Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BERRY`S DREAM (CA) 13:00 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

- - 0P 8S 1 PRAGMATIST M.Aserito 5 57 Don Valiente - Boa Esperanza M.G.Melgar - 0P 0S 0S 2 LA REPRISE R.R.Barrueco 5 57 Orpen - La Compadrada A.A.Saval - 9L 0L 5S 3 CITY ICON R.Villegas-3 6 55 Sixties Icon - City Laury L.O.Tournoud 7P 8P 3S 2S 4 LADY INES R.Bascuñan 6 55 Art Master - La Farsanta C.D.Ussich 6P 6S 8S 4P 5 RED BEACH B.Enrique 5 57 Treasure Beach - Red Roses A.F.Franco - - 7S 7S 6 ELECTROGENA E.Suarez-4 5 57 Sir Winsalot - Empeltra O.R.Minervino 2S 8S 2S 3S 7 YA NO SER F.J.Lavigna-4 5 57 Sir Winsalot - Spanakopitas N.D.Ortiz 0L 0L 6S 6S 8 ITALIAN CITY R.Muñoz-4 6 55 City Dweller - Señora De Sevres J.M.Andrada 4P 3P 4L 0A 9 ANGELICAL LADY E.Candia G.-3 6 55 True Cause - Angelical Fizz M.D.Duarte - 7L 7S 5S 10 LEKEITIA L.Balmaceda 5 57 Treasure Beach - Gran Madre Baska G.J.Ahihi 0S 0P 0P 0P 11 ULTRA SLACK L.Noriega 6 55 Slack - Ultra Hunter J.A.Caraballo 0S 0S 9S 4S 12 EXCITING NAZARENA J.Flores-4 5 57 Soy Nazareno - Exitosa Luna J.A.Lopez

YA NO SER (7) LADY INES (4) EXCITING NAZARENA (12)

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ESPOSADO 13:30 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años, 57 kilos, 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 5. 202.000

2P 2S 8P 0P 1 ESTUDIANTA HERA B.Enrique 5 57 Andromeda`s Hero - Sugar Baby M.A.Rivera 5S 8L 6P 7P 2 DONA CALLAS J.Villagra 6 55 Cosmic - Curly Sue H.J.Benesperi - 0S 9P 7S 3 ALEGRIA JOHAN S.Conti-4 5 57 Curioso Johan - Shy Cremallera O.F.Conti 9S 2S 4S 6S 4 EMISIVA S.Arias-4 5 57 Lizard Island - Emirates Fly O.P.Tournoud - 9S 5S 4S 5 GITANA GIRL K.Banegas 5 57 Asiatic Boy - Malavita I.A.Diaz 0S 7S 2S 3S 6 DISCOVERIES F.J.Lavigna-4 5 57 Don Valiente - Reasons N.Ferro 3S 5S 3P 2P 7 TIERNA MELODIA F.Gimenez-4 6 55 Soy Juguete - Coal Melodiosa A.M.Calcagno 7P 6P 7P 3P 8 DISTINTA C.Perez G.-2 5 57 Cityscape - Discontinue J.C.Aguirre

TIERNA MELODIA (7) DISCOVERIES (6) GITANA GIRL (5)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: PASSEGGIO (2017) (CA) 14:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos, 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

2P 7P 3L 8P 1 ROMANTICA JAZZ J.Villagra 6 55 Roman Ruler - Jazz Catch M.A.Cafere 1L 0S 6A 3L 2 LA LOCA ELVIRA SANT W.Pereyra 5 57 Flesh For Fantasy - Seeker`s Faith E.Cedeño H. 6S 6S 5S 1S 3 BUSY DAY L.Noriega 5 57 Incurable Optimist - Igarreta J.N.Carreras 4P 2S 2S 1S 4 LILY`S DREAM R.Bascuñan 5 57 Manipulator - Zephyr Lily J.J.Bo 3S 4S 6S 6S 5 ROS GRANDE NIS E.Suarez-4 6 55 Van Nistelrooy - Ros Roma O.R.Minervino 5P 7S 9P 5P 6 FULL OF GRACE A.B.Valdez-4 6 55 True Cause - Will Be Great J.C.Aguirre 5P 1S 7P 5S 7 TERRA ETERNA B.Enrique 5 57 Sixties Icon - Timely Broad M.Puerari D. 6P 4L 7S 2S 8 INDIA COMBATIVA J.Flores-4 6 55 Indy Point - La Combattante H.J.Benesperi 5P 2S 1S 8S 9 ANGHIARI SONG R.Frias 5 57 Alcindor - La Toscana Cat J.Diaz Gimenez 7P 4P 4P 1P 10 PORTALITA K.Banegas 5 57 Portal Del Alto - Tiranita M.F.Alvarez

