora R.A.Gonzalez 5S 5S 9S 0P 6 LA RUBIA SANT F.J.Lavigna-4 4 57 Emperor Richard - July Thunder Jorge Gomez 4S 2S 3S 7S 7 ALEGRIA ROAD M.Valle 4 57 Bella Shambrock - Chapera Road O.M.Almada 3S 2S 2S 4S 8 SUPER TRACY R.Bascuñan 4 57 Super Saver - Awesome Tracy C.A.Bani - - 0P 5S 9 INDIA ATHLETIC M.Aserito 4 57 Approval Athletics - Eleya C.A.Fali 5S 6S 0S 0S 10 GRAND BANKER R.Ortiz-4 4 57 City Banker - Feda Plus P.A.Colman 7S 8S 4S 5S 11 JOY GUILLERMINA S.Barrionuevo 4 57 Fortify - Stormy Mira A.M.Calcagno

SUPER TRACY (8) BEST IN THE WEST (3) LANDLADY (BRZ) (1)

2a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: DR. JOSE MARIA QUEVEDO (H) 13:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. (Las yeguas descargarán 2 kilos).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 4. 800.000

1S 2S 7S 9P 1 GREAT MONEY F.Coria 8 58 Luck Money - Great Reality L.A.Muñoz 5S 6P 1S 2S 2 IL PESCALLINO E.G.Ortega T. 7 54 Zensational - Imaginame Linda G.L.Villanueva 8P 1P 3P 1S 3 CINCINNATI KID J.Villagra 6 54 Orpen - Cincinnati Flower M.E.Carezzana 4P 4P 1S 1P 4 HUTCHENCE K.Banegas 6 56 Lizard Island - Mystic Song B.A.Molina 1S 5S 4S 4S 5 LIZARD MOON J.Flores-4 7 54 Lizard Island - Luna Llena C.C.Cabrera 2S 4S 7S 3R 6 COCO RASTA C.Montoya 7 52 Flesh For Fantasy - Coqueta Rails G.N.Gomez 1L 6L 6L 2L 7 CHE MAQUINA M.Valle 6 54 Violence - Runfromthestorm H.R.Godoy 3S 9S 5S 7P 8 SEMAFORO PLUS L.Garcia-3 6 54 Alpha Plus - Mayoria C.B.Carretto

HUTCHENCE (4) IL PESCALLINO (2) CINCINNATI KID (3)

3a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: DR. NESTOR ROLDAN BONADEO (CA) 14:00 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 600.000.

- - 9L 0L 1 CITY ICON E.Candia G.-3 6 55 Sixties Icon - City Laury L.O.Tournoud 9P 8S 4e 3S 2 MAÑANERA SAM S.Piliero 5 57 Alrassaam - Porteña Maleva H.G.Calvente 0S 7S 7S 5S 3 BORN A STAR S.Barrionuevo 5 57 Roman Ruler - Miss Bornemisza A.M.Calcagno - - - 0S 4 COSITA LINDA A.Allois-4 5 57 El Azor - Cathy Net A.O.Urdagaray - - 0L 0L 5 PUPILA DE ORPENGAMIO J.Pintos-4 6 55 Orpengamio - Alma Joven J.A.Mosconi 5P 2S 3P 8P 6 CENTENARIA R.Bascuñan 6 55 Sidney`s Candy - Centuriana J.I.Mingoni - - - 0P 7 BIANCA STRIPES J.Leonardo 5 57 Implausible - Light Drink H.C.Chaulet 4S 3S 2S 4S 8 TOP NOTES J.Espinoza-4 6 55 Footnotes - Top Dancing C.M.Sala - - 0S 0S 9 CARMEN RELIGIOSA M.Aserito 5 57 Cosmic Trigger - Surprise Of Love F.S.Cascia 7S 6S 6S 5S 10 BUSY DAY L.Noriega 5 57 Incurable Optimist - Igarreta J.N.Carreras

TOP NOTES (8) MAÑANERA SAM (2) CENTENARIA (6)

4a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: DR. NESTOR ROLDAN BONADEO (CA) (2º TURNO) 14:30 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 900.000.

