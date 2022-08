Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: ENDLER (2021) (CA) 13:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

5P 6P 7S 2P 1 UN CRACK L.Balmaceda 4 57 John F Kennedy - Ucranian Girl O.F.Labanca - - - 1P 2 GIGANTE VIOLENTO B.Enrique 4 57 Violence - Giant`s Blondway J.I.Etchechoury - - - 1S 3 VITTORIO A.Cabrera 4 57 Fuego E Hierro - Victoria Fizz M.I.Rizza 6S 5S 7P 6S 4 HOLIDAY JOY X.X. 4 57 Fortify - Te Adora Holiday C.D.Etchechoury 7L 2S 3S 6P 5 SIXTY LU A.Paez 4 57 Sixties Icon - Sirena Azul G.Scagnetti 4S 1S 9S 6S 6 GRAN SIMULADOR L.Cabrera 4 57 Grandioso - Ninoticia Emper V.H.Fahler 4S 3S 5S 5S 7 BRUTUS J.Villagra 4 57 Most Improved - Balas De Amor G.E.Romero 1S 4S 0S 2S 8 SON OF DADDY F.L.Gonçalves 4 57 Southern Cat - Son Of Gun D.J.Perez Chiama 2S 9S 3S 1S 9 CLARITO IN E.Candia G.-3 4 57 Inventive - Srta. Amelie R.E.Graziani 5S 6S 1S 8S 10 MARAVILLOSO G.Tempesti V.-4 4 57 Fortify - Maressy G.J.Frenkel S.

SON OF DADDY (8) GIGANTE VIOLENTO (2) VITTORIO (3)

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: HARD TRICK (2016) 14:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 01 de Agosto de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20

4S 3S 1S 4S 1 SAND ROAD G.Bellocq 5 57 Valid Stripes - Arena Y Sol S.A.Cannizzo 5P 9P 5P 2P 2 CHICHE HALO K.Banegas 5 57 Sebi Halo - Muy Irlandesa J.A.Marano 4P 6P 1Q 2S 3 SHY DUBAI L.Noriega 5 57 E Dubai - South Sofisma M.E.Carezzana 1S 0S 0L 5S 4 HURRICANE MURRAY A.Paez 5 57 Hurricane Cat - Lista Unica G.Scagnetti 4S 4P 2S 2P 5 INTELIGENTE X.X. 5 57 Lenovo - Itatiana J.A.Lofiego 2L 1S 3S 5S 6 EMPRESS BOY A.B.Valdez-4 6 55 Asiatic Boy - Empress Flash M.A.Santiago 5P 3P 4P 4P 7 CABALLO DE INDIO M.La Palma 6 55 Cafrune - Sumire C.O.Zapico 5S 5S 3P 2P 8 RECARANO F.Correa-2 5 57 Winning Prize - Roman Emily C.B.Carretto

INTELIGENTE (5) RECARANO (8) CHICHE HALO (2)

3a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: RAFTER (2019) (CA) 14:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Agua Grande y Aeiou.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

2S 1S 6S 6S 1 SLOE GIN J.Flores-4 4 57 Sixties Icon - Success Girl C.C.Cabrera 1S 3S 4S 1S 2 AGUA GRANDE E.Ortega P. 4 55 Angiolo - Beautiful Sound A.F.Gaitan D. 1L 2L 0S 7S 3 TAITAO J.Noriega 4 57 Violence - Tamra R.J.Ayub 4L 3L 3S 5S 4 MOON BOY W.Pereyra 4 57 Greenspring - Moon Landing E.D.Juarez 6P 6L 5S 4L 5 QUE SUERTUDO L.Balmaceda 4 57 Cityscape - Stormy Eminente O.F.Labanca 2S 4S 3P 1S 6 EMM VAGO X.X. 4 57 Emmanuel - Vaga Inc A.M.Canto 1S 0S 1S 5L 7 AEIOU J.Espinoza-4 4 57 Cima De Triomphe - Chelly B E.D.Juarez 0S 7L 3e 1L 8 SIGO SIENDO REY D.Lencinas-4 4 57 E Dubai - Noble Queen J.A.Jaume

EMM VAGO (6) SLOE GIN (1) AGUA GRANDE (2)

4a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: SUNNY POINT (2017) 15:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