LILY`S DREAM (4) LA LOCA ELVIRA SANT (2) INDIA COMBATIVA (8)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: UNDIVAGO (2018) (CA) 14:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

5S 7S 7S 4S 1 KING ROYALE J.Villagra 6 55 Maipo Royale - Reina Gloriosa H.J.Benesperi 6S 3P 7P 6P 2 CAT MARRON L.Noriega 5 57 Hurricane Cat - La Gotika N.F.Caviglia 1S 8P 4S 0S 3 BAY DE VERDS M.Valle 5 57 Incurable Optimist - Sunbury M.B.Villamarin 3P 2P 1P 7P 4 EL MUSICO DIGITAL G.Tempesti V.-4 5 57 Lenovo - Music Mind Ex Neveh G.E.Romero 7S 9S 0P 0S 5 MISTER AFRO R.Alzamendi 6 55 El Prado Rob - Hada Veloz L.M.Alessandroni 1S 2S 0S 6S 6 CANTE CON GALAN M.Aserito 5 57 Señor Candy - Cantando Voy R.A.Cano 0S 0S 6S 6S 7 TIGRE EMPERADOR E.Candia G.-3 5 57 Cosmic Trigger - Besha G.S.Conti 8S 9S 6L 2L 8 CASI ÑOQUIS M.Fernandez 5 57 Lion`s Circle - Bom China A.Sambuceti 0S 9S 7S 5S 9 AMIGUITO MALEVO F.J.Lavigna-4 5 57 Indy Point - La Twistera G.D.De La Cuesta 1S 7S 4S 8S 10 HIJO DE TIGRA W.Moreyra 5 57 Russian Blue - Tigresa Champ R.A.Gonzalez

EL MUSICO DIGITAL (4) BAY DE VERDS (3) KING ROYALE (1)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MUY AMIGO (2021) (CA) (OPCIONAL) 15:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadísticapor sumas ganadas desde el 01 de Agosto de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

3S 5S 5S 8S 1 RAZIN T.Baez-4 4 57 Panegirico - Twina D`oro S.O.Tornatori 2e 7P 1S 4S 2 IZOARD Jorge Peralta 4 57 Manipulator - Araca Amor F.O.David 2S 5S 2S 1S 3 ALBERICH R.Bascuñan 4 57 Endorsement - La Hada C.A.Bani 1L 9P 2S 2S 4 JOHAN GAL K.Banegas 4 57 Curioso Johan - Galantness M.F.Alvarez 9S 6S 6S 3S 5 STRATEGIC VISION G.Tempesti V.-4 4 57 Strategic Prince - Lady Vision H.R.Gervasoni 5L 5L 7L 0L 6 CRETINO COSMICO J.Villagra 4 57 Cosmic - Cretina R.O.Babera 3S 7S 0P 4S 7 SWEET LAKE J.Espinoza-4 4 57 Idalino - Medias Negras D.J.Perez Chiama 5S 6S 0S 6P 8 FEEL THE WAY M.Valle 4 57 In The Dark - Fricka P.D.Falero Moris

JOHAN GAL (4) STRATEGIC VISION (5) ALBERICH (3)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ALARIDO MORO (CA) (OPCIONAL) 15:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Agosto de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