0S 3S 0S 0S 1 NOBLEZA DUBAI S.Conti-4 5 57 E Dubai - Noble Queen R.G.Medina 2S 5S 8P 2S 2 QUEEN NAIMA M.Valle 5 57 Orpen - Queen Noor J.B.Udaondo 1e 9e 8S 8S 3 FANCY BIRD D.Nuñez 5 57 Fancy Cruz - Troyana Bird M.Damelia - - - 0P 4 PRAGMATIST M.Aserito 5 57 Don Valiente - Boa Esperanza M.G.Melgar 5L 6P 6S 7A 5 TALLADORA EVA A.Cabrera 6 55 Evocado - Body Passion C.R.Proenza 0S 9S 4S 7S 6 MISS ZEGNA A.B.Valdez-4 6 55 Latency - Miss Señora A.A.Benitez - 0S 8P 0P 7 BEAUTIFUL AS GOLD E.Suarez-4 6 55 Termi Nov - Julieta Nistel A.O.Urdagaray 3S 5P 2S 5S 8 USAINA F.L.Goncalves 5 57 Galicado - Ulina M.A.Goicoechea 2e 3S 5S 4S 9 LADY TABLET P.Carrizo 5 57 Lenovo - Sinister Lady C.R.Oroño 5S 6P 7P 8P 10 LADY INES R.Bascuñan 6 55 Art Master - La Farsanta C.D.Ussich 1e 6P 3P 9P 11 MISS ROYALE R.Ortiz-4 6 55 Maipo Royale - Miss Malvina M.A.Santiago

USAINA (8) QUEEN NAIMA (2) LADY TABLET (9)

5a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: DR. JORGE MAC DONOUGHT (CA) 15:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

5S 9P 0S 0P 1 GRAN CALL A.Castro 5 57 Quick Call - Coraglia V.H.Cabrera - - 2S 2S 2 MASTER WONDERFUL Jorge Peralta 5 57 Mastercraftsman - Wonderful Halo F.O.David - 7L 3e 0S 3 ANTON MARTIN C.Benitez 5 57 Perfectperformance - Soy Soñada M.I.Cartabia 8P 8L 7L 9S 4 GRAN CAT B.Enrique 6 55 Grand Reward - Miss Land I.L.Putallaz 7L 8S 0P 0L 5 SWORD F.J.Lavigna-4 5 57 Horse Greeley - Lady Shy S.M.Rodriguez - - - 0P 6 EQUAL IMPROVED E.G.Ortega T. 5 57 Most Improved - Aly Stripes J.A.Ionadi 5S 2S 5S 9P 7 ALVES DE LIMA E.Candia G.-3 5 57 Angiolo - Shadowbox L.M.Dimaro 0S 0S 8P 5S 8 TRAVELLING BAND R.Bascuñan 5 57 Sixties Icon - Venta Secreta C.C.Cabrera 9L 8L 8L 0L 9 COQUETO BEST A.Cabrera 6 55 Best Bob - Axilur C.R.Proenza 3P 5P 1P 4P 10 CAPE STRIPES No Correra 5 57 Equal Stripes - Cape Storm J.D.Mingoni

MASTER WONDERFUL (2) ALVES DE LIMA (7) TRAVELLING BAND (8)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: DR. RAUL BUIDE (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 15:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Agosto de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

4S 5S 2S 4S 1 LA VALQUIRIA O.Alderete 4 57 In The Dark - Opera City E.R.Bortule 3R 5R 2R 3R 2 SAFETY ACTION J.Paoloni-4 4 57 Safety Check - Pure Action D.A.Acosta 0S 0S 7S 7P 3 BE OPEN MIND C.Perez G.-2 4 57 Grand Reward - Be Optimistic J.C.Aguirre - - 0S 7S 4 LE DEMENCIA A.B.Valdez-4 4 57 Le Sereno - Mi Demencia M.A.Santiago - - 3S 6S 5 VAL SOCHI F.J.Lavigna-4 4 57 Valray - La Casimira P.P.Sahagian 8P 3S 9S 4S 6 DULCE CATALINA L.Vai 4 57 Horse Greeley - Stormy Maciza J.B.Udaondo - - - 7S 7 ARISTO FITZ E.Suarez-4 4 57 Aristocity - Banner Fitz J.J.Jara - 6S 9S 9S 8 VARUSHKA SCAT R.L.Gonzalez 4 57 Knockout - Vera Sam J.C.Romero - - - 6S 9 BURDALESA M.La Palma 4 57 Endorsement - Bulgarian N.Ferro 6S 0S 9S 0S 10 BUENA HABLADORA M.Aserito 4 57 Buen Verso - Halcona Habladora M.G.Melgar 7P 8S 5S 2S 11 DEUVILLE LAKE J.Flores-4 4 57 Anjiz Lake - Cinque Etoiles J.S.Maldotti - - - - 12 MILITA STRIPES R.R.Barrueco 4 57 Equal Stripes - Milan Hill A.A.Saval

LA VALQUIRIA (1) DEUVILLE LAKE (11) BURDALESA (9)

7a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: DR. JORGE MAC DONOUGHT (CA) (2º TURNO) 16:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 850.000.