- - - 0S 1 SR GOYO A.Coronel E. 5 57 Bahiaro - Sabienza F.R.Cacciabue 2e 9L 1e 5P 2 FYRULO E.Martinez-2 5 57 Fyrulays - Chinese Tie R.Gaitan Picart - 3P 2P 3P 3 VIRADOR F.L.Gonçalves 5 57 Lenovo - Ida Porter I.C.Simonovich 3S 4S 2S 3S 4 MANIPULATOR CHAMP E.Torres 5 57 Manipulator - Corsa Champ D.D.Nieva 2e 2e 4D 7L 5 RU CHI R.Alzamendi 5 57 Aliwen - Bequeriana V.Leclercq 5S 9S 7P 6S 6 GLOBAL PASS R.R.Barrueco 5 57 Global Hunter - Felices Vacaciones R.R.Ioselli 0e 9e 9L 0P 7 CUMPLEAÑERO CAT R.Bascuñan 5 57 Compasivo Cat - Gata Vistosa S.I.Fernandez 6P 5P 9P 2S 8 SPECIAL KENY B.Enrique 5 57 Violence - Fantastic Queen M.A.Rivera

VIRADOR (3) MANIPULATOR CHAMP (4) SPECIAL KENY (8)

5a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: SUNNY POINT (2017) (2º TURNO) 15:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

0S 0S 3S 4P 1 SPIRIT REMOTE X.X. 5 57 Remote - Telemetrica E.R.Perussia - - 9S 0S 2 GAUCHO TRISTE M.Fernandez 5 57 Bull - Costera Soy C.E.Zampone 6D 7D 9D 6D 3 TAMBERITO SUGESTIVE J.Paiz-4 6 55 Suggestive Boy - Colonia Valdense V.Leclercq - - 2e 3S 4 LINDO AMIGO BLUES K.Banegas 5 57 Le Blues - Doña Strech G.A.Munguia 4S 8S 7P 0S 5 MARCADO ESTOY X.X. 5 57 Equal Stripes - Marciana R.R.Molla - - 0P 2S 6 HIDDEN FOR ME G.Bellocq 5 57 Dancing For Me - Hidden Lazily R.Reyes - - 0S 0S 7 ARATAC F.J.Lavigna-4 5 57 Adamas - Tacua Sam A.F.Urruti - - 2P 3P 8 MAS QUE ZAINO J.Flores-4 5 57 Labougle - Rosetta J.Cunha Duarte - - - 0S 9 ARPER F.Corrales 5 57 Angiolo - La Asturianita J.C.Borda

HIDDEN FOR ME (6) MAS QUE ZAINO (8) SPIRIT REMOTE (1)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: POST ATOMIC (2014) 16:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10

2U 2U 4U 1S 1 SABATILLA R.Bascuñan 5 57 Sebi Halo - Illa Ticsi G.E.Scarpello 5S 1S 3S 5S 2 INFANTA PILAR E.Ortega P. 5 57 Most Improved - Infanta Real J.L.Cervantes 1S 6S 2S 0P 3 TRIUNFADORA P.Carrizo 5 57 Cima De Triomphe - Perfect Storm P.P.Sahagian 3S 4P 4P 4P 4 LA MERY G.Tempesti V.-4 5 57 Hurricane Cat - Florcita De Lis S.A.Cannizzo 3S 0S 4P 2P 5 LUZ NOTARIAL W.Pereyra 5 57 Lucky Island - Juana Isleña R.C.Gutierrez 4S 1S 3S 4S 6 INSIDE YOU B.Enrique 5 57 Lizard Island - Improvista S.M.Acevedo 2P 1P 2S 3S 7 DECLARING LOVE F.Quinteros-2 5 57 Most Improved - Decence C.A.Guarino 5P 3S 5P 1S 8 MULAN RYE W.Moreyra 5 57 Catcher In The Rye - Burg Mulish F.R.Cacciabue

DECLARING LOVE (7) LUZ NOTARIAL (5) MULAN RYE (8)

7a. Carrera - 1400 mts. CLÁSICO RECONQUISTA (L) 16:30 hs.