0S 9S 3L 5L 1 PARRUCHIERRI R.Bascuñan 4 57 El Moises - Patria Nuestra E.O.Donadio - - 0P 4S 2 IMPOSIBLE RAM O.Alderete 4 57 El Demoledor - Fint Ran C.F.Quiroga 2S 2S 8S 2S 3 DA CAPO AL FINE W.Pereyra 4 57 Galicado - Makila D.A.Acosta - - - 4P 4 LINGARD B.Enrique 4 57 Interaction - Desert Dream M.L.Castellazzi - - - - 5 REY RACER R.R.Barrueco 4 57 Cosmic Trigger - La Comique L.A.Fragale 0P 7S 2S 3P 6 DON CENTELLO F.L.Gonçalves 4 57 Treasure Beach - Doña Lancera E.D.Juarez 8P 3S 2S 4S 7 SIRGO L.Noriega 4 57 Orpen - Sirga M.M.Garrido - 9S 0S 0S 8 GRITO PLATEADO A.Paez 4 57 Pub De Llers - Bala Plateada M.A.B.Medina 6L 8S 4S 4S 9 BABEL RIVER E.Candia G.-3 4 57 Incurable Optimist - Wikipedia L.M.Dimaro 0S 0S 9S 8S 10 NORTHERN STAR M.Valle 4 57 Asiatic Boy - Olinka J.C.Blanco 5S 3S 0S 5S 11 SHY RENE K.Banegas 4 57 Expressive Halo - Shy Violet J.C.Benedetti - - - 8S 12 GAUCHO SONG G.Bellocq 4 57 Inti Song - Sembradora Gaucha C.R.Caballero

DON CENTELLO (6) LINGARD (4) SIRGO (7)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ALARIDO MORO (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 16:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Agosto de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

- 0S 8P 0S 1 LORD BORIS F.Correa-2 4 57 Lord Jan - Sing Your Song M.J.Ludueña 0S 3S 3S 0S 2 HIT SARAWAK C.Velazquez 4 57 Hit It A Bomb - Sarawak Top C.C.Cabrera - - - - 3 EGALITARIAN G.Villalba 4 57 Il Campione - Dance Card E.D.Diaz - - 7S 0S 4 IONIAN F.J.Lavigna-4 4 57 Holy Boss - Chapa P.P.Sahagian 9S 6S 0S 3S 5 MUIÑO R.Bascuñan 4 57 Grand Reward - La Campoy C.A.Bani - 5S 9S 0S 6 ESPLENDIDO B.Enrique 4 57 Daniel Boone - Personal Dot G.E.Scarpello 5P 9P 3S 3S 7 SOY BUSCADO L.Balmaceda 4 57 Got Talent - Escapadora H.A.Aliano 4S 2S 4S 5S 8 GUALICHO VAN F.L.Gonçalves 4 57 Lago Ness - Flauta Van D.J.Perez Chiama - - - - 9 ALWAYS GOLD E.Ortega P. 4 57 Gold Gulch - As Well A.Pavlovsky - - 9P 0P 10 LEYENDA STRIPES G.Bellocq 4 57 Valid Stripes - Piluchonita J.D.Ruvelli 1e 8L 0A 4A 11 SECOND LINE W.Pereyra 4 57 De Trompa - Estrella Fina E.Cedeño H. 7S 7S 9S 0S 12 GLOBAL JOKER S.Conti-4 4 57 Global Hunter - Tough Way J.A.Paez

GUALICHO VAN (8) SOY BUSCADO (7) MUIÑO (5)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MOSCATO PIZZA (2019) (CA) (OPCIONAL) 16:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Agosto de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 4. 137. 333

0S 9S 1S 0S 1 REINA DARK S.Conti-4 4 57 In The Dark - Reina Total F.J.Migueles 7S 7S 2S 1S 2 NIÑA INFERNAL E.G.Ortega T. 4 57 Hook The Pirate - Informal Champ M.A.Lugo 0L 9S 5S 5S 3 AMIGUITA BOCE E.Candia G.-3 4 57 Todo Un Amiguito - Boccea G.D.De La Cuesta 2S 1S 6P 0S 4 QUE BUENA PLUS B.Enrique 4 57 Que Vida Buena - Heidy J.A.Caraballo 3P 1S 2S 3S 5 STAR SHOW O.Alderete 4 57 Endorsement - Star Bloom E.R.Bortule 1P 7P 7S 6S 6 LA LABIOS PARTIDOS J.Villagra 4 57 Cosmic Trigger - Silver Sale P.E.Sahagian 3S 3S 6S 4S 7 UNA FELICIDAD F.J.Lavigna-4 4 57 In The Dark - Una Señora E.R.Bortule

STAR SHOW (5) UNA FELICIDAD (7) NIÑA INFERNAL (2)

9a. Carrera - 2000 mts. HÁNDICAP ENGRILLADO 17:00 hs.