2S 7P 6P 0P 1 NOBLE TORDO M.Alfaro-4 6 55 Lion`s Circle - Muy Torda J.C.Vitullo 9P 9P 9S 0e 2 SHOUTING MATCH M.Valle 5 57 Sebi Halo - Bring Back M.B.Villamarin - - 0P 0S 3 CITY METIDO S.Barrionuevo 5 57 Well Met - City Witch J.L.Benitez 2S 0P 0S 6S 4 RIGHT ON J.Leonardo 5 57 Treasure Beach - Right Fula H.C.Chaulet 3S 0S 7S 4S 5 TALARICO E.G.Ortega T. 6 55 Freud - Talentosa Linda J.A.Ionadi 7P 1e 2S 9S 6 NEW INVASOR JAJAJA J.Paoloni-4 5 57 Urtain - Compulsiva Soy R.R.Molla 7P 4S 8S 7S 7 BECCUS S.Conti-4 6 55 Incurable Optimist - Miss Pepita F.J.Migueles 7S 4S 5P 2S 8 VAMOS SILVIO J.Noriega 5 57 Dont Worry - Questione R.R.Pedernera 9S 8P 8P 0S 9 INDOMITO MASTER M.Fernandez 5 57 Mastercraftsman - Indomita M.O.Blanchet - - - - 10 EQUAL POR VARIOS O.Alderete 5 57 Equal Stripes - Varias Cuentas J.C.Godoy 9P 0S 8P 0P 11 MATHYSSE W.Soto 5 57 Knockout - Honour And Mandy V.R.Bustamante

VAMOS SILVIO (8) NEW INVASOR JAJAJA (6) RIGHT ON (4)

8a. Carrera - 2000 mts. HANDICAP ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA Y VETERINARIA 16:30 hs.

Handicap para yeguas de 5 años y más edad. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Che Silvina y Enamorada Maria. (**) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado. (**) Fria Mañana.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 229. 881

2S 1S 4S 1S 1 FRIA MAÑANA A.Allois 5 53 Cisne Branco - Frieda Benz R.A.Cardon 5S 1S 3S 6S 2 JOY NEVERLAND A.Giannetti 5 57 Fortify - Nevermind Inc C.D.Etchechoury 4S 1L 4S 4S 3 CHE SILVINA F.L.Goncalves 5 59 Greenspring - Etiquetada L.R.Cerutti 2S 2S 1S 4S 4 JOY MALIBU R.Frias 6 52 Fortify - Stormy Mandas E.N.Siele 1P 4L 4S 1S 5 MAJESTIC RULER M.Valle 5 56.5 Roman Ruler - Majestic Empire P.D.Falero Moris 8S 1S 5S 4L 6 ENAMORADA MARIA E.Torres 5 50 John F Kennedy - Dattts Zoey Baby D.D.Nieva

JOY NEVERLAND (2) MAJESTIC RULER (5) CHE SILVINA (3)

9a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DR. IGNACIO PAVLOVSKY 17:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