Handicap para todo caballo de 4 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

1P 1S 1S 1S 1 OJOS REMOTEROS J.Villagra 4 56.5 Remote - Candeggina M.E.Carezzana 3S 3S 1S 2S 2 CARO KEY R.Frias 5 50 Key Deputy - Carisima Emper J.J.Etchechoury 6S 5S 5P 6P 3 SONNY BILL G.Bonasola 5 58.5 Portal Del Alto - Croatica N.Martin Ferro 7S 1S 4S 0P 4 DOLLAR SPRING E.Ortega P. 4 54.5 Greenspring - Donna Juana C.A.Cardon 2L 4L 7S 2S 5 JOBETTO A.I.Romay 4 54.5 Safety Check - Jarcoba M.Domingo 1S 1S 0S 2L 6 CHE MARGINAL B.Enrique 4 58.5 Greenspring - Marie Magdaleine M.L.Castellazzi 1P 1S 7P 3S 7 BRAD CHECK L.Balmaceda 4 51 Safety Check - Brangelina J.L.Rivollier 8P 8S 7S 3S 8 NO BAILO MAS M.Valle 4 54 Full Mast - Ella Baila N.Martin Ferro 5P 1L 4L 5L 9 CANTURRIANDO M.A.Sosa 4 54 Heliostatic - Telenovela C.L.Bellier 2S 1P 1S 1S 10 ENDLER I.Monasterolo 7 61.5 Cima De Triomphe - Encomiada G.E.Romero 5S 5S 1S 1S 11 TOORU F.J.Lavigna 4 53 Lizard Island - Of Roof P.P.Sahagian 1S 6P 1S 1S 12 HURRY HARRY E.G.Ortega T. 5 53 Hurricane Cat - Lady Prank G.E.Romero 6S 1S 7S 4P 13 CANDY CURE A.Cabrera 4 54.5 Señor Candy - Lucky Cure C.A.Linares 1S 3P 2S 5S 14 HEAVY LOVE F.L.Gonçalves 7 60.5 Manipulator - Mizzenway N.Martin Ferro

HEAVY LOVE (14) ENDLER (10) SONNY BILL (3) OJOS REMOTEROS (1)

8a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: MAIPO ROYALE (2012) 17:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador tres y más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las yeguas descargarán 2 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado. (*) Luminoso Dubai.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

7S 1P 3S 3S 1 RYLAND L.Balmaceda 7 52 True Cause - Ride Queene O.F.Labanca 1S 5S 3S 2S 2 DOLCE JOY B.Enrique 6 52 Fortify - Stormy La Doce C.C.Cabrera 1S 7U 8S 8S 3 SI SOCIOS F.J.Lavigna-4 6 54 Star Dabbler - Si Ornella J.J.Etchechoury 2L 3P 2P 6P 4 GALAN GALES J.Villagra 6 60 Expressive Halo - Intergalana M.A.Cafere 1S 1S 1S 3S 5 LUMINOSO DUBAI X.X. 6 58 E Dubai - Lignify C.A.Cardon 5P 2S 1P 2P 6 EMMANUEL`S HEAVEN K.Banegas 6 52 Emmanuel - Heaven To Sally D.R.Suasnabar 1P 8P 6P 1P 7 APPOLINAIRE T.Baez-4 6 52 Cityscape - Appia L.S.Bedoya 0P 1P 8L 8P 8 ROMAN OAK X.X. 8 52 Roman Ruler - Angie Oakley S.M.S.Leva 4S 7S 1S 6S 9 DEVIL CAMP X.X. 6 52 Campanologist - La Embrujada R.R.Ioselli

DOLCE JOY (2) GALAN GALES (4) EMMANUEL`S HEAVEN (6)

9a. Carrera - 1800 mts. PREMIO: EL GARUFA (2008) 17:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos, 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