Handicap para todo caballo 4 años y más edad. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado. (*) Movie Like.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

5P 3P 1P 8S 1 REMOTO PAU E.Candia G. 5 52 Remote - Miss Ette R.C.Gutierrez 1S 5S 9S 1S 2 MOVIE LIKE F.J.Lavigna 4 52.5 Full Mast - Moncloa J.J.Etchechoury 0S 3P 3S 3P 3 HEDY E.G.Ortega T. 4 49.5 Interaction - Happy Year C.A.Cardon 9* 1* 4S 4S 4 QERSH (BRZ) M.Valle 7 51.5 Nedawi - Jeddah J.A.M. Neer 1S 4P 6P 6P 5 SPIRIT OF LIGHT O.Alderete 5 60 Sebi Halo - Bilboa E.R.Bortule 5L 7P 2P 1L 5a WONDERFUL KEY J.Noriega 5 57.5 Key Deputy - Lindisima Fitz J.S.Maldotti 1S 3S 9S 1P 6 LAGARTO BOY W.Moreyra 4 54.5 Suggestive Boy - Vieja Iguana J.A.M. Neer 4P 1L 1L 1S 7 TIO BOY W.Pereyra 5 61 Greenspring - Potra Tia E.D.Juarez 1S 4P 4P 3P 8 MARET F.L.Gonçalves 4 56.5 Master Of Hounds - Brannyika N.G.Ricchi 3P 9P 2P 7P 9 ENFERMIZO PARADISO B.Enrique 6 56.5 Fragotero - Sos Muy Joven R.C.Gutierrez 2P 1S 4S 3P 10 REAL FICTION X.X. 4 49.5 Catcher In The Rye - Dale Niñera A.Bravo Pirela

TIO BOY (7) SPIRIT OF LIGHT (5) MARET (8) HEDY (3)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: AGEWORTHY (2016) 17:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador tres y más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las yeguas descargarán 2 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Too Fast y Viryino.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

7L 4L 1L 3P 1 TOO FAST M.Fernandez 7 54 Endorsement - Medias Negras J.O.Fredes 8S 4S 1S 6P 2 MYSTERY MANOR F.J.Lavigna-4 7 58 Master Of Hounds - Berryville J.J.Etchechoury 5S 3A 8S 9A 3 BEKIR L.Ramallo-4 7 58 Endorsement - Biromista O.A.Ibarra 0P 7S 4L 1L 4 ORDENADISIMO F.L.Gonçalves 6 54 Orpen - Filosisima E.Cedeño H. 3S 6S 5S 0P 5 ULTIMADO S.Piliero 6 52 Señor Candy - Ultimo Sueño G.A.Sereno 8S 1A 5P 9S 6 CAPPELLO L.Recuero-4 6 62 Manipulator - Coraza Mistica F.O.David 1P 1S 1S 4P 7 VIRYINIO O.Alderete 6 56 Heliostatic - Villard E.R.Bortule 5S 4S 4S 5S 8 LIZARD MOON G.Tempesti V.-4 7 54 Lizard Island - Luna Llena C.C.Cabrera

VIRYINIO (7) CAPPELLO (6) LIZARD MOON (8)

11a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: VENUS PRIZE (2015) 18:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una o dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

6S 4S 4S 6P 1 SHY CAMILO Jorge Peralta 6 57 Sidney`s Candy - Shy Agus F.O.David 8P 2L 1P 8S 2 LEMPRONIUS F.Coria 6 54 Most Improved - Larenzia O.N.Martinez U. 4S 7S 4P 4S 3 CALOVENTOR I.Monasterolo 6 57 Sixties Icon - Calorcito J.J.Congestre 4L 1P 7L 9T 4 PALENQUEANDO E.Candia G.-3 6 57 Manipulator - La Palenquera C.R.Lombardo 7P 3P 1P 9P 5 TATUAGGIO R.Bascuñan 6 54 Roman Ruler - Tacanuya C.A.Bani 7S 4L 3S 2S 6 DIVAN PLATEADO R.Alzamendi 6 57 Freud - Laguna Plateada C.M.Baez 5P 2P 3P 0P 7 WERNER HERZOG J.Noriega 7 57 Slew Gin Fizz - Incitada M.Dulom 0P 3S 8S 3S 8 LAST LARGADOR E.Suarez-4 7 54 Lasting Approval - La Ruizera C.A.Fali 2S 4P 1S 6S 9 BEATO FAST M.La Palma 6 57 Ghegho - Belinda Slew R.A.Benitez