8S 2P 1P 2P 1 SEÑOR TIME J.Villagra 4 57 Señor Candy - Out Of Time O.F.Labanca 3S 9S 6S 6S 2 STRATEGIC VISION G.Tempesti V.-4 4 57 Strategic Prince - Lady Vision H.R.Gervasoni 5P 6S 2P 7P 3 EL GRAN LEBOWSKI J.Flores-4 4 57 Seek Again - Pepper`s Pie C.C.Cabrera 1S 6P 3S 4S 4 SIXMILLONDOLLARMAN L.Balmaceda 4 57 Cosmic Trigger - Inofensiva N.Martin Ferro 4S 3S 7S 0P 5 SWEET LAKE L.Cabrera 4 57 Idalino - Medias Negras D.J.Perez Chiama - - 1S 7S 6 QUE VIDA SEXY E.Ortega P. 4 57 Que Vida Buena - Living Sexy R.A.Cardon 0S 0S 7S 9S 7 CAÑON DEL COLCA F.L.Goncalves 4 57 Full Mast - Gossip Girl J.C.Borda 4S 3S 5S 8S 8 UNAVA HIT R.Blanco 4 57 Hit It A Bomb - Unavailable C.D.Etchechoury 8S 0S 6S 1R 9 NARANJIN C.Benitez 4 57 Lizard Island - Mandarin Flight M.I.Cartabia 1P 8P 3P 0P 10 FORTUNATE HIT F.Coria 4 57 Hit It A Bomb - Fortunate One G.L.Monteagudo 9S 9S 0P 1S 11 PURE ENERGY P.Carrizo 4 57 Holy Boss - Live P.P.Sahagian 5P 3P 4P 1S 12 SOLITO LLORON B.Enrique 4 57 De Parabienes - Es Llorona O.Cincunegui 8S 5S 5L 5P 13 GLOBAL DANDY M.Fernandez 4 57 Global Hunter - I`m A Lady Too A.R.Godoy

SIXMILLONDOLLARMAN (4) SEÑOR TIME (1) SOLITO LLORON (12)

10a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DR. JOSE J. MONTEVERDE (CA) 17:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

4P 7S 5P 6P 1 LAPATIUM O.Alderete 5 57 Portal Del Alto - La Afectiva E.R.Bortule - - 5S 1S 2 MISTER BABE P.Carrizo 5 57 Mister Tin - Booth Babe C.R.Oroño 7S 9S 0S 9S 3 AMIGUITO MALEVO E.Candia G.-3 5 57 Indy Point - La Twistera G.D.De La Cuesta 3S 6S 3S 2S 4 LEGENDARIO BLUE B.Enrique 5 57 Le Blues - Inter Tiara R.F.Ruhl 7S 2S 7S 1S 5 ORPELENO J.Leonardo 5 57 Lenovo - Orpen Lila G.A.Rodriguez 6S 6P 0S 8S 6 JUGADOR NAK M.Aserito 5 57 Anak Nakal - Gambling Class M.G.Melgar 0P 0S 0S 0S 7 AGASSE J.Flores-4 5 57 Angiolo - Aretina D.R.Jacquemain 2S 7S 8S 5S 8 RECICLADO J.Doello 5 57 Valid Stripes - Teenessy R.G.Medina 7L 0S 8S 5S 9 CAPITAL CRAF J.Espinoza-4 5 57 Mastercraftsman - Capadocia Gulch A.A.Sanchez 7S 1S 2S 0S 10 CANTE CON GALAN F.Coria 5 57 Señor Candy - Cantando Voy J.L.Caamaño

LEGENDARIO BLUE (4) LAPATIUM (1) ORPELENO (5)

11a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DR. CONSTANTINO BRANDARIZ (CA) 18:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 2. 144. 125

2S 4S 5S 6S 1 LINDA RIDE L.Cabrera 5 57 Cosmic Trigger - Linda Halo J.A.Fren - - 1S 6P 2 SHARQIYA J.Villagra 5 57 Asiatic Boy - Thuraya G.E.Romero 4P 5P 2S 1S 3 ANGHIARI SONG L.Noriega 5 57 Alcindor - La Toscana Cat J.Diaz Gimenez 4P 2S 7P 4P 4 LUXURY J.Rivarola 6 55 Endorsement - Lean C.D.Ussich 0S 6S 9S 0S 5 SPEED AND FORCE L.Recuero-4 5 57 Implausible - Little Ship J.C.Cravero 4P 1S 2S 2S 6 JOY TEXACA M.Valle 5 57 Fortify - Te Olvide M.E.Carezzana 5S 6S 2S 2S 6a TAKE THE LEAD R.Bascuñan 5 57 Que Vida Buena - Take It O.A.Moncada 2P 1P 3P 5P 7 AMIGUITA PRECIOSA M.Aserito 6 55 Star Dabbler - Amiguita Linda A.F.Franco 1S 5S 9S 9S 8 TEORIC L.Vai 6 55 Sixties Icon - Honour And Theory P.E.Molina 2S 4S 1S 3S 9 INSIDE YOU B.Enrique 5 57 Lizard Island - Improvista S.M.Acevedo 2S 6S 1S 0S 10 ASTATA NOTES J.Espinoza-4 5 57 Footnotes - Astata Ride C.M.Sala