6L 0P 5L 4S 1 RECONTENTO J.Espinoza-4 6 55 Sixties Icon - Romaneen M.C.Prestano 6L 0S 6S 4S 2 ICY JOYA X.X. 5 55 Icy Glory - Joya Nunca Taxi A.O.Urdagaray 6S 5S 8S 4S 3 TIO JUANCHO X.X. 5 57 Tio Jinetero - Hocicada P.O.Armada 3L 0P 5P 8S 4 LOGY HERO E.Candia G.-3 6 55 Andromeda`s Hero - Numerology L.R.Haedo 3S 4S 4S 3P 5 PELUCA RYE K.Banegas 5 55 Catcher In The Rye - Peluca Fizz H.D.Garcia 2S 8S 2S 3S 6 INCO GULCH A.Duarte 5 57 Snob Gulch - Optimist Belen A.R.Duarte 5S 5S 2S 3P 7 ESTE GATILLO M.Valle 5 57 Cosmic Trigger - Esthetically C.C.Cabrera 5S 0S 2S 2S 8 PRINCIPE COLONIAL G.Bonasola 5 57 Strategic Prince - Locura Colonial S.D.Wetzel 0S 0P 9S 0S 9 GONG OF TRIOMPHE J.Paoloni-4 5 57 Cima De Triomphe - Girlish Intuition V.M.Saunders 7S 9S 0S 7S 10 MOLEKA X.X. 5 55 Cityscape - Moncloa Jorge Martinez - - 0L 7S 11 ZARKAAR J.Villagra 5 57 Zensational - Explendida H.J.Benesperi

ESTE GATILLO (7) PRINCIPE COLONIAL (8) PELUCA RYE (5)

10a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: ITACARE (2015) (CA) 18:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Master Wonderful.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

6S 2S 3S 3S 1 THENSA O.Alderete 5 55 Hurricane Cat - Tareka E.R.Bortule 6L 7L 0S 8S 2 FORD FAST J.Flores-4 5 57 Ghegho - Forastera Rock O.A.Retegui 7P 0S 1P 8P 3 WHISKED A.Paez 5 57 Orpen - Wasim R.M.Landola 7S 5P 6P 1S 4 LAPATIUM X.X. 5 57 Portal Del Alto - La Afectiva E.R.Bortule 7L 6P 8P 7S 5 PRINCESS VISION R.Bascuñan 5 55 Strategic Prince - Sombria Vision C.D.Ussich 5S 4S 0P 2S 6 GOOSE GREY C.Velazquez 5 57 Key Deputy - Going H.M.Perez 6L 7P 6P 6P 7 CONVENIDO E.Candia G.-3 6 55 Indy Point - Galactic Girl A.Gonzalez 2P 5P 2S 6S 8 PUYOL JOY Jorge Peralta 5 57 Fortify - Pulposa Holiday F.O.David 7S 1S 3S 1S 9 ESHA L.Recuero-4 6 53 Indian Maharaja - Emilita Halo J.C.Cravero 2S 2S 1S 1S 10 MASTER WONDERFUL J.Villagra 5 57 Mastercraftsman - Wonderful Halo F.O.David

MASTER WONDERFUL (10) PUYOL JOY (8) ESHA (9)

11a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: BOCHI`S FLIRT (2010) (CA) (OPCIONAL) 18:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de agosto de 2021). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

- - - 0P 1 PROHIBIDO OLVIDAR R.Tarragona 3 56 Honour Devil - Catch Me Baby A.J.Mollo - - 5S 8S 2 CONDORITO MAD J.Paoloni-4 3 56 Conversor - The Great Mani E.G.Sala 2S 7S 0S 0S 3 SORPRENDIDO PASS E.Ruarte 3 56 Distinctiv Passion - Sorpresiva Key G.A.Siele - 8P 0P 0S 4 EL RESCATISTA R.R.Barrueco 3 56 Fragotero - Socorrista R.C.Gutierrez 5P 6P 9P 8P 5 NI YO NI TU M.Alfaro-4 3 56 Compasivo Cat - Iraqui Duchess J.Cunha Duarte - 0S 8S 8S 6 DECANAS TELU A.Cabrera 3 56 Montelu - Decanas Parade V.H.Fahler 2S 9P 7S 2P 7 ADUR G.Calvente 3 56 Angiolo - Durga H.G.Calvente - - 6S 2S 8 PERFECT LAW S.Conti-4 3 56 Most Improved - Perfect Foots F.J.Migueles - - - - 9 CANDY WINTER X.X. 3 56 In The Dark - Candyta A.J.Glades - - - 5S 10 JET RISK R.Frias 3 56 Security Risk - Jellyby C.A.Linares - 5S 0P 7S 11 TOTO PLUS W.Moreyra 3 56 Fragotero - Demi Lobato J.C.Gomez 8S 4S 8S 6S 12 MASTER DE LUNA P.Carrizo 3 56 Master Of Hounds - Rosa De Luna S.M.Acevedo - - - - 13 BAHIA STRIPES L.Noriega 3 56 Bahiaro - Serena Stripes M.M.Garrido 8S 5S 2e 3S 14 MANI RING M.Perez 3 56 Manipulator - Ringa J.G.Ublich

PERFECT LAW (8) MANI RING (14) JET RISK (10)

12a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: INCASICO (2009) (CA) (OPCIONAL) 19:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de agosto de 2021). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100.