DIVAN PLATEADO (6) CALOVENTOR (3) SHY CAMILO (1)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: LA LORLE (CA) 18:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57 kilos; 6 años, 55 kilos. En caso de ratificarse más de 14 participantes pasará a disputarse en 1300 metros. El cambio de distancia se determinaráuna hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

9P 9S 0e 3S 1 SHOUTING MATCH M.Valle 5 57 Sebi Halo - Bring Back M.B.Villamarin 0S 5S 8S 7S 2 NIGHT DANCER P.Carrizo 5 57 Treasure Beach - Dancer And Glory B.A.Molina - 0S 8S 0S 3 ALTIVO PERFECTO J.Leonardo 5 57 Perfectperformance - Frente Altiva M.E.Lombardo 8P 0S 0S 0P 4 POWERFULL CAUSE C.Perez G.-2 6 55 True Cause - Highest Note J.A.Sosa 3e 4T 1e 7D 5 SWEET OLVIDADO J.C.Diestra (h) 5 57 Selection Van - Sweet Johar A.M.Canto - - 6L 6S 6 COMO OLVIDAR F.Correa-2 5 57 Suggestive Boy - Canata M.J.Ludueña 4S 5P 2S 5S 7 VAMOS SILVIO J.Noriega 5 57 Dont Worry - Questione R.R.Pedernera 8S 0P 0S 9S 8 MISSION EMPERADOR E.Candia G.-3 5 57 Call Me Emperor - Beauty Mission L.M.Dimaro 4P 8P 9P 0P 9 AGUILERO L.Noriega 6 55 Forty Lazaro - Aguila Eden J.A.Caraballo 7P 0S 7P 4S 10 SCISSORHANDS M.Aserito 5 57 Winning Prize - Tijereta Inc R.A.Cano 9S 5S 5S 7S 11 TAITARU J.Espinoza-4 5 57 Es Corino - March Rose E.D.Gomez 8S 0S 0S 9S 12 LISTO CAT F.Coria 5 57 Hurricane Cat - Farandulista O.N.Martinez U. 6L 4L 6S 9P 13 CATEDRATICO GUAPO A.Coronel E. 6 55 The Leopard - Guapa Mia L.C.Villalba 0P 0L 3S 3S 14 SWORD F.J.Lavigna-4 5 57 Horse Greeley - Lady Shy S.M.Rodriguez - 0S 0S 9S 15 MAGICO IMPERIO L.Balmaceda 6 55 Empire Aztec - Soy Magia Che G.J.Ahihi - - - 8S 16 KING HOPE S.Conti-4 5 57 Sabayon - Reina Total J.B.Boggiano

SWORD (14) VAMOS SILVIO (7) COMO OLVIDAR (6)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: VENUS PRIZE (2015) (2º TURNO) 19:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una o dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Capitelio.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

5S 2S 7S 8S 1 QUAGMIRE G.Tempesti V.-4 7 57 Sixties Icon - Queen Pasion C.C.Cabrera 7S 3S 7S 8S 2 GIANT`S MACHO ONE X.X. 6 54 Giant`s Pleasure - Cae La Tarde L.M.Campos 3P 0P 6P 8P 3 ALTO PORTE L.Cabrera 6 57 Portal Del Alto - Sidney Song M.I.Gomez 1S 3S 6S 5S 4 PERFECT MARTINI L.Balmaceda 6 57 Perfectperformance - Mimi Star J.D.Ruvelli 2P 1G 3S 3P 5 RAY JOY E.Torres 6 54 Fortify - Burg Ramp R.A.Arrativel 5P 5A 0L 7A 6 AMPERYON Jorge Peralta 6 57 Angiolo - Asediada Emper J.D.Fuhr 0P 1S 1S 2R 7 WARRIOR GOLD F.Vilches 7 57 Poseidon`s Warrior - Seasonal Gold O.J.Rodriguez 2S 1S 1S 4S 8 CAPITELIO E.Candia G.-3 7 57 True Cause - Cotta O.F.Labanca 8P 9P 0P 4S 9 AAZIF G.Calvente 6 57 Asiatic Boy - Sellsabeell V.O.Fernandez

CAPITELIO (8) WARRIOR GOLD (7) PERFECT MARTINI (4)

14a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: UOMO IN FRAC (2013) (CA) (OPCIONAL) 19:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Agosto de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100.