JOY TEXACA (6) ANGHIARI SONG (3) INSIDE YOU (9)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DR. ANTONIO PIRES 18:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 4. 436. 769

2S 7S 3S 1S 1 MISS QUINCY F.L.Goncalves 4 57 Grand Reward - Miss Clarita C.D.Etchechoury 6P 4S 6P 4S 2 SORPRENDIDA KEY B.Enrique 4 57 Key Deputy - Sorpresa Cat J.L.Intra 3L 1S 0L 9S 3 AMIGUITA BOCE E.Candia G.-3 4 57 Todo Un Amiguito - Boccea G.D.De La Cuesta 8S 4S 5L 0S 4 SIEMBRA ALEGRIA I.Monasterolo 4 57 Remote - Solieva E.C.Bustos 7P 7S 3S 1S 5 SWEET CHOICE E.G.Ortega T. 4 57 Hurricane Cat - Sweet Shine R.A.Cardon 7P 1S 7P 0S 6 MASTER OF DREAMS J.Espinoza-4 4 57 Master Of Hounds - After Dream L.A.Conde 4S 9S 8S 8S 7 ALMA ANGELICAL G.Bellocq 4 57 Angiolo - Pretty Powerful H.M.Mujica 2S 3S 3S 3S 8 UNA FELICIDAD O.Alderete 4 57 In The Dark - Una Señora E.R.Bortule 8P 7S 9S 6S 9 ELEGANTE SILVER L.Vai 4 57 Il Campione - Intersilver J.C.Borda 5P 1S 7S 6P 10 BLUFI R.Bascuñan 4 57 South Kissing - Dal Briole G.E.Scarpello 1S 0S 3S 7S 11 LA VIZCOCHA J.Villagra 4 57 E Dubai - Misia Renata G.E.Romero

UNA FELICIDAD (8) SORPRENDIDA KEY (2) SWEET CHOICE (5)

13a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: DR. ROBERTO P. RAS CROTTO (CA) 19:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años, 57 kilos; 6 añosy más edad, 55 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Rey De Las Islas.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 3.035. 370

8S 5P 5P 4P 1 PUBLIO R.R.Barrueco 5 57 True Cause - Empadronada J.O.Garcia 1S 1S 3S 8S 2 SELECTION KEY E.Ortega P. 5 57 Key Deputy - Miss Selection A.Pavlovsky 3S 5S 7S 1S 3 CODIGO BUSCADO A.Cabrera 5 57 Seek Again - Codiciable A.Pavlovsky - 0S 1S 1S 4 REY DE LAS ISLAS J.Flores-4 5 57 Maipo Royale - Scrub Island D.R.Jacquemain 5P 6P 2L 4S 5 SIR VISION B.Enrique 5 57 Sir Winsalot - Wild Vision M.L.Castellazzi 1L 6L 4L 8L 6 EVO BICHO C.Perez G.-2 6 55 Evocado - Vigee H.C.Meoni 7L 1S 6S 3S 7 CITY THE GLORY J.Villagra 6 55 Cityscape - Virgin And Glory H.J.Benesperi 1P 6P 6P 0S 8 VALLEDOLMO G.Tempesti V.-4 5 57 South Kissing - Water Plus G.E.Scarpello 2L 7S 5S 2f 9 DI POR QUE R.Padilla B.-4 5 57 Interaction - Devonia S.O.Quintana 3S 4P 7S 4S 10 COMO KISSING I.Monasterolo 5 57 South Kissing - No La Compares G.E.Scarpello

REY DE LAS ISLAS (4) SIR VISION (5) CODIGO BUSCADO (3)

14a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: DR. OSCAR NEWTON (CA) (OPCIONAL) 19:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Agosto de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100.