8S 4S 0S 2S 1 TENER ESPERANZA E.Ortega P. 3 56 Hurricane Cat - Trelia N.Martin Ferro - - - 0U 2 LA SOCIEDAD L.Vai 3 56 Russian Blue - Caprice D`elle M.L.Castellazzi - - - - 3 THE BALVENIE E.G.Ortega T. 3 56 Manipulator - Telesilla A.Bravo Pirela - - - - 4 LIGHT AT THE END L.Balmaceda 3 56 Endorsement - Luxury Light O.F.Labanca - - 6P 0e 5 PRIMAVERA TEA A.Giorgis 3 56 Captivated - Chicken Point J.A.Aveldaño - - 8S 0P 6 LAMIMI W.Pereyra 3 56 Manipulator - Ride On Baby M.M.Garrido 9S 2S 2S 4S 7 APRIL JANE F.Coria 3 56 Angiolo - Serenity Jane M.F.Alvarez - 8S 5S 7S 8 PUEDE FAYAR F.J.Lavigna-4 3 56 Manipulator - Sunny Mad E.R.Bortule - - - 6S 9 GARDEN HOUSE J.Villagra 3 56 So Easy - Leaf Garden G.J.Frenkel S. - - 8P 8S 10 LUNATICA KISSING I.Monasterolo 3 56 South Kissing - Sehgal G.E.Scarpello - 4e 4e 9S 11 UNA CAUSA K.Banegas 3 56 True Cause - Una Moto D.J.Banegas - - - 8S 12 PAURINA E.Candia G.-3 3 56 Endorsement - Senza Paura R.C.Gutierrez - 0P 3S 4S 13 FELINE RISK G.Bellocq 3 56 Security Risk - Feline Rate H.M.Mujica

FELINE RISK (13) GARDEN HOUSE (9) APRIL JANE (7)

13a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: INCASICO (2009) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 19:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de agosto de 2021). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000

- - - 7S 1 QUIARA E.Candia G.-3 3 56 Cisne Branco - Quatro Folhas M.D.Duarte - - 0P 3S 2 MANOLA MAYOR K.Banegas 3 56 Storm Mayor - Must Be Nice M.F.Alvarez 0P 0P 7S 6S 3 REINA DE LOS PRADOS R.R.Barrueco 3 56 Fragotero - Royal Colony R.C.Gutierrez - - - 0S 4 MISTERIOSA SIEMPRE E.G.Ortega T. 3 56 Sabayon - Mysterious Angel R.H.Fernandez - - - - 5 OPERA KID L.Balmaceda 3 56 Quiz Kid - Madame Gerst O.F.Labanca - - - 9S 6 MIRTINA JU R.Bascuñan 3 56 Jurabas Tu - Loda G.E.Scarpello - - - 7S 7 CAMPANELLA MAD M.Alfaro-4 3 56 Conversor - De La Larga F.C.Panet - - - 4L 8 QUE MAS DECIR B.Enrique 3 56 Que Vida Buena - Mainly Inc E.D.Juarez - - - 7P 9 LA ORIYERA E.Torres 3 56 In The Dark - You Know E.O.Martucci - - 9S 0S 10 NEGRA QUERIDA L.Vai 3 56 In The Dark - Dear Cat E.R.Bortule - - - - 11 SWEET EASY J.Villagra 3 56 So Easy - Poetisa Pura G.J.Frenkel S. 6S 4S 6S 2S 12 NEW GIFT I.Monasterolo 3 56 In The Dark - Not For Touch E.G.Accosano 4P 4S 5S 7S 13 HELL BELLS F.Coria 3 56 Lizard Island - Heart Of Magic J.J.Etchechoury

NEW GIFT (12) HELL BELLS (13) REINA DE LOS PRADOS (3) MANOLA MAYOR (2)