5S 6S 2S 6S 1 SEEK CHARM F.L.Gonçalves 4 57 Seek Again - Sioux Me Honey C.A.Cardon - - - - 2 LA GRAND PLAY E.Candia G.-3 4 57 Grand Reward - La Play O.F.Labanca - - 0S 0S 3 BELLA TAR A.Giorgis 4 57 Palpably - Tarmiña B.A.Astegiano 0S 0S 9S 6S 4 MAIZONO L.Tello E. 4 57 Cima De Triomphe - Exotic Sale J.A.Lofiego 0P 8S 8S 4S 5 SUPER DUBAI J.Espinoza-4 4 57 Super Saver - First Dubai P.D.Falero Moris - - - - 6 CHIRUSA CAT J.Flores-4 4 57 Southern Cat - Che Chirusa C.I.Lopez 6S 8S 8S 7S 7 TAFRA F.J.Lavigna-4 4 57 Asiatic Boy - Jaspeada O.Peppe Cancela 8S 4S 5S 5S 8 JOY GUILLERMINA S.Barrionuevo 4 57 Fortify - Stormy Mira A.M.Calcagno 2S 3S 7S 3S 9 ALEGRIA ROAD M.Valle 4 57 Bella Shambrock - Chapera Road O.M.Almada - - - 3S 10 RIMPANTE D`ORO Jorge Peralta 4 57 Exodus - Miss Rimbombante F.O.David 2S 2S 4S 2S 11 SUPER TRACY R.Bascuñan 4 57 Super Saver - Awesome Tracy C.A.Bani 0S 4S 3S 9S 12 FULL HALO R.Ortiz-4 4 57 Full Mast - Sadler S Halo P.A.Colman 0S 9S 0S 7S 13 BUENA HABLADORA M.Aserito 4 57 Buen Verso - Halcona Habladora M.G.Melgar

SEEK CHARM (1) RIMPANTE D`ORO (10) SUPER TRACY (11)

15a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: UOMO IN FRAC (2013) (CA) (OPCIONAL) 20:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Agosto de 2021).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.000.000

- - - - 1 SATINE M.Aserito 4 57 Galan De Cine - La Piropeada A.Antognozzi 5S 2S 4S 3S 2 LA VALQUIRIA O.Alderete 4 57 In The Dark - Opera City E.R.Bortule 9S 9S 0S 9S 3 CORROCHOSA A.Castro 4 57 Sabayon - Universal Star P.A.Colman 2S 6S 4S 5S 4 NARANJA MECANICA J.Flores-4 4 57 Lizard Island - Pick Quadro C.C.Cabrera - - - 9P 5 SPILLOVER E.Candia G.-3 4 57 Sebi Halo - Probability C.R.Lombardo - - 0P 5S 6 GLOBAL CHIQUITA F.Coria 4 57 Global Hunter - Miss Pachasita M.F.Alvarez 6S 9S 9S 4S 7 VARUSHKA SCAT R.L.Gonzalez 4 57 Knockout - Vera Sam J.C.Romero - 8e 4e 8P 8 GOOD LAW W.Pereyra 4 57 Asiatic Boy - Got Lucky N.G.Ricchi - - 0S 8S 9 BELLA GAME E.Siniani 4 57 Video Game - Bella Optimista Jorge Martinez 8P 0P 6S 6S 10 NINA MIA R.Bascuñan 4 57 Cosmic Trigger - Muy Segura C.A.Bani 4P 3S 3P 5S 11 VALE BOONE Jorge Peralta 4 57 Daniel Boone - Valencia F.O.David 2S 2P 6S 2P 12 GLOIRE DE FRANCE F.L.Gonçalves 4 57 Treasure Beach - Glad Lady J.A.Lofiego 8L 0P 8S 9S 13 DECANAS TELUS F.Caceres-4 4 57 Montelu - Decanas Parade N.O.Lucaroni

GLOIRE DE FRANCE (12) LA VALQUIRIA (2) NARANJA MECANICA (4) VALE BOONE (11)