9S 8S 0S 0S 1 MISSION DUBAI A.Paez 4 57 E Dubai - Miss Riel V.H.Fahler 0P 8P 3S 2S 2 SIRGO L.Noriega 4 57 Orpen - Sirga M.M.Garrido - 6S 5S 0P 3 BEST KISSING G.Tempesti V.-4 4 57 South Kissing - Becerra G.E.Scarpello - - - 0S 4 MONTLEY F.Correa-2 4 57 Sigfrid - Mamouna C.B.Carretto 0S 4S 0S 5P 5 STAY WITH IT J.Espinoza-4 4 57 Doubles Partner - Say It Now H.H.Artigas 9S 7S 8S 8S 6 GRINGO BOY J.Flores-4 4 57 Suggestive Boy - Fue Gringa C.C.Cabrera 4P 3S 4S 0S 7 BACK STORY W.Moreyra 4 57 Incurable Optimist - Haka J.A.M. Neer 0S 0P 0P 0P 8 UNNMONEY E.Candia G.-3 4 57 Blood Money - Untouchable J.L.Lopez - - 0L 9L 9 EL INTERESANTE E.Ortega P. 4 57 Aspire - Interesada Spa A.Barreto 4e 3S 2S 8S 10 DA CAPO AL FINE J.Paoloni-4 4 57 Galicado - Makila D.A.Acosta - - - - 11 EL SHERIFF B.Enrique 4 57 Cima De Triomphe - Union Camp E.D.Juarez - - - - 12 NACE UN CRACK R.Bascuñan 4 57 Orpen - Tiene Beraja E.C.Tadei 5S 9S 8S 9S 13 EL ASTURIANTE L.Vai 4 57 Il Campione - La Asturianita J.C.Borda - - 2S 4S 14 ROMAN SPRING L.Recuero-4 4 57 Greenspring - Rose Cat J.C.Cravero 5S 3S 5S 8S 15 MANI SKY A.I.Romay 4 57 Falling Sky - La Manipuladora D.V.Arolfo - - - 0S 16 GRAN LAMBER R.R.Barrueco 4 57 Lizard Island - Stormy Because R.C.Gutierrez

SIRGO (2) ROMAN SPRING (14) STAY WITH IT (5)

15a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: DR. OSCAR NEWTON (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Agosto de 2021).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000

- - - 0S 1 MON DUELO F.J.Lavigna-4 4 57 Sei Mil - Mon Solita P.P.Sahagian 6P 3P 4S 7S 2 SILVER ACTION K.Banegas 4 57 Interaction - Mystical Kingdom M.F.Alvarez - 4Q 3P 7P 3 BELLO BEETHOVEN L.Noriega 4 57 Incurable Optimist - Internet Law M.E.Carezzana 3S 9S 6S 0S 4 MUIÑO R.Bascuñan 4 57 Grand Reward - La Campoy C.A.Bani 0S 5S 6S 9S 5 THE LAWYER`S FANTASY A.B.Valdez-4 4 57 Flesh For Fantasy - Belle Larabee L.F.Antognozzi 5S 4S 2S 4S 6 GUALICHO VAN F.L.Goncalves 4 57 Lago Ness - Flauta Van D.J.Perez Chiama - - 4S 5S 7 BEBE BANKER G.Bonasola 4 57 City Banker - Bebe All H.R.Nieva - - - - 8 VERSERO MIO F.Coria 4 57 Storm Rancher - Chulla Mia L.G.Giamello 4S 8S 0P 7S 9 DON CENTELLO J.Espinoza-4 4 57 Treasure Beach - Doña Lancera E.D.Juarez - - 6S 7S 10 CANDY DELFIN J.M.Sanchez 4 57 Mahi Mahi - Kayla Fitz H.L.Diaz 5L 5P 6S 7S 11 EL ECLESIASTICO M.Valle 4 57 Angiolo - La Visitacion C.C.Cabrera - - - 0S 12 RECREIDO VIT B.Enrique 4 57 Vitaminado - Recreida I.L.Putallaz 3S 2S 9S 3S 13 CLARITO IN E.Candia G.-3 4 57 Inventive - Srta. Amelie R.E.Graziani - - - - 14 SHINKAL J.Flores-4 4 57 Hurricane Cat - Rye Hill M.Milanese - - 0P 4P 15 MACRON R.R.Barrueco 4 57 Aspire - Ella Es Pura R.C.Gutierrez 7S 7S 9S 0S 16 GLOBAL JOKER S.Conti-4 4 57 Global Hunter - Tough Way J.A.Paez

GUALICHO VAN (6) BELLO BEETHOVEN (3) BEBE BANKER (7) CLARITO IN (